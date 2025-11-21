Ursula von der Leyen: „Nimic nu trebuie să se decidă cu privire la Ucraina fără Ucraina. Liderii europeni se reunesc mâine”
21 noiembrie 2025
„Nimic nu trebuie să se decidă cu privire la Ucraina fără Ucraina”, a afirmat vineri, 21 noiembrie, preşedinta Comisiei Euroepne, Ursula von der Leyen, care se află la Johannesburg, înaintea unui summit G20.
Protest în faţa Guvernului împotriva pensiilor speciale. Manifestanții au strigat „Magistraţi, nu aristocraţi" # Adevarul.ro
Câteva zeci de persoane au protestat, vineri seară, în faţa sediului Guvernului, împotriva pensiilor speciale, în cadrul unei acţiuni a Comunităţii Declic, alături de "Corupţia Ucide" şi "Iniţiativa România", sub sloganul "Vrem drepturi egale, fără pensii speciale!".
Cum văd românii reforma pensiilor magistraților. „Nu sunt ca noi, care trebuie să înghițim orice ni se servește” # Adevarul.ro
Dezbaterea privind pensiile magistraților a primit reacții aprinse din partea societății, nemulțumită de dificultățile cu care sunt aplicate reformele. Proiectul prevede ca pensia magistraților să fie 70 la sută din ultimul salariu net, iar tranziția către noua vârsta de pensionare să fie de 15 ani.
Ilie Bolojan explică numirea cumnatei lui Cătălin Drulă la MIPE. „Noi nu facem dosare de cadre sau de rudenie” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a spus că Alina Gîrbea - cumnata lui Cătălin Drulă - este numirea de secretar de stat a USR și, în ceea ce privește reglementările legale, Gîrbea a fost verificată și nu a avut „niciun fel de probleme”.
Horoscopul zilei de sâmbătă, 22 noiembrie, anunță suișuri și coborâșuri pentru unii nativi și vești importante pentru alții. Lorina, astrologul Click!, are predicții pentru toate zodiile.
Sosul carbonara seamănă discordie în Parlamentul European. „Smântână în carbonara? Inacceptabil” # Adevarul.ro
Un ministru și mai mulți eurodeputați italieni au lansat un val de critici la adresa unui borcan de carbonara vândut în supermarketul Parlamentului European și considerat insuficient de italian.
Nicuşor Dan s-a întâlnit cu vicepreşedintele executiv al Comisiei Europene pentru Coeziune şi Reforme, Raffaele Fitto: „Am reafirmat angajamentul ferm de a implementa PNRR” # Adevarul.ro
Preşedintele Nicuşor Dan l-a primit vineri, la Palatul Cotroceni, pe vicepreşedintele Executiv al Comisiei Europene pentru Coeziune şi Reforme, Raffaele Fitto. La întâlnire, șeful statului a reafirmat „angajamentul ferm al României de a implementa PNRR”.
Putin ameninţă să cucerească şi mai multe teritorii dacă Ucraina nu acceptă planul american # Adevarul.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin ameninţă vineri, într-o reuniune guvernamentală transmisă în direct la televizor, să cucerească şi mai multe teritoriu ucrainean, dacă Ucraina nu acceptă planul american.
A murit actorul Virgil Andriescu, distins cu Premiul Gopo: „Un artist pentru care scena nu a fost doar profesie, ci respirație” # Adevarul.ro
Celebrul actor Virgil Andriescu a încetat din viață la vârsta de 89 de ani, „dar memoria lui va dăinui” promite Teatrul de stat din Constanța.
Apel al Papei Leon pentru tinerii americani. „Nu îi cereți inteligenţei artificiale să facă temele în locul vostru” # Adevarul.ro
Inteligenţa artificială poate fi un instrument util pentru învăţare, dar nu trebuie s-o folosiţi pentru realizarea temelor, le-a spus papa Leon al XIV-lea celor 15.000 de tineri din Statele Unite care au participat vineri la o sesiune video de întrebări şi răspunsuri.
Alegerea primarilor în două tururi revine pe agenda publică. Mizele schimbării și blocajele politice # Adevarul.ro
Alegerea primarilor în două tururi revine în discuție în contextul alegerilor din 7 decembrie. Ciprian Ciucu, candidat la Primăria Capitalei, susține că tema ar trebui repusă pe agendă după actualul scrutin, argumentând că, în formula actuală, primarii ajung să fie aleși cu o legitimitate scăzută.
Nicușor Dan salută eforturile lui Trump privind „un acord de pace negociat și sustenabil” în războiul din Ucraina # Adevarul.ro
Nicușor Dan a transmis că monitorizează evoluția privind războiul din Ucraina. În mesajul publicat pe X, acesta salută eforturile președintelui Donald Trump „de a avansa către un armistițiu durabil și către formula unui acord de pace negociat și sustenabil.”
