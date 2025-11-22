Sector 4 | Noua stradă „Europa Unită”, artera dintre Șoseaua Berceni și Emil Racoviță, va fi inagurată
Buletin de București, 22 noiembrie 2025 07:20
Sectorul 4 al Municipiului București dă în folosință sâmbătă, 21 noiembrie, o nouă stradă, „Europa Unită”, în zona de sud a Capitalei. Este vorba despre un drum de conexiune dintre Șoseaua Berceni și strada Emil Racoviță. În octombrie, Consiliul Local a votat proiectul de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București (CGMB) de […] The post Sector 4 | Noua stradă „Europa Unită”, artera dintre Șoseaua Berceni și Emil Racoviță, va fi inagurată appeared first on Buletin de București.
• • •
Alte ştiri de Buletin de București
Acum 30 minute
07:20
Crăciun din bani publici | LED-uri de 10 metri închiriate de Primăria Sectorului 2 cu 1.500 de lei. Contractul de 50.000€, încredințat direct unui SRL controlat de un offshore din Cipru # Buletin de București
Luminițe de Crăciun în valoare 50.000 de euro în vreme de austeritate Primăria Sectorului 2 pregătește pentru iarna sărbătorile de iarnă cu luminițe festive închiriate cu zeci de mii de euro. Pe 17 noiembrie, instituția a încredințat direct un contract pentru închirierea a mai multor tipuri de decorațiuni luminoase: perdele LED mari și medii, precum […] The post Crăciun din bani publici | LED-uri de 10 metri închiriate de Primăria Sectorului 2 cu 1.500 de lei. Contractul de 50.000€, încredințat direct unui SRL controlat de un offshore din Cipru appeared first on Buletin de București.
07:20
Sector 4 | Noua stradă „Europa Unită”, artera dintre Șoseaua Berceni și Emil Racoviță, va fi inagurată # Buletin de București
Sectorul 4 al Municipiului București dă în folosință sâmbătă, 21 noiembrie, o nouă stradă, „Europa Unită”, în zona de sud a Capitalei. Este vorba despre un drum de conexiune dintre Șoseaua Berceni și strada Emil Racoviță. În octombrie, Consiliul Local a votat proiectul de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București (CGMB) de […] The post Sector 4 | Noua stradă „Europa Unită”, artera dintre Șoseaua Berceni și Emil Racoviță, va fi inagurată appeared first on Buletin de București.
07:20
Secția 18 de la Filaret, extinsă. GCMB votează transferul unui imobil către MAI # Buletin de București
Secția 18 de la Filaret urmează să fie extinsă, potrivit unui proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi a următoarei ședințe a Consiliului General al Municipiului București. Dacă va fi aprobat în ședința din 27 noiembrie, un imobil va fi transferat către Ministerul Afacerilor Interne (MAI). Este vorba despre un imobil aflat în administrarea […] The post Secția 18 de la Filaret, extinsă. GCMB votează transferul unui imobil către MAI appeared first on Buletin de București.
Acum o oră
07:10
Bucureștenii votează pentru Primăria Generală, pe data de 7 decembrie. Orice alegător poate vota, cu viza de flotant. Legea precizează însă că viza de flotant trebuia făcută, până pe data de 7 iunie 2025. Altfel, se votează doar în localitatea de domiciliu, în cazul în care acolo sunt organizate alegeri parțiale în data de 7 […] The post Alegeri București | Cine poate vota cu viza de flotant, pe 7 decembrie appeared first on Buletin de București.
06:50
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” organizează ateliere în cadrul programului „Călător prin tradiții de iarnă“. Participanții vor învăța împreună de la meșterii coordonatori să confecționeze lumânări pentru sărbători, să picteze icoane pe sticlă, să coasă traiste tradiționale. De asemenea, copii și adulți, deopotrivă, vor confecționa măști care să alunge spiritele rele, vor împâsli lâna […] The post „Călător prin tradiții de iarnă”- ateliere de sărbători, la Muzeul Satului appeared first on Buletin de București.
Acum 2 ore
06:40
Se întrerupe curentul electric în București, Ilfov și Giurgiu. Rețele Electrice Muntenia anunță care sunt zonele afectate # Buletin de București
Se întrerupe curentul electric în perioada 24–30 noiembrie, în mai multe zone din București, Giurgiu și Ilfov. Rețele Electrice Muntenia precizează că măsura este necesară din cauza lucrărilor de reparații, modernizare sau de mentenanță, la rețeaua electrică. Unde se întrerupe curentul electric în București Luni, 24.11.2025 Marți, 25.11.2025 Miercuri, 26.11.2025 CITEȘTE ȘI: Patru linii STB ar putea fi deviate […] The post Se întrerupe curentul electric în București, Ilfov și Giurgiu. Rețele Electrice Muntenia anunță care sunt zonele afectate appeared first on Buletin de București.
