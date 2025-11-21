Well-Olive: Ce înseamnă un stil de viață sănătos și o alimentație echilibrată?

05:40

Pentru a asigura paza activelor de la CET Brașov care are aproximativ 48 de hectare, pe lângă serviciile unei firme de securitate, edilii au decis să instaleze și un sistem de alarmare antiefracție. Costul acestuia este estimat la suma de 16.528 lei, fără TVA, în acești bani fiind incluse și cheltuielile cu instalarea centralei de [...]