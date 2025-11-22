Amazon concediază peste 1.800 de ingineri, în cele mai ample disponibilizări din istoria companiei
News.ro, 22 noiembrie 2025 06:40
Amazon a efectuat luna trecută peste 14.000 de disponibilizări, afectând aproape toate segmentele gigantului tehnologic, de la cloud şi dispozitive, la publicitate, retail şi divizia de produse alimentare. Însă o categorie profesională a suportat lovitura cea mai dură: inginerii, relatează CNBC.
• • •
Acum 5 minute
07:20
Japonia anunţă un pachet de stimulare de 135,5 miliarde de dolari pentru a sprijini economia şi consumatorii # News.ro
Guvernul de la Tokyo a aprobat vineri un pachet de stimulente în valoare de 21,3 trilioane yeni (aproximativ 135,5 miliarde dolari), în încercarea premierului Sanae Takaichi de a relansa economia încetinită şi de a oferi sprijin gospodăriilor afectate de inflaţie, relatează CNBC.
07:20
Cătălin Drulă, la începutul campaniei electorale: Această campanie şi votul din 7 decembrie sunt despre a continua pe un drum onest pentru Bucureşti # News.ro
Candidatul USR pentru Primăria Bucureşti, Cătălin Drulă, a dat startul campaniei electorale în stradă, lipind un afiş pe un panou stradal. El cere bucureştenilor să i se alăture, pentru ”a continua pe un drum onest pentru Bucureşti”, aluzie la sloganul său - ”Pe drumul onest”, care reaminteşte de cel al preşedintelui Nicuşor Dan ”România onestă”.
Acum 10 minute
07:10
Noi atacuri cu drone în Ucraina, în apropierea frontierei cu România – Aeronave militare ridicate de la sol / Mesaj RO-Alert pentru nordul judeţului Tulcea / Nu s-au detectat pătrunderi neautorizate în spaţiul aerian naţional # News.ro
Ministerul Apărării anunţă, sâmbătă dimineaţă,că s-au înregistrat noi atacuri cu drone în Ucraina, în apropierea frontierei cu România, iar două aeronave militare au fost ridicate de la sol, diind emis şi un mesaj RO-Alert pentru nordul judeţului Tulcea. De această dată nu s-au detectat pătrunderi neautorizate în spaţiul aerian naţional.
Acum 30 minute
07:00
Amelka, o fetiţă poloneză de 7 ani, printre victimele atacului rus asupra oraşului Ternopil. Numărul morţilor a ajuns la 31 # News.ro
Amelka, o fetiţă poloneză în vârstă de şapte ani, se numără printre victimele atacului cu rachete ruseşti asupra oraşului Ternopil, din vestul Ucrainei, de miercuri, potrivit Ministerului Afacerilor Externe al Poloniei. Ea a murit împreună cu mama sa în timpul atacului, care a făcut până acum cel puţin 31 de victime.
Acum o oră
06:40
06:30
Şefii de stat şi de guvern ai G20 se reunesc începând de sâmbătă în Africa de Sud pentru un summit la care nu vor participa Statele Unite, relatează AFP.
Acum 2 ore
06:00
Ministerul Apărării al Rusiei a declarat, vineri, că forţele sale au capturat o serie de aşezări de pe linia frontului din estul Ucrainei, afirmaţie pe care Kievul a negat-o sau a refuzat să o recunoască, informează Reuters.
05:50
Eli Lilly devine prima companie de sănătate din lume care a atins, temporar, o valoare de 1.000 de miliarde de dolari # News.ro
Eli Lilly a atins vineri o capitalizare bursieră de 1 trilion de dolari, devenind prima companie din domeniul sănătăţii care intră în clubul exclusivist dominat până acum de giganţi tehnologici, transmite CNBC.
05:30
Declin accentuat al preţurilor petrolului şi acţiunilor energetice, vineri, pe fondul acordului de pace între Rusia şi Ucraina propus de SUA # News.ro
Preţurile petrolului şi acţiunile energetice au scăzut puternic vineri, pe fondul presiunilor lansate de administraţia Trump pentru un acord de pace care să pună capăt războiului dintre Rusia şi Ucraina, transmite CNBC.
