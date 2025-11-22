Marjorie Taylor Greene, figura importantă din tabăra „MAGA”, va demisiona din Congres după un conflict cu Donald Trump

23:00

Candidatul USR pentru Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, afirmă că nu va renunţa la candidatura sa pentru Primăria generală, arătând că Bucureştiul are nevoie de o candidatură care să reprezinte lupta cu tentaculele mafiilor de partid. El îi critică pe cei doi contracandidaţi din partea PSD şi PNL, amintind că aceştia au candidat împreună şi au făcut strategia de campanie împreună la alegerile locale de anul trecut. ”Băluţă şi Ciucu amândoi în sectoarele lor au permis speculatorilor imobiliari să construiască în dispreţul regulilor generale de urbanism. Este un fapt care a fost afirmat inclusiv de preşedintele României Nicuşor Dan atunci când a spus că mafia imobiliară a găsit teren fertil la sectoare”, afirmă el.