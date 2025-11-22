Administraţia Prezidenţială a efectuat modificări în proiectul Strategiei Naționale de Apărare în urma observațiilor primite. Propunerile de revizuire au venit de la cetățeni, societate civilă și instituții

15:30

Black Friday 2025 nu a fost doar o cursă a reducerilor - a fost o demonstraţie limpede a faptului că România este segmentată tot mai pronunţat în funcţie de ritmul de dezvoltare al regiunilor. Transilvania, Banatul şi zona Bucureşti-Ilfov au devenit centrele de greutate ale pieţei DIY, cu coşuri medii semnificativ mai mari şi comportamente de achiziţie mult mai strategice decât în restul ţării. Datele arată că dinamica pieţei este dictată de zonele cu cel mai intens ritm de construcţii şi renovări.