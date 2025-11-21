Lukoil nu a cerut României punerea sub supraveghere specială a subsidiarelor sale, în ciuda sancțiunilor americane
PSNews.ro, 21 noiembrie 2025 13:50
Gigantul petrolier rus Lukoil, vizat de sancțiuni stricte impuse de Statele Unite, nu a solicitat până acum autorităților de la București plasarea subsidiarelor sale din România sub supraveghere specială, procedură care i-ar fi permis obținerea unei derogări de la restricțiile americane, prin care afiliatele românești ale Lukoil ar fi putut să își continue activitatea. Termenul-limită
• • •
Acum o oră
13:50
Nicușor Dan, după ce a văzut deciziile de la CSM și Curtea Constituțională: Este un gest de responsabilitate # PSNews.ro
Președintele Nicușor Dan a ținut să salute declarația CSM, care a anunțat că va da avizul pe Legea pensiilor magistraților în timp util, în așa fel încât Guvernul să-și poată asuma răspunderea. Nicușor Dan a spus că este un gest de responsabilitate și îl salută. "Vreau să salut declarația CSM că va aviza, astfel încât Guvernul
13:50
Alegeri locale parțiale 2025. Începe campania electorală pentru Primăria Capitalei; 18 candidați – la linia de start # PSNews.ro
Campania electorală pentru desemnarea noului primar general al Capitalei începe sâmbătă și se încheie pe 6 decembrie, la ora 7:00. În cursa electorală pentru ocuparea fotoliului de la Primăria Capitalei, lăsat liber de Nicușor Dan după câștigarea prezidențialelor, s-au înscris 18 candidați. La alegerile locale din iunie 2024 au intrat în competiția pentru PMB nouă
13:50
Ana Ciceală: Costul vieții explodează; Primăria trebuie să negocieze prețurile la servicii, educație și sănătate # PSNews.ro
Invitată în studioul Puterea Știrilor, Ana Ciceală, candidată la alegerile pentru Capitală, a vorbit despre inegalitățile din București, creșterea costului vieții și rolul Primăriei în negocierea prețurilor la servicii esențiale, de la chirii și utilități până la accesul la educație și sănătate. TVA, chirii, facturi și un oraș tot mai scump pentru
13:50
EXCLUSIV 73% dintre adăposturile civile au peste 35 de ani vechime – doar 3,21% din populație poate fi adăpostită # PSNews.ro
Ministerul Afacerilor Interne a transmis pentru PS News un punct de vedere oficial, după declarațiile analistului militar Aurel Cazacu privind situația buncărelor din România. Astfel, potrivit datelor furnizate de MAI, România dispune în prezent de un fond de adăposturi preponderent învechit, dintre care aproximativ 73% au peste 35 de ani vechime. Majoritatea acestor spații sunt
13:50
METEO Vremea până la Crăciun. Temperaturi peste cele obișnuite, după care revin în normalitate # PSNews.ro
Meteorologii au făcut publică prognoza pentru intervalul 24 noiembrie – 22 decembrie. Temperaturile vor fi peste cele obișnuite, în perioada următoare, inclusiv în prima săptămână din decembrie, după care, se vor situa în jurul valorilor obișnuite. Săptămâna 24.11.2025 – 01.12.2025 – Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg
13:50
Nicușor Dan vrea salarizare unitară. Oamenii pleacă și de la Administrația Prezidențială # PSNews.ro
Președintele Nicușor Dan spune că România trebuie să revină la o lege a salarizării unitare. El susține că oamenii pleacă și de la Administrația Prezidențială pentru că salariile nu sunt echivalente pentru posturi similare. Șeful statului a fost întrebat vineri dacă reducerile de salarii ar trebui să se aplice și pentru miniștri și parlamentari. „Evident că dacă
13:50
Bolojan face o conferință de presă, azi. Teme: reforma pensiilor magistraților, reforma administrației, programul SAFE # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan organizează o conferință de presă, vineri, la ora 16.00. Temele abordate vor fi reforma pensiilor magistraților, reforma administrației, programul SAFE de apărare.