Arma secretă în lupta cu kilogramele. Experții dezvăluie: două alimente despre care n-ai fi crezut că funcționează # Adevarul.ro
Două alimente la care, probabil, majoritatea oamenilor se gândesc cel mai puțin când își propun să piardă kilograme ar putea fi armele secrete care să ajute la atingerea obiectivele de slăbire, potrivit unui expert în fitness.
The Guardian: Textul original al planului de pace al lui Trump a fost scris probabil în limba rusă # Adevarul.ro
Proiectul planului de pace al SUA privind Ucraina în 28 de puncte a fost probabil redactat iniţial în limba rusă, dat fiind faptul că versiunea sa în limba engleză conţine construcţii "stângace", care nu sunt caracteristice acesteia, consideră corespondentul The Guardian, Luke Harding.
Francezii dedică un festival culturii române. Jidvei aduce un omagiu spiritului românesc prin lansarea colecției “Spirit”, în premieră la Paris # Adevarul.ro
Jidvei prezintă noua colecție, Spirit, în cadrul celui mai important festival dedicat culturii române “Un Week-end à l’Est”, ce reunește la Paris 80 de artiști români de renume, printre care Mircea Cărtărescu, Cristian Mungiu, Dan Perjovschi, Matei Vișniec...
Ministrul Sănătății anunță tratamente moderne pentru bolile rare. „Orice opțiune terapeutică nouă poate schimba povestea unei familii” # Adevarul.ro
În bolile rare, orice opțiune terapeutică nouă poate schimba povestea unei familii, spune, vineri seara, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Acesta anunță terapii care „pot schimba parcursul unor vieți”.
Zelenski, mesaj dramatic către ucraineni privind planul de pace propus de SUA: „Este unul dintre cele mai grele momente din istoria noastră” # Adevarul.ro
Președintele Volodimir Zelenski a transmis, vineri seară, 21 noiembrie, că Ucraina traversează unul dintre cele mai dificile momente din istoria sa și ar putea fi pusă în situația în care să aleagă între pierderea onoarei și riscul de a pierde un partener cheie, făcând evident referire la SUA.
„Cine este mai ticălos?”. Provocarea lui Cristian Tudor Popescu pentru cititorii săi de pe Facebook # Adevarul.ro
Gazetarul Cristian Tudor Popescu își întreabă cititorii în ultimul comentariu de pe pagina sa de Facebook ”cine este mai ticălos, mai cinic, mai dezgustător” dintre Trump și Putin.
BNS îl contrazice pe Ilie Bolojan: „Măsurile luate nu au dus la redresarea economiei, ci la perturbarea ei” # Adevarul.ro
Blocul Naţional Sindical (BNS) contrazice vineri, 21 noiembrie, afirmațiile premierului Ilie Bolojan referitoare la efectele măsurilor luate de Guvern până acum și spune că „în nivelul de trai al românilor nu există nicio urmă de revenire la o funcţionare normală a economiei”.
Cristi Danileț, despre ÎCCJ: „Când justiția este nefuncțională, instanța numită «supremă» are datoria de a acționa. Ipocrizia nu are ce căuta” # Adevarul.ro
ÎCCJ nu poate cere sau impune politica salarială pentru vreo categorie socială, spune fostul judecător Cristi Danileț, precizând că aceasta „trebuie să fie în afara jocurilor de culise”. Fostul magistrat subliniază că atunci când justiția este nefuncțională, instanța «supremă» trebuie să acționeze.
MAI prezintă măsurile de siguranță pentru campania electorală din Capitală. Cum poate fi eliberată Cartea electronică de identitate # Adevarul.ro
Monica Dajbog, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Interne (MAI), a prezentat vineri, 21 noiembrie, principalele măsuri luate în contextul începerii campaniei electorale pentru alegerile locale parțiale din decembrie.
„Miracolul buzoian”. 50 de piese aparţinând unei biserici din Norvegia, găsite într-un târg din Mărăcineni # Adevarul.ro
Cincizeci de piese care aparţineau unui lăcaş de cult din Norvegia au fost cumpărate dintr-un târg din judeţul Buzău de către o persoană care ulterior le-a declarat la Poliţie, obiectele de patrimoniu fiind returnate proprietarului de drept.
Telescopul James Webb detectează o galaxie extrem de tânără care aruncă gaze în întregul Univers timpuriu # Adevarul.ro
JWST surprinde o galaxie extrem de tânără, cu activitate stelară neobișnuit de intensă, care contrazice modelele actuale ale formării timpurii a galaxiilor.
