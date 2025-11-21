Coșmarul turistului: cum să eviți pierderea bagajului la aeroport și să-ți salvezi vacanța

03:10

Contestațiile pe tema moștenirilor au devenit tot mai frecvente, iar multe discuții se nasc chiar după emiterea certificatului de moștenitor. Actul emis de notar poate fi atacat în anumite condiții, iar instanțele pot schimba sau chiar anula ceea ce s-a stabilit inițial. Ce să știi despre certificatul de moștenitor Certificatul de moștenitor este documentul esențial emis [...]