13:50
13:50
Ministerul Dezvoltării a decontat 200 de milioane de lei pentru lucrări finanțate prin PNRR # PSNews.ro
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) a decontat lucrări în valoare totală de 199.644.804,24 de lei pentru 170 de obiective realizate prin componentele C10 – Fondul local și C15 – Educație, din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), a anunțat ministrul Cseke Attila. Pentru Componenta C10 – Fondul local au fost decontate 183.891.986,58
13:50
Radu Marinescu: Horațiu Potra a fost adus în țară ca urmare a unei proceduri de extrădare, nu din proprie inițiativă # PSNews.ro
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, afirmă că Horaţiu Potra a fost adus în România ca urmare a demersurilor statului român privind extrădarea acestuia şi a celorlalţi doi urmăriţi şi nu pentru că Potra şi-a exprimat dorinţa de reveni în România, după ce procesul privind extrădarea sa din Emiratele Arabe Unite a început. Ministrul spune că Potra
Acum 2 ore
12:50
Daniel David explică motivul pentru care educația nu intră în pachetul 3 de reformă al guvernului # PSNews.ro
Ministrul Educației, Daniel David, a declarat că pachetul 3 de reforme nu va afecta și domeniul educației, afirmând că măsurile de corecție bugetară au fost efectuate în primul pachet de măsuri fiscale. „Excepția care vine pe latura educației nu este un privilegiu, nu este ceva extraordinar, ci pur și simplu o recunoaștere a faptului că
12:50
Uniunea Europeană vrea reforme majore în sectorul locuințelor: reguli pentru platforme turistice și măsuri anti-speculă # PSNews.ro
Uniunea Europeană vrea reforme ample în sectorul locuințelor: reglementarea platformelor turistice, mai multe investiții în locuințe sociale și măsuri anti-speculă. Un raport consultativ prezentat Comisiei Europene spune că blocul comunitar trebuie să își regândească radical modul în care tratează problema locuințelor. Documentul, citat de EFE, subliniază că acestea ar trebui privite ca „o infrastructură socială și
12:50
Horațiu Potra, la Curtea de Apel București. Judecătorii confirmă mandatele de arestare preventivă # PSNews.ro
Horaţiu Potra, alături de fiul său, Dorian Potra, și de nepotul său, Alexandru Cosmin Potra au fost aduși vineri la Curtea de Apel București, pentru a fi audiați în dosarul în care au fost arestați în lipsă în luna februarie. Judecătorii au confirmat mandatele de arestare preventivă emise în lipsă pe numele lor încă din
12:50
Nicușor Dan, despre amenințările privind ruperea coaliției de guvernare: declarații politice # PSNews.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a fost întrebat despre amenințările unor politicieni privind ruperea coaliției de guvernare. Trebuie să facem diferența între declarațiile politice și acțiunile concrete, a spus Dan. Nicușor Dan a fost întrebat vineri despre posibila criză politică la nivel guvernamental provocată despre neînțelegerile privitoare la scăderea cheltuielilor. „O să ne mai întâlnim cu
12:50
Guvernul a decis amânarea termenului de finalizare a 940 de locuințe destinate tinerilor, printr-o hotărâre care modifică acordul de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE), instituție internațională care acordă credite statelor pentru proiecte sociale. Termenul a fost prelungit până la data de 31 martie 2027, potrivit Executivului. Majoritatea fondurilor pentru
Acum 4 ore
12:10
Planul lui Teodorovici pentru primele 90 de zile: semaforizare inteligentă, centru unic de comandă pentru trafic # PSNews.ro
Eugen Teodorovici a anunțat, la Puterea Știrilor, că una dintre primele sale măsuri ca primar general ar fi introducerea unui sistem de semaforizare inteligentă, coordonat printr-un centru unic de comandă al traficului. El critică actualul haos din transportul public și nemulțumirea bucureștenilor față de autobuze. Wi-Fi între semafoare și centru de comandă al orașului
