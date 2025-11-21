Reforma administrativă. Ilie Bolojan: Sporurile la nivel maxim ar trebui acordate doar funcționarilor care fac performanță. Măsuri s-ar putea lua și în Jandarmerie sau Poliție | AUDIO
Europa FM, 21 noiembrie 2025 19:10
Premierul Ilie Bolojan a explicat în detaliu în ce constă, de fapt, reforma în administrație. El a subliniat că reducerea cheltuielilor cu 10% nu înseamnă – așa cum greșit s-a înțeles – tăierea salariilor. Și a dat câteva exemple de situații în care ar trebui să se intervină. Cum ar fi – acolo unde se […]
• • •
SONDAJ: 75% dintre tineri, afectați de stres și anxietate. Opt din zece spun că au temeri legate de costul ridicat al vieții | AUDIO # Europa FM
Tinerii din generația Z trăiesc cu un nivel ridicat de stres și anxietate. Cele mai mari temeri sunt legate de costul ridicat al vieții – opt din 10 tineri susțin acest lucru. Datele au fost prezentate într-un sondaj recent. Generația Z este formată din tinerii născuți după anul 1995 și până în jurul anului 2010. […]
15:10
Dolj: Medic psihiatru din Craiova, arestat după ce a exploatat prin muncă o pacientă. Bărbatul este acuzat și de trafic de droguri | AUDIO # Europa FM
Arest preventiv pentru medicul psihiatru din Craiova, acuzat de trafic de persoane și trafic de droguri de risc. Bărbatul ar fi exploatat prin muncă o pacientă. Medicul, care practica psihoterapia și a fost rezident la Spitalul de Neuropsihiatrie Craiova, este acuzat că, în 2022, ar fi indus în eroare o femeie, promitându-i tratament medical. Ancheta […]
15:10
Masă de aer încărcată cu praf saharian, la finalul săptămânii, deasupra României. Meteorolog: „Asocierea cu precipitațiile se va produce doar pe arii relativ restrânse” | AUDIO # Europa FM
Praf saharian peste România în aceste zile. Depunerile vor fi vizibile în special în zonele unde va ploua. Masa încărcate cu praf saharian din nordul Africii traversează către partea sud-estică și central-sud-estică a Europei. Meteorolog ANM, Alina Șerban: „Asocierea cu precipitațiile se va produce doar pe arii relativ restrânse și cu cantități slabe” „Deocamdată, nu […]
15:10
DNSC avertizează asupra anunțurilor false privind vânzarea de bilete pentru evenimente și petreceri de Revelion | AUDIO # Europa FM
Escrocii se adaptează pentru fiecare perioadă a anului. După campaniile false de Black Friday, autoritățile ne sfătuiesc să fim atenți la biletele false pentru Revelion și alte evenimente. În această perioadă, hoții de pe internet se reinventează. Apar tot mai multe anunțuri „last-minute” pentru concerte, festivaluri sau petreceri de Revelion. O parte dintre ele sunt […]
15:10
România în Direct. Traficul din marile orașe: interzicem mașinile poluante în zona centrală? # Europa FM
Traficul din marile orașe: interzicem mașinile poluante în zona centrală? Sămbătă începe campania electorală, miza cea mare fiind Primăria Capitalei, iar cele mai importante teme vor fi, ca de obicei: trafic, transport, termie. La „România în Direct” vine Valentin Ciobanu, expert în managementul traficului. Există vreo șansă să-i convingem pe oameni să folosească transportul public? […]
15:10
Revelion fără artificii la Buzău. Primăria va organiza un spectacol cu lumini laser, pentru a proteja animalele domestice | AUDIO # Europa FM
Fără foc de artificii în noaptea dintre ani, în orașul Buzău. Spectacolul va fi înlocuit cu unul cu lasere. Decizia municipalității urmărește să protejeze căprioarele din cel mai mare parc al orașului, dar și animalele domestice. Este primul an în care Primăria Buzău nu va contracta un foc de artificii pentru noaptea de Revelion. Bugetul […]
15:10
Nicușor Dan salută declarația CSM, conform căreia magistrații se vor întruni săptămâna viitoare pentru a-și exprima opinia față de proiectul pensiilor de serviciu: „Este un gest responsabil” | AUDIO # Europa FM
Reacție de la președintele Românei Nicușor Dan privind reforma pensiilor magistraților. Anunțul Consiliului Superior al Magistraturii privind emiterea unui aviz este un gest de responsabilitate, spune Nicușor Dan. Șeful statului a fost întrebat ce părere are despre decizia coaliţiei de guvernare în ce priveşte pensiile magistraţilor, pensie de 70% din ultimul salariu net şi 15 […]
