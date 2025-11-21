Putin confirmă că a primit planul de pace pentru Ucraina propus de americani și spune că ar putea servi drept bază pentru soluționarea definitivă a conflictului
21 noiembrie 2025
Preşedintele rus Vladimir Putin a confirmat vineri că a primit planul de pace pentru Ucraina elaborat de Statele Unite şi a declarat că documentul ar putea servi drept bază pentru o soluţionare paşnică "definitivă", informează EFE, relatează Agerpres.
• • •
Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri, într-un interviu radiofonic, că joia viitoare, când Statele Unite sărbătoresc Ziua Recunoştinţei, este un termen limită rezonabil pentru ca Ucraina să accepte propunerea sa de plan de pace pentru încheierea războiului cu Rusia, transmit agenţiile Reuters şi EFE, relatează Agerpres.
Radu Miruţă: La Fabrica de pulberi Făgăraș avem un munte de gunoi lângă depozitele de explozibil. Nu putem să avem pretenţii la chestiuni performante, câtă vreme la câteva sute de metri de substanţă explozivă, arde gunoi # Economica.net
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a declarat, vineri, la Braşov, că nu se poate discuta despre revitalizarea Fabricii de pulberi de la Făgăraş atâta vreme cât acolo, la câteva sute de metri de locul în care se fabrică explozivi, arde gunoi în condiţii "care nu sunt conforme cu legea" şi a precizat că rezultatele unor verificări efectuate, acolo, de Corpul de control din minister au fost transmise instituţiilor responsabile.
Vlad Oprea, despre chemarea sa la Parchet: O plângere absurdă şi lipsită de bun-simţ, semnată de aceiaşi trei indivizi care mă acuză că uzurp calitatea de primar # Economica.net
Primarul orașului Sinaia, Vlad Oprea, spune că a fost chemat, vineri, la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti din cauza unei plângeri "absurde şi lipsite de bun-simţ" formulată de trei persoane care îl acuză de uzurparea calităţii de primar.
Ce se întâmplă cu perimetrul gazier Trident din Marea Neagră, unde Lukoil este operator și Romgaz partener minoritar # Economica.net
Guvernul României a anunțat că firma românească Romgaz nu va fi afectată de sancțiunile americane asupra Lukoil, partener al Romgaz în proiectul offshore Trident, unde este și operator.
BCE și Banca Centrală a Indiei își vor conecta sistemele de plăți, pentru a facilita plățile transfrontaliere dintre zona euro și statul asiatic # Economica.net
Banca Centrală Europeană și Banca Centrală a Indiei (RBI) au convenit să înceapă faza iniţială de conectare a sistemelor interne de plăţi, pentru a facilita remitenţele transfrontaliere dintre statul asiatic şi zona euro, a anunţat vineri instituția asiatică, transmite Reuters, relatează Agerpres.
Dragoș Pîslaru (MIPE): România îşi propune să aibă o poziţie proactivă în ceea ce priveşte politica europeană. Ţara noastră poate să se ridice foarte uşor la nu a fi reactivă și să aibă un cuvânt de spus # Economica.net
România îşi propune să joace un rol proactiv în politica europeană, având capacitatea de a influenţa direct deciziile de la Bruxelles, a declarat, vineri, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru.
Eli Lilly devine primul producător de medicamente care atinge o capitalizare bursieră de 1.000 de miliarde de dolari # Economica.net
Capitalizarea bursieră a Eli Lilly a atins vineri un trilion de dolari, fiind primul producător de medicamente care intră în clubul exclusivist dominat din giganţii tehnologici, subliniind astfel poziţia sa de vârf în tratamentele împotriva obezităţii, transmite Reuters, relatează Agerpres.
Ilie Bolojan: Nu cred că se întâmplă nimic dacă se reduce suma forfetară cu 10% la parlamentari # Economica.net
Premierul Ilie Bolojan a pledat, vineri, pentru adoptarea pachetului care vizează reducerea cheltuielilor în administraţie, menţionând că nu crede că "se întâmplă nimic" dacă suma forfetară pentru parlamentari s-ar reduce cu 10
Banca Transilvania a finalizat cu succes prima sa emisiune de obligațiuni AT1 și a reușit să strângă 500 de milioane de euro. Un record pentru întreaga zonă a Europei Centrale și de Est # Economica.net
Banca Transilvania a finalizat cu succes a prima sa emisiune de obligaţiuni AT1 (Additional Tier 1) la Bursa de Valori din Dublin, reuşind să atragă 500 de milioane de euro de pe pieţele internaţionale de capital, informează instituția prin intermediul unui comunicat, relatează Agerpres.
