Guvernul a publicat proiectul de lege privind pensiile magistraţilor
Veridica.ro, 20 noiembrie 2025 05:40
Potrivit acestuia, cuantumul pensiei nu va putea depăşi 70% din ultima indemnizație netă.
Acum 30 minute
05:40
Acum 12 ore
19:10
Polonia va închide ultimul consulat al Rusiei din țară ca represalii la ceea ce guvernul numește o tentativă susținută de Moscova de a sabota o importantă linie feroviară de weekendul trecut, a declarat miercuri ministrul de externe Radoslaw Sikorski.
18:50
O navă spion rusă a folosit lasere pentru prima dată pentru a perturba piloții Forțelor aeriene britanice care îi urmăreau activitatea în apropierea apelor britanice, a declarat secretarul apărării.
18:40
Un plan de mobilitate militară anunțat de Comisia Europeană miercuri face parte dintr-un efort de a asigura că Europa este pregătită să se apere până în 2030, în conformitate cu avertismentele serviciilor de securitate conform cărora Rusia ar putea ataca un stat membru al UE în termen de cinci ani.
Acum 24 ore
13:40
Zohran Mamdani, primarul ales al orașului New York, este steaua în ascensiune a stângii progresiste americane. În doar un an, abia intrat în politică, tânărul de 34 de ani a format o coaliție diversă de alegători care i-au adus o victorie la o diferență de nouă puncte procentuale pe 4 noiembrie. Este Madani „cel mai mare coșmar” al lui Trump?
13:20
Pe fondul scăderii consumului global, organizatorii cred că salvarea industriei vine de la băuturile dezalcoolizate
12:30
Rusia anunţă reducerea personalului diplomatic polonez ca răspuns la închiderea consulatului rus de la Gdansk # Veridica.ro
Disputa diplomatică intervine după ce Polonia a acuzat Rusia pentru recentul sabotaj feroviar
12:10
Fostul ministru al apărării din Ucraina, Rustem Umerov, a părăsit Ucraina şi plănuieşte să se ascundă în SUA, susţine bloggerul filorus Dan Diaconu.
12:00
Guvernul de stânga încearcă să eradicheze simbolurile trecutuluii fascist.
11:40
Întâlnirile au fost la nivel de experți nucleari care s-au deplasat, în secret, în Rusia, pentru a doua oară anul trecut.
11:30
Discuţiile s-ar fi axat pe nevoile militare ale Ucrainei şi pe revigorarea procesului de pace blocat de Moscova
11:00
Kievul ar putea rămâne fără bani anul viitor în lipsa asistenţei europene.
11:00
Secretarul american de război pentru securitate internațională, Daniel Zimmerman, a vizitat mai multe baze militare din România.
10:50
Nouă persoane au fost ucise și alte zeci au fost rănite într-un atac rusesc asupra orașului Ternopil, din vestul Ucrainei, a anunțat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.
10:30
O creștere bruscă a sprijinului pentru extrema dreaptă din Spania reînvie amintirile regretatului dictator Francisco Franco și îi împrospătează moștenirea în rândul tinerilor spanioli nemulțumiți, chiar dacă guvernul de stânga încearcă să eradicheze simbolurile trecutului fascist.
09:50
Flăcările au ucis o persoană şi au devastat un înreg cartier dintr-un oraş de pe coasta sudică a ţării
09:10
Nu au fost raportate cazuri de impact cu solul al vreunui vehicul aerian.
08:40
Adina Elvira Ghiță va prelua funcția în iulie 2026.
Ieri
22:10
Președintele Donald Trump a întins covorul roșu pentru prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman la Casa Albă, marți, un eveniment pe care președintele încearcă să-l folosească pentru a-și promova moștenirea în politica externă.
21:50
Legea votată în Camera Reprezentanților cu o majoritate covârșitoare legea care va obliga Departamentul de Justiție să publice toate documentele sale referitoare la defunctul infractor sexual condamnat Jeffrey Epstein.
20:30
Armata Ucrainei a anunțat marți că a atacat ținte militare din Rusia cu rachete ATACMS furnizate de SUA, numind acest lucru o „evoluție semnificativă”.
20:00
Serviciul de securitate britanic MI5 i-a avertizat marți pe parlamentari cu privire la încercările agenților chinezi de a colecta informații și de a influența activitatea, potrivit unui e-mail trimis parlamentarilor, văzut de Reuters, cea mai recentă amenințare de spionaj la adresa parlamentului național.