15:10
Pachete de vacanță în țară și străinătate, reduse cu până la 70% la Târgul de Turism din acest weekend. Cât costă un sejur pe Valea Prahovei | AUDIO # Europa FM
Vacanțe la prețuri reduse, în țară și în străinătate. Sunt ofertele pe care le găsim în acest sfârșit de săptămână la Târgul de Turism al României. Cele mai cunoscute agenții de turism au pregătit sejururi cu reduceri de prețuri și cu 70% dacă sunt cumpărate pe durata evenimentului care se încheie duminică, 21 noiembrie. Ediția […]
15:10
Președintele Nicușor Dan, despre demiterea lui Ludovic Orban din funcția de consilier al său: „Uneori se mai întâmplă telenovele”, | AUDIO # Europa FM
„Uneori se mai întâmplă telenovele”, este reacția președintelui României privind demiterea lui Ludovic Orban din echipa sa de consilieri. Nicușor Dan consideră că este normală demisia unui consilier, dacă acesta are alte opinii decât demnitarul pe care îl consiliază. Nicușor Dan: „Ne-am despărțit amiabil” „Oriunde în lumea asta, în Portugalia, în Slovenia, când un demnitar […]
15:10
Întreruperea paginilor de internet, după exemplul defecțiunii Cloudflare, s-ar putea repeta tot mai frecvent, susține un expert american | AUDIO # Europa FM
A fost știrea tech a săptămânii timp de câteva ore, mari platforme precum X, ChatGPT, Spotify și Canva nu au fost accesibile. De ce s-a întâmplat asta? Cloudflare, o companie care ajută site-urile să fie mai rapide, mai sigure și mereu disponibile, a avut defecțiune majoră. Ce face compania Cloudflare și cum au ajuns aplicațiile […]
15:10
Donald Trump vrea ca unii congresmeni democrați să fie „arestați și condamnați”, după ce au încurajat membrii Gărzii Naționale să nu respecte ordinele sale: „Trădători de țară” | AUDIO # Europa FM
După ce a jignit o jurnalistă Bloomberg, Donald Trump a stârnit furie pe rețeaua sa de socializare, unde a publicat mai multe mesaje în care cere ca mai mulți congresmeni democrați să fie arestați și condamnați. Totul după ce aceștia au publicat un video în care încurajează membrii Gărzii Naționale, dislocați în anumite state, să […]
Ce include planul de pace în 28 de puncte pe care Trump îl propune Kievului. Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe: „Credem că este acceptabil pentru ambele părți” | AUDIO # Europa FM
Președintele Ucrainei a primit oficial, din partea Statelor Unite, planul prin care ar putea fi oprit războiul cu Rusia. Biroul lui Volodimir Zelenski „a subliniat principiile fundamentale care contează pentru poporul ucrainean” și a transmis că acesta intenționează să discute, în zilele următoare, cu președintele american Donald Trump despre posibilitățile diplomatice existente și punctele principale […]
11:10
Pacienții asigurați vor putea cumpăra noile medicamente incluse pe lista de compensate de la 1 decembrie | AUDIO # Europa FM
Casa Națională de Asigurări de Sănătate anunță că pacienții asigurați vor putea cumpăra noile medicamente introduse pe lista de compensate, de la 1 decembrie. Așa cum a anunțat și Ministerul Sănătății, lista de compensate a fost actualizată prin includerea a 41 de noi medicamente. Printre acestea se află medicamente pentru tratarea pacienților cu boli neurologice, […]
11:10
Tribunalul Sibiu a respins cererea ANAF de instituire a sechestrului asupra bunurilor fostului președinte Klaus Iohannis | AUDIO # Europa FM
Tribunalul Sibiu a respins cererea ANAF de instituire a sechestrului asupra bunurilor care aparțin fostului președinte Klaus Iohannis. Fiscul l-a dat în judecată pentru plata sumelor pe care le-ar datora statului în urma închirierii imobilului din centrul orașului. ANAF a înregistrat la Tribunalul Sibiu o acțiune prin care cerea obligarea fostului președinte la plata despăgubirilor […]
11:10
Arad: Protest în Parcul Mihai Eminescu. Organizația Aradul Civic organizează un miting împotriva pensiilor speciale | AUDIO # Europa FM
Sunt proteste, astăzi, în România, față de pensiile speciale. Chiar și după tăierile propuse, pensiile speciale rămân uriașe: o pensie de 56.000 de lei ar deveni 42.000 de lei, în condițiile în care pensia medie în România este doar de 2.770 de lei, spun organizatorii. Intitulat „Vrem drepturi egale, fără pensii speciale!”, protestul este inițiat […]