VIDEO A doua locomotivă electrică modernizată la Brașov prin PNRR a fost predată vineri CFR Călători. Câte va mai livra anul acesta # Economica.net
Societatea de Reparații Locomotive SCRL Brașov a livrat vineri operatorului CFR Călători a doua locomotivă electrică modernizată prin PNRR. Până la finalul anului, de pe porțile uzinei de la Brașov ar urma să iasă în total 13 locomotive modernizate prin PNRR (electrice și pe baterii), potrivit estimărilor reprezentanților societății.
ONRC: 5.318 persoane fizice și juridice au intrat în insolvență în primele zece luni din 2025 # Economica.net
Numărul societăţilor comerciale şi al persoanelor fizice autorizate (PFA) intrate în insolvenţă în primele zece luni din 2025 a fost de 5.318, în scădere cu 9,8% faţă de perioada similară din 2024, când au fost înregistrate 5.896 de insolvenţe, conform datelor publicate pe site-ul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC).
Impozitul pe cifra de afaceri (IMCA) ar putea fi eliminat, va fi o discuție în luna decembrie. Ce a spus Bolojan # Economica.net
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că în toate discuţiile pe care le-au avut cu mari investitori români, dar şi străini, acest impozit pe cifra de afaceri a fost reclamat că înhibă investiţiile, iar cel mai târziu în decembrie, vor lua decizii pentru acest aspect, potrivit agenției de presă News.ro.
ANPC a controlat săptămâna aceasta peste 1.690 de operatori economici din toată țara. Instituția a dat amenzi de 5,63 de milioane de lei # Economica.net
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a verificat în ultimele zile peste 1.690 de operatori economici din toată ţara, în cadrul acţiunilor sale permanente de supraveghere a respectării legislaţiei în domeniu, şi a aplicat amenzi totale de 5,63 de milioane de lei ca urmare a neconformităţilor constatate.
Austriecii de le Verbund pun o baterie de 48 MW la parcul lor eolian din Dobrogea. Românii de la Prime și Enevo furnizează, construiesc și racordează instalația de stocare # Economica.net
VERBUND Wind Power Romania, subsidiara din România a companiei austriece de energie VERBUND, a selectat un consorțiu format din Prime Batteries Technology și Enevo Group pentru furnizarea și integrarea unui nou sistem de stocare a energiei în baterii (BESS) cu o capacitate de 48MW/76MWh, arată producătorul de energie într-un comunicat.
Primarul orașului Sinaia Vlad Oprea și prefectul de Prahova, Daniel Nicodim, au fost convocați de Parchet la audieri. Un dosar a fost deschis pentru că prefectul nu l-a eliberat pe primar din funcția deținută # Economica.net
Primarul orașului Sinaia, Vlad Oprea (foto), şi prefectul de Prahova, Daniel Nicodim, au fost chemaţi, vineri, la audieri, la Parchet, într-un dosar care are legătură cu faptul că prefectul nu l-a eliberat pe edil din funcţie după împlinirea celor şase luni de neexercitare a acestei calităţi.
Compania Distribuție Oltenia lansează proactivcuenergia.ro, o platformă dedicată prosumatorilor și consumatorilor # Economica.net
Distribuție Oltenia, operatorul care gestionează cea mai mare rețea de prosumatori din România, lansează proactivcuenergia.ro, o platformă dedicată informării despre echilibrul în rețea și consumul sustenabil.
Pensii speciale magistraţi – Bolojan: Dacă primim avizul CSM, ne propunem să declanşăm săptămâna viitoare procedura de angajare a răspunderii # Economica.net
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, vineri, că proiectul privind pensiile magistraţilor a fost trimis spre avizare joi Consiliului Superior al Magistraturii şi, dacă avizul va fi primit săptămâna viitoare, Guvernul va declanşa procedura de angajare a răspunderii.
Un nou ofertant mare, IHC din Abu Dhabi, a apărut pe lista giganților interesați de achiziția activelor globale ale Lukoil # Economica.net
Conglomeratul International Holding Company din Abu Dhabi a informat Departamentul Trezoreriei SUA că este interesat să cumpere activele externe ale grupului petrolier rus Lukoil, a anunțat compania ca răspuns la o solicitare Reuters.
