Academia Română Filiala Iași organizează un simpozion internațional despre „trauma globală” provocată de crizele actuale
Ziarul de Iasi, 22 noiembrie 2025 03:20
Academia Română-Filiala Iași anunță organizarea unui simpozion internațional dedicat impactului pe care crizele globale, războaie, pandemii, radicalizare ideologică, discriminare, colaps economic și ecologicm îl au asupra sănătății mintale colective.
Hopaa!? Amor ghebos pe piața ieșeană second-hand: politichie și futbol cât încape. Și voi, care făceați miștouri… # Ziarul de Iasi
Pentru că, iată, e uichend, haideți pe azi ceva mai soft! O poveste interesantă de iubire pare a se țese în această perioadă, stimați telespectatori, avându-i ca protagoniști pe o politiciană de la Iași și pe un fost futbolist apropiat de oraș.
Echipa Universitatea Craiova a învins vineri seara, în deplasare, la debutul noului antrenor, Filipe Coelho, formaţia FC Argeş, scor 2-1, în etapa a 17-a din Superligă, potrivit News.ro.
Luis Diaz, suspendat trei meciuri după eliminarea din meciul cu PSG, în Liga Campionilor # Ziarul de Iasi
Atacantul columbian Luis Diaz (Bayern Munchen) a primit o suspendare de trei meciuri după ce a fost eliminat în meciul cu PSG, din Liga Campionilor, scrie publicaţia germană Bild, citată de News.ro.
„Nu am trădat Ucraina și nu o voi face nici acum”. Zelenski, discurs istoric după planul de „pace” al SUA # Ziarul de Iasi
Președintele Volodimir Zelenski a transmis miercuri seară un discurs ferm și emoționant către poporul ucrainean și partenerii internaționali, în contextul presiunilor tot mai mari privind acceptarea unui plan de pace propus de Statele Unite, alcătuit din 28 de puncte considerate „extrem de complicate". Liderul ucrainean susține că țara ar putea fi obligată să aleagă între demnitate și riscul de a pierde cel mai important aliat.
Andrei Raţiu s-a decis! Unde va evolua internaționalul român, până la finalul sezonului 2029-30 # Ziarul de Iasi
Internaţionalul român Andrei Raţiu şi-a prelungit vineri contractul cu echipa spaniolă Rayo Vallecano, a anunţat gruparea madrilenă pe site-ul oficial scrie News.ro.
A murit scriitorul ieșean Ioan Muscalu, unul din promotorii vestitelor tabere de sculptură de la Poiana cu Statui # Ziarul de Iasi
Scriitorul Ioan Muscalu, una dintre personalitățile care au marcat viața culturală și comunitară din zona Codrii Iașilor, a încetat din viață. Vestea tristă a fost anunțată pe grupul de Facebook Codrii Iașului, acolo unde apropiații au transmis un mesaj emoționant în memoria sa.
VIDEO | „Fertilitatea nu ține pasul cu stilul nostru de viață”: avertismentul Prof. Dr. Bogdan Doroftei pentru femeile care amână sarcina # Ziarul de Iasi
Într-o epocă în care speranța de viață a oamenilor a crescut accelerat, suntem mai activi și uneori amânăm decizii importante până târziu, cum ar fi cea a aducerii pe lume a unui copil, apare întrebarea: până când putem, cu adevărat, amâna o sarcină? Realitatea biologică nu a ținut ritmul cu cel al societății moderne, spune Prof. Dr. Bogdan Doroftei, medic primar obstetrică-ginecologie, unul dintre specialiștii care au de a face zilnic, în cabinet, cu efectele directe ale acestei discrepanțe.
Ce poți face în acest weekend la Iași? Ghidul complet al evenimentelor, realizat de „Ziarul de Iași” # Ziarul de Iasi
Încă nu ți-ai făcut planuri pentru weekend? Zilele următoare te așteaptă numeroase spectacole, concerte și ateliere creative. Descoperă în ghidul de weekend realizat de „Ziarul de Iași" toate recomandările pentru acest final de săptămână.
În vestiarul Politehnicii se vorbește mai mult de restanțele financiare decât de fotbal! # Ziarul de Iasi
Politehnica Iași a organizat astăzi o conferință de presă la care au participat antrenorul principal Tibor Selymes și fotbalistul Darius Ghindovean.