11:10
Proteste astăzi în București și în țară. Mai multe organizații civice organizează un miting împotriva pensiilor speciale | AUDIO # Europa FM
Proteste astăzi în București și în țară. Comunitatea Declic, alături de „Corupția Ucide” și „Inițiativa România”, organizează, de la ora 18:00, în Piața Victoriei, un protest sub sloganul „Vrem drepturi egale, fără pensii speciale!”. Între timp, Consiliul Superior al Magistraturii a convocat, pe 24 și 25 noiembrie, adunările generale ale procurorilor și judecătorilor pentru a […]
11:10
Federația Română de Gimnastică a decis ca loturile naționale să fie desființate, în urma acuzațiilor aduse Cameliei Voinea. Antrenoarea urmează să fie judecată de Comisia de Disciplină # Europa FM
În urma acuzațiilor dure făcute de Denisa Golgotă, a mărturisirilor mai multor gimnaste, dar și după apariția în spațiul public a unor materiale media în care antrenoarea a fost surprinsă în timp ce își abuza verbal fiica, președintele Federației Române de Gimnastică, Ioan Suciu, a anunțat decizia Comitetului Executiv al Federației Române de Gimnastică de […]
11:10
Inspectorii ANAF din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală au descoperit, în judeţul Prahova, o fabrică neautorizată de dispozitive electronice de vapat, ascunsă într-o hală de aproximativ 300 de metri pătraţi, a anunţat, vineri instituţia, printr-un comunicat. În interiorul halei, au fost găsite materii prime, aparatură de producţie şi peste 169.000 de produse, cu o valoare […]
Carmen Uscatu, cofondatoarea „Dăruiește Viață”: Propunerea este ca Oana Gheorghiu să devină președinte onorific, dar fără drept de vot în Adunarea Generală. Ce spune despre o posibilă intrare în politică | VIDEO # Europa FM
Carmen Uscatu, cofondatoarea Asociației „Dăruiește Viață” a fost invitata lui Sebastian Zachmann în emisiunea „Piața Victoriei” la Europa FM. Acesta a declarat că era important pentru sponsorii ONG-ului ca Oana Gheorghiu, alături de care a fondat asociația în 2012, să îi fi cerut părerea înainte să fi preluat funcția de vicepremier. Potrivit lui Carmen Uscatu, […]
23:10
Ministrul Finanțelor speră ca CCR să nu vină cu „surprize” la dezbaterea de pe 10 decembrie, pe pachetul fiscal 2, care cuprinde și creșterea taxelor din 2026 | AUDIO # Europa FM
România risca înghețarea unor fonduri din PNRR și întârzierea bugetului pe anul viitor dacă nu se reușea devansarea datei la care CCR va judeca contestația AUR pentru pachetul de măsuri fiscale – spune la Europa FM Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare. El a declarat că, în cursul zilei, Comisia Europeană a fost informată de această […]
Arad: Trei spitale au raportat aproape 600 de infecții nosocomiale în 2025, potrivit DSP | AUDIO # Europa FM
Trei spitale din județul Arad au raportat aproape 600 de infecții nosocomiale în 2025, arată cel mai recent raport al Direcției de Sănătate Publică. Cele mai multe au fost înregistrate la Spitalul Județean. Din totalul de 15 spitale din județ, doar trei nu au fost verificate de DSP. În acele unități se desfășoară controale ale […]
19:10
Bacău: Curier trimis în judecată după ce și-a păstrat banii de pe coletele cu plata ramburs | AUDIO # Europa FM
Un curier din Bacău a fost trimis în judecată după ce a încasat banii pentru zeci de colete trimise cu plata ramburs, pe care nu i-a mai predat firmei la care lucra. Prejudiciul depășește 38.000 de lei. Potrivit polițiștilor dde la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din IPJ Bacău, bărbatul, în vîrstă de 27 […]
19:10
Scandalul pe monumentele de patrimoniu din Govora se lasă cu plângeri penale. Acuzații, inclusiv de corupție, vizează și funcționari ai Ministerului Culturii | AUDIO # Europa FM
Plângeri penale în cazul Govora, unde mai multe clădiri de patrimoniu, aflate în stare avansată de degradare, riscă să se prăbușească. Acestea au fost făcute atât de o organizație neguvernamentală care militează pentru salvarea patrimoniului din stațiunea balneară, cât și de către proprietarii unora dintre clădiri. Denix Invest SRL este o firmă cu sediul la […]
19:10
Australia: Instagram va închide conturile utilizatorilor sub 16 ani începând cu 4 decembrie | AUDIO # Europa FM