05:30
Marjorie Taylor Greene, figura importantă din tabăra „MAGA”, va demisiona din Congres după un conflict cu Donald Trump # News.ro
Reprezentanta republicană Marjorie Taylor Greene a anunţat, vineri, că demisionează din funcţia sa din Congres.
Acum 8 ore
01:10
Sarkozy urmează să publice o carte despre cele trei săptămâni petrecute la închisoare, "Le journal d'un prisonnier", la Editura Fayard, de 216 pagini, care urmează să fie vândută de la 10 decembrie cu 20,90 euro # News.ro
Nicolas Sarkozy a anunţat vineri pe X, la mai puţin de două săptămâni după ce a ieşit din închisoare, apariţia la 10 decembrie a unei cărţi despre încarcerarea sa în procesul libian, "Le journal d'un prisonnier" (”Jurnalul unui deţinut”), la Editura Fayard, controlată de către Vincent Bolloré, relatează AFP.
00:20
Argeş: Taximetrist, găsit înjunghiat la Mioveni/ Victima a murit/ Poliţiştii fac verificări pentru a-i găsi pe autori # News.ro
Un bărbat de 60 de ani, taximetrist, a fost găsit înjunghiat, vineri seară, la Mioveni, judeţul Argeş. Echipajele medicale au încercat să îl resusciteze, fiind însă declarat decesul. Poliţiştii fac cercetări pentru a stabili ce s-a întâmplat şi a-i găsi pe agresori.
00:20
Asociaţia Creştinilor din Nigeria anunţă răpirea a 227 de eleve şi profesori dintr-o şcoală catolică din centrul ţării # News.ro
Asociaţia Creştinilor din Nigeria (CAN) anunţă vineri seara că bilanţul unei răpiri la Şcoală Catolică St Mary, situată în centrul Nigeriei, vineri, a două răpire de acest fel săptămâna aceasta, este de 227 de eleve şi profesori, relatează AFP.
00:20
Drulă îl critică pe Bolojan, în contextul discuţiilor despre situaţia blocului din Rahova afectat de explozie: Eu cred că s-au încurcat nişte chestii juridice. Se cam încurcă puţin domnul Bolojan în asta # News.ro
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, mărturiseşte că nu cunoaşte, din punct de vedere juridic, situaţia blocului din cartierul Rahova care a fost distrus în urma unei explozii, însă este de părere că proprietarii apartamentelor din acel imobil ar trebui repuşi în drepturi dacă blocul va fi demolat şi refăcut, pentru că nu ei au provocat catastrofa care le-a distrus locuinţele. În acest context, el îl critică pe premierul Ilie Bolojan. ”Eu cred că s-au încurcat nişte chestii juridice. Se cam încurcă puţin domnul Bolojan în asta”, afirmă Drulă.
00:10
Cătălin Drulă: Cred că s-ar putea face un club de oameni care au fost trădaţi de Ciucu în politică/ Ce poreclă spune Drulă că i s-a dat candidatului PNL # News.ro
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, îl atacă dur pe contracandidatul liberal Ciprian Ciucu, pe care partidul lui Drulă l-a susţinut, în trecut, pentru a ajunge primar al Sectorului 6 al Capitalei. Drulă spune că, la fel ca Daniel Băluţă, Ciprian Ciucu reprezintă ”PSD-ismul” ca tip de a face politică. ”Cred că s-ar putea face un club de oameni care au fost trădaţi de Ciucu în politică”, afirmă Drulă, dezvăluind că, în unele zone ale politicii, Ciucu ar fi fost poreclit ”Oaie cu şorici”.
00:10
Începe campania electorală pentru alegerile locale parţiale din 7 decembrie/ Apelul Autorităţii Electorale Permanente către competitorii electorali/ Manifestări şi mesaje interzise înaintea alegerilor # News.ro
Campania electorală pentru alegerile locale parţiale din 7 decembrie începe sâmbătă, la ora 0.00 şi se încheie în 6 decembrie, la ora 7.00.. Autoritatea Electorală Permanentă a transmis deja un mesaj în care cere competitorilor electorali ”să contribuie la desfăşurarea unei campanii corecte şi transparente”. De asemenea, instituţia precizează care sunt acţiunile interzise în campania electorală.
