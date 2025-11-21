Scandal în piețele Brașovului: Comercianții nu vor licitație în plic, ci cu strigare/ AUR cere suspendarea licitațiilor / Administrația piețelor susține că așa e procedura hotărâtă de Consiliul Local
BizBrasov.ro, 21 noiembrie 2025 06:10
• • •
Acum 5 minute
06:40
Well-Olive: Ce înseamnă un stil de viață sănătos și o alimentație echilibrată?
Acum o oră
06:10
Scandal în piețele Brașovului: Comercianții nu vor licitație în plic, ci cu strigare/ AUR cere suspendarea licitațiilor / Administrația piețelor susține că așa e procedura hotărâtă de Consiliul Local
06:00
Foodie se deschide azi, în Casa George Barițiu de pe Republicii. „Se simțea nevoia după ce McDonald’s a închis locația de la Modarom” # BizBrasov.ro
Foodie, un nou brand de fast-food, va deschide prima sa locație pe strada Republicii, chiar în casa în care a trăit George Barițiu, fondatorul Gazetei de Transilvania, primul ziar politic și informativ al românilor din Transilvania. Casa a fost vândută în urmă cu câțiva ani de către Banca Națională a României, în al cărui patrimoniu [...]
05:50
Planul pentru extinderea Spitalului de Copii Brașov cu o nouă clădire, supus consultării publice # BizBrasov.ro
Spitalul Clinic de Copii Brașov a demarat procedura pentru proiectarea construcției unui nou corp de clădire, încă din vara lui 2022, în 2023 fiind selectat proiectantul. În prezent este în curs de elaborare Planul Urbanistic Zonal aferent construcției noii clădiri care va avea subsol, parter și trei etaje. Planul aferent acestei extinderi a fost supus [...]
Acum 2 ore
05:40
Primăria Brașov plătește 14.500 de lei pentru supravegherea unor lucrări de demolare în cartierul Astra # BizBrasov.ro
De mai bine de cinci ani, Primăria Brașov încearcă să dea o utilitate vechilor centrale care au rămas abandonate odată cu „restructurarea” sistemului de termoficare. Unele dintre clădiri se află într-un stadiu avansat de degradare, astfel că în urma expertizelor tehnice efectuate, singura soluție ar fi demolarea. Una dintre vechile centrale aflate pe lista de [...]
05:40
1,45 milioane de lei pentru proiectare și „hârtiile” aferente modernizării rețelelor de termoficare din cartierul Florilor # BizBrasov.ro
Încă din 2020, municipalitatea are în plan o investiție de amploare în modernizarea rețelelor de termoficare din cartierul Florilor, unde mai sunt încă o serie de blocuri racordate le rețea. Nu au fost găsite însă surse de finanțare, astfel că proiectul a tot fost reportat. În septembrie, Ministerul Dezvoltării a semnat un contract de finanțare [...]
05:20
100 de clădiri istorice din Brașov, integrate într-un proiect de cercetare al Facultății de Construcții a UNITBV. La studiu participă specialiști din 5 universități europene # BizBrasov.ro
100 de clădiri istorice din Brașov sunt integrate într-un proiect de cercetare al Facultății de Construcții a UNITBV. Astfel, la începutul lunii noiembrie, în cadrul Facultății de Construcții din cadrul Universității Transilvania a avut loc lansarea proiectului HEIstorical – Strengthening green and digital capacities in higher education through collaboration in integrating historical buildings into a [...]
05:10
Oricât de bine ar funcționa o centrală termică, la un moment dat este posibil să observi că începe să curgă apă din ea. Picături strânse sub carcasă, apariția unei mici scurgeri pe podea sau condens aparent anormal sunt semne care atrag atenția imediat. Pentru mulți proprietari, astfel de situații ridică instant întrebări: este o problemă gravă? [...]
05:10
Coșmarul turistului: cum să eviți pierderea bagajului la aeroport și să-ți salvezi vacanța # BizBrasov.ro
Pierderea bagajului prin aeroporturi poate transforma o vacanță de vis într-un coșmar. Specialiștii recomandă câteva măsuri simple: de la etichete distinctive și fotografii ale valizei, până la păstrarea datelor de contact în interior. Toate acestea vă pot ajuta la identificarea rapidă și returnarea bagajului pierdut. Experții în relocare de la 1st Move International oferă câteva [...]