Ministrul de Externe Oana Țoiu a declarat vineri, 21 noiembrie, că Nicușor Dan va merge în SUA, în prima parte a anului 2026.
Femeia care a atacat-o cu ranga pe senatoarea POT Valentina Aldea: „Este amanta soțului meu. E o luptă continuă între mine și ea” # Adevarul.ro
Femeia care a atacat-o cu o rangă pe senatoarea POT Valentina Aldea a lansat o serie de acuzații grave la adresa parlamentarei chiar înainte ca polițiștii să o rețină pe agresoare.
Un fost lider din Țara Galilor, condamnat la 10 ani de închisoare. Acesta primea mită pentru a face declarații pro-ruse # Adevarul.ro
Nathan Gill, fost lider al filialei Reform UK din Țara Galilor, a fost condamnat la 10 ani și jumătate de închisoare după ce a acceptat mită pentru a face declarații în favoarea Rusiei atunci când era europarlamentar.
Lituania acuză Belarus de „şantaj" după ce mii de camioane sunt în continuare blocate la graniţă # Adevarul.ro
Lituania şi-a redeschis graniţa cu Belarus, însă mii de camioane rămân blocate la frontieră, a declarat Ministerul lituanian de Externe, denunţând ceea ce a numit un "şantaj" care implică mărfuri în valoare de milioane de euro, relatează AFP.
Corpul ceresc care s-a ciocnit cu Pământul acum 4,5 miliarde de ani, din care s-a creat Luna, era o planetă vecină cu Terra # Adevarul.ro
Acum aproximativ 4,5 miliarde de ani, planeta noastră a trăit un moment critic pentru existența sa. Un corp ceresc uriaș, botezat Theia, a intrat în coliziune cu Pământul, aruncând în spațiu materie care a rămas pe orbită și care avea să formeze satelitul nostru natural, Luna.
Companiile de stat care nu pot fi salvate trebuie închise: 27 sunt într-o situație dificilă # Adevarul.ro
Companiile de stat care nu pot fi salvate trebuie închise şi ele se află pe o listă întocmită recent, care este prioritară și va fi comunicată, a declarat vineri premierul Ilie Bolojan, în cadrul unei conferințe în carer a explicat cauzele și efectele măsurilor de austeritate impuse.
Premieră în emisiunea lui Soloviov, propagandistul Kremlinului: S-a recunoscut dezastrul din economia Rusiei și șomajul în creștere # Adevarul.ro
În emisiunea propagandistului Kremlinului Vladimir Soloviov s-a transmis că în Rusia crește șomajul ascuns, iar complexul militar-industrial începe să aibă probleme.
Momentul în care un avion Tejas al Forțelor Aeriene Indiene s-a prăbușit la un spectacol aerian la Dubai. Pilotul nu a avut nicio șansă # Adevarul.ro
Un avion de vânătoare construit în India s-a prăbușit vineri în timpul unei demonstrații la Dubai Air Show.
Rusia amenință Grecia după acordul privind producerea de drone cu Ucraina. „Un răspuns adecvat va urma” # Adevarul.ro
Joi, Kremlinul a amenințat deschis Grecia, după decizia Atenei de a co-produce drone maritime împreună cu Ucraina. Ulterior, Ministerul de Externe al Greciei a transmis că amenințările la adresa statelor suverane „sunt respinse automat”.
Bolojan despre Lukoil: România stabilește un mecanism de sancțiuni. Am luat măsuri ca Romgaz să nu fie afectată # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri că luni va fi pus în transparență un proiect de act normativ prin care România poate impune sancțiuni pentru a completa cadrul actual, dar că decizia privind aplicarea acestora va fi luată în decembrie.
Una dintre prevederile din pachetul asupra căruia se va pronunța CCR pe 10 decembrie se referă la respectarea unui jalon privind taxarea poluării, care se va aplica mașinilor foarte vechi și va crea un sistem de bonusare pentru mașinile noi, a explicat vineri premierul Ilie Bolojan.
Prefectul din Prahova, chemat la Parchet pentru că nu l-a eliberat din funcție pe primarul din Sinaia. Edilul Vlad Oprea a fost și el audiat # Adevarul.ro
Primarul staţiunii Sinaia, Vlad Oprea, şi prefectul de Prahova, Daniel Nicodim, au fost chemaţi la Parchet, într-un dosar care are legătură cu faptul că prefectul nu l-a eliberat pe edil din funcţie după împlinirea celor şase luni de neexercitare a acestei calităţi.