00:00
Trump îi întinde o mână, în Biroul Oval, aprigului său opozant Mamdani şi anunţă că vrea să-l ”ajute” să ”împlinească visurile newyorkezilor”. ”O campanie incredibilă”, îl felicită miliardarul pe noul primar democrat # News.ro
Preşedintele american Donald Trump a promis vneri să-l ”ajute” pe Zohran Mamdani să facă din New York un oraş ”puternic şi foarte sigur”, într-o întâlnire în Biroul Oval cu primarul ales al metropolei, un socialist revendicat, relatează AFP.
21 noiembrie 2025
23:50
Echipa franceză Olympique Marseille a dispus vineri seara, în deplasare, scor 5-1, de formaţia OGC Nice, în etapa a 13-a din Ligue 1. Deocamdată, O.M. a devenit lider în clasament.
23:40
Tenismanul italian Flavio Cobolli a câştigat vineri, la Bologna, meciul cu belgianul Zizou Bergs, şi a calificat Italia în a treia sa finală consecutivă de Cupa Davis.
23:40
Cătălin Drulă neagă că ar fi avut vreo legătură cu eliberarea din funcţia de consilier prezidenţial a lui Ludovic Orban: O să-l vedeţi probabil pe domnul Orban acuma la PNL, face fuziune Forţa Dreptei cu PNL-ul # News.ro
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, susţine că nu a avut nicio legătură cu eliberarea din funcţia de consilier prezidenţial a lui Ludovic Orban, afirmând că nu şi-ar permite să îi ceară preşedintelui Nicuşor Dan acest lucru. Drulă e de părere că Orban va reveni în PNL, prin fuziunea dintre partidul său, Forţa Dreptei, cu PNL şi că îşi va anunţa susţinerea pentru Ciprian Ciucu.
23:30
Cătălin Drulă: Domnul Ciucu eu nu cred că este corupt, el personal, nu cred că a luat mită, spre deosebire de ce vedem prin părţile celelalte, dar e un fel de a întoarce capul şi un fel de a vedea politica în care închizi ochii la rău, întorci capul # News.ro
Candidatul USR pentru funcţia de primar general al Capitalei, Cătălin Drulă, afirmă că liberalul Ciprian Ciucu, contracandidat al său, nu este ”corupt personal”, dar ”întoarce capul” în faţa unor chestiuni care nu sunt bune, prefăcându-se că nu le observă.
23:30
Cătălin Drulă: Eu sunt candidatul care este pe un trend de creştere, lucrurile se vor limpezi în ultima săptămână. Oamenii vor pe cineva care se continue proiectul lui Nicuşor # News.ro
Candidatul USR Cătălin Drulă contestă sondajele de opinie care îl plasează într-o zonă în care nu ar avea şanse de a câştiga funcţia de primar general al Capitalei, el spunând că acestea sunt ”intoxicări” din partea PNL. El dă exemple de alte situaţii în care sondaje de opinie indicau candidaţi ai PNL drept posibili câştigători, cercetări sociologice contrazise de realitate.
Acum 12 ore
23:10
Starul hip-hop Fugees Pras Michel, condamnat la 14 ani de închisoare cu privire la donaţii ilegale lui Obama în 2012 # News.ro
Starul hip-hop Pras Michel, membru al trupei Fugees, a fost condamnat la 14 ani de închisoare cu privire la trimitere ilegală de contribuţii străine campaniei fostului preşedinte american Barack Obama, în 2012, declară avocatul său, confirmând informaţii din presa americană, relatează AFP.