12:10
Ultimele două luni ale anului aduc cele mai mari cheltuieli bugetare. Nazare promite menținerea deficitului la 8,4% # PSNews.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, afirmă că autorităţile publice trebuie să fie foarte atente la execuţia bugetară, în special în ultimele două luni ale anului când, în mod tradiţional, cheltuielile cresc, el explicând că în noiembrie şi decembrie, an de an, se fac 20% din cheltuielile întregului an. Nazare e de părere că România nu va
12:10
Surpriza de la Washington. Rafinăria Petrotel poate funcționa în continuare. Care este termenul de grație # PSNews.ro
Rafinăria Petrotel poate funcționa în continuare. Unitatea a fost scutită de sancțiuni până la jumătatea lunii decembrie, așa cum a anunțat Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) al Departamentului Trezoreriei SUA. Clarificarea ar trebui să liniștească piața carburanților. Clarificarea importantă a autorităților americane a venit în această săptămână, după mai bine de o lună de
12:10
Cătălin Drulă vrea Primăria Capitalei. De ce e mai greu de gestionat aceasta decât un minister # PSNews.ro
Cătălin Drulă vine în cursa pentru Primăria Generală cu un profil rar pentru politica românească: tehnic, combativ, cu experiență la Ministerul Transporturilor și o imagine de „om care s-a luptat cu sistemul". Întrebarea este dacă această experiență e suficientă pentru a gestiona un oraș ca Bucureștiul, considerat „mai complicat decât un minister". Ce
11:50
VIDEO Ana Ciceală acuză sistemul menținerii managerilor interimari de spitale: „Sunt la pixul primarului” # PSNews.ro
Managerii de spitale din București stau la pixul primarului, nu la dispoziția pacienților, a afirmat Ana Ciceală, candidată la alegerile pentru Primăria Capitalei, în cadrul emisiunii Puterea Știrilor. Aceasta a criticat dur sistemul menținerii managerilor interimari în spitalele Capitalei, despre care spune că depind direct de voința primarului. Invitata a povestit cum a fost
11:50
Teodorovici explică ce înseamnă „candidat independent”: fără bani de partid, chiar și credit personal # PSNews.ro
Eugen Teodorovici a detaliat, la Puterea Știrilor, ce înțelege prin statutul de candidat independent la Primăria Capitalei. Fostul ministru de Finanțe afirmă că nu va folosi bani de partid și că, dacă va fi nevoie, își va finanța campania inclusiv prin credit personal, pentru a nu depinde de grupuri de interese. „Independent înseamnă fără
11:50
Scandal în coaliție: de la vârful PNL i se cere lui Cătălin Drulă să se retragă din cursa pentru Primăria Capitalei # PSNews.ro
Vicepreședintele PNL Gigel Ştirbu îi cere candidatului USR, Cătălin Drulă, să se retragă din cursa pentru Primăria Capitalei „pentru a nu lăsa Bucureştiul pe mâna clanurilor sau a extremiştilor". El susţine că şansa acestuia de a câştiga este egală cu zero. „Trag astăzi un semnal de alarmă direct şi ferm: Cătălin Drulă trebuie să se
11:50
Sondaj Flashdata: Ciprian Ciucu conduce în intenția de vot a bucureștenilor, urmat de Daniel Băluță și Cătălin Drulă # PSNews.ro
Ciprian Ciucu (PNL) conduce în preferințele electoratului bucureștean pentru fotoliul de primar general, cu 21,5%, urmat de Daniel Băluță (PSD), cu 20,5%, și Cătălin Drulă (USR), cu 19%, potrivit unui sondaj realizat de Flashdata în perioada 18-19 noiembrie 2025. Pe locurile următoare în intenția de vot a bucureștenilor la alegerile pentru funcția de primar al
11:50
INTERVIU De ce nu crește Drulă în sondaje? Remus Ștefureac: „Votul este foarte fragmentat” # PSNews.ro
