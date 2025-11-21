Radu Miruţă: La Fabrica de pulberi Făgăraș avem un munte de gunoi lângă depozitele de explozibil. Nu putem să avem pretenţii la chestiuni performante, câtă vreme la câteva sute de metri de substanţă explozivă, arde gunoi

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a declarat, vineri, la Braşov, că nu se poate discuta despre revitalizarea Fabricii de pulberi de la Făgăraş atâta vreme cât acolo, la câteva sute de metri de locul în care se fabrică explozivi, arde gunoi în condiţii "care nu sunt conforme cu legea" şi a precizat că rezultatele unor verificări efectuate, acolo, de Corpul de control din minister au fost transmise instituţiilor responsabile.