George Simion a plătit un milion de euro pentru o zi de promovare la Realitatea Plus, apoi a cerut banii înapoi din buzunarul românilor # Ziarul de Iasi
Pe 12 mai 2025, Realitatea Plus a difuzat emisiuni, inclusiv „Culisele Statului Paralel" realizată de Anca Alexandrescu, pentru care AUR a plătit 1 milion de euro ca publicitate electorală prezidențială, plus încă 500.000 de euro pentru alte două zile. În total, televiziunea ar fi primit aproape 5 milioane de euro de la partidul lui George Simion doar pentru campania prezidențială din primăvara lui 2025, sumă pe care AUR a cerut să o recupereze de la buget. AEP a refuzat rambursarea și a trimis o plângere la Parchet, potrivit investigației Snoop.
La doar patru ani de la apariția regalității în România, oamenii politici conștientizau importanța unei instituții care să se ocupe de monumente. La 35 de ani de democrație, oamenii politici de astăzi par să nu fi înțeles. Avem nevoie de trecut. Și avem nevoie de un viitor al acestui trecut.
Sărbătoarea „Intrării în biserică a Maicii Domnului" (numită şi Vovidenia – „intrare" în limba slavonă) ar avea ca origine istorică momentul în care Împăratul Iustinian a zidit la Ierusalim, lângă ruinele templului, o biserică ce a fost sfinţită pe 20 noiembrie 543. Ziua următoare, 21, ar fi fost de atunci consacrată ca hram al acestei biserici ce amintea de momentul intrării în templu.
Tricolorii, față în față cu Turcia: ce spun cifrele înaintea meciului decisiv pentru calificarea la CM 2026 # Ziarul de Iasi
România va juca în data de 26 martie, în deplasare cu Turcia, în semifinala barajului CM 2026, urmând ca finala acestui baraj să fie disputată tot în deplasare, cu câştigătoarea dintre Slovacia şi Kosovo. România s-a aflat în urna a patra la tragerea la sorţi a barajului CM 2026, obţinând locul prin intermediul clasării din Liga Naţiunilor 2024/25. La Zurich, tricolorii şi-au primit ca prim adversar Turcia, o naţională pentru care FRF a pregătit o radiografie în 5 cifre inedite potrivit News.ro.
Criză fără sfârșit la Spitalul de Copii din Iași, după demisia noului manager: Șefii județului par să nu aibă nicio soluție. Ce se va întâmpla pe 1 decembrie? # Ziarul de Iasi
Spitalul de Copii „Sfânta Maria" din Iași traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani, marcate de schimbări rapide în conducere și de tragedia provocată de infectarea cu bacteria Serratia marcescens.
„Buclă” imobiliară? O vestită fabrică fanion a Iașului comunist, scoasă din nou la vânzare: licitație cu strigare # Ziarul de Iasi
Fabrica Lactis Iași intră din nou în bucla imobiliară a licitațiilor, cu un preț de pornire de 38,4 milioane lei. După ani de încercări eșuate, lichidatorul încă mizează pe apariția unui investitor dispus să valorifice activul industrial.
Încă un proces pentru dreptul la viață, la Iași. Drama Elenei, diagnosticată cu cancer: lupta cu Guvernul, mai dramatică decât cea cu boala # Ziarul de Iasi
După ce că nu-și respectă obligațiile asumate prin lege față de propriii cetățeni, statul se mai și întreabă de ce ar trebui să o facă. O procedură care trebuia parcursă în trei luni nu s-a finalizat nici după doi ani, ceea ce a făcut-o pe o bolnavă de cancer să se adreseze instanței. Aici, reprezentanții Guvernului au cerut respingerea plângerii ca „prematură".
Rivalul Pepco și KiK vine la Iași. Action, retailerul olandez cu articole de uz casnic și decorațiuni, caută spațiu aici. Rețeaua se extinde agresiv în România # Ziarul de Iasi
Olandezii de la Action caută să își extindă prezența în România și analizează în prezent mai multe amplasamente din județul Iași pentru viitoarele magazine, au declarat pentru „Ziarul de Iași" surse din piața imobiliară. Compania urmărește spații comerciale cu o suprafață de aproximativ 1.000 de metri pătrați.
„Abuz de forță asupra unor copii”. Dispută la nivel național cu epicentrul la Iași. Presiuni asupra revistei Alecart, făcută de elevi, după o cronică la „Cravata galbenă”. Producătorii acuză, scriitorii replică # Ziarul de Iasi
Echipa filmului „Cravata galbenă", producție dedicată celebrului dirijor Sergiu Celibidache, a solicitat modificarea unei cronici publicate în revista Alecart, publicație a liceenilor de la Colegiul Național din Iași, acuzând textul de „spoiler" și susținând că dezvăluirea finalului „ar face rău filmului". În urma presiunilor, autoarea, elevă în clasa a XI-a, a ales să modifice finalul articolului. Incidentul a stârnit reacții puternice din partea oamenilor de cultură, care au denunțat încercarea de a controla o formă de exprimare critică.
