Hopaa!? Amor ghebos pe piața ieșeană second-hand: politichie și futbol cât încape. Și voi, care făceați miștouri…

În primele șase luni ale anului 2025, Iașul părea să fie o excepție: niciun accident mortal la locul de muncă. În al doilea semestru apar însă două decese în doar câteva săptămâni, ambele pe șantiere din județ, ambele în noiembrie – cazuri care fac încă obiectul cercetărilor pentru a se vedea dacă pot fi confirmate oficial ca accidente de muncă. Un contrast brutal cu „calmul" statistic de la începutul anului.