În Australia, Instagram va începe, din data de 4 decembrie, să închidă conturile utilizatorilor cu vârste sub 16 ani. Peste 500.000 de adolescenți între 13 și 15 ani din Australia folosesc Meta. Meta, care deține Facebook, Instagram și Threads, a anunțat că a început să trimită mesaje în aplicație utilizatorilor de 13–15 ani. În aceste […]
19:10
Cresc presiunile asupra Ucrainei. Planul de pace pus la cale în secret de SUA și Rusia prevede cedarea de teritorii și introducerea limbii ruse ca limbă oficială de stat în Ucraina | AUDIO # Europa FM
Plan de pace făcut peste capul Ucrainei: Președintele Trump presează Ucraina să cedeze o parte din teritoriu către Rusia și să primească la schimb o „taxă de închiriere”, scrie The Telegraph. În plus, limba rusă ar urma să devina limbă oficială în Ucraina. The Economist, Financial Times și Axios au analizat planul Trump – Putin […]
19:10
CCR a schimbat data la care va dezbate Legea privind creșterea de taxe și impozite, după solicitarea Guvernului | AUDIO # Europa FM
Curtea Constituțională a schimbat pentru 10 decembrie termenul la care va dezbate Legea privind măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice, cea care include creșterea de taxe și impozite începând de anul viitor. Cu puțin timp în urma, Guvernul a solicitat CCR să preschimbe termen, comunicat de Curte inițial pentru 4 februarie, apoi rectificat […]
19:10
Mercenarul Horațiu Potra, fiul și nepotul lui au fost aduși în țară sub pază strictă. Pe numele lor au fost emise în februarie mandate de arestare preventivă / Reacția președintelui Dan | AUDIO # Europa FM
Sub pază strictă, au fost aduși din Dubai cu avionul Horațiu Potra, fiul și nepotul său, urmăriți penal și acuzați de complot pentru o lovitură de stat, după anularea alegerilor prezidențiale din 6 decembrie 2024. Horațiu Potra, alături de Dorian și Alexandru Potra, au fugit din România la începutul anului, fiind dați în urmărire internațională. […]
19:10
Ionuț Moșteanu, despre împrumutul pentru apărare prin programul SAFE: Va avea o perioadă de rambursare de 40 de ani. Când ar urma să fie semnate contractele | AUDIO # Europa FM
Programul european SAFE – pe apărare și infrastructură – aduce României 16 miliarde de euro cu dobândă de 3% și rambursare în 40 de ani. Declarația a fost făcută de ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, după ședința de Guvern. În România, programul european SAFE va avea două componente: apărare și infrastructură. Ultimul capitol presupune investiții în […]
19:10
Reacție a medicului Vasilică Minciună, acuzat de o pacientă de agresiune sexuală în timpul unei rejuvenări vaginale: „Nu am promis miracole. Am oferit opțiuni terapeutice reale” | AUDIO # Europa FM
Medicul acuzat că ar fi făcut proceduri neautorizate și că ar fi agresat sexual o pacientă vine cu precizări publice. El susține că informațiile apărute în investigația realizată de Snoop.ro sunt incomplete, subiective și scoase din context. „Nu am promis miracole. Am oferit opțiuni terapeutice reale”, adaugă el, aducând în favoarea sa și lipsa – […]
ANAF îl dă în judecată pe Klaus Iohannis. Încearcă astfel să recupereze aproape 5 milioane de lei, bani obținuți de fostul președinte din chiriile încasate pentru una dintre casele deținute în Sibiu. Klaus Iohannis a pierdut definitiv în instanță imobilul aflat în centrul orașului, pe care îl închiriase unei bănci. Fiscul a cerut, de asemenea, […]
15:10
Mai multe companii din România anunță disponibilizări de sute de angajați. Printre ele, Dacia și Bitdefender, care, fiecare, vor concedia în jur de 7% dintre angajați. Sunt printre cele mai recente exemple de restructurări. În același timp, consumul a scăzut, inflația rămâne în jur de 10%, iar, pe ansamblu, economia României se apropie de recesiune. […]
15:10
PSD amenință că iese de la guvernare dacă vor fi scăzute salariile din administrația centrală. Grindeanu: „Noi nu vom face parte din nicio guvernare care scade salariile” | AUDIO # Europa FM
Reforma în administrația locală și cea centrală ar putea fi amânată din nou. Totul pe fondul scandalului din coaliție privind reducerea cu 10 procente a cheltuielilor cu salariile și în administrația centrală – inclusiv ministere și instituțiile din subordine. Sunt două variante prezentate de premierul Bolojan: fie reduc din venituirile angajaților – sporuri de exemplu, […]