Bolojan anunţă „curăţenie generală” la companiile de stat: Tot ce nu poate fi salvat trebuie închis # Economica.net
Premierul Ilie Bolojan a declarat că toate companiile de stat care nu pot fi salvate trebuie închise, iar cele care trebuie menţinute, dar au pierderi, trebuie să ia măsuri pentru a-şi reduce pierderile.
IMM România solicită prelungirea cu un an a termenului de arhivare a standardelor ocupaționale # Economica.net
Piaţa muncii este blocată, la ora actuală, de măsura arhivării standardelor ocupaţionale, atrage atenţia IMM România, organizaţie care solicită, astfel, prelungirea cu 12 luni a termenului de finalizare a acestei operaţiuni.
Uzina Magna Steyr din Austria produce și modele ale chinezilor de la GAC alături de cele ale Xpeng # Economica.net
La uzina Magna din Graz a debutat asamblarea modelul electric GAC AION V, alte două modele, ale chinezilor de la Xpeng de această dată, urmând să iasă în curând de pe liniile de asamblare ae fabricii din Austria.
Dragoș Pîslaru: România are o alocare de 60 de miliarde de euro din bugetul UE pentru perioada 2028-2034. Și am mai putea lua nişte bani din Fondul de Competitivitate # Economica.net
România are o alocare de 60 de miliarde de euro în propunerea Comisiei Europene pentru bugetul 2028-2034, sumă hotărâtoare pentru viitorul nostru - şi ar putea accesa fonduri suplimentare din Fondul de Competitivitate, cu o ţintă de aproximativ 10 miliarde de euro, a declarat, vineri, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru.
Nicușor Dan a fost întrebat cum vede planul de pace propus de Statele Unite ale Americii în colaborare cu Federația Rusă care ar oferi Ucrainei garanții similare cu articolul 5 al NATO.
Comisia Europeană a decis să iniţieze proceduri de infringement, trimiţând scrisori de punere în întârziere către 26 state membre, printre care şi România, pentru că nu au comunicat transpunerea completă a Directivei UE 1791 din 2023 privind eficienţa energetică, informează un comunicat de presă al Executivului comunitar.
Ce spune Nicuşor Dan despre ieşirea PSD de la guvernare şi despre cum funcționează coaliţia # Economica.net
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, vineri, referitor la faptul că PSD a ameninţat cu ieşirea de la guvernare în cazul în care se va ajunge la tăierea salariilor cu 10%, că trebuie să se facă diferenţă între declaraţii politice şi acţiuni concrete. De asemenea, președintele a anunţat că pe toate jaloanele PNRR s-au făcut progrese, iar coaliţia de guvernare, ca rezultate concrete, funcţionează.
Aproximativ 7,9 milioane de persoane sau 68% dintre utilizatorii de internet din România se joacă jocuri video cel puțin o dată pe lună. Este o creștere ușoară față de 2022, în ciuda scăderii generale a populației, susținută de extinderea accesului la internet, inclusiv în mediul rural, arată datele unui studiu realizat de Asociația Dezvoltatorilor de Jocuri Video din România (RGDA) şi Banca Transilvania.
Transilvania, Banatul şi Ilfov rescriu harta Black Friday 2025 în DIY: cumpărători mai hotărâţi şi coşuri mult mai mari # Economica.net
Black Friday 2025 nu a fost doar o cursă a reducerilor - a fost o demonstraţie limpede a faptului că România este segmentată tot mai pronunţat în funcţie de ritmul de dezvoltare al regiunilor. Transilvania, Banatul şi zona Bucureşti-Ilfov au devenit centrele de greutate ale pieţei DIY, cu coşuri medii semnificativ mai mari şi comportamente de achiziţie mult mai strategice decât în restul ţării. Datele arată că dinamica pieţei este dictată de zonele cu cel mai intens ritm de construcţii şi renovări.
OVES Enterprise din Cluj intră pe o nouă linie de business și dezvoltă prima sa rachetă de croazieră autonomă care integrează AI în sistemele de control și funcționare # Economica.net
OVES Enterprise, companie românească de dezvoltare de software, cu expertiză în crearea de soluții software complexe și inovații AI destinate industriilor aerospațiale, de apărare și de securitate cibernetică, intră pe o nouă linie de business și anunță dezvoltarea primei sale rachete de croazieră autonomă, un proiect care marchează extinderea companiei într-o nouă zonă avansată a tehnologiei de apărare.