Sondajele arată că Daniel Băluță și Ciprian Ciucu se luptă pentru victoria la alegerile pentru Primăria București, iar Anca Alexandrescu reușește să recupereze și să ajungă pe locul 3. Marea surpriză o reprezintă Cătălin Drulă, care are 12% în cel mai recent sondaj INSCOP. Drulă este ajutat de USR și ar fi trebuit să preia
10:50
SONDAJ Personalitatea politică în care bucureștenii au cea mai multă încredere. Pe ce loc e Călin Georgescu # PSNews.ro
Conform BAROMETRULUI Informat.ro – INSCOP Research, realizat în perioada 17-19 noiembrie 2025, Nicușor Dan este personalitatea politică în care bucureștenii au cea mai multă încredere. Remus Ștefureac – director INSCOP Research: „Datele reflectă nivelul de încredere al bucureștenilor în fiecare personalitate politică, dar și nivelul de încredere al celor care au auzit de fiecare personalitate,
10:50
FT: SUA cer Ucrainei să accepte planul de pace până la 27 noiembrie / Textul integral al acordului # PSNews.ro
Administraţia lui Donald Trump exercită o presiune puternică asupra Ucrainei, cerându-i să accepte planul de pace americano-rus până de Ziua Recunoştinţei, adică până la 27 noiembrie, scrie Financial Times (FT), care citează oficiali ucraineni. Biroul lui Zelenski a declarat joi că SUA au înmânat oficial Ucrainei planul de pace. Potrivit surselor publicaţiei financiare britanice, administraţia
10:50
Tribunalul Sibiu a respins cererea ANAF de instituire a sechestrului asupra bunurilor lui Iohannis # PSNews.ro
Tribunalul Sibiu a respins cererea formulată de statul român, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, de instituire a sechestrului asigurător asupra bunurilor familiei fostului preşedinte Klaus Iohannis. Fiscului viza recuperarea a aproximativ un milion de euro, reprezentând suma ce ar fi fost încasată din chirii, plus penalităţi şi dobânzi, pentru unul dintre imobilele
Acum 24 ore
20:40
Noua prognoză meteo pentru această iarnă. „Începutul lui decembrie nu mai este atât de cald cum arăta” # PSNews.ro
Iarna care urmează va fi „ușor mai caldă decât normalul" perioadei, a declarat, joi, climatologul Roxana Bojariu la Digi24. Aceasta a explicat faptul că începutul lunii decembrie „nu mai este atât de cald cum arăta", dar nici nu există „un semnal rece". România păstrează un plus termic în sud și est, însă climatologul avertizează: pot
20:40
Lider de sindicat: Conducerea Dacia ne-a anunțat că va reduce producția cu 165 vehicule pe zi! # PSNews.ro
Dacia poate reduce producția, anul viitor, din cauza cererii scăzute de autovehicule în Europa și în România. Liderul de sindicat de la Dacia a confirmat pentru Profit.ro această informație. În mijlocul negocierilor pentru un nou contract colectiv de muncă, Sindicatul Autoturisme Dacia (SAD) a transmis o scrisoare deschisă conducerii companiei prin care își anunță „profunda îngrijorare"
20:40
Viziunea lui Teodorovici pentru București 2030: Fațade refăcute, cabluri îngropate și spațiu public civilizat # PSNews.ro
Eugen Teodorovici a prezentat în direct, la Puterea Știrilor, o imagine a Bucureștiului în 2030: fațade reabilitate, cabluri îngropate și spații publice civilizate. Fostul ministru al Fondurilor Europene susține că un primar general trebuie să fie mai degrabă manager decât politician de carie
20:40
Președintele Iranului vrea mutarea capitalei de la Teheran. Iată unde ar putea fi noua capitală # PSNews.ro
Președintele iranian Massoud Pezeshkian a declarat joi că capitala țării ar trebui mutată de la Teheran din cauza suprapopulării și a agravării crizei apei. El sugerase anterior această posibilitate după ce precipitațiile din capitală au atins anul acesta cel mai scăzut nivel din ultimul secol. „Putem dezvolta (capitala), dar nu putem rezolva problema apei”, a […] Articolul Președintele Iranului vrea mutarea capitalei de la Teheran. Iată unde ar putea fi noua capitală apare prima dată în PS News.
