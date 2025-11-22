Inflația, cea mai mare îngrijorare a investitorilor. Abia pe locul 2 se află recesiunea

Inflația din România crează mari bătăi de cap investitorilor, cu atât mai mult cu cât este cea mai mare din UE și a treia cea mai mare din Europa. Investitorii sunt îngrijorați că investițiile le pot fi erodate de inflație, dacă aceasta este mai mare decât randamentele investiționale.