Acum 12 ore
18:20
Cum explică managerii spitalelor brașovene criza de personal medical: „Personalul sanitar auxiliar, adică infirmiere și îngrijitoare, avem un deficit în jur de 20%” # BizBrasov.ro
Un număr mare de manageri de spitale din județul Brașov se plâng că întâmpină dificultăți în organizarea activității medicale zilnice, din cauza deficitului de personal sanitar, mai ales în rândul asistenților medicali și al infirmierilor. La Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov, deficitul de personal mediu și auxiliar, în special în secțiile exterioare din [...]
18:00
Vânzarea Regina Maria: Finlandezii se obligă să plafoneze prețurile din Brașov, București și Constanța # BizBrasov.ro
Grupul finlandez Mehiläinen se obligă ca, pentru o perioadă de 3 ani, să plafoneze prețurile serviciilor de reproducere umană asistată în clinicile din București și județele Brașov și Constanța, cu excepția indexării anuale a inflației și a ajustărilor de costuri justificate (impozite, modificări ale costurilor cu medicii), condiție pentru a i se permite să preia [...]
Acum 24 ore
17:30
Brașovean, arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce a încălcat ordinul de protecție # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Secției 5 au fost sesizați, de către o femeie de 34 de ani, din Brașov, cu privire la faptul că soțul său, pe numele căruia Judecătoria Brașov a emis un ordin de protecție, ar fi încălcat măsurile dispuse prin acesta. „Astfel, cu ocazia verificărilor efectuate de polițiști, a rezultat că, pe numele [...]
17:20
Amenzi în valoare de 130.000 de lei și lemn confiscat, în urma unor controale la agenți economici din Brașov cu activități în domeniul silvic # BizBrasov.ro
În perioada 18-19 noiembrie, polițiștii din cadrul Serviciului de Ordine Publică Brașov – Biroul pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol, împreună cu reprezentanți ai Gărzii Forestiere Brașov au desfășurat o acțiune pentru prevenirea și combaterea faptelor la regim silvic, respectiv verificarea provenienței materialului lemnos, a transabilității acestuia, precum și prevenirea și combaterea transporturilor ilegale, din [...]
17:10
În urma numeroaselor sesizări primite cu privire la mirosul neplăcut resimțit în oraș, primarul Brașovului George Scripcaru a solicitat de urgență verificări din partea Gărzii de Mediu. „Reprezentanții Gărzii de Mediu au comunicat administrației locale că operațiunile de fertilizare naturală desfășurate pe terenurile agricole din apropierea municipiului Brașov sunt cauza exactă a mirosurilor neplăcute resimțite [...]
16:50
Imobiliare.ro Finance deschide un birou stradal în Brașov. Cine sunt brokerii care te pot ajuta să obții creditul potrivit? # BizBrasov.ro
Imobiliare.ro Finance face noi pași în vederea consolidării prezenței brandului pe piața de creditare brașoveană prin inaugurarea primului său birou stradal. Acesta va facilita pe plan local accesul celor interesați de obținerea unei finanțări la brokerii profesioniști care le pot oferi sprijinul necesar pentru accesarea creditului potrivit. Biroul Imobiliare.ro Finance are o poziție strategică, [...]
16:00
România va fi traversată, în perioada 21 – 23 noiembrie, de o masă de aer încărcată cu praf saharian, potrivit ANM. Depunerile vor deveni vizibile în special în zonele unde va ploua, pe măsură ce norul de particule se va extinde deasupra țării. Administrația Națională de Meteorologie anunță că acest fenomen este determinat de circulația [...]
15:40
Brașovul își dă „aere” și în acest an. Ce spun autoritățile brașovene despre mirosurile neplăcute: „Acest gen de practici îl putem regăsi în toată Europa” # BizBrasov.ro
Nici un an fără mirosuri „înțepătoare” la Brașov. Locuitorii mai multor cartiere ne-au sesizat că, în ultimele zile, aerul tare de munte a fost înlocuit cu unul plin de mirosuri neplăcute. „Seara, când dorești să ieși la plimbare cu familia, te lovește un aer urât mirositor. Efectiv, îți piere tot cheful”, a povestit o brașoveancă [...]
