Weekend la teatru, în Brașov: Ce spectacole sunt puse în scenă la Teatrul „Sică Alexandrescu”

10:20

Consilierul local Mihai Costel a luat decizia să demisioneze din această funcție, alegând să își concentreze energia și atenția asupra altor priorități. Acesta ne-a declarat că nu este vorba de plecarea în vreo altă funcție publică, urmând să se focuseze pe activitatea pe care o derulează în mediul privat. Nu este prima dată când face [...]