Avion de luptă, prăbușit în timpul unui show aviatic la Dubai. Pilotul a murit
Adevarul.ro, 21 noiembrie 2025 14:30
Pilotul unui avion de luptă indian a murit vineri, după ce aeronava s-a prăbușit în timpul unui zbor demonstrativ pentru spectatori, la Dubai Air Show, a anunțat Forța Aeriană a Indiei.
Pilotul unui avion de luptă indian a murit vineri, după ce aeronava s-a prăbușit în timpul unui zbor demonstrativ pentru spectatori, la Dubai Air Show, a anunțat Forța Aeriană a Indiei.