15:10
Guvernul trimite astăzi proiectul pensiilor magistraților pentru aviz la CSM. Bolojan vrea să își angajeze răspunderea în Parlament săptămâna viitoare # BizBrasov.ro
Guvernul va transmite azi noul proiect al legii pensiilor magistraților pentru avizul Consiliului Superior al Magistraturii. Executivul ar dori să îl adopte prin angajare săptămâna viitoare, dar va aștepta 30 de zile, în cazul în care CSM nu transmite rapid un aviz. „După cum știți, ieri a fost pus în transparență decizională proiectul de lege [...]
14:40
VIDEO Razie la transportatori în Brașov: amenzi de 62.000 lei și cinci vehicule imobilizate # BizBrasov.ro
Polițiștii rutieri brașoveni au desfășurat, în această săptămână, sub egida ROADPOL, acțiunea „Truck & Bus”, operațiune dedicată prevenirii și combaterii neregulilor din transportul rutier public de mărfuri și persoane. Marți, 19 noiembrie, în intervalele orare 06:00–09:00 și 16:00–19:00, echipajele Serviciului Rutier Brașov, sprijinite de specialiști ai Registrului Auto Român Brașov, au acționat pe mai multe [...]
14:40
Curaj de „șofer”: S-a urcat la volan fără să aibă permis de conducere, însă a avut ghinion # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Voila au oprit un autoturism, care circula pe o stradă din comuna Hârseni, județul Brașov. „În urma verificărilor efectuate în cadrul controlului, aceștia au stabilit că autoturismul era condus de un bărbat, de 56 de ani, din comuna Șinca, județul Brașov, pentru care s-a stabilit, pe loc, după [...]
14:40
41 de medicamente noi intră pe lista de medicamente compensate. Afecțiunile pentru care sunt decontate noile medicamente # BizBrasov.ro
41 de medicamente noi (substanțe active) intră în lista de medicamente compensate și gratuite, în urma actualizării acestei liste, printr-o Hotărâre de Guvern adoptată joi. Pentru alte 10 medicamente, aria terapeutică este extinsă – vor putea fi decontate pentru mai multe afecțiuni – a anunțat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, la finalul ședinței de Guvern de [...]
14:30
Adaosul la alimentele de bază va rămâne plafonat doar dacă creșterea inflației la acestea depășește 5% # BizBrasov.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat pentru Profit.ro că a propus colegilor din partid și din alte partide ca schema de plafonare a adaosului comercial al alimentele de bază să intre automat în vigoare la toate produsele agroalimentare atunci când creșterea inflației la acestea depășește 5%. „Eu am avut o discuție cu colegii mei în [...]
14:20
Încă un pas important pentru reluarea reabilitării Cetății Medievale Râșnov, închisă vizitatorilor de 5 ani. Monumentul este pus în siguranță # BizBrasov.ro
Ieri a fost predat amplasamentul către constructor pentru executarea lucrărilor de punere în siguranță a monumentului. Practic, tot ceea ce s-a realizat până acum în cadrul proiectului de restaurare va fi protejat, astfel încât lucrările deja efectuate să nu se degradeze din cauza intemperiilor. Această etapă este esențială pentru continuarea proiectului, până la desemnarea unui [...]
13:40
Polițiștii vin cu lămuriri în legătură cu camerele de supraveghere care vor fi utilizate pentru monitorizarea traficului și emiterea de amenzi # BizBrasov.ro
Camerele de supraveghere stârnesc agitație. Ministerul Afacerilor Interne face, joi, noi precizări în legătură cu Sistemul E-Sigur şi utilizarea camerelor de monitorizare a traficului. Instituţia arată că OUG supusă dezbaterii publice în aceste zile stabileşte clar cadrul legal prin care imaginile transmise de către camerele din trafic sunt folosite pentru identificarea abaterilor şi generarea de [...]
13:30
România va participa la una dintre cele mai importante competiții gastronomice din lume: Cinci echipe din țara noastră vor concura la Brașov, iar juriul a fost ales # BizBrasov.ro
Pentru prima dată în istorie, România intră în circuitul mondial Bocuse d’Or, simbolul excelenței gastronomice internaționale. Cinci echipe de bucătari profesioniști vor concura pe 27 noiembrie, la Brașov, în cadrul Selecției Naționale Bocuse d’Or România, competiția care va desemna o singură echipă ce va reprezenta țara noastră la Bocuse d’Or Europe 2026, la Marsilia. Selecția Națională [...]
