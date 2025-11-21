TAROM vine cu o ofertă specială de Sărbători FOTO
Profit.ro, 22 noiembrie 2025 00:30
TAROM derulează în perioada 21-30 noiembrie o campanie de reduceri dedicată destinațiilor interne, cu tarife ce pornesc de la 99 de euro dus-întors.
• • •
Alte ştiri de Profit.ro
Acum o oră
00:40
FOTO Adrian Ghenie dă din nou lovitura - Un tablou din colecția unei celebre miliardare americane, vândut la New York cu 2,6 milioane dolari # Profit.ro
Lucrarea Boogeyman de pictorul român Adrian Ghenie s-a vândut, la Christie's New York, pentru prețul final, incluzând comisioane și taxe aferente, de 2,63 milioane de dolari. Lucrarea fusese cumpărată în 2018 de miliardara americană Elaine Wynn, a cărei colecție a fost vândută acum. Femeia de afaceri cumpărase tabloul în 2018 pentru o sumă mai mare, respectiv 4,85 milioane lire sterline, conform datelor Profit.ro.
00:30
TAROM derulează în perioada 21-30 noiembrie o campanie de reduceri dedicată destinațiilor interne, cu tarife ce pornesc de la 99 de euro dus-întors.
Acum 2 ore
00:00
ULTIMA ORĂ Sechestru pe Salina Turda. Cel care a lansat în România prima platformă de tranzacționare bitcoin a preluat o parte din datoriile Primăriei # Profit.ro
Un om de afaceri din Oradea a pus sechestru pe acțiunile firmei ce administrează Salina Turda.
21 noiembrie 2025
23:30
Compania UMB Steel (fosta Eco Wind Power), controlată de familia antreprenorului Dorinel Umbrărescu, cel mai important constructor de drumuri din România, care a achiziționat anul trecut în bloc activele combinatului siderurgic Oțelu Roșu, din județul Caraș Severin, cu tradiție de peste 220 de ani, avansează cu lucrările de reabilitare a unității.
23:20
FOTO Farsă cu AI. Londonezii, dar și turiștii au venit la Palatul Buckingham crezând că vor vedea, în premieră, un Târg de Crăciun # Profit.ro
O imagine generată cu ajutorul AI a convins londonezii să vină, absolut degeaba, în fața Palatului Buckingham, crezând că vor vedea acolo, în premieră, un Târg de Crăciun.
Acum 4 ore
23:00
Papa Leo are un nou mesaj inedit.
22:10
Miliarde de dolari dividende pentru acționarii gigantului petrolier rus Lukoil, în pofida sancțiunilor SUA # Profit.ro
Consiliul de Administrație al gigantului petrolier rus Lukoil a propus oficial acordarea de dividende de miliarde de dolari acționarilor, arătând că situația financiară a grupului este stabilă, în pofida sancțiunilor drastice impuse de Statele Unite.
21:30
HDR-ul are rost când contrastul scenei depășește ce poate înregistra senzorul într-un singur cadru: cer luminos, sol întunecat, interioare cu ferestre puternic iluminate.
21:20
Ludovic Orban, demis din postul de consilier prezidențial, îi transmite un mesaj președintelui Nicușor Dan.
Acum 6 ore
21:00
În contextul impulsului descendent de pe piețele externe, bursa românedască s-a corectat agresiv.
20:50
Președintele american, Donald Trump, transmite că joia viitoare, când Statele Unite sărbătoresc Ziua Recunoștinței, este un termen limită rezonabil pentru ca Ucraina să accepte propunerea sa de plan de pace pentru încheierea războiului cu Rusia.
20:40
Gigantul american Eli Lilly, printre primele companii farmaceutice care au intrat în România după Revoluție, a depășit o valoare de piață de 1.000 de miliarde de dolari în tranzacțiile de vineri, alăturându-se unui grup restrâns de companii care au atins reperul de 1 trilion de dolari, dominat de giganții tehnologici.
20:40
CFR a primit o nouă locomotivă modernizată prin PNRR, după ce prima i-a fost predatăîn urmă cu zece zile.
