Cum comentează Kremlinul planul de pace al SUA. Avertisment pentru Zelenski
Adevarul.ro, 21 noiembrie 2025 17:00
Kremlinul l-a îndemnat vineri pe preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, să negocieze „acum”, altminteri riscă pierderea unor noi teritorii, la o zi după publicarea unei propuneri americane surprinzătoare de încheiere a conflictului cu Rusia, relatează AFP.
Rusia amenință Grecia după acordul privind producerea de drone cu Ucraina. „Un răspuns adecvat va urma” # Adevarul.ro
Joi, Kremlinul a amenințat deschis Grecia, după decizia Atenei de a co-produce drone maritime împreună cu Ucraina. Ulterior, Ministerul de Externe al Greciei a transmis că amenințările la adresa statelor suverane „sunt respinse automat”.
Bolojan despre Lukoil: România stabilește un mecanism de sancțiuni. Am luat măsuri ca Romgaz să nu fie afectată # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri că luni va fi pus în transparență un proiect de act normativ prin care România poate impune sancțiuni pentru a completa cadrul actual, dar că decizia privind aplicarea acestora va fi luată în decembrie.
Una dintre prevederile din pachetul asupra căruia se va pronunța CCR pe 10 decembrie se referă la respectarea unui jalon privind taxarea poluării, care se va aplica mașinilor foarte vechi și va crea un sistem de bonusare pentru mașinile noi, a explicat vineri premierul Ilie Bolojan.
Prefectul din Prahova, chemat la Parchet pentru că nu l-a eliberat din funcție pe primarul din Sinaia. Edilul Vlad Oprea a fost și el audiat # Adevarul.ro
Primarul staţiunii Sinaia, Vlad Oprea, şi prefectul de Prahova, Daniel Nicodim, au fost chemaţi la Parchet, într-un dosar care are legătură cu faptul că prefectul nu l-a eliberat pe edil din funcţie după împlinirea celor şase luni de neexercitare a acestei calităţi.
Jucătoarea care a rezistat eroic 4 ore în fața Simonei Halep și-a anunțat retragerea. Veșnic legată de româncă, prin meciul-maraton de la Australian Open # Adevarul.ro
Lauren Davis le-a transmis un mesaj emoționant fanilor. Și-a anunțat, de curând, retragerea din tenisul de performanță.
Un proiect negociat, se pare, în culise între Washington și Moscova pune sub presiune Ucraina atacată de Rusia. Planul vehiculat conține multe dintre revendicările maximale ale Kremlinului.
SUA amenință că oprește informațiile și livrările de arme către Ucraina, pentru a o forța să încheie un acord de pace cu Rusia SURSE # Adevarul.ro
Statele Unite au amenințat că vor reduce schimbul de informații și furnizarea de arme către Ucraina pentru a o determina să accepte cadrul unui acord de pace negociat de SUA, au declarat două persoane familiarizate cu această chestiune.
Cum crede Nicușor Dan că arată România după 6 luni din mandatul său. „Nu trebuie să ascundem lucrurile acestea” # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a fost abordat la ieșirea de la un eveniment public de activistul Marian Ceaușescu în legătură cu situația economică a României.
Presa ucraineană dezvăluie o clauză din planul de pace al SUA cu care Kremlinul nu va fi niciodată de acord # Adevarul.ro
Noul plan de pace al lui Trump pentru războiul din Ucraina conține un punct care face documentul inacceptabil pentru Moscova, dezvălui presa ucraineană.
Bolojan: Din august era prevăzută o creștere a impozitelor pe proprietăți. Precizări privind tăierea salariilor # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a explicat vineri că încă din luna august era prevăzută o creștere a impozitelor pe proprietăți din ianuarie. Era necesară pentru că aveam cele mai mici impozite pe proprietate și toate aceste impozite sunt venituri pentru autoritățile locale.