Calvarul rutier se va muta curând în Copou. Un an jumătate de șantier pe 1,5 km din bulevard: se schimbă liniile de tramvai și se reface totul, inclusiv trotuare. Decizie luată ieri # Ziarul de Iasi
Trei importante hotărâri au fost modificate în ședința CL de ieri, lucrări în așteptare pe teren. Au fost ajustate proiectele de înlocuire a liniilor de tramvai din Copou și de refacere a spațiului din jurul Teatrului Național.
Curierii și meseriașii, „vedetele” pieței muncii din Iași. Ce salarii se oferă acestora, aici sau în state din UE? # Ziarul de Iasi
Salarii de mii de euro, dar fără doritori. Angajatorii străini nu găsesc muncitori, aceleași anunțuri fiind deschise de săptămâni întregi. În județ, curierii și meseriașii sunt la mare căutare, cu sute de locuri disponibile.
Sărbătoare mare în calendarul ortodox, astăzi: Intrarea Maicii Domnului în biserică, cu prima dezlegare la pește din Postul Crăciunului # Ziarul de Iasi
Astăzi, creștinii ortodocși sărbătoresc Intrarea Maicii Domnului în Biserică, prăznuire cunoscută și sub numele de Vovidenia sau Ovidenia. Data de 21 noiembrie are o dublă importanță: este una dintre cele mai luminoase sărbători dedicate Maicii Domnului și, totodată, prima dezlegare la pește din Postul Nașterii Domnului, marcând un moment de bucurie și pregătire spirituală pentru Crăciun.
Reacţii din Turcia după tragerea la sorţi a barajului CM: „Tatăl Hagi va fi în tribună, fiul Hagi pe teren” # Ziarul de Iasi
Presa turcă notează, joi, după tragerea la sorţi a barajului pentru Cupa Mondială, că selecţionerul adversarei România este un nume binecunoscut în Turcia, Mircea Lucescu. Lucescu a antrenat în Turcia Galatasaray şi Beşiktaş, dar şi echipa naţională. În plus, presa şi oamenii de sport din Turcia menţionează alte nume celebre, Gheorghe Hagi – Ianis Hagi, dar şi posibilitatea ca în naţionala tricoloră să se afle un turc, scrie news.ro.
Întreprinzătorii și angajații lor duc în spate taxe fără număr, dar politicienii plâng de mila bugetarilor și a magistraților care nu vor să accepte o reducere de 10% # Ziarul de Iasi
Culmea este că și acum, în ceasul al XII-lea, sunt voci din rândul PSD care nu agreează tăierile propuse, respectiv reducerea cu 10% a cheltuielilor salariale. Populism curat. Matematica arată că acest procent poate fi foarte ușor obținut doar prin blocarea totală a angajărilor la stat pentru o perioadă redusă de timp.
Politehnica ieșeană oferă două burse a câte 1.500 de lei pentru studenți implicați în digitalizarea și dezvoltarea proceselor administrative # Ziarul de Iasi
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi" din Iași (TUIASI) anunță lansarea unui concurs de selecție pentru acordarea a două burse speciale destinate studenților care vor contribui la modernizarea activităților administrative și la dezvoltarea procedurilor interne ale instituției.
Cele două Românii și marea problemă a țării: ruralul înapoiat. Cine și când va face ceva? Și ce anume? # Ziarul de Iasi
Citiți statisticile negative despre situația socială a României și în altă cheie decât cea strict informativă: cât din tot ce e negativ vine din rural? Adăugați și o întrebare: s-a făcut ceva concret în ultimii 35 de ani, la nivel de guvern, pentru a schimba situația? Și acum, întrebarea noastră: cât din toate neajunsurile României vin din faptul că practic avem – social, economic, ba chiar și politic – două Românii total distincte, cu o prăpastie între ele?
„Colindul care ne unește”. Concert caritabil de Crăciun organizat de Arhiepiscopia Iașilor la BCU # Ziarul de Iasi
Arhiepiscopia Iașilor, prin Sectorul Misiune - Departamentul Minorități, alături de Asociația CRESC, organizează concertul caritabil „Colindul care ne unește", care va avea loc joi, 27 noiembrie 2025, de la ora 19:00, la Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu" din Iași (BCU).