23:00
Drulă: Bucureştiul are nevoie de o candidatură care să reprezinte lupta cu tentaculele mafiilor de partid/ Băluţă şi Ciucu amândoi în sectoarele lor au permis speculatorilor imobiliari să construiască în dispreţul regulilor generale de urbanism # News.ro
Candidatul USR pentru Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, afirmă că nu va renunţa la candidatura sa pentru Primăria generală, arătând că Bucureştiul are nevoie de o candidatură care să reprezinte lupta cu tentaculele mafiilor de partid. El îi critică pe cei doi contracandidaţi din partea PSD şi PNL, amintind că aceştia au candidat împreună şi au făcut strategia de campanie împreună la alegerile locale de anul trecut. ”Băluţă şi Ciucu amândoi în sectoarele lor au permis speculatorilor imobiliari să construiască în dispreţul regulilor generale de urbanism. Este un fapt care a fost afirmat inclusiv de preşedintele României Nicuşor Dan atunci când a spus că mafia imobiliară a găsit teren fertil la sectoare”, afirmă el.
22:40
Superliga: Coelho debutează cu dreptul, iar FC Argeş - Universitatea Craiova s-a terminat 1-2 # News.ro
Echipa Universitatea Craiova a învins vineri seara, în deplasare, la debutul noului antrenor, Filipe Coelho, formaţia FC Argeş, scor 2-1, în etapa a 17-a din Superligă.
22:40
Cel puţin nouă morţi şi 300 de răniţi în Bangladesh, într-un cutremur de magnitudinea 5,5, resimţit până la Calcutta, în India. Între răniţi, mai ales studenţi şi muncitori. Cel puţin 14 clădiri avariate, incendiu într-o centrală electrică. # News.ro
Un cutremur puternic, de magnitudinea 5,5, a avut loc vineri în centrul Balgladeshului, la nord-st de capitala Dacca, soldat cu cel puţin nouă morţi şi peste 300 de răniţi, potrivit unul ultim bilanţ al Guvernului, relatează AFP.
22:00
Luis Diaz a fost suspendat trei meciuri după eliminarea din meciul cu PSG, în Liga Campionilor # News.ro
Atacantul columbian Luis Diaz (Bayern Munchen) a primit o suspendare de trei meciuri după ce a fost eliminat în meciul cu PSG, din Liga Campionilor, scrie publicaţia germană Bild.
21:40
INSP: Aproape 73.000 de cazuri de infecţii respiratorii, înregistrate la nivel naţional în săptămâna 10-16 noiembrie, în creştere faţă de săptămâna precedentă/ Peste 300 de cazuri de gripă clinică şi două cazuri confirmate de laborator # News.ro
Aproape 73.000 de cazuri de infecţii respiratorii au fost înregistrate la nivel naţional, în săptămâna 10-16 noiembrie, în creştere cu 12 la sută faţă de săptămâna precedentă, arată datele Institutului Naţional de Sănătate Publică (INSP). Totodată, au fost raportate peste 300 de cazuri de gripă clinică şi două cazuri confirmate de laborator.
21:20
”Nimic nu trebuie să se decidă cu privire la Ucraina fără Ucraina”, subliniază Ursula von der Leyen la Johannesburg, după o convorbire la telefon cu Zelenski. Kaja Kallas cere SUA să nu amâne intrarea în vigoare, vineri, a sancţiunilor impuse petrolului r # News.ro
”Nimic nu trebuie să se decidă cu privire la Ucraina fără Ucraina”, subliniază vineri preşedinta Comisiei Euroepne Ursula von der Leyen, care se află la Johannesburg, înaintea unui summit G20, în urma unei convorbiri la telefon cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.
20:50
Comisia de Disciplină a FIFA a exclus vineri clubul Atletico San Cristobal din prima ligă dominicană (LDF) pentru presupusa manipulare a meciurilor, relatează Reuters.
20:40
Garda Naţională de Mediu a dat amenzi de peste 2,8 milioane de lei după controale la balastiere, în patru judeţe: Efectele negative unor balastiere din Dolj se văd din satelit şi cazul nu este unul izolat # News.ro
Garda Naţională de Mediu (GNM) anunţă că a dat amenzi de peste 2,8 milioane de lei după controale la balastiere din patru judeţe, în patru dintre cazuri fiind dispusă suspendare activităţii. Reprezentanţii GNM afirmă că efectele negative unor balastiere din Dolj se văd din satelit, cazul nefiind unul izolat.