13:30
Handbalistele de la Corona Brașov și-au aflat adversarele din grupele European League # BizBrasov.ro
Echipele de handbal feminin Corona Braşov, Minaur Baia Mare şi Rapid Bucureşti şi-au aflat, joi, adversarele din faza grupelor European League. Astfel, Corona Braşov a fost repartizată în grupa D, unde va juca alături de echipele Viborg HK, JDA Bourgogne Dijon Handball şi KGHM MKS Zaglebie Lubin. CS Minaur Baia Mare va evolua în Grupa [...]
13:10
BREAKING Horațiu Potra este adus acum în țară din Dubai. Șeful mercenarilor, fiul și nepotul lui, sub escorta poliției # BizBrasov.ro
Horațiu Potra, vizat în România de un mandat de arestare preventivă într-un dosar de infracțiuni la ordinea constituțională, este transportat joi în țară din Dubai, au declarat surse judiciare pentru HotNews. La bordul aeronavei care se îndreaptă spre România se află și fiul său, Dorian Potra, și nepotul, Alexandru Potra, care sunt urmăriți penal în [...]
13:10
Traficul va fi închis în weekend pe DN 73, între Râșnov și Cristian. „Circulația va fi închisă pe ambele sensuri începând de sâmbătă (22.11.2025) dimineață, de la ora 07:00, până duminică (23.11.2025) seara, la ora 23:00. Cei care doresc să evite zona șantierului pot folosi ruta ocolitoare pe autostrada Râșnov – Cristian (A3Bv) și drumul [...]
12:50
Kronospan a finalizat achiziția unei fabrici de cherestea aflată în insolvență. Ce planuri are cu aceasta # BizBrasov.ro
Kronospan, care deține o fabrică la Brașov, a finalizat, marți, achiziția fabricii de cherestea Ziegler din Sebeș, aflată în insolvență, au declarat surse din interior pentru Economedia. Informația cu privire la obținerea aprobării finale a fost publicată în urmă cu câteva zile de Holzkurier.com. Kronospan a transmis un mesaj către clienți în care îi asigură [...]
12:50
Peste 3.600 de șomeri brașoveni s-au angajat de la începutul anului cu ajutorul AJOFM Brașov. În octombrie, 56 de absolvenți de facultate și-au găsit un loc de muncă la poalele Tâmpei # BizBrasov.ro
În perioada 01.10.2025 – 31.10.2025, ca urmare a implementării Programului Naţional de Ocupare a Forţei de Muncă, prin intermediul AJOFM Brașov au fost încadrate în muncă 428 persoane, dintre care 217 femei. Din totalul persoanelor ocupate în perioada de referință, 104 sunt tineri sub 25 de ani (- tineri NEET`s sub 25 de ani), 64 [...]
12:20
Eutanasierea câinilor fără stăpân ar putea fi eliminată din România. Zeci de mii de oameni au semnat petiția # BizBrasov.ro
România este printre puținele țări în care eutanasierea câinilor fără stăpân încă se mai aplică. O metodă barbară care nu rezolvă problema înmulțirii necontrolate a animalelor fără adăpost. O spun studii nenumărate și analize aplicate, scrie petscats.ro. Lucrurile s-ar putea schimba, însă, în curând. Un proiect de modificare a actualei legi urmează să fie depus [...]
12:10
Autobuzele RATBV de pe trei linii metropolitane vor circula pe trasee deviate, în weekend # BizBrasov.ro
Sâmbătă, 22 noiembrie 2025 și duminică, 23 noiembrie 2025, autobuzele RATBV de pe liniile metropolitane 130 (Brașov – Râșnov), 131 (Brașov – Romacril Râșnov) și 140 (Brașov – Zărnești) vor circula pe trasee deviate, schimbările fiind determinate de efectuarea unor lucrări de infrastructură la trecerea peste calea ferată de pe DN 73, între localitățile Cristian [...]
11:50
ANAF – prin Direcția Regională Brașov – l-a dat în judecată pe Klaus Iohannis. Fostul președinte nu vrea să plătească o despăgubire impusă de Finanțe # BizBrasov.ro
ANAF a deschis o acțiune în instanță la Tribunalul Sibiu prin care solicită obligarea fostului președinte Klaus Iohannis la plata despăgubirilor generate de folosirea a jumătate dintr-o casă din Sibiu pe care nu avea dreptul să o folosească. După cum vă informa Biz Brașov în luna octombrie, statul român, prin ANAF, a intrat în posesia [...]
