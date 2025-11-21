Cum văd românii reforma pensiilor magistraților. „Nu sunt ca noi, care trebuie să înghițim orice ni se servește”

Dezbaterea privind pensiile magistraților a primit reacții aprinse din partea societății, nemulțumită de dificultățile cu care sunt aplicate reformele. Proiectul prevede ca pensia magistraților să fie 70 la sută din ultimul salariu net, iar tranziția către noua vârsta de pensionare să fie de 15 ani.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Adevarul.ro