20:40
Actorul Darko Perić, „Helsinki” din La Casa de Papel, promovează România la Barcelona: ”Le spun tuturor” # PSNews.ro
Actorul Darko Perić, „Helsinki” din La Casa de Papel, și realizatorul britanic Charlie Ottley au participat la un eveniment organizat de România la IBTM World 2025 de la Barcelona, anunță Mediafax. Evenimentul „Rumanía – El secreto mejor guardado de Europa para viajes únicos” (România – Secretul cel mai bine păstrat al Europei) a fost organizat de […] Articolul Actorul Darko Perić, „Helsinki” din La Casa de Papel, promovează România la Barcelona: ”Le spun tuturor” apare prima dată în PS News.
20:40
A început amenajarea unui drum pietonal între 2 Mai și Vama Veche. Când ar putea fi finalizat # PSNews.ro
Autoritățile încep, în sfârșit, amenajarea unui drum pentru pietoni între 2 Mai și Vama Veche, anunță TVR. De zeci de ani, turiștii și localnicii care merg pe jos pe marginea șoselei se expun pericolelor. Pe acest drum, acum doi ani, un grup de studenți a fost lovit, în noapte, de mașina condusă de Vlad Pascu. […] Articolul A început amenajarea unui drum pietonal între 2 Mai și Vama Veche. Când ar putea fi finalizat apare prima dată în PS News.
20:40
Ucraina anunță că a primit din partea SUA un ‘proiect de plan’ pentru încheierea războiului cu Rusia # PSNews.ro
Președinția Ucrainei a anunțat joi că a primit un proiect de plan din partea SUA pentru a pune capăt războiului cu Rusia și a afirmat că este pregătită să colaboreze constructiv cu Washingtonul în această chestiune, transmit agențiile AFP și Reuters. ‘Președintele ucrainean a primit oficial un proiect de plan din partea SUA care, conform […] Articolul Ucraina anunță că a primit din partea SUA un ‘proiect de plan’ pentru încheierea războiului cu Rusia apare prima dată în PS News.
20:40
VIDEO „Inegalitățile îi afectează cel mai mult pe tineri”. Ciceală: Lipsesc 17.000 de locuri la grădiniță în Bucureşti # PSNews.ro
Joi, în cadrul emisiunii Puterea Știrilor, candidata Partidului SENS la Primăria Capitalei, Ana Ciceală, a explicat care sunt principalele nemulțumiri ale tinerilor din București și ce soluții concrete propune pentru a reduce presiunea economică și socială asupra lor. „Inegalitățile îi afectează cel mai mult pe tineri” Întrebată care este cea mai mare nemulțumire a tinerilor, […] Articolul VIDEO „Inegalitățile îi afectează cel mai mult pe tineri”. Ciceală: Lipsesc 17.000 de locuri la grădiniță în Bucureşti apare prima dată în PS News.
20:40
PE SCURT: UE propune relaxarea temporară a regulilor privind inteligența artificială și confidențialitatea datelor, inclusiv amânarea normelor pentru aplicațiile cu risc ridicat. În Spania, un nou sondaj arată o creștere îngrijorătoare a nostalgiei pentru dictatura lui Franco în rândul tinerilor, pe fondul ascensiunii extremei-drepte. Autoritățile din Cipru anunță că primele cantități de gaze naturale din […] Articolul Știri din capitalele Europei, 20 noiembrie apare prima dată în PS News.
19:20
Organizațiile din București ale PSD și PUSL au semnat un protocol de susținere pentru Daniel Băluță # PSNews.ro
Candidatul social-democrat la Primăria Capitalei, Daniel Băluță, este susținut oficial, începând de joi, de Partidul Umanist Social Liberal (PUSL), atât în campania electorală, cât și pentru funcția de primar general al Capitalei. Organizațiile din București ale PUSL și Partidului Social Democrat au semnat un protocol oficial de colaborare politică, electorală și administrativă, în vederea promovării […] Articolul Organizațiile din București ale PSD și PUSL au semnat un protocol de susținere pentru Daniel Băluță apare prima dată în PS News.