11:50
Publicul este invitat joi, 20 Noiembrie, de la ora 19:00, în SALA STUDIO a Teatrului „Sică Alexandrescu” la spectacolul „CRIZE” de Mihai Ignat. O comedie plină de umor despre viața de zi cu zi și relațiile de cuplu. Piesa, scrisă inițial sub titlul _Crize sau Încă o poveste de dragoste_, a fost nominalizată în 2003 [...]
11:40
O firmă din județul Brașov va proiecta, în schimbul a 200.000 de lei, un centru multifuncțional pentru copii, la Hârșova # BizBrasov.ro
Primăria Orașului Hârșova a efectuat recent o achiziție în valoare de 208.000 lei, necesară implementării Proiectului „Construire Centru Multifuncțional cu Dotări Sportive și Culturale pentru Copii din Orașul Hârșova”. Suma va intra în conturile unei firme din județul Brașov, după ce societatea va prezenta autorității locale documentele solicitate. Autoritatea contractantă urmărește, prin această achiziție, obținerea [...]
11:20
Scandalul continuă la secția de polo de la Corona Brașov: un arbitru îl atacă dur pe antrenorul care a sărit la bătaie la un turneu, luna trecută # BizBrasov.ro
La mijlocul lunii octombrie, la Târgu Mureș, un turneu U14 de polo s-a transformat într-un adevărat scandal. Meciul AMEFA Arad – Corona Brașov (10-8) a degenerat după ce Maxim Crișan, antrenor secund al Coronei, împreună cu fiul său, Maxim Crișan jr., tehnician principal, ar fi sărit la bătaie și ar fi înjurat arbitrul Adrian Cîmpeanu. [...]
11:00
Blocaje în teren și fonduri în aer: centrele de aport voluntar din Brașov, în căutarea unei noi finanțări # BizBrasov.ro
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ISO Mediu” Brașov încearcă să transfere finanțarea celor trei centre de aport voluntar pe care le implementează prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) către un program al Administrației Fondului de Mediu (AFM). Demersul vine în contextul în care, la nivel național, doar aproximativ 200 din cele aproape 600 de [...]
11:00
Ilie Bolojan: „Măsurile de redresare pe care le-am luat până acum funcționează. Mulțumesc românilor care au înțeles că aceste eforturi sunt necesare pentru a depăși un moment dificil!” # BizBrasov.ro
Într-o comunicare făcută aseară pe pagina personală de socializare, premierul Ilie Bolojan spune că măsurile de austeritate luate până acum de guvernul pe care îl conduce încep să aducă bani la buget. În finalul mesajului, Bolojan mulțumește românilor care au înțeles că țara trece printr-o perioadă dificilă: „Măsurile de redresare pe care le-am luat până [...]
10:50
Europa discută viitorul hranei urbane la Brașov. Cum își construiește orașul de la poalele Tâmpei viitorul alimentar # BizBrasov.ro
Brașovul a devenit, începând de ieri, unul dintre centrele europene ale dialogului despre sustenabilitate alimentară, găzduind între 19 și 21 noiembrie întâlnirea Consorțiului Internațional FoodCLIC. Evenimentul reunește parteneri din peste 10 țări europene – reprezentanți ai universităților, municipalităților, organizațiilor internaționale și ai societății civile. Pe agenda discuțiilor se află teme esențiale pentru marile orașe ale [...]
10:50
Grupul REWE, care a intrat în România în 2001 cu lanțul de supermarketuri tip discount Penny, se extinde pe plan local și cu brandul său de drogherii BIPA. România este a treia piață pentru lanțul prezent deja în Austria și Croația și a semnat primele contracte de închiriere. Jucătorul intră în competiție cu dm drogherie [...]
10:40
A fost realuată alimentarea cu apă în cele 8 localități din județul Brașov, în care au fost desfășurate operațiuni de cuplări de conducte de la Stația de Pompare Zizin la rețeaua nou construită. „Au fost finalizate lucrările de cuplare a conductelor, la ora 04:30 dimineața. Manevrele de deschidere a vanelor au început încă de dimineață, [...]
