Cercetătorii au descoperit alimentul minune pentru slăbit, în doar 4 săptămâni

Bucureștiul intră în cea mai fierbinte luptă politică din ultimii ani: cine va prelua fotoliul lăsat liber de Nicușor Dan? Un oraș de milioane, un buget de miliarde și o decizie care poate schimba tot. Observator 19 lansează seria de Ediții Speciale „Pe urmele lui Nicușor Dan” – în care cei mai puternici candidați sunt aduși direct în biroul Primarului General și puși față în față cu cele mai grele întrebări. În direct. Fără menajamente. Fără ocolișuri.