Ilie Bolojan, referitor la reforma pensiilor magistraților: „Am acceptat o perioadă de tranziție de 15 ani” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a vorbit vineri, 21 noiembrie, despre reforma pensiilor magistraților, programul SAFE și reforma în administrație
Bucătarul unei grădinițe din Cluj, prins cu o farfurie de droguri în mașină. Bărbatul are antecedente # Adevarul.ro
Bucătarul unei grădinițe din Cluj-Napoca a fost prins cu o farfurie de droguri în mașină. În trecut, acesta a mai fost condamnat pentru onducere sub influența drogurilor, conducere fără permis, refuz de prelevare de probe biologice și conducerea unui vehicul cu permisul suspendat.
Numele președintelui Serbiei apare în dosarul „Safari la Sarajevo”, în care civilii au fost luați la țintă pentru distracție # Adevarul.ro
Numele președintelui Serbiei, Aleksandar Vucic, apare în dosarul „Safari la Sarajevo”, după ce un jurnalist de investigație croat a depus o plângere împotriva sa la procuratura din Milano, care instrumentează cazul.
Monument „șlefuit” cu peria de sârmă, la Focșani. Șeful culturii vrâncene: „Au încercat să arate bine de sărbători” # Adevarul.ro
Doi muncitori ai Direcției de Dezvoltare și Servicii Publice (DDSP) Focșani, unitate subordonată Primăriei Focșani, au fost surprinși în timp ce curățau basorelieful Monumentului Unirii cu perii de sârmă.
Aproape 5.000 de permise auto, suspendate în primele 9 luni ale anului pentru șoferi cu diverse afecțiuni fizice sau psihice # Adevarul.ro
Polițiștii au dispus retragerea permisului auto, din motive medicale, în cazul a aproape 5.000 de șoferi. Măsurile au fost luate față de persoane care aveau diverse afecțiuni fizice sau psihice.
Prețuri „de lux” într-un bar din centrul Clujului: o salată de 96 de lei și o supă la 58 de lei. Reacțiile localnicilor: „Pornește aparatul de muls turiștii” # Adevarul.ro
Un clujean stabilit de ani buni în străinătate, revenit recent acasă pentru o scurtă vacanță, a avut parte de unul dintre cele mai neplăcute „șocuri culturale” chiar în inima orașului Cluj.
CE somează România să transpună complet legislaţia privind pieţele instrumentelor financiare # Adevarul.ro
Comisia Europeană a decis să iniţieze proceduri de infringement trimiţând scrisori de punere în întârziere către 13 state membre, printre care şi România, pentru că nu transpus complet Directiva UE 790 din 2024 care amendează Directiva UE 65 din 2014 privind privind pieţele instrumentelor financiare
Peste 2.900 de militari vor trece pe sub Arcul de Triumf de Ziua Națională. Ce aeronave și tehnică militară participă la paradă # Adevarul.ro
Peste 2.900 de militari și specialiști din MapN, MAI, SRI, STS și ANP cu 220 de mijloace tehnice și 45 de aeronave vor participa la Parada Militară Națională organizată de 1 Decembrie, în București, în Piața Arcul de Triumf.
O femeie de 60 de ani, lovită pe trecere și târâtă peste un kilometru de un TIR. Șoferul camionului, căutat peste tot # Adevarul.ro
O femeie de 60 de ani a murit după ce a fost lovită de un autoturism și, ulterior, acroșată și târâtă mai bine de un kilometru de un TIR. Camionul, înmatriculat în Bulgaria, nu a oprit și este căutat de polițiști.
Gică Hagi anunță întoarcerea în antrenorat.
Nicușor Dan și Ludovic Orban, faza pe telenovele. Ce au declarat unul despre altul cei doi politicieni # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a afirmat vineri, în legătură cu eliberarea din funcția de consilier prezidențial a lui Ludovic Orban că ”Uneori se mai întâmplă telenovele”. Replica lui Ludovic Orban nu a întârziat să apară.
Culisele planului de pace elaborat în mod discret de SUA. Ce preț ar fi dispus să plătească Trump # Adevarul.ro
Administrația Trump se străduiește să limiteze decalajul diplomatic după ce draftul unui plan de pace susținut de SUA a apărut în mod neașteptat în spațiul public - o scurgere de informații care a dezvăluit narațiuni contradictorii.
Bărbat din Sibiu, arestat după ce și-a sugrumat fratele, enervat fiind de crizele de epilepsie pe care le avea # Adevarul.ro
Un bărbat a fost arestat după ce și-a sugrumat fratele, de 52 de ani, enervat fiind de crizele de epilepsie pe care le avea. Victima a avut în ziua decesului trei crize convulsive.
