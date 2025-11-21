Nicușor Dan, după aducerea în țară a lui Potra: „Evident că am informări despre tot ce s-a întâmplat din seara anulării alegerilor”
Adevarul.ro, 21 noiembrie 2025 13:00
Președintele Nicușor Dan a declarat vineri, că aducerea în țară a mercenarului Horațiu Potra demonstrează că instituțiile statului funcționează, precizând că are informări despre evenimentele petrecute după anularea alegerilor.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 5 minute
13:15
Uniunea Europeană va sprijini orice plan de pace pentru Ucraina. Anunțul șefei diplomației europene # Adevarul.ro
Uniunea Europeană va sprijini orice plan de pace pentru Ucraina atât timp cât acesta ar aduce o pace justă şi durabilă şi implică Kievul şi UE, a afirmat vineri şefa diplomaţiei europene Kaja Kallas.
13:15
Donald Trump nu a fost invitat la funeraliile vicepreședintelui republican Dick Cheney. Cine a participat # Adevarul.ro
Preşedintele american Donald Trump nu a participat la înmormântarea fostului vicepreşedinte republican Dick Cheney, care a avut loc joi la Catedrala Naţională din Washington, motivul fiind că nu a fost invitat.
13:15
Când se lansează noul film „The Hunger Games”, despre povestea de origine a lui Haymitch Abernathy # Adevarul.ro
Lionsgate Films a lansat joi, 20 noiembrie, trailerul pentru „The Hunger Games: Sunrise on the Reaping”, film care va fi despre povestea de origine a lui Haymitch Abernathy, personaj interpretat în filmele anterioare de Woody Harrelson.
13:15
Nicușor Dan: „România are maturitatea și expertiza pentru a fi parte din procesul de decizie. Extinderea UE nu este un act de caritate” # Adevarul.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a subliniat în cadrul unui eveniment, la care au fost prezenți și lideri europeni, că România are, în prezent, într-un moment important, de stabilire a direcției Uniunii Europene, „maturitatea și expertiza pentru a fi cu adevărat parte din procesul de decizie”.
Acum 30 minute
13:00
Nicușor Dan, după aducerea în țară a lui Potra: „Evident că am informări despre tot ce s-a întâmplat din seara anulării alegerilor” # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat vineri, că aducerea în țară a mercenarului Horațiu Potra demonstrează că instituțiile statului funcționează, precizând că are informări despre evenimentele petrecute după anularea alegerilor.
Acum o oră
12:45
De pe gazonul Champions League, la catedră: fostul jucător al Stelei a devenit profesor universitar # Adevarul.ro
La 51 de ani, Narcis Răducan a devenit profesor universitar și va preda la UNEFS.
12:45
Fugit din spital, direct la biserică. Gigi Becali, în genunchi la slujba de vineri, la 24 de ore după operația la cervicală. „Mă ridic duhovnicește” # Adevarul.ro
Gigi Becali a recunoscut că legătura sa cu credința este mai puternică decât orice durere fizică, fiind prezent la slujbă la doar 24 de ore după operația cervicală.
12:30
Șoferul camionului cu arme oprit în vamă a fost reținut. Procurorii îl acuză de contrabandă cu armament către Israel # Adevarul.ro
Şoferul camionului cu arme oprit la Vama Albița a fost reținut, a informat vineri DIICOT. Bărbatul, cetățean moldovean, este acuzat că aderat la o grupare specializată în contrabandă cu arme şi muniţii cu destinaţia Israel.
Acum 2 ore
12:15
Colegiul Medicilor Stomatologi, după moartea fetiței de doi ani: „De un an cerem înființarea de cabinete stomatologice în spitale” # Adevarul.ro
Moartea unei fetițe de 2 ani în timpul unei sedări la o clinică stomatologică a declanșat două anchete, vizând medicii stomatologi și pe cei ATI. Colegiul Medicilor Stomatologi acuză lipsa cabinetelor dentare în spitalele publice.
12:00
Revin banii pentru stadioane! Vești uriașe pentru Dinamo și arenele din Constanța, Pitești și Timișoara # Adevarul.ro
Vești bune pentru stadioanele din România. Guvernul repornește motoarele investițiilor în sport.
12:00
Administrația președintelui american Donald Trump exercită presiuni asupra Ucrainei pentru a accepta planul de pace în 28 de puncte elaborat de SUA până de Ziua Recunoștinței, relatează Financial Times (FT), citând înalți oficiali ucraineni și persoane familiarizate cu negocierile.