Acum 4 ore
05:10
În perioada 24.11.2025, ora 10:00 – 27.11.2025, ora 12:00, sunt restricții de circulație pe DN1, km 69+925. CNAIR anunță ca se închide traficul, pentru lucrări de refacere a infrastructurii și suprastructurii trecerii la nivel cu calea ferată. În acest context, sunt restricții de circulație pentru autovehiculele cu masa totală mai mică de 3,5 tone se […] The post Restricții de circulație pe DN1. Se fac lucrări la nivel cu calea ferată appeared first on Buletin de București.
04:10
ASPA | Când are loc ultimul târg de adopții din 2025. Doritorii pot adopta câini, dar și pisici # Buletin de București
ASPA București a anunțat că ultimul târg de adopții din 2025 va avea loc pe 6 decembrie 2025, cu ocazia Zilei Animalelor la MINA – MINA Bucharest – Museum of Immersive New Art. Ultimul târg de adopții din 2025, organizat de ASPA București pe 6 decembrie Zeci de căței vor putea fi adoptați pe 6 […] The post ASPA | Când are loc ultimul târg de adopții din 2025. Doritorii pot adopta câini, dar și pisici appeared first on Buletin de București.
Acum 24 ore
16:40
Alina Gîrbea, fosta cumnată a lui Cătălin Drulă, numită secretar de stat. Cum explică ministrul Fondurilor Europene și conducerea USR # Buletin de București
Alina Gîrbea, fosta cumnată a lui Cătălin Drulă, a fost numită secretar de stat la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), prin decizia semnată de premierul llie Bolojan și publicată în Monitorul Oficial miercuri, 19 noiembrie. Prim-ministrul a decis eliberarea din funcție a Luminiței Zezeanu, susținută de PSD, iar în locul său a fost numită […] The post Alina Gîrbea, fosta cumnată a lui Cătălin Drulă, numită secretar de stat. Cum explică ministrul Fondurilor Europene și conducerea USR appeared first on Buletin de București.
13:10
Patru linii STB ar putea fi deviate pentru meciul de fotbal FCSB-Petrolul Ploiești # Buletin de București
Meciul de fotbal FCSB-Petrolul Ploiești ar putea devia patru linii STB, pentru desfășurarea meciului de fotbal FCSB-Petrolul Ploiești. Vehiculele liniilor 86, 90 și 143 nu vor mai întoarce la “Arena Națională”, iar cele ale liniei 104 vor fi deviate pe Șoseaua Iancului. Potrivit TPBI, cele patru linii STB vor circula astfel: Liniile 86 și 90: […] The post Patru linii STB ar putea fi deviate pentru meciul de fotbal FCSB-Petrolul Ploiești appeared first on Buletin de București.
12:20
Protest împotriva tăierilor ilegale din Sectorul 3: „Vrem lege aplicată și sfârșitul mafiei imobiliare!” # Buletin de București
Grupul civic „Aici a fost o pădure/ aici ar putea fi pădure” și locatarii blocului B13 bis de pe bulevardul Nicolae Grigorescu invită cetățenii la un protest împotriva tăierilor ilegale din Sectorul 3. Acțiunea va avea loc duminică, 23 noiembrie, în parcarea din fața imobilului, acolo unde mai mulți arbori sănătoși au fost doborâți de […] The post Protest împotriva tăierilor ilegale din Sectorul 3: „Vrem lege aplicată și sfârșitul mafiei imobiliare!” appeared first on Buletin de București.
12:00
În weekendul 21 – 23 noiembrie, piața volantă ajunge în zona Teatrului Masca. Bucureștenii pot găsi diverse preparate tradiționale, dar și produse realizate artizanal. Vor fi prezenți 18 producători, care își vor expune produsele aduse direct din gospodăriile lor, în zilele de 21, 22 și 23 noiembrie, în zona menționată. Piața volantă ajunge în zona […] The post Sector 1 | Piața volantă se mută în zona Teatrului Masca, în acest weekend appeared first on Buletin de București.