Secretarul Consiliului Naţional de Securitate şi Apărare al Ucrainei, Rustem Umerov, dezminte ferm că ar fi acceptat planul de pace propus de administrația Trump, după ce oficiali americani au susținut că Ucraina ar fi fost de acord cu majoritatea prevederilor acestuia
O senatoare POT a fost atacată cu ranga de soția unui bărbat cu care ar avea o relație: „Nu este subiect de bășcălie” # Adevarul.ro
Valentina Aldea, senatoare POT, a fost atacată cu o bară metalică într-un complex de locuințe din București joi, 20 noiembrie.
AEP respinge facturi de milioane de la AUR către Realitatea Plus din campania lui Simion. Reacția Ancăi Alexandrescu # Adevarul.ro
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a respins rambursarea a 17 milioane de lei din totalul cheltuielilor de campanie declarate de George Simion în cursa prezidențială din primăvara lui 2025.
Purtătoarea de cuvânt a USR, Ioana Răduca, numită în Consiliul de Administrație al Orange România # Adevarul.ro
Purtătoare de cuvânt a USR, Ioana Răduca a fost numită director de cabinet la Ministerul Economiei, iar ulterior în Consiliul de Administrație al Orange. Profilul profesional și contextul politic al numirilor au atras, însă, interesul public.
Nicușor Dan, despre Lukoil: Guvernul va lua măsuri. Rafinăria nu funcționează, e în mentenanță # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat, vineri, referitor la sancțiunile care trebuie aplicate Lukoil, că pentru moment există o amânare până pe 13 decembrie, iar în această perioadă Guvernul va lua măsuri, menționând că rafinăria este în mentenanță și nu se va întâmpla nimic dramatic.
Primul pas a fost făcut! Decizia șoc a Federației Române de Gimnastică, în cazul Cameliei Voinea. „Nu se poate șterge cu buretele” # Adevarul.ro
Deciziile federatiei arată că gimnastica românească trece printr-o perioadă de resetare, necesară pentru a reveni pe drumul performanței.
Makavelli s-a retras din cursa pentru Primăria Capitalei în favoarea Ancăi Alexandrescu. Reacția lui George Simion # Adevarul.ro
Virgil Zidaru, alias Makavelli, și-a anunțat retragerea din cursa pentru scaunul de primar al municipiului București, el anunțând că o susține pe Anca Alexandrescu, candidata AUR.
Comisia Europeană a decis să inițieze proceduri de infringement, trimițând scrisori de punere în întârziere către 26 state membre, printre care și România, pentru că nu au comunicat transpunerea completă a Directivei UE 1791 din 2023 privind eficiența energetică.
Pilotul unui avion de luptă indian a murit vineri, după ce aeronava s-a prăbușit în timpul unui zbor demonstrativ pentru spectatori, la Dubai Air Show, a anunțat Forța Aeriană a Indiei.
Președintele Nicușor Dan vrea o lege a salarizării unitare: „Există diferenţe mari între poziţii echivalente în diferite instituţii” # Adevarul.ro
Nicușor Dan a afirmat vineri că Guvernul ar trebui să ia în calcul revenirea la o lege a salarizării unitare.
Radu Miruță, despre digitalizare: „Cheia este să nu execuţi banii dintr-un minister pentru că schimbi calculatoarele cu unele mai noi” # Adevarul.ro
Radu Miruță, ministrul Economiei, a declarat că, a vorbi despre digitalizare, astăzi, în statul român este o jignire a acestui substantiv.
Românii devoltă o rachetă de croazieră autonomă care integrează AI în sistemele de control și funcționare # Adevarul.ro
O companie românească specializată în soluții software complexe și inovații AI destinate industriilor aerospațiale, de apărare și de securitate cibernetică, a anunțat dezvoltarea primei sale rachete de croazieră autonomă
Robot de luptă ucrainean, dotat cu mitralieră Browning de 12,7 mm, a menținut singur o poziție defensivă timp de o lună și jumătate # Adevarul.ro
Un sistem terestru fără echipaj (UGS) utilizat de armata ucraineană a reușit să mențină o poziție de infanterie timp de aproximativ șase săptămâni, potrivit unui comandant militar ucrainean intervievat de publicația DevDroid.