20:20
Siemens Energy distribuie acționarilor 10 miliarde de euro, pe fondul exploziei cererii de echipamente energetice # Profit.ro
Siemens Energy intenționează să distribuie până la 10 miliarde de euro către investitori până la finalul lui 2028, profitând de cererea puternică pentru echipamente de infrastructură energetică, informație care a împins acțiunile companiei la un maxim istoric, transmite Reuters.
20:10
Grecia a devenit noul câmp de bătaie între SUA și China. Mărul discordiei, portul Pireu, poarta produselor chinezești în Europa și nodul de GNL american # Profit.ro
Grecia nu vrea să anuleze înțelegerile cu China din portul Pireu, în perspectiva unor acorduri similare cu SUA, care s-au declarat deranjate la nivel diplomatic de prezența chinezilor în Grecia, principala poartă de intrare a produselor lor în Europa.
19:40
Bolojan: Avem suficienți carburanți și fără rafinăria Petrotel a rușilor de la Lukoil. Așteptăm finalizarea negocierilor pentru vânzarea rețelei de benzinării Lukoil # Profit.ro
România dispune de stocuri suficiente de carburanți pentru ca aprovizionarea să fie asigurată, o perioadă, și fără producția rafinăriei Petrotel a gigantului rus Lukoil, sancționat de Statele Unite, în condițiile în care unitatea industrială ploieșteană este oricum în mentenanță deocamdată, a declarat premierul Ilie Bolojan.
19:30
FOTO Nissan introduce tehnologia chineză pe noua limuzină care costă mai puțin de 20.000 de euro # Profit.ro
Constructorul auto japonez Nissan a lansat oficial, în cadrul salonului auto din Guangzhou, primul său automobil dezvoltat în parteneriat cu Dongefeng, numit Teana. Mașina are cockpit de la Huawei și platformă dezvoltată în China.
Acum 8 ore
19:10
Marca sud-creeană Hyundai a lansat pe piața din România noul model electric Ioniq 9.
18:40
TUV atrage atenția: Tesla are „cea mai mare rată de defecte”. Starea parcului auto din Germania se deteriorează # Profit.ro
Chiar dacă mașinile Tesla sunt pline de tehnologie de ultimă generație, viteza cu care au fost proiectate și lipsa de experiență a companiei americane au condus la automobile care generează multe defecțiuni, arată un raport TUV, care avertizează și despre degradarea parcului auto din această țară, sursă principală de automobile SH pentru români.
18:40
Bolojan: Am vorbit cu americanii pentru ca Romgaz să nu fie afectată de sancțiunile împotriva Lukoil, cu care este parteneră la o explorare de gaze din Marea Neagră # Profit.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat că s-au luat măsurile necesare pentru ca sancțiunile dictate de Statele Unite împotriva gigantului petrolier rus Lukoil să nu afecteze compania românească de stat Romgaz, care este parteneră cu o subsidiară olandeză a rușilor la o concesiune offshore de explorare de gaze naturale din Marea Neagră.
18:20
Bolojan: România nu are cadru normativ pentru a putea aplica sancțiunile SUA anti-Lukoil. Ce spune legislația în vigoare # Profit.ro
Legislația românească privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale nu permite în acest moment statului român să implementeze sancțiunile dictate de Statele Unite împotriva gigantului petrolier rus Lukoil, ci doar pe cele ale Uniunii Europene, care nu i-a sancționat pe ruși, astfel că autoritățile de la București vor adopta săptămâna viitoare un act normativ care să rezolve această problemă, a declarat premierul Ilie Bolojan.
18:10
ULTIMA ORĂ DOCUMENT După 18 ani în care au rămas neactualizate, chiriile ”nerealiste” ale locuințelor de la stat vor fi majorate substanțial de Bolojan. Prețul pe metru pătrat va fi mai mult decât dublu # Profit.ro
Guvernul pregătește majorarea, cu mai mult decât dublu,a tarifului lunar al chiriei (lei/mp) pentru spațiile cu destinația de locuințe aparținând statului ori autorităților locale, precum și pentru locuințele de serviciu, locuințele de intervenție și căminele pentru salariați ale companiilor de stat și regiilor autonome, relevă datele Profit.ro. Aceste chirii nu mai fuseseră majorate din martie 2007, deși legea prevede să fie actualizate anual cu inflația.