Austeritate de la premarele Chirica: anul acesta doar sub brad. Plus una mai bătrânească, cu junioarele politichiei de Bahlui în capul mesei # Ziarul de Iasi
Ne-am tot întrebat, și noi dar și alți cetitori curioși, oare cum s-o simți la Iași, prin preajma premăriei, austeritatea comandată de premierul Bolo? Iacătă că pe azi am remarcat un mic pas înspre derecția bună, indicată prețios de la Centru!
Liga 2: Concordia Chiajna, antrenată de Andrei Cristea, a câștigat pe teren propriu în fața grupării orădene FC Bihor # Ziarul de Iasi
Echipa ilfoveană Concordia Chiajna a dispus joi seara, pe teren propriu, scor 1-0, de gruparea orădeană FC Bihor, în primul meci al etapei a 14-a din Liga 2, ptorivit News.ro.
La ce oră se joacă Turcia – România, din semifinalele barajului pentru Cupa Mondială # Ziarul de Iasi
Meciul Turcia – România, din semifinalele barajului pentru Cupa Mondială, va avea loc în data de 26 martie 2026, de la ora 19.00, potrivit News.ro.
Robert Lewandowski, rugat de oficialii de la FC Barcelona să nu mai înscrie goluri. Care este motivul # Ziarul de Iasi
Într-o biografie dedicată lui Robert Lewandowski şi preluată de Sport, jurnalistul Sebastian Staszewski afirmă că atacantul a fost în mod deliberat restricţionat de FC Barcelona în urmă cu doi ani şi jumătate, scrie news.ro. Articolul Robert Lewandowski, rugat de oficialii de la FC Barcelona să nu mai înscrie goluri. Care este motivul apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Messi a primit premiul rezervat celui mai iubit jucător din istoria clubului FC Barcelona # Ziarul de Iasi
Starul argentinian Lionel Messi a primit miercuri premiul rezervat celui mai iubit jucător din istoria clubului FC Barcelona, în cadrul unui eveniment care a avut loc în Statele Unite, informează mass-media spaniolă, potrivit Agerpres. Articolul Messi a primit premiul rezervat celui mai iubit jucător din istoria clubului FC Barcelona apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Selecţionerul Mircea Lucescu a declarat, joi, că întâlnirea cu Turcia, din semifinalele barajului de calificare la CM-2026, va fi una foarte dificilă şi tricolorii trebuie să fie pregătiţi din toate punctele de vedere, scrie news.ro. Articolul Mircea Lucescu: Va fi un meci foarte dificil. Turcia este o echipă foarte bună apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
O analiză atentă a situaţiei îmi confirmă vechea ipoteză că, în interacţiunea cu „cyborg-ul”, umanoidul se arată inferior pe aproape toate planurile, cu excepţia unuia: imaginaţia. Să admitem, nimeni şi nimic din ce e prevăzut cu o formă oarecare de activitate cerebrală nu este mai lipsit de fantezie ca un calculator. Pe cât se dovedeşte de inteligent în sofisticatele sale execuţii informatice, pe atât de neimaginativ apare un computer scos din rutina lui matematică. Articolul În luptă cu IA apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Și-a dat demisia și noul manager, abia numit, de la Spitalului de Copii Iași. Predecesorul Veronicăi Leonte a demisionat și mai rapid: după o săptămână # Ziarul de Iasi
Veronica Leonte, manager interimar al Spitalului de Copii „Sf. Maria” din Iași, și-a depus astăzi demisia, la mai puțin de două luni de la preluarea funcției. Informația a fost confirmată de Costel Alexe, președintele Consiliului Județean Iași, care a precizat că dr. Leonte va asigura conducerea spitalului până la 1 decembrie. Articolul Și-a dat demisia și noul manager, abia numit, de la Spitalului de Copii Iași. Predecesorul Veronicăi Leonte a demisionat și mai rapid: după o săptămână apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Masivă captură de arme la graniță la Albița: un camion plin cu rachete, drone și lansatoare ilegale aflat în drum spre Israel # Ziarul de Iasi
În data de 20 noiembrie 2025 în P.T.F. Albita s-a prezentat la controlul de frontieră un mijloc de transport marfă înmatriculat în R. Moldova care se deplasa către destinația finala Israel, condus de către un cetățean din R.Molldova, în vârstă de 37 de ani. Articolul Masivă captură de arme la graniță la Albița: un camion plin cu rachete, drone și lansatoare ilegale aflat în drum spre Israel apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Naţionala României va juca împotriva Turciei, în deplasare, primul meci de baraj pentru Campionatul Mondial din 2026. Articolul S-a decis! Cu cine va juca România barajul pentru Campionatul Mondial apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Cum vor ajunge la Poliție în câteva secunde imaginile șoferilor surprinse cu camerele de bord? MAI anunță cea mai rapidă depistare din trafic # Ziarul de Iasi