10:40
Autostrada Moldovei | „Podul turcilor” pentru E85 de la Buzău a fost inaugurat. Când se va putea circula de la București la Focșani doar pe A3 și A7 # Buletin de București
Inaugurarea pasajului de pe DN2 peste autostrada A7, în zona nodului rutier Spătaru, marchează o etapă intermediară într-un proiect marcat de întârzieri și contestații. Deși traficul de pe Drumul Național 2 a revenit astăzi, 21 noiembrie 2025, pe traseul normal, lotul 3 al Autostrăzii Ploiești-Buzău încă așteaptă inaugurarea care va permite deplasarea pe drum de […] The post Autostrada Moldovei | „Podul turcilor” pentru E85 de la Buzău a fost inaugurat. Când se va putea circula de la București la Focșani doar pe A3 și A7 appeared first on Buletin de București.
10:40
Capitala „vulnerabilă”. Bucureștiul are nevoie urgent de un plan pentru primele 72 de ore după un cutremur # Buletin de București
Capitala „vulnerabilă”. La 85 de ani de la seismul major din 10 noiembrie 1940, Capitala rămâne una dintre cele mai vulnerabile capitale europene în fața unui cutremur puternic. Fundația Comunitară București (FCB) a atras atenția, printr-un comunicat, că orașul are nevoie urgent de un plan operațional pentru primele 72 de ore după un seism, interval […] The post Capitala „vulnerabilă”. Bucureștiul are nevoie urgent de un plan pentru primele 72 de ore după un cutremur appeared first on Buletin de București.
08:40
„Cu trenul printre cărți” se întoarce la Biblioteca Națională. Expoziția continuă până duminică # Buletin de București
„Cu trenul printre cărți” se întoarce la Biblioteca Națională. Evenimentul este organizat de Clubul Feroviar București și se desfășoară în perioada 21-23 noiembrie și include două diorame feroviare, potrivit unui anunț al organizației. „În perioada 21-23 noiembrie vor fi prezentate 2 diorame modulare funcționale, pe care vor rula machete ale trenurilor din România și din […] The post „Cu trenul printre cărți” se întoarce la Biblioteca Națională. Expoziția continuă până duminică appeared first on Buletin de București.
08:30
Drept la replică pentru editorialul „REPER, «balamaua» Bucureștiului”. Boghean: „Susținerea lui Ciprian Ciucu, o hotărâre pragmatică. Cătălin Drulă nu a solicitat o discuție” # Buletin de București
Partidul REPER, prin semnătura vicepreședintei Ana-Mariei Boghean, contestă vehement editorialul publicat de Buletin de București – „REPER, «balamaua» Bucureștiului. Partidul care i-a făcut primari pe Tuță și Hopincă îl susține pe Ciucu la PMB”. Într-un text remis redacției, reprezentanții partidului explică susținerea pentru liberalul Ciprian Ciucu strict prin prisma calculelor electorale anti-PSD și neagă existența […] The post Drept la replică pentru editorialul „REPER, «balamaua» Bucureștiului”. Boghean: „Susținerea lui Ciprian Ciucu, o hotărâre pragmatică. Cătălin Drulă nu a solicitat o discuție” appeared first on Buletin de București.
Ieri
07:40
Alegeri București | „Harta urgențelor”: Grupurile civice cer viitorului primar general să aleagă între oameni și „betonarea” Capitalei # Buletin de București
Aerul irespirabil și distrugerea parcurilor sunt principalele urgențe semnalate de societatea civilă în răspunsurile centralizate de Buletin de București. Agenda cerută viitorului primar general include, imperativ, reabilitarea sistemului de încălzire, un transport în comun predictibil și eliberarea trotuarelor, în lipsa unei strategii coerente de mobilitate urbană. Nouă grupuri din diferite zone ale Capitalei, de la […] The post Alegeri București | „Harta urgențelor”: Grupurile civice cer viitorului primar general să aleagă între oameni și „betonarea” Capitalei appeared first on Buletin de București.
06:00
Alegerile parțiale pentru primarul Capitalei au fost stabilite de Guvern, pe 7 decembrie 2025. Postul a fost lăsat liber după ce primarul general Nicușor Dan a devenit președintele României. Calendarul și secțiile de votare au fost anunțate. Postul de primar general interimar este ocupat, în prezent, de viceprimarul (PNL) Stelian Bujduveanu. Calendarul și secțiile de […] The post Alegeri București | Unde poți vota pentru primarul Capitalei appeared first on Buletin de București.
05:30
Târgul „Poveste de Crăciun” va avea loc în perioada 21 noiembrie – 28 decembrie 2025, la Opera Comică pentru Copii. Timp de mai bine de o lună, vor fi activități pentru copii și pentru întreaga familie. Evenimentul are loc în fiecare vineri, între orele 16:00 – 21:00, dar și sâmbăta și duminica, între 10:00 și […] The post Târgul Poveste de Crăciun, la Opera Comică pentru copii appeared first on Buletin de București.