18:00
Bolojan anunță când poate fi eliminat impozitului pe cifra de afaceri. ”Mari investitori, români dar și străini, mi-au reclamat acest impozit pe cifra de afaceri.” # Profit.ro
Premierul Bolojan a declarat că în toate discuțiile pe care le-a avut cu mari investitori, români dar și străini, i-a fost reclamat impozitul pe cifra de afaceri ca unul care inhibă investițiile, iar aspectele care țin de reducerea acestui impozit sunt pe agenda de lucru a Ministerului Finanțelor și cel mai târziu în luna decembrie va fi luată decizia.
17:40
Bolojan: Nu cred că se întâmplă nimic dacă se reduce suma forfetară cu 10% la parlamentari # Profit.ro
Printre exemplele de reduceri pentru diminuarea deficitului bugetar, premierul Bolojan a indicat și sumele forfetare primite de parlamentari.
17:30
Americanii au trimis Ucrainei un nou document, acum cu 3 puncte.
17:20
Bolojan: 27 companii de stat sunt în situație dificilă, cu pierderi de 6 miliarde lei. Alte 83 au plăți restante de 6,5 miliarde lei. Nu și-au prezentat planurile de restructurare - ”E greu de gândit cum sunt tolerați!” # Profit.ro
Guvernul a identificat 27 de companii care sunt într-o situație dificilă, au capitaluri proprii negative și doar anul trecut au avut pierderi de 1,2 miliarde, cu peste 5 miliarde lei din anii trecuți. Alte 83 de companii au plăți restante de 6,5 miliarde de lei, dintre care 30% sunt către bugetul de stat, a anunțat premierul Bolojan, care a repetat că Guvernul va interveni la aceste companii pentru că beneficiază de subvenții importante.
Acum 12 ore
17:10
Autostrada Moldovei (A7) va avea ca punct final Suceava, dar Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a decis ca restul traseului de la Suceava la Siret să fie în integralitate drum expres
17:00
Creșterea impozitelor pe proprietăți la persoane fizice - Bolojan: Peste tot se asfaltează, se reabilitează școli, se anvelopează blocuri # Profit.ro
Premierul Ilie Bolojan justifică mărirea impozitelor pe proprietați la persoanele fizice, de la începutul anului viitor, pentru că era un angajament al României, încă de anii trecuți, pentru că ponderea acestor impozite în PIB, era mult mai mică decât media UE.
16:50
ULTIMA ORĂ LISTA lui Bolojan: Companii de stat care vor fi restructurate sau chiar închise # Profit.ro
Guvernul a discutat lista companiilor de stat care nu sunt ”în bună regulă” din punct de vedere al administrării și urmează să fie aplicate măsuri pentru reducerea cuantumului datoriilor acestora, prin restructurare, sau chiar pentru închiderea celor care nu mai pot fi salvate, anunță premierul Ilie Bolojan.
16:40
Premierul Ilie Bolojan anunță că există premise bune ca Guvernul să primească un aviz mult mai repede, de la CSM, privind proiectul pensiilor magistraților.
16:40
Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Radu Miruță, consideră că "să vorbești de digitalizare, astăzi, în statul român este o jignire a acestui substantiv".
16:40
VIDEO Bolojan anunță bani pentru autostrăzi și Made in Romania: Achizițiile prin Programul SAFE urmăresc ca 50% din ce se livrează să fie produs în România. Finanțarea pe infrastructură - 90% către capetele de autostradă dinspre Moldova # Profit.ro
În finalizarea listei de investiții prin Programul SAFE un obiectiv al Guvernului a fost acelea de a obține ca 50% din ceea ce se livrează să fie produs în România. Totodată, cea mai importantă alocare pe partea de infrastructură, de peste 90%, vizează capetele de autostradă dinspre Moldova, care nu mai aveau finanțare, transmite premierul Bolojan.
16:30
Donald Trump face presiuni asupra Ucrainei să accepte planul de pace propus de Donald Trump, au declarat două surse agenției Reuters.
16:30
Ilie Bolojan a declarat că există premise bune ca Guvernul să primească un aviz mult mai repede, de la CSM, pe proiectul pensiilor magistraților.