10:10
„România nu poate fi împinsă din nou pe drumul austerității. PSD nu va accepta tăieri de salarii!” – Marius Dunca, vicepreședinte PSD (GUEST POST) # BizBrasov.ro
În contextul declarațiilor publice privind intenția premierului Ilie Bolojan de a reduce cu 10% cheltuielile de personal din sectorul public, senatorul brașovean Marius Dunca transmite un mesaj ferm și fără echivoc: PSD nu va susține niciodată o politică de austeritate care lovește direct în veniturile românilor. „PSD nu a susținut niciodată tăierile de salarii și [...]
10:00
Un pirotehnist al ISU Brașov a devenit maestru internațional de arte marțiale. Conform standardelor japoneze # BizBrasov.ro
Cu o carieră militară începută în urmă cu mai bine de două decenii, plt.adj. Ilie Nicușor, angajat la ISU Brașov, s-a remarcat prin calmul, disciplina și determinarea cu care își îndeplinește misiunile. Activitatea sa în domeniul pirotehniei l-a adus în situații cu grad ridicat de risc, pe care le-a gestionat întotdeauna cu responsabilitate și cu [...]
09:50
Un nou video realizat cu drona oferă o imagine clară asupra avansului lucrărilor de pe șantierul Sălii Polivalente din Brașov, un proiect emblematic pentru municipiu. Imaginile aeriene surprind montajul pereților cortină din sticlă, un pas important în conturarea fațadei moderne a clădirii. Ritm de lucru și provocări Deși au existat unele dificultăți tehnice și meteorologice, [...]
09:30
Ocol de 20 km sau pasarelă și parcare peste Olt, după ce podul a început să se dărâme? Noua propunere pentru locuitorii din Podu Oltului # BizBrasov.ro
Podul care leagă satul Podu Oltului de Hărman, construit acum mai bine de un secol pe drumul județean DJ 112, se află într-o stare avansată de degradare. Primele probleme au fost semnalate în urmă cu mai mulți ani, iar Consiliul Județean Brașov a inițiat procedurile pentru reabilitarea sau înlocuirea completă a construcției. Localnicii formează un [...]
09:30
Bradul de Crăciun a ajuns în centrul orașului Râșnov. Iluminatul festiv va fi pornit pe 1 decembrie # BizBrasov.ro
Bradul de Crăciun a fost montat în centrul orașului Râșnov, iar în următoarele zile acesta va fi împodobit și pregătit pentru sărbători. Pomul, cu o înălțime de aproximativ 20 de metri, a fost adus de către Ocolul Silvic Râșnov, din fondul forestier al orașului. Iluminatul festiv va fi pornit anul acesta pe 1 decembrie, când [...]
Ieri
05:50
Strada Institutului se pregătește de transformarea la bulevard: Primăria Brașov actualizează studiul pentru investiția estimată la peste 280 milioane lei # BizBrasov.ro
Primăria Brașov a semnat un contract în vederea actualizării studiului de fezabilitate aferent lărgii străzii Institutului, care a devenit o zonă de dezvoltare a orașului de la poalele Tâmpei. Contractul are o valoare de 246.000 de lei, fără TVA, și a fost încheiat tot cu firma Prinfo SRL din București, care a realizat documentația inițială. [...]
05:40
Pentru a asigura paza activelor de la CET Brașov care are aproximativ 48 de hectare, pe lângă serviciile unei firme de securitate, edilii au decis să instaleze și un sistem de alarmare antiefracție. Costul acestuia este estimat la suma de 16.528 lei, fără TVA, în acești bani fiind incluse și cheltuielile cu instalarea centralei de [...]
05:30
Poliția Rutieră va folosi toate camerele de supraveghere publică din România pentru a identifica șoferii „iresponsabili în trafic”. „Nu, nu este Big Brother” # BizBrasov.ro
Ministerul de Interne propune ca Poliția Rutieră să aibă acces la toate camerele de supraveghere publică din România, instalate de autoritățile locale. Astfel, va crește nivelul de supraveghere a traficului auto, cu ajutorul camerelor video instalate de autoritățile locale. Polițiștii propun și implementarea unui sistem de analiză și sancționare automată a contravenienților. De la începutul anului [...]
05:30
Pe lângă luminițele pe care le instalează Primăria cu ocazia sărbătorilor de iarnă în zona centrală, și Consiliul Județean va împodobi clădirea în care își desfășoară activitatea alături de Prefectură. Pentru luminițele care vor orna palatul administrativ, autoritatea județeană a semnat un contract prin negociere directă în valoare de 49.980 lei fără TVA, respectiv 60.475,8 [...]