Camerele de bord ale șoferilor ar putea ajuta autoritățile să îi prindă mai repede pe cei care nu respectă regulile de circulație. Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a anunțat zilele trecute că imaginile surprinse de aceste camere, împreună cu cele ale autorităților locale și ale MAI, vor fi colectate într-un sistem centralizat. Articolul Cum vor ajunge la Poliție în câteva secunde imaginile șoferilor surprinse cu camerele de bord? MAI anunță cea mai rapidă depistare din trafic apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Turcia reclamă un furt de bijuterii din vestiarul său la meciul cu Spania, prejudiciul depășind 300.000 de euro # Ziarul de Iasi
Delegaţia turcă a deplâns furtul unui ceas de lux şi a două inele din vestiarul stadionului Cartuja din Spania, cu ocazia meciului de calificare la Cupa Mondială 2026, de marţi. Valoarea prejudiciului este estimată la peste 300.000 de euro, notează news.ro. Articolul Turcia reclamă un furt de bijuterii din vestiarul său la meciul cu Spania, prejudiciul depășind 300.000 de euro apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
FOTO/Accident în Podu Roș, într-o zonă în care au loc frecvent tamponări din cauza semaforului. Mașină lovită în plin de tramvai # Ziarul de Iasi
Un nou accident s-a petrecut la semaforul intermediar din Podu Roș, cel care se face roșu fără un timp regulat, ci doar când vin tramvaie dinspre strada Palat, trec pe podul peste Bahlui și intră în rond. Articolul FOTO/Accident în Podu Roș, într-o zonă în care au loc frecvent tamponări din cauza semaforului. Mașină lovită în plin de tramvai apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Spitalul de Copii contestă amenda DSP Iași aplicată după tragedia în care au murit opt copii. Trei cadre medicale cer, de asemenea, anularea sancțiunilor # Ziarul de Iasi
Conducerea Spitalului de Copii „Sf. Maria” din Iași a contestat în instanță amenda de 30.000 de lei aplicată de Direcția de Sănătate Publică (DSP) Iași după decesul a opt copii infectați cu bacteria Serratia în secția de Terapie Intensivă, relatează „7Iași”. DSP a sancționat unitatea medicală pentru nerespectarea procedurilor de supraveghere și prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale. Articolul Spitalul de Copii contestă amenda DSP Iași aplicată după tragedia în care au murit opt copii. Trei cadre medicale cer, de asemenea, anularea sancțiunilor apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
FOTBAL Restanță trei luni la salariile de la Politehnica! Program intens sub comanda lui Selymes, un alt jucător cotat a fi important pare că a încheiat anul: probleme de natură psihică # Ziarul de Iasi
Noul antrenor al Politehnicii Iași, Tibor Selymes, a conceput un program intens după ce a preluat comanda echipei care a fost condusă în startul sezonului de Anthony „Tony” Da Silva. Articolul FOTBAL Restanță trei luni la salariile de la Politehnica! Program intens sub comanda lui Selymes, un alt jucător cotat a fi important pare că a încheiat anul: probleme de natură psihică apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Italia, Danemarca, Turcia sau Ucraina – Naţionala României îşi află, joi, adversarii din play-off-ul CM 2026 # Ziarul de Iasi
Naţionala României mai are o şansă de a se califica la Cupa Mondială de anul viitor prin intermediul meciurilor de baraj. Pentru a ajunge la turneul final, tricolorii trebuie să câştige două meciuri, semifinală şi finală, ambele disputate într-o singură manşă, transmite news.ro. Articolul Italia, Danemarca, Turcia sau Ucraina – Naţionala României îşi află, joi, adversarii din play-off-ul CM 2026 apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
„Fac asta de zeci de ani: de fiecare dată simt un nod în gât”. Cum se pregătesc medicii oncologi să transmită pacienților veștile proaste: conferință la IRO Iași # Ziarul de Iasi
Cum transmiți unui pacient că boala nu mai poate fi tratată și că, eventual, se apropie de finalul vieții? Este una dintre cele mai dificile conversații din medicină, iar medicii și asistenții oncologi au învățat ieri, la cursul „Strategii pentru facilitarea unei comunicări eficiente în oncologie”, organizat în cadrul CONFER 2025 - Conferințele Institutului Regional de Oncologie Iași. Articolul „Fac asta de zeci de ani: de fiecare dată simt un nod în gât”. Cum se pregătesc medicii oncologi să transmită pacienților veștile proaste: conferință la IRO Iași apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