20:30
20:30
Putin ameninţă să cucerească şi mai multe teritorii, dacă Ucraina nu acceptă planul american. ”El poate servi ca bază unei rezolvări paşnice definitive, dar acest plan nu este discutat cu noi în mod concret” # News.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin ameninţă vineri. într-o reuniune guvernamentală transmisă în direct la televizor, să cucerească şi mai multe teritoriu ucrainean, dacă Ucraina nu acceptă planul american.
20:20
20:10
Actorul Virgil Andriescu, care a jucat peste 30 de ani pe scena Teatrului de Stat din Constanţa, a încetat din viaţă # News.ro
Actorul Virgil Andriescu, care a jucat peste 30 de ani pe scena Teatrului de Stat din Constanţa, dar şi în numeroase filme, a încetat din viaţă la vârsta de 89 de ani, conform unui anunţ postat pe pagina de Facebook a instituţiei de cultură.
20:00
Nicuşor Dan l-a primit pe vicepreşedintele Executiv al Comisiei Europene pentru Coeziune şi Reforme, Raffaele Fitto: Am reafirmat angajamentul ferm al României de a implementa PNRR şi am reiterat concentrarea noastră pe disciplina fiscală # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan l-a primit vineri, la Palatul Cotroceni, pe vicepreşedintele Executiv al Comisiei Europene pentru Coeziune şi Reforme, Raffaele Fitto, el arătând că a reafirmat angajamentul ferm al României de a implementa PNRR şi am reiterat concentrarea noastră pe disciplina fiscală
19:50
19:50
Nicuşor Dan: Urmăresc cu cea mai mare atenţie cele mai recente evoluţii privind războiul Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei / Mă alătur mesajului altor lideri europeni care au asigurat astăzi Ucraina de sprijinul lor continuu # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan anunţă, vineri seara, că urmăreşte cu cea mai mare atenţie cele mai recente evoluţii privind războiul Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei, el arătând că se alătură mesajului altor lideri europeni care au asigurat astăzi Ucraina de sprijinul lor continuu.
19:40
19:30
Ciprian Ciucu le cere liderilor USR să publice propriile sondaje: De când a început campania la Bucureşti am fost întotdeauna pe primul loc, împreună cu domnul Băluţă. Eu ştiu cifrele din sondajele USR, să le publice # News.ro
Candidatul PNL pentru funcţia de primar general al Capitalei Ciprian Ciucu, le-a cerut liderilor USR să publice propriile sondaje, afirmând că, de când a început campania, el a fost pe primul loc împreună cu Daniel Băluţă de la PSD. Totodată, Ciucu solicită USR să ”nu ardă punţile”, în perspectiva unui pol comun în 2028 din care să facă parte PNL, USR, REPER şi SENS.
19:30
Echipa Csikszereda a învins vineri, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia Unirea Slobozia, în primul meci al etapei a 17-a din Superligă.
19:10
Ciprian Ciucu: Bulevardul Magheru este doar un culoar de trafic. Nu te atrage, este degradat, aerul poluat, este zgomotos. Trebuie regenerat urban, trebuie mai mult verde # News.ro
Candidatul PNL pentru funcţia de primar general al Capitalei, Ciprian Ciucu, susţine că Bulevardul Magheru este degradat, nu atrage, este poluat şi a devenit o arteră zgomotoasă. ”Trebuie regenerat urban, trebuie mai mult verde. Are câteva camere urbane, zona Lahovari, zona Amzei, zona Palatului, zona Grădinei Icoanei, care pot fi destinaţii. Toate acestea au nevoie de proiecte de regenerare urbană împreună cu Calea Victoriei”, consideră el.
19:10
Alexandru Rogobete: În bolile rare, orice opţiune terapeutică nouă poate schimba povestea unei familii. De aceea, accesul la tratamente moderne devine esenţial. Sunt terapii care pot schimba parcursul unor vieţi # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă că în bolile rare, orice opţiune terapeutică nouă poate schimba povestea unei familii şi de aceea, accesul la tratamente moderne devine esenţial, fiind ”terapii care pot schimba parcursul unor vieţi”.