12:00
Cum se promovează candidații la Primăria Bucureștiului: „Fiecare a încercat să își construiască o imagine prin asociere” # Adevarul.ro
Analistul politic Radu Delicote, expert în comunicare publică, subliniază, pentru „Adevărul”, că de regulă campania pentru Primăria Capitalei este una marcată de elemente emoționale, iar temele realiste tind să piardă teren în fața poziționărilor anti-sistem.
12:00
Casa Albă justifică insulta „purcico” adresată de Trump unei jurnaliste: un gest de sinceritate și transparență # Adevarul.ro
Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat joi că utilizarea termenului "purcică" de către preşedintele Donald Trump pentru a se referi la o jurnalistă demonstrează onestitatea şi transparenţa preşedintelui american faţă de mass-media.
12:00
Indivizii, reținuți după ce un camion cu armament a fost oprit la vamă, sunt din regiunea separatistă transnistreană SURSE # Adevarul.ro
Cei doi indivizi, reținuți după ce un camion cu armament a fost oprit în data de 20 noiembrie la Vama Leușeni–Albița, sunt din regiunea separatistă transnistreană, potrivit surselor ,,Adevărul”.
11:45
Titlul de Miss Universe 2025 a fost câștigat de Fatima Bosch din Mexic, concurenta umilită de organizatori # Adevarul.ro
Fatima Bosch, din Mexic, a fost desemnată Miss Universe în cadrul ceremoniei desfășurate la Bangkok, încheind un sezon de concursuri internaționale de frumusețe marcat de controverse și tensiuni între organizatori și concurente.
11:45
Cum motivează Bolojan numirea Ioanei Dogioiu la conducerea Radioului public. Decizia, ratificată prin memorandum confidențial # Adevarul.ro
Ioana Dogioiu a confirmat adoptarea memorandumului confidențial pentru numirea sa în CA al Radio România, precizând că membrii Consiliului nu au atribuții în politica editorială, ci doar în strategii, bugete și administrare, iar procedura a fost validată prin vot parlamentar.
Acum 4 ore
11:15
Planul de pace emis de administraţia americană asta demonstrează.
11:15
Doliu în fotbalul românesc: Doru Toma, fost campion cu FC Argeș, s-a stins la 68 de ani # Adevarul.ro
Doru Toma s-a stins din viață la 68 de ani.
11:15
Românii sunt atașați de companiile lor, dar nu își definesc viața prin muncă. Un studiu internațional realizat de Ipsos pentru Pluxee arată că 75% dintre angajații din România consideră jobul important, însă nu îl văd ca pe singurul scop al existenței, un procent apropiat de media globală de 71%.
11:00
O nouă țeapă pe OLX: cum a rămas un bucureștean și fără bani pe Revolut, și fără adidași # Adevarul.ro
Un bucureștean avertizează asupra riscurilor tranzacțiilor online după ce a fost victima unei escrocherii în urma vânzării unei perechi de adidași.
11:00
Salvatorii ucraineni lucrează cu mâinile goale pentru a salva 16 persoane blocate sub dărâmături după atacul rusesc asupra Ternopil # Adevarul.ro
Operațiunile de căutare și salvare din orașul Ternopil, din vestul Ucrainei, au intrat în a treia zi, 16 persoane fiind încă dispărute în urma atacului rusesc cu rachete, au transmis vineri oficialii locali.
11:00
Horațiu Potra, adus la audieri la Curtea de Apel București. Un tânăr a intrat cu mașina în două vehicule parcate în fața instanței # Adevarul.ro
Horațiu Potra a fost adus vineri la Curtea de Apel București, împreună cu fiul său, Dorian Potra, și nepotul său, Alexandru Cosmin Potra. Cei trei urmează să fie audiați în dosarul în care au fost condamnați în luna februarie.
10:45
Partida cu Turcia, abordată în „stilul” Pițurcă. Adrian Mutu, despre cum trebuie să trateze Lucescu barajul. „Arma noastră cea mai bună” # Adevarul.ro
Adrian Mutu crede că, deși România nu pornește favorită, tricolorii pot învinge Turcia urmând strategia potrivită sub conducerea lui Lucescu.
10:30
Nicușor Dan, politicianul în care bucureștenii au cea mai mare încredere. Candidatul la Primărie aflat pe primul loc # Adevarul.ro
Președintele României, Nicușor Dan, este personalitatea politică în care bucureștenii au cea mai mare încredere, conform celei de-a șasea ediții a BAROMETRULUI Informat.ro – INSCOP Research, realizat între 17 și 19 noiembrie 2025.