Jucătoarea care a rezistat eroic 4 ore în fața Simonei Halep și-a anunțat retragerea. Veșnic legată de româncă, prin meciul-maraton de la Australian Open # Adevarul.ro
Lauren Davis le-a transmis un mesaj emoționant fanilor. Și-a anunțat, de curând, retragerea din tenisul de performanță.
Un proiect negociat, se pare, în culise între Washington și Moscova pune sub presiune Ucraina atacată de Rusia. Planul vehiculat conține multe dintre revendicările maximale ale Kremlinului.
SUA amenință că oprește informațiile și livrările de arme către Ucraina, pentru a o forța să încheie un acord de pace cu Rusia SURSE # Adevarul.ro
Statele Unite au amenințat că vor reduce schimbul de informații și furnizarea de arme către Ucraina pentru a o determina să accepte cadrul unui acord de pace negociat de SUA, au declarat două persoane familiarizate cu această chestiune.
Kremlinul l-a îndemnat vineri pe preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, să negocieze „acum”, altminteri riscă pierderea unor noi teritorii, la o zi după publicarea unei propuneri americane surprinzătoare de încheiere a conflictului cu Rusia, relatează AFP.
Cum crede Nicușor Dan că arată România după 6 luni din mandatul său. „Nu trebuie să ascundem lucrurile acestea” # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a fost abordat la ieșirea de la un eveniment public de activistul Marian Ceaușescu în legătură cu situația economică a României.
Presa ucraineană dezvăluie o clauză din planul de pace al SUA cu care Kremlinul nu va fi niciodată de acord # Adevarul.ro
Noul plan de pace al lui Trump pentru războiul din Ucraina conține un punct care face documentul inacceptabil pentru Moscova, dezvălui presa ucraineană.
Bolojan: Din august era prevăzută o creștere a impozitelor pe proprietăți. Precizări privind tăierea salariilor # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a explicat vineri că încă din luna august era prevăzută o creștere a impozitelor pe proprietăți din ianuarie. Era necesară pentru că aveam cele mai mici impozite pe proprietate și toate aceste impozite sunt venituri pentru autoritățile locale.
Ilie Bolojan, referitor la reforma pensiilor magistraților: „Am acceptat o perioadă de tranziție de 15 ani” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a vorbit vineri, 21 noiembrie, despre reforma pensiilor magistraților, programul SAFE și reforma în administrație
Bucătarul unei grădinițe din Cluj, prins cu o farfurie de droguri în mașină. Bărbatul are antecedente # Adevarul.ro
Bucătarul unei grădinițe din Cluj-Napoca a fost prins cu o farfurie de droguri în mașină. În trecut, acesta a mai fost condamnat pentru onducere sub influența drogurilor, conducere fără permis, refuz de prelevare de probe biologice și conducerea unui vehicul cu permisul suspendat.
Numele președintelui Serbiei apare în dosarul „Safari la Sarajevo”, în care civilii au fost luați la țintă pentru distracție # Adevarul.ro
Numele președintelui Serbiei, Aleksandar Vucic, apare în dosarul „Safari la Sarajevo”, după ce un jurnalist de investigație croat a depus o plângere împotriva sa la procuratura din Milano, care instrumentează cazul.
Monument „șlefuit” cu peria de sârmă, la Focșani. Șeful culturii vrâncene: „Au încercat să arate bine de sărbători” # Adevarul.ro
Doi muncitori ai Direcției de Dezvoltare și Servicii Publice (DDSP) Focșani, unitate subordonată Primăriei Focșani, au fost surprinși în timp ce curățau basorelieful Monumentului Unirii cu perii de sârmă.
Aproape 5.000 de permise auto, suspendate în primele 9 luni ale anului pentru șoferi cu diverse afecțiuni fizice sau psihice # Adevarul.ro
Polițiștii au dispus retragerea permisului auto, din motive medicale, în cazul a aproape 5.000 de șoferi. Măsurile au fost luate față de persoane care aveau diverse afecțiuni fizice sau psihice.
Prețuri „de lux” într-un bar din centrul Clujului: o salată de 96 de lei și o supă la 58 de lei. Reacțiile localnicilor: „Pornește aparatul de muls turiștii” # Adevarul.ro
Un clujean stabilit de ani buni în străinătate, revenit recent acasă pentru o scurtă vacanță, a avut parte de unul dintre cele mai neplăcute „șocuri culturale” chiar în inima orașului Cluj.
CE somează România să transpună complet legislaţia privind pieţele instrumentelor financiare # Adevarul.ro
Comisia Europeană a decis să iniţieze proceduri de infringement trimiţând scrisori de punere în întârziere către 13 state membre, printre care şi România, pentru că nu transpus complet Directiva UE 790 din 2024 care amendează Directiva UE 65 din 2014 privind privind pieţele instrumentelor financiare