18:50
Un fost eurodeputat britanic, Nathan Gill, coleg cu Farage, condamnat la zece ani şi jumătate de închisoare, la Londra, cu privire la corupţie în favoarea Rusiei. El a primit mită de la ucraineni proruşi în cadrul unei campanii de influenţare prorusă în P # News.ro
Un fost eurodeputat din Partidul UKIP (pro-Brexit), Nathan Gill, în vârstă de 52 de ani, a fost condamnat vineri, la Londra, la zece ani şi jumătate de închisoare, după ce a fost găsit vinovat de faptul că a primit mită în cadrul unei campanii de influenţare prorusă în Parlamentul European (PE), relatează AFP.
18:40
Alstom anunţă că un nou tren electric Coradia Stream va pleca în curând de la fabrica din Germania şi va fi livrat României # News.ro
Alstom anunţă că un nou tren electric Coradia Stream va pleca în curând de la fabrica din Germania şi va fi livrat României, acesta fiind al nouălea din cele 37 de trenuri comandate de Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF). Trenul cu numărul 7 parcurge testul de anduranţă (de 2.000 km fără pasageri), iar al optulea tren este în depou şi se pregăteşte pentru ultimele verificări, înaintea testelor de anduranţă.
18:30
Bolojan, despre angajarea cumnatei lui Cătălin Drulă la MIPE: Este propunerea USR / A fost verificată, are un parcurs profesional care arată bine, dar noi nu facem dosare de cadre sau de rudenie / Cred că guvernul a făcut ceea ce trebuie # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, despre angajarea cumnatei lui Cătălin Drulă în Ministerul Investiţiilor şi Poiectelor Europene, că este propunerea USR şi a fost verificată, are un parcurs profesional care arată bine, dar ei nu fac dosare de cadre sau de rudenie. Din punctul ăsta de vedere, cred că guvernul a făcut ceea ce trebuie, a mai afirmat Bolojan.
18:30
Echipele din Premier League au convenit vineri să introducă limite de cheltuieli în prima ligă a Angliei, începând cu sezonul viitor.
18:30
România a arătat, la Reuniunea OCDE privind Productivitatea Resurselor şi Deşeuri, alinierea la instrumentele juridice OCDE în domeniul gestionării deşeurilor şi progresele realizate # News.ro
Delgaţia României a arătat, la Reuniunea OCDE privind Productivitatea Resurselor şi Deşeuri, alinierea la instrumentele juridice OCDE în domeniul gestionării deşeurilor şi progresele realizate. ”Esenţa mesajului este că România a implementat un sistem solid, modern şi verificabil de gestionare a deşeurilor, bazat pe digitalizare, politici integrate, control riguros al transporturilor de deşeuri, extinderea capacităţii de inspecţie, închiderea depozitelor neconforme”, a transmis Ministerul Mediului.
Acum 24 ore
18:10
Bolojan: Consider că este nevoie ca să limităm pensionarea anticipată pentru toate categoriile. Lucrăm la diferite ipoteze de lucru, dacă pachetul pentru pensiile magistraţilor va trece, el poate să fie o bază de lucru şi pentru celelalte categorii # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că în opinia sa, consideră că este nevoie ca să limiteze pensionarea anticipată pentru toate categoriile şi că, în acest sens, se lucrează la diferite ipoteze de lucru, ar dacă pachetul pentru pensiile magistraţilor va trece, el poate să fie o bază de lucru şi pentru celelalte categorii.
18:00
Baschet: Personalităţi din baschetul european şi mondial, întâlnire cu COSR la Palatul Parlamentului, cu ocazia reunirii Boardului FIBA Europe # News.ro
Cu ocazia ”8th Meeting of the Board of FIBA Europe”, mai multe personalităţi din conducerea baschetului european şi mondial s-au întâlnit, vineri, cu conducerea COSR, la Palatul Parlamentului. Preşedintele FRB, Carmen Tocală, care este şi vicepreşedinte FIBA Europe, a avut parte şi de o surpriză din partea forului mondial.