10:15
Tricolorii, sub lupa turcilor înainte de baraj: Ianis Hagi, considerat principalul as din mâneca României. „Un adevărat maestru” # Adevarul.ro
Înaintea duelului decisiv, presa turcă îl vede pe Ianis Hagi drept principalul atu al României în semifinala barajului pentru Mondial.
10:15
Avertisment sumbru al unui istoric: riscul unui război nuclear este mai mare ca oricând # Adevarul.ro
Pericolul unui război nuclear global nu a dispărut odată cu sfârșitul Războiului Rece, ci, dimpotrivă, este mai prezent ca oricând. Aceasta este concluzia alarmantă a istoricului american Serhii Plokhy, care avertizează că lumea se află din nou în fața unei „capcane nucleare” create de marile puteri
10:15
Axios a publicat integral planul de pace în 28 de puncte propus de SUA. Garanții de securitate pentru Ucraina # Adevarul.ro
Publicația americană Axios a obținut draftul complet al planului de pace în 28 de puncte elaborat de administrația președintelui Donald Trump, în baza căruia Ucraina ar trebui să renunțe la o parte din teritoriul său.
10:00
Un cutremur cu magnitudinea de 5,5 a zguduit, vineri, centrul Bangladeshului, provocând moartea a cel puţin şase persoane şi rănirea altor zeci, au anunţat autorităţile.
09:30
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis mai multe atenţionări de tip Cod galben de ceaţă, valabile vineri dimineaţa în Capitală şi în zone din 16 judeţe.
Acum 6 ore
09:15
Grok îl declară pe Musk superior tuturor oamenilor: ba chiar ar putea „învia mai repede decât Iisus” # Adevarul.ro
Inteligența artificială creată de Elon Musk, Grok, le-a spus utilizatorilor, în mai multe postări recente — ulterior șterse — că cel mai bogat om din lume este mai inteligent și mai în formă decât oricine altcineva, stârnind întrebări legate de obiectivitatea chatbotului.
09:15
Avertisment Europol: copiii, recrutați prin jocuri video pentru a comite crime. Cel mai grav caz șochează Europa # Adevarul.ro
Catherine De Bolle, directorul executiv al Europol, avertizează că grupările criminale folosesc copiii pentru a comite acte de tortură și crime și îi transformă în instrumente ale războiului hibrid.
09:00
UE interzice promovarea și organizarea de voiaje turistice în Rusia. Țara cea mai afectată # Adevarul.ro
Uniunea Europeană a publicat joi, în Jurnalul Oficial, cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni impus Rusiei, care include interdicția de a organiza sau promova voiaje turistice individuale ori de grup către această țară.
09:00
Kosovo reaprinde tensiunile înainte de posibila confruntare cu România. Deja îi provoacă pe suporterii tricolorilor: „Huligani” # Adevarul.ro
Începând din iunie 2023, România și Kosovo s-au întâlnit de trei ori.
08:30
Tricolorii, obligați să joace chiar și dacă pierd barajul cu Turcia. România se va duela cu Slovacia sau Kosovo # Adevarul.ro
Oficialii Federației Române de Fotbal au confirmat că acest scenariu se va aplica întocmai, iar naționala României va juca din nou pe 31 martie, indiferent dacă va câștiga sau va pierde meciul din 26 martie.
08:15
Ministrul Justiției clarifică circumstanțele aducerii în țară a lui Horațiu Potra. „Nu a venit voluntar” # Adevarul.ro
Ministrul Justiţiei a ţinut să puncteze că Horaţiu Potra, fiul şi nepotul său nu s-au întors în ţară de bunăvoie, ca o dovadă de cooperare cu autorităţile, ci au fost constrânşi să o facă, în baza unor mandate de arestare şi a procedurilor de extrădare.
08:00
Serviciului ungar al postului Radio Europa Liberă/Radio Liberty (RFE/RL) a anunțat joi că se închide „de la miezul nopții”, în conformitate cu ordinele Agenției SUA pentru Media Globale (USAGM).
Acum 8 ore
07:15
Cel puțin 33 de morți în Gaza, după cele mai grave atacuri israeliene de la încetarea focului susținută de SUA # Adevarul.ro
Cel puțin 33 de persoane au fost ucise în Gaza, iar numeroase altele au fost rănite în urma unor atacuri aeriene israeliene, potrivit oficialilor medicali – cea mai gravă escaladare de la instaurarea, luna trecută, a încetării focului susținute de SUA.
07:00
Decizie surpriză UEFA: ora meciului Turcia - România nu se aliniază cu programul celorlalte partide din play-off. Când joacă tricolorii # Adevarul.ro
Câștigătoarea duelului Turcia - România va avansa în finala play-off-ului, programată pe 31 martie, unde va întâlni învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo.