17:40
Hama condamnă însă ceea ce numește tutela internațională din Gaza care ar fi doar în folosul Israelului.
17:10
Președintele Trump a făcut anunțul înainte să-l primească la Casa Albă pe prințul moștenitor saudit Muhammad bin Salman
16:10
Președintele ucrainean este la Madrid în cadrul unui turneu european pentru a-și consolida apărarea și sectorul energetic
15:30
Un atac masiv la Dnipro a provocat incendii și avarii multiple.
14:10
Președintele ucrainean spune că are propuneri pentru oprirea războiului
13:30
Autoritățile de la Varșovia califică acțiunile drept atac terorist.
09:40
Statele europene se înarmează și pregătesc un război împotriva Rusiei, în timp ce Moscova este nevoită să se apere, potrivit presei pro-Kremlin.
Mai mult de 2 zile în urmă
05:20
Acesta este unul din fondatorii Mișcării de Eliberare Națională din Basarabia.
17 noiembrie 2025
21:00
Breaking Fake News realizează, săptămânal, o selecție a narațiunilor false demontate în presa internațională.
19:40
AUR a depus, săptămâna trecută, două moțiuni împotriva miniștrilor energiei și transporturilor.
18:50
Coreea de Sud propune negocieri cu Coreea de Nord privind linia de demarcație militară # Veridica.ro
Coreea de Sud a propus discuții cu Coreea de Nord pentru a clarifica linia de demarcație și a atenua tensiunile militare, declarând luni că intruziunile repetate la frontieră ale soldaților nord-coreeni au stârnit îngrijorări cu privire la un conflict armat.
18:00
Cancelarul german Friedrich Merz a respins speculațiile conform cărora ar putea abandona coaliția de guvernământ cu social-democrații și conduce un guvern minoritar, promițând să rămână în alianță în ciuda tensiunilor persistente.
17:40
Fostul prim-ministru al Bangladeshului a fost condamnat la moarte pentru crime împotriva umanității, în urma reprimării protestelor conduse de studenți, care au dus la înlăturarea sa din funcție.
17:20
Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk , a descris explozia pe o secțiune a liniei de cale ferată folosită pentru livrări către Ucraina drept un „act de sabotaj fără precedent” care ar fi putut duce la un dezastru.
17:00
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat luni că a semnat un acord cu Franța pentru a obține 100 de avioane de război Rafale, în cadrul încercării sale de a consolida capacitatea militară pe termen lung a țării de a lupta împotriva invaziei Rusiei.
16:50
Țara noastră se poziționează mai slab și decât state din afara UE, precum Bosnia și Herțegovina, Serbia sau Turcia.
15:10
În primele sale o sută de zile de mandat, noul președinte al Poloniei s-a dovedit a fi atât un luptător, cât și un tactician. Rămâne de văzut dacă este și un om de stat.
12:20
Investitorii străini se retrag din România, pe fondul eșecurilor guvernului Bolojan și ale președintelui Nicușor Dan, susține propaganda suveranistă.
12:10
Preşedintele şi-a dat acordul după ce s-a împotrivit multă vreme
11:00
Premierii Cehiei şi Slovaciei sunt acuzaţi de trădare a moştenirii democratice
10:20
În septembrie, numărul nașterilor și cel al deceselor a crescut atât față de luna septembrie 2024, cât și față de luna precedentă.
10:10
Au fost avariate infrastructura energetică şi portuară
09:40
Mai multe apeluri la 112 au semnalat zgomote puternice specifice unor bombardamente în apropierea malului Dunării.
09:00
Alte două comunităţi din regiune au rămas fără curent în urma unui atac rusesc anterior
09:00
Nicușor Dan susține că autoritățile au probe suficiente pentru a dovedi interferența rusă în procesul electoral.
16 noiembrie 2025
10:50
Partenera preşedintelui Nicuşor Dan, implicată într-un proiect al Administrației Prezidențiale # Veridica.ro
Mirabela Grădinaru va participa la seria de evenimente cu caracter social „România în lumină”.
08:50
Guvernul a aprobat continuarea investițiilor finanțate prin PNRR, pentru peste 5.000 de proiecte # Veridica.ro
Valoarea totală a sumelor admise depăşeşte 26 de miliarde de lei.
07:40
Ciprian Ciucu (PNL) și Cătălin Drulă (USR) se află la egalitate pe locurile 2-3.
