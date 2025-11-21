Semnal de alarmă tras de Europol în privința racolării online a copiilor, șantajați să ucidă pentru bani. Mafia îi abordează pe minori inclusiv pe chat-urile de jocuri video | AUDIO

15:10

Precizări de la Guvern privind reducerile cu 10% a cheltuielilor cu personalul pentru anul viitor. Guvernul nu va impune ministerelor să facă tăieri de salarii, a explicat purtătorul de cuvânt al Executivului, Ioana Dogioiu. În funcție de specificul său, fiecare instituție va decide dacă face economii, de exemplu, prin reducerea sporurilor foarte mari sau prin […]