07:00
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a pledat joi pentru o "pace demnă", în timp ce Statele Unite au prezentat un plan, consultat de AFP, care prevede în special ca Kievul să cedeze Rusiei regiunile Doneţk şi Lugansk din est.
06:15
Țigara, prezentă în viața copiilor încă din școala primară. 1 din 4 adolescenți fumează la 14 ani # Adevarul.ro
6% dintre copiii de 10 de ani au încercat cel puțin o dată să fumeze. Procentul crește până la 27% daca vorbim despre elevi de 14 ani. Asta arată datele unui studiu realizat de World Vision România. Și țigările electronice au fost încercate de 18% dintre adolescenții de 14 ani.
05:45
Există oameni care oferă instinctiv: timp, bani, energie, prezență. O fac dintr-o zonă asumată, dar adesea și dintr-un impuls pe care nu îl mai pun la îndoială. Până când se trezesc obosiți, frustrați sau epuizați.
Acum 12 ore
05:15
Tot mai mulți oameni cred că „nu pot medita” pentru că mintea le este prea agitată. Specialiștii arată, însă, că problema nu sunt gândurile, ci cultura digitală care nu ne mai lasă nicio secundă timp pentru noi.
04:45
Premierul vede luminița de la capătul tunelului, economiștii au rezerve: „Să nu dăm într-un populism mai degrabă contraproductiv” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan se laudă într-o postare pe Facebook că măsurile de austeritate încep să dea rezultate. Profesor la ASE București, Cristian Păun analizează pentru „Adevărul” situația și este de o cu totul altă părere.
04:15
Românii își rezervă deja vacanța din 2026. Sejururi mai scurte, dar cumpărate la ofertă # Adevarul.ro
Creșterile de prețuri se reflectă în toate domeniile, lucru pe care îl simțim deja. Și vacanțele vor fi mai scumpe în 2026, iar românii încep să-și schimbe comportamentul: vânează oferte și își scurtează sejurul dacă vor mai multe ieșiri într-un an.
04:00
Crezi că știi ce vrei? Specialiștii spun că majoritatea dorințelor sunt reflexe, nu alegeri autentice # Adevarul.ro
Trăim într-o cultură alimentată de algoritmi, reclame și așteptări sociale. Între timp, corpul ne cere pauză, mintea cere sens, iar emoțiile cer siguranță, toate în aceeași clipă. Așa se face că nu ducem lipsă de dorințe, ci de claritate.
03:45
De ce mulți români își țineau mașinile pe butuci iarna: „Automobilul, ca și o ființă vie, este extrem de sensibil la… frig” # Adevarul.ro
Circulația cu mașinile personale în timpul iernii pe șoselele din România anilor '80 devenise un lux pentru numeroși români. Se confruntau cu lipsuri și restricții și erau încurajați „din motive practice” să renunțe la folosirea automobilelor cel puțin trei luni pe an.
03:15
România are un război la ușă, dar cochetează cu ideea de a-și decima armata. General: „E o tâmpenie, ne face vulnerabili în fața Rusiei” # Adevarul.ro
Intenția guvernului de reducere a bugetelor pentru cheltuielile de personal, după ce inițial în spațiul public s-a vorbit despre reduceri salariale și chiar disponibilizări, este criticată de experți. Generalul (r) Dan Grecu și chestorul Lucian Guran avertizează asupra problemelor ce urmează
03:00
Fiica fostului președinte sud-african Jacob Zuma recruta tineri pentru armata lui Putin # Adevarul.ro
Duduzile Zuma, fiica fostului președinte sud-african Jacob Zuma și actual parlamentar, este acuzată că ar fi recrutat aproximativ 20 de tineri din Africa de Sud și Botswana, care au sfârșit pe frontul din Ucraina după ce li s-au promis locuri de muncă
02:45
România pregătește un cadru legal care să forțeze ieșirea Lukoil din actuala formulă de operare # Adevarul.ro
Începând cu data de 13 decembrie, Lukoil nu mai are voie să vândă carburanți în România în formula actuală a acționariatului, putând însă să își desfășoare activitatea sub o altă structură a proprietății.
02:15
„Fenomenul Georgescu”. Cum s-a schimbat fața politicii românești în ultimul an. Strategia partidelor tradiționale în fața extremismului # Adevarul.ro
La un an de la anularea alegerilor prezidențiale din 2024, efectele „fenomenului Călin Georgescu” continuă să influențeze întregul sistem politic.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.