16:20
Un ministru și mai mulți eurodeputați italieni au lansat un val de critici la adresa unui borcan de carbonara vândut în supermarketul Parlamentului European și considerat insuficient de italian, după părerea lor, î
16:10
Ucraina și-a triplat în ultimele 3 zile importurile de gaze via România, de la 0,8 milioane mc în ziua de marți ajungând vineri la 2,3 milioane, potrivit datelor analizate de Profit.ro.
15:40
Europol avertizează că rețelele criminale „folosesc copiii ca arme” pentru a comite torturi și crime, recrutându-i prin platformele de jocuri video și smartphone-uri, iar părinții adesea habar nu au ce se întâmplă.
15:30
Compania aeriană maghiară low-cost Wizz Air suspendă temporar, de la începutul anului 2026, două rute de la aeroportul din Sibiu, recent lansate.
15:30
Senatoare, agresată în Capitală. Ar fi fost lovită cu o rangă de o altă femeie, care a fost reținută # Profit.ro
Valentina Aldea, senatoare POT, a fost agresată în București de o altă femeie, care ar fi lovit-o cu o rangă și i-ar fi vandalizat mașina.
15:10
Bulgaria este la 2-3 ani distanță de un ”scenariu românesc”, avertizează economiștii.
15:00
Mesajul Rusiei pentru Zelenski: Negociază „acum”, înainte de a pierde și mai multe teritorii # Profit.ro
La o zi după publicarea unei propuneri americane surprinzătoare de ieșire din conflictul cu Rusia, Kremlinul l-a îndemnat pe Volodimir Zelenski să negocieze „acum”, mai degrabă decât să riște pierderea de noi teritorii.
14:40
Comisia Europeană a deschis două noi proceduri de infringement împotriva României, pentru netranspunerea integrală a directivelor UE privind eficiența energetică și piețele instrumentelor financiare.
14:30
FOTO Austriecii de la Verbund apelează la români pentru stocare de energie la parcul lor eolian din Tulcea # Profit.ro
Compania austriacă Verbund semnează un contract cu companiile românești Prime Batteries și Enevo pentru un sistem de stocare a energiei în baterii (BESS), de 48 MW/76 MWH, care va fi amplasat în complexul existent al parcului eolian Verbund Casimcea, din județul Tulcea
14:30
Președintele României a declarat, referitor la sancțiunile care trebuie aplicate Lukoil, că pentru moment există o amânare până pe 13 decembrie.
14:30
Acțiunile globale sunt pe cale să încheie săptămâna cu cel mai abrupt declin pentru perioadă din ultimele șapte luni, în contextul în care îngrijorările legate de evaluările ridicate și de rentabilitatea investițiilor masive în inteligența artificială determină investitorii să renunțe la active considerante riscante.
14:20
Atenționare - Nivel ridicat de stres și anxietate la tinerii din România. De ce nu dorm noaptea și discută cu roboții # Profit.ro
Incertitudinea legată de viitor și lipsa controlului asupra evenimentelor imprevizibile duce la un nivel ridicat de stres și anxietate în rândul Generației Z.
14:10
Schimbare la Declarația Unică. ANAF așteaptă propuneri la forma anunțată de Profit.ro. Formularul 212 va fi precompletat # Profit.ro
ANAF așteaptă propuneri la noua formă a Declarației Unice (formularul 212), care prevede la acest moment că va fi precompletată.
13:50
Lorenzo Bertelli, moștenitorul grupului italian de lux Prada, este deschis unor noi achiziții după finalizarea cumpărării Versace și nu a exclus posibilitatea unui interes pentru casa de modă Giorgio Armani, deși a subliniat că ”nu a existat niciun contact de orice fel până acum”, relatează Reuters.
13:50
AnimaWings, compania aeriană 100% românească, va opera din 2026 cinci noi rute aeriene de pe Aeroportul Internațional Timișoara, pentru destinații de vacanță din Italia și Grecia.
13:50
Pasaj deschis peste Autostrada A7. Urmează traseu exclusiv de autostradă București - Focșani VIDEO # Profit.ro
A fost dat în trafic pasajul rutier de pe DN2 peste Autostrada Moldovei - A7, aferent lotului 3 Pietroasele-Buzău, tronsonul Ploiești-Buzău.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.