19:20
România este solidară cu sancțiunile Statele Unite care vor fi aplicate, din 21 noiembrie, companiei Lukoil, a transmis purtătoarea de cuvânt a Guvernului. De asemenea, Executivul va pregăti un proiect de ordonanță, până săptămâna viitoare, care „va stabili un mecanism general aplicabil în situații de acest fel”. „În privința Lukoil, ceea ce vă pot spune […] Articolul România se aliniază sancțiunilor SUA împotriva Lukoil. Măsurile anunțate de Guvern apare prima dată în PS News.
19:20
Invitată joi în emisiunea Puterea Ştirilor, candidata Partidului SENS la Primăria Capitalei, Ana Ciceală, a fost întrebată dacă sectoarele Bucureștiului trebuie sau nu desființate. „Aș desființa sectoarele. Ne țin în urmă” Întrebare: Are Bucureștiul are prea multe sectoare? Ana Ciceală: „Cu șase sectoare mai mult decât necesarul.” „Dacă am putea, da, le-am desființa. Primarul nu […] Articolul VIDEO Ana Ciceală susţine desfiinţarea sectoarelor din Bucureşti: „Ne țin în urmă!” apare prima dată în PS News.
19:20
Ministerul Dezvoltării pune în dezbatere publică proiectul de actualizare a chiriilor pentru mai multe locuințe de stat # PSNews.ro
Ministerul Dezvoltării a publicat, în transparenţă decizională, un proiect de hotărâre de Guvern care prevede actualizarea chiriilor pentru anumite locuinţe de stat, relatează Agerpres. ”Conform legii, tariful de bază lunar al chiriei trebuie actualizat în funcţie de rata anuală a inflaţiei, până la data de 31 ianuarie inclusiv a fiecărui an. Astfel, Ministerul Dezvoltării a […] Articolul Ministerul Dezvoltării pune în dezbatere publică proiectul de actualizare a chiriilor pentru mai multe locuințe de stat apare prima dată în PS News.
19:20
Primele declarații ale lui Horațiu Potra la aducerea în România: „Pe președintele Georgescu îl susțin” # PSNews.ro
Horațiu Potra, fiul lui, Dorian Potra, și nepotul său Alexandru Cosmin Potra, au fost aduși, joi după-amiază, în România, urmare a finalizării cu succes a procedurii de extrădare din Dubai, Emiratele Arabele Unite. Horațiu Potra a făcut câteva declarații, în timp ce era escortat în cătușe, de autoritățile române pe aeroportul Otopeni. Întrebat dacă îl […] Articolul Primele declarații ale lui Horațiu Potra la aducerea în România: „Pe președintele Georgescu îl susțin” apare prima dată în PS News.
19:20
După 12 ani, Consulul General al României din Africa de Sud, Andrei Zaharescu, a fost chemat în țară de Oana Țoiu # PSNews.ro
Consulul General al României din Africa de Sud, Andrei Zaharescu, a fost chemat în țară de ministrul de Externe Oana Țoiu, după aproape 12 ani. Fostul jurnalist a fost numit de Guvernul Ponta, notează Gândul. Andrei Zaharescu, fost prezentator TV și consul al României la Cape Town din anul 2013, a fost rechemat în țară printr-o […] Articolul După 12 ani, Consulul General al României din Africa de Sud, Andrei Zaharescu, a fost chemat în țară de Oana Țoiu apare prima dată în PS News.
19:20
Unul dintre cele mai vizitate obiective turistice din Brașov, închis din motive de siguranță # PSNews.ro
Strada Sforii, cea mai îngustă din țară, dar și unul dintre cele mai vizitate obiective din Brașov, a fost închisă din motive de siguranță. Se vor face reparații și ar putea fi redeschisă abia în primăvară. Măsură a fost luată după ce, în ultima vreme, bucăți de țiglă de pe acoperiș au fost smulse de […] Articolul Unul dintre cele mai vizitate obiective turistice din Brașov, închis din motive de siguranță apare prima dată în PS News.
19:20
Ministrul Daniel David: Trebuie regândit învățământul rural, cu mai multe modele de funcționare # PSNews.ro
Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, a declarat joi, într-o conferință de presă la Oradea, că trebuie regândit învățământul rural, care are nevoie de mai multe modele de funcționare și că va lansa, în premieră, în dezbatere publică un model de funcționare între o școală mentor și o școală mentorată. ‘Aproape 33 % din copiii […] Articolul Ministrul Daniel David: Trebuie regândit învățământul rural, cu mai multe modele de funcționare apare prima dată în PS News.
18:20
CSM trimite instanţelor și parchetelor proiectul legii pensiilor magistraţilor. Adunările generale, pe 24-25 noiembrie # PSNews.ro
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) anunţă că a trimis către instanţe şi parchete proiectul legii privind pensiile magistraţilor, adunările generale ale acestora urmând să fie convocate în 24 şi 25 noiembrie. După ce se va face centralizarea punctelor de vedere ale magistraţilor, Plenul CSM se va întruni pentru a da avizul instituţional. CSM arată că […] Articolul CSM trimite instanţelor și parchetelor proiectul legii pensiilor magistraţilor. Adunările generale, pe 24-25 noiembrie apare prima dată în PS News.
18:20
VIDEO Ana Ciceală, reacţie în scandalul sondajului INSCOP. Ce spune despre acuzaţiile de falsificare # PSNews.ro
Ana Ciceală, candidata Partidului SENS la Primăria Capitalei, a avut joi, în emisiunea Puterea Știrilor, o primă reacţie în scandalul sondajului INSCOP. „Nu avem bani de date. Noi luăm apă, pixuri, flyere. La cum au arătat sondajele în ultimul an și jumătate, aș fi sceptică. Cifrele se mută de la o săptămână la alta. Trebuie […] Articolul VIDEO Ana Ciceală, reacţie în scandalul sondajului INSCOP. Ce spune despre acuzaţiile de falsificare apare prima dată în PS News.
18:20
Teodorovici propune ca proiect major o rețea pentru mari arși. Bucureștiul ar trebui să devină un hub național medical # PSNews.ro
Invitat în studioul Puterea Știrilor, Eugen Teodorovici, candidat independent, a spus că un proiect major pe care l-ar susține, dacă ar deveni primarul Capitalei, ar fi crearea unei rețele pentru mari arși, cu Bucureștiul în rol de hub medical. Acesta susține că orașul are datoria să fie motorul unui sistem capabil să salveze vieți […] Articolul Teodorovici propune ca proiect major o rețea pentru mari arși. Bucureștiul ar trebui să devină un hub național medical apare prima dată în PS News.
18:20
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis joi, despre readucerea în ţară, sub escortă, a mercenarului Horaţiu Potra, că este o operaţiune care confirmă angajamentul ferm al statului român şi anume că ordinea constituţională se apără, iar cei suspectaţi de acţiuni împotriva acesteia ajung în faţa justiţiei. „Operaţiunea de readucere în ţară, sub escortă, a lui Horaţiu […] Articolul Prima reacție a lui Nicușor Dan după ce mercenarul Horațiu Potra a fost adus în țară apare prima dată în PS News.
18:20
CCR a schimbat termenul pentru judecarea contestației la legea care prevede majorarea taxelor # PSNews.ro
Curtea Constituțională a României a anunțat joi că a preschimbat, pentru 10 decembrie, termenul de judecare a contestației la legea care prevede majorarea taxelor. Solicitarea a fost făcută de Guvern. CCR a transmis că termenul pentru ședința de judecare a sesizării de neconstituționalitate asupra Legii privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și […] Articolul CCR a schimbat termenul pentru judecarea contestației la legea care prevede majorarea taxelor apare prima dată în PS News.
18:20
Parisul în beznă. O pană masivă de curent a afectat peste 170.000 de gospodării și a dat transportul peste cap # PSNews.ro
O pană masivă de curent a avut loc joi în sudul Parisului, care a afectat mai ales Issy-les-Moulineaux, în urma unei avarii la un post local din Reţeaua de Transport al Electricităţii (RTE), relatează Le Figaro. Incidentul, care a avut loc la ora locală 6.38 (7.38, ora României), a privat de electricitate ”170.000 de gospodării, […] Articolul Parisul în beznă. O pană masivă de curent a afectat peste 170.000 de gospodării și a dat transportul peste cap apare prima dată în PS News.