Președintele Nicușor Dan a declarat, vineri, referitor la sancțiunile care trebuie aplicate Lukoil, că pentru moment există o amânare până pe 13 decembrie, iar în această perioadă Guvernul va lua măsuri, menționând că rafinăria nu funcționează, este în mentenanță și 'nu se va întâmpla nimic dramatic' în următoarele săptămâni.
Viktor Orban: Următoarele două sau trei săptămâni vor fi cruciale pentru planul SUA de pace în Ucraina # Economica.net
Premierul ungar Viktor Orban a apreciat vineri că ''următoarele două sau trei săptămâni vor fi cruciale'' pentru planul american de pace în Ucraina și a subliniat că Europa trebuie să evite intrarea sa în războiul ruso-ucrainean, transmit AFP și MTI.
Nicușor Dan, despre un nou şef la SRI. Voi nominaliza pe cineva într-un termen relativ rezonabil # Economica.net
Președintele Nicușor Dan a declarat vineri că va nominaliza, 'într-un termen relativ rezonabil', un nou șef la SRI, adăugând că acest serviciu funcționează.
Autostrada A13 Brașov – Bacău, mai scumpă cu jumătate de miliard de euro din cauza „cocoașelor”, cu 18 km în plus. Alternativa propusă de Construim România # Economica.net
Cea mai recentă variantă de traseu (roșu) pentru Autostrada A13 Brașov - Bacău - cu acele "cocoașe" și cu 18 kilometri mai lungă - scumpește construcția cu jumătate de miliard de euro, estimează Asociația Construim România. Aceasta propune în schimb o alternativă mai eficientă economic.
Sancțiunile asupra Lukoil și Rosneft: 50 de vapoare încărcate cu petrol rusesc nu au acum o destinație # Economica.net
Sancțiunile americane asupra operațiunilor globale ale giganților petrolieri ruși Rosneft și Lukoil intră în vigoare astăzi, cu aproximativ 48 de milioane de barili de țiței Rosneft și Lukoil aflați pe tancuri petroliere care vor trebui acum să își caute noi destinații, scrie Oil Price.
Ce spune Nicușor Dan despre pensiile speciale ale magistraților – Cea mai recentă declaraţie (21.11.2025) # Economica.net
Preşedintele Nicuşor Dan a salutat, vineri, declaraţia CSM potrivit căreia săptămâna viitoare vor fi convocate adunările generale ale procurorilor şi judecătorilor pentru a afla punctul lor de vedere în legătură cu avizul pe care CSM trebuie să-l dea pe proiectul de reformă a pensiilor magistraţilor.
VIDEO Autostrada A7 Ploiești – Buzău: Azi a fost dat în trafic pasajul de pe DN2 de la Spătaru # Economica.net
Astăzi a fost dat în trafic pasajul rutier de pe DN2 peste autostrada A7, aferent lotului 3 Pietroasele - Buzău, tronsonul Ploieși - Buzău, anunță vineri secretarul de stat în Transporturi Irinel Ionel Scrioșteanu.
Cifre care dau fiori. Adolescenții și tinerii gen Z sunt stresați, cu stări de anxietate. Majoritatea „se destăinuie” roboților. Care e marea lor frică # Economica.net
Cifre care dau fiori. Generația tânără, adică indivizii născuți între 2000 și 2010 care formează Generația Z, se confruntă săptămânal cu stări de stres și anxietate, arată un studiu al Allianz Țiriac. Care este frica lor cea mai mare și de ce a devenit Inteligența Artificială marele lor confident?
Ultima oră. Anunț ANAF despre noua declarație unică: Contribuabilii pot veni cu propuneri până pe 29 noiembrie # Economica.net
Autoritatea Națională pentru Administrare Fiscală (ANAF) anunță că așteaptă propunerile contribuabililor în ceea ce privește noua formă propusă pentru declarația unică. Este vorba despre proiectul care propune emiterea declarației într-o formă precompletată.
România are încă 1.500 km de autostradă de construit, trei sferturi din rețeaua feroviară de reparat, multe trenuri de luat – Asociația Pro Infrastructură # Economica.net
Investițiile majore în infrastructura de transport, în mobilitatea urbană și interurbană sunt absolut esențiale și trebuie să continue în ritm accelerat fiindcă avem încă vreo 1500 de kilometri de autostradă de construit de la zero, trei sferturi din rețeaua feroviară de reparat sau refăcut, multe trenuri de luat, porturi și aeroporturi de dezvoltat - este mesajul Asociației Pro Infrastructură cu ocazia conferinței Cohesion 2027+: dezvoltare durabilă, competitivitate și reziliență pe continent.
Noutate majoră în sistemul de reciclare – noi ambalaje acceptate la aparate, pentru care primești 50 de bani. România stabilește o premieră în Europa # Economica.net
Primul proiect pilot de amploare din Europa dedicat colectării ambalajelor de carton pentru băuturi răcoritoare și lactate va fi lansat de Tetra Pak și partenerii săi în orașele București și Brașov, potrivit unui comunicat de presă. Colectarea se va realiza prin intermediul automatelor de colectare (RVM-uri) instalate în magazinele Mega Image selectate. Pentru fiecare ambalaj returnat, consumatorii vor primi un voucher în valoare de 0,5 RON.
Uniunea Europeană va sprijini orice plan de pace pentru Ucraina atât timp cât acesta ar aduce o pace justă şi durabilă şi implică Kievul şi UE, a afirmat vineri şefa diplomaţiei europene Kaja Kallas, citată de Reuters.
Criză Germania – Cel mai scăzut nivel din ultimii 14 ani pentru numărul de angajaţi în industria auto # Economica.net
Numărul de angajaţi în industria auto din Germania a atins cel mai scăzut nivel din ultimii 14 ani, reducerea activităţii celei mai mari economii europene afectând procesul de producţie şi forţa de muncă, transmite Xinhua.
Scandal internaţional – BBC şi două media americane, vizate de o anchetă a organismului de reglementare a audiovizualului american # Economica.net
BBC a confirmat joi că a primit o scrisoare de la organismul de reglementare a audiovizualului american, Federal Communications Commission (FCC), cu privire la montajul mincinos al unui discurs al preşedintelui american Donald Trump realizat de grupul audiovizual britanic, informează AFP.
Roşu pe bursele din Europa. Acţiunile companiilor din sectorul apărării, la cel mai redus nivel din septembrie # Economica.net
Acţiunile companiilor din sectorul european al apărării au scăzut semnificativ vineri, ajungând la cel mai redus nivel din septembrie, după ce preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a pledat joi pentru o "pace demnă", în timp ce Statele Unite au prezentat un plan pentru încheierea războiului, transmite Reuters.
O colectivitate locală niponă a aprobat vineri repornirea celei mai mari centrale nucleare din lume, o etapă-cheie pentru repunerea în funcţiune a sitului după catastrofa de la Fukushima din 2011 şi închiderea tuturor reactoarelor din Japonia, informează AFP.
ANRE a solicitat parlamentarilor introducerea unei norme tehnice de securitate cibernetică pentru instalațiile celor 270.000 de prosumatori. Asociația Prosumatorilor a reacționat violent # Economica.net
ANRE a transmis senatorilor, ca urmare a unei solicitări primite, că și instalațiile cu o putere de sub 1 MW, deci inclusiv cele ale prosumatorilor, trebuie să respecte norme tehnice de securitate cibernetică. Asociația Prisumatorilor a recaționat foarte dur, acuzând Autoritatea că “vânează prosumatorii”.
Coșmarurile antreprenorilor români – Inflaţia, criza politică şi deficitul de angajaţi calificaţi, instabilitatea economică şi geopolitică. Cum se luptă patronii cu mediul „toxic” şi ce rol au inovaţia şi inteligenţa artificială (studiu EY) # Economica.net
Antreprenorii români sunt îngrijoraţi de presiunile inflaţioniste şi de incertitudinile economice, care afectează încrederea în viitorul afacerilor şi îi determină să fie mai prudenţi în privinţa investiţiilor, relevă studiul "Barometrul Antreprenoriatului în Europa Centrală şi de Est", dat vineri publicităţii.
Reţele Electrice România (PPC) implementează un sistem de peste 135 milioane de lei de digitalizare a reţelei de distribuţie # Economica.net
Reţele Electrice România implementează un nou sistem avansat, automatizat de management al distribuţiei (AADMS) şi un sistem de eficienţă operaţională (WFM), continuând astfel digitalizarea reţelei de distribuţie a energiei electrice, a anunţat, vineri, compania într-un comunicat.
Executivul a aprobat, printr-o hotărâre de guvern, introducerea a 41 de molecule noi în lista medicamentelor compensate şi gratuite, dintre care două (fenfluraminum şi cannabidiolum) sunt "esenţiale" pentru tratamentul epilepsiei severe la copii, a anunţat ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.