15:10
București: Antrenor de lupte libere, acuzat că a agresat sexual o adolescentă de 16 ani. Bărbatul a fost dus la audieri | AUDIO # Europa FM
Un antrenor de lupte libere și lupte feminine este suspectat că ar fi violat o fată de 16 ani, elevă a sa. Bunicii minorei au fost cei care au sesizat poliția. Bărbatul a fost dus la audieri. Bărbatul în vârstă de 42 de ani antrenează în trei săli din Capitală, una în zona Mircea Eliade, […]
15:10
Dăruiește viață. Și ceartă? Răspunde Carmen Uscatu Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu. Fondatoarele „Dăruiește Viață”, asociația care a ridicat, din donații, un spital pentru copiii bolnavi de cancer. Altfel spus, două femei care au făcut treaba statului. Între timp, Oana Gheorghiu a acceptat oferta premierului Ilie Bolojan de a intra în politică. În schimb, Carmen […]
15:10
Dolj: Medic psihiatru din Craiova, reținut pentru trafic de persoane, după ce ar fi exploatat prin muncă o pacientă | AUDIO # Europa FM
Un medic psihiatru din Craiova a fost reținut pentru trafic de persoane, după ce ar fi exploatat prin muncă o pacientă. El este acuzat și de trafic de droguri de risc. Potrivit anchetatorilor, în 2022, medicul, în vârstă de 31 de ani, i-a promis femeii tratament medical. Profitând de problemele de sănătate și de familie […]
15:10
Tragerea la sorți pentru barajele Campionatului Mondial de Fotbal din 2026. Mircea Lucescu și-ar dori ca naționala să nu joace împotriva Italiei | AUDIO # Europa FM
Astăzi, de la ora 14:00, la sediul FIFA din Zurich are loc tragerea la sorți pentru barajele Campionatului Mondial de Fotbal de anul viitor. Naționala României își va afla adversara din playoff-ul programat în martie, dintre Italia, Danemarca, Turcia și Ucraina. „Nu aș vrea să jucăm împotriva Italiei”, spune selecționerul tricolorilor, Mircea Lucescu, într-un interviu […]
15:10
Lansatoare de rachete și arme de foc, descoperite într-un camion la Vama Albița. Transportul ar fi trebuit să ajungă în Israel | AUDIO # Europa FM
Anchetă amplă la Vama Albița, la frontiera cu Republica Moldova: polițiștii de frontieră au găsit într-un camion arme de foc și lansatoare de grenade, scrie presa locală. Șoferul, cetățean moldovean, le-a spus vameșilor că transportul ar fi trebuit să ajungă în Israel. Ancheta ar fi condusă de mai multe instituții: DIICOT, Poliția de Frontieră și […]
15:10
Lista medicamentelor compensate a fost actualizată. Au fost incluse 41 de noi medicamente, în baza unei ordonanţe aprobate joi de către Guvern, anunţă Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete. Totodată, pentru alte zece medicamente aflate deja pe listă a fost extinsă aria terapeutică în care pot fi decontate. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a explicat pentru ce afecțiuni […]
15:10
Reducerea cheltuielilor din administrația centrală va fi decisă de fiecare ministru: fie vor fi tăiate sporuri, fie vor exista restructurări. Nu va exista un act normativ care să impună tăieri de salarii cu 10% | AUDIO # Europa FM
Precizări de la Guvern privind reducerile cu 10% a cheltuielilor cu personalul pentru anul viitor. Guvernul nu va impune ministerelor să facă tăieri de salarii, a explicat purtătorul de cuvânt al Executivului, Ioana Dogioiu. În funcție de specificul său, fiecare instituție va decide dacă face economii, de exemplu, prin reducerea sporurilor foarte mari sau prin […]
15:10
Penalizarea de 85% la cumulul pensie-salariu se va aplica doar în cazul pensiilor speciale | AUDIO # Europa FM
Precizări de la Guvern privind cumulul pensie-salariu. Penalizarea de 85% se va aplica doar la pensiile necontributive, a declarat Ioana Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Executivului. Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu: „Și acest proiect de lege urmează să fie finalizat rapid, pentru că și el trebuie trimis spre avizare la CSM” „Vorbim despre […]
15:10
Naţionala de fotbal a României va întâlni Turcia, în deplasare, pe 26 martie, în semifinalele barajului pentru Cupa Mondială din 2026, potrivit tragerii la sorţi efectuate joi, la Zurich. ȘTIRE ÎN CURS DE ACTUALIZARE