S-a lansat licitația pentru modernizarea sălii de sport din campusul central al Universității „Cuza”, închisă de zece ani # Ziarul de Iasi
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a inițiat procedura de achiziție publică pentru modernizarea și extinderea sălii de sport din campusul central, un obiectiv care se află de mult timp pe lista clădirilor cu probleme structurale. Articolul S-a lansat licitația pentru modernizarea sălii de sport din campusul central al Universității „Cuza”, închisă de zece ani apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Iașul în statisticile negre de la locul de muncă: doi morți doar în ultimele zile la serviciu. În ce județe sunt cele mai multe accidente? Care e vârsta cea mai expusă? # Ziarul de Iasi
În primele șase luni ale anului 2025, Iașul părea să fie o excepție: niciun accident mortal la locul de muncă. În al doilea semestru apar însă două decese în doar câteva săptămâni, ambele pe șantiere din județ, ambele în noiembrie – cazuri care fac încă obiectul cercetărilor pentru a se vedea dacă pot fi confirmate oficial ca accidente de muncă. Un contrast brutal cu „calmul” statistic de la începutul anului. Articolul Iașul în statisticile negre de la locul de muncă: doi morți doar în ultimele zile la serviciu. În ce județe sunt cele mai multe accidente? Care e vârsta cea mai expusă? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Primăria Iași, dată în judecată după descinderile DNA în instituție, în dosarul angajaților menținuți pe funcții și după pensionare. În dispută, zeci de salarii # Ziarul de Iasi
Nu toți funcționarii din Primărie trimiși acasă pentru că ieșiseră la pensie s-au resemnat. Două foste funcționare au contestat anularea dispozițiilor de încetare a contractelor de muncă emise de primar. Situația angajaților menținuți pe post deși ieșiseră la pensie a atras la începutul acestui an un desant al procurorilor DNA la Palatul Roznovanu. Articolul Primăria Iași, dată în judecată după descinderile DNA în instituție, în dosarul angajaților menținuți pe funcții și după pensionare. În dispută, zeci de salarii apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Cum se aplică TVA la cafea și narghilea? Cafeneaua La Corniche s-a trezit că Fiscul îi impune o datorie copleșitoare, de un milion de lei. S-a ajuns la instanța de judecată # Ziarul de Iasi
Judecătorii ieșeni trebuie să decidă cum se aplică normele legale privind TVA și accizele pe tutun. Fiscul i-a imputat cafenelei La Corniche din Palas peste un milion de lei, reprezentând în principal diferențe de plată la TVA și la accize, cu penalitățile aferente. Articolul Cum se aplică TVA la cafea și narghilea? Cafeneaua La Corniche s-a trezit că Fiscul îi impune o datorie copleșitoare, de un milion de lei. S-a ajuns la instanța de judecată apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Proces „bombă” azi la Iași, cu 101 milioane lei pe masă. Primăria, cu genunchiul unui privat pe gât: aproape de o executare silită ce riscă blocarea instituției # Ziarul de Iasi
Saga juridică dintre Primărie și lichidator judiciar al Centralei Electrice de Termoficare (C.E.T.) Iaşi SA continuă astăzi în instanță. La începutul acestei săptămâni, Primăria Iași a înregistrat pe rolul Judecătoriei Iași două noi dosare, vizând contestația la executare, respectiv suspendarea provizorie a executării silite. Articolul Proces „bombă” azi la Iași, cu 101 milioane lei pe masă. Primăria, cu genunchiul unui privat pe gât: aproape de o executare silită ce riscă blocarea instituției apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Secretele restaurării patrimoniului. Expoziție aniversară la Palatul Culturii vernisată astăzi # Ziarul de Iasi
Expoziția foto-documentară aniversară „JUBILEU – 50 ani de investigare, conservare și restaurare a patrimoniului cultural la Palatul Culturii din Iași” va fi vernisată pe 20 noiembrie, la ora 13.00, în holul Muzeului de Istorie a Moldovei. Articolul Secretele restaurării patrimoniului. Expoziție aniversară la Palatul Culturii vernisată astăzi apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