Ilie Bolojan, discuții cu reprezentanții Băncii Mondiale: „Oferim nu doar finanțare, ci și expertiză, pentru ca România să-și valorifice potențialul” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a discutat cu o delegație a Băncii Mondiale privind sprijinul tehnic și financiar de care România are nevoie pentru a avansa reformele economice și pentru a îmbunătăți performanța instituțiilor publice.
SUA avertizează: Țările care susțin politicile de diversitate sau dreptul la avort pot fi acuzate de încălcări ale drepturilor omului # Adevarul.ro
Departamentul de Stat al SUA a avertizat țările care aplică politici ce promovează diversitatea rasială sau de gen, echitatea şi incluziunea (DEI) că vor fi de-acum expuse riscului ca administraţia Trump să le considere ca încălcând drepturile omului.
Mediul de afaceri din România si-a triplat cifra de afaceri, iar profitabilitatea companiilor a crescut de peste patru ori din 2008 până la finalul anului trecut, ajungând la profituri nete de 229 miliarde lei în 2024, potrivit unui studiu de specialitate.
Un tânăr a intrat cu mașina în trei autoturisme parcate la Curtea de Apel, iar pasagerul a provocat scandal # Adevarul.ro
Un tânăr șofer a lovit cu mașina mai multe autoturisme parcate regulamentar, în zona Curții de Apel București. El se afla în vehicul, cel mai probabil, cu partenera sa de viață, amândoi având un comportament ciudat. După accident, cei doi au făcut scandal.
Tinerii de până în 35 de ani trăiesc cu un nivel ridicat de stres şi anxietate, cele mai mari îngrijorări fiind generate de costul ridicat al vieţii și de imposibilitatea de a pune bani deoparte pentru cheltuieli neprevăzute, potrivit unui studiu de specialitate.
Legătură neașteptată în fotbal: relația neștiută dintre Elias Charalambous și superstarul Turciei, Hakan Çalhanoğlu # Adevarul.ro
Antrenorul FCSB, Elias Charalambous, și superstarul Turciei, Hakan Çalhanoğlu, au o relație neștiută de prietenie.
Uniunea Europeană va sprijini orice plan de pace pentru Ucraina. Anunțul șefei diplomației europene # Adevarul.ro
Uniunea Europeană va sprijini orice plan de pace pentru Ucraina atât timp cât acesta ar aduce o pace justă şi durabilă şi implică Kievul şi UE, a afirmat vineri şefa diplomaţiei europene Kaja Kallas.
Donald Trump nu a fost invitat la funeraliile vicepreședintelui republican Dick Cheney. Cine a participat # Adevarul.ro
Preşedintele american Donald Trump nu a participat la înmormântarea fostului vicepreşedinte republican Dick Cheney, care a avut loc joi la Catedrala Naţională din Washington, motivul fiind că nu a fost invitat.
Când se lansează noul film „The Hunger Games”, despre povestea de origine a lui Haymitch Abernathy # Adevarul.ro
Lionsgate Films a lansat joi, 20 noiembrie, trailerul pentru „The Hunger Games: Sunrise on the Reaping”, film care va fi despre povestea de origine a lui Haymitch Abernathy, personaj interpretat în filmele anterioare de Woody Harrelson.
Nicușor Dan: „România are maturitatea și expertiza pentru a fi parte din procesul de decizie. Extinderea UE nu este un act de caritate” # Adevarul.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a subliniat în cadrul unui eveniment, la care au fost prezenți și lideri europeni, că România are, în prezent, într-un moment important, de stabilire a direcției Uniunii Europene, „maturitatea și expertiza pentru a fi cu adevărat parte din procesul de decizie”.
Nicușor Dan, după aducerea în țară a lui Potra: „Evident că am informări despre tot ce s-a întâmplat din seara anulării alegerilor” # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat vineri, că aducerea în țară a mercenarului Horațiu Potra demonstrează că instituțiile statului funcționează, precizând că are informări despre evenimentele petrecute după anularea alegerilor.