05:00
Liniile 100, 203 și 205 vor avea trasee modificate în ziua de sâmbătă, 22.11.2025, între orele 06:00-18:00. Traficul rutier va fi restricționat pe Șoseaua Kiseleff, între Piața Arcul de Triumf și Strada Monetăriei, pentru desfășurarea evenimentului sportiv „Crosul Loteriei Române ediția XXV”. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public (TPBI) a dispus modificarea traseelor liniilor menționate, astfel: Linia 100: – va funcționa pe traseul […] The post Trei linii STB vor fi deviate pentru „Crosul Loteriei Române ediția XXV” appeared first on Buletin de București.
04:10
Lucrările la DJ101J, drumul care leagă localitatea Grădiștea de Mănăstirea Sf. Nicolae Sitaru, au fost finalizate în proporție de 70%, după cum a anunțat Consiliul Județean Ilfov. La această dată, lucrările la partea carosabilă sunt la stadiul de 90%. Tronsonul are o lungime de 1,7 kilometri și asigură legătura directă cu DJ101, unul dintre cele […] The post Lucrările la DJ101J, spre Mănăstirea Sitaru, aproape de finalizare appeared first on Buletin de București.
20 noiembrie 2025
15:50
În noaptea dintre 20-21.11.2025 se vor institui restricții de circulație pe #DN1, în intersecția Sos. București – Ploiești cu Străzile Elena Văcărescu și Dobrogeanu Gherea. Se va închide circulația pe banda 3 (DN1), pentru ambele sensuri de mers. Măsura a fost luată pentru lucrări de înlocuire a panourilor de beton. Restricțiile vor începe joi, 20.11.2025, […] The post Restricții de circulație, la noapte, pe DN1 appeared first on Buletin de București.
15:20
Cu alegerile tot mai aproape, cei trei primari PSD ai Capitalei, Rareș Hopincă, Robert Negoiță și Daniel Băluță, anunță un proiect comun de realizare a peste 100 kilometri de piste pentru bicicletă. Anunțul a fost făcut cu doar două zile înainte de începerea campaniei electorale. În cadrul conferinței de presă, edilii sectoarelor 2 și 3 […] The post Coaliţie „pe bicicletă”: Negoiţă şi Hopincă, proiect comun cu Băluţă appeared first on Buletin de București.
15:10
Miros de gaze la Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez. Elevii și profesorii au fost evacuați # Buletin de București
Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez a fost evacuat, astăzi, 20 noiembrie. Echipele Distrigaz au fost sesizate cu privire la un miros puternic de gaze. La fata locului sunt comasate o autospecială de stingere, autospecială CBRN și, în sprijin, o ambulanță SABIF. În acest moment a fost oprită alimentarea cu gaze. Elevii și personalul de la Colegiul […] The post Miros de gaze la Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez. Elevii și profesorii au fost evacuați appeared first on Buletin de București.
12:50
Meteorologii anunță ca vremea rămâne caldă, în weekend, la București. Temperaturile maxime ajung până la 17 grade. Duminică, 23 noiembrie, vremea se mai răcește. Vineri, 21 noiembrie, valorile termice se vor situa peste cele normale în ultima decadă a lunii noiembrie. Dimineața și noaptea vor fi înnorări și ceață, iar în restul timpului cerul va […] The post METEO | Vremea rămâne caldă, pentru această perioadă, în weekend appeared first on Buletin de București.
12:50
„Azilele groazei” | Concubina lui Godei scapă de închisoare după ce a semnat un acord de recunoaștere a vinovăției în fața procurorilor DNA # Buletin de București
Concubina lui Godei, care administra o societate comercială ce deținea un centru rezidențial pentru persoane vârstnice, în Voluntari, și-a recunoscut vinovăția în fața procurorilor DNA. Potrivit surselor judiciare, este vorba despre Ana Maria Yasmin Dalbuzi, acuzată de abuz în serviciu, exercitarea fără drept a unei profesii sau activități și delapidare în formă continuată și uz […] The post „Azilele groazei” | Concubina lui Godei scapă de închisoare după ce a semnat un acord de recunoaștere a vinovăției în fața procurorilor DNA appeared first on Buletin de București.
12:30
Datoria pentru Glina nu dispare din facturile ApaNova: taxă nouă pentru incineratorul care „fumegă” # Buletin de București
Primăria Municipiului Bucureşti a lansat în dezbatere publică un proiect de hotărâre care stabilește nivelul taxelor locale pentru serviciile de utilități în anul următor. Documentul arată că bucureștenii vor achita și în 2026 o componentă distinctă în factura de apă, destinată exclusiv acoperirii datoriilor pentru infrastructura de la Glina. Deși „tariful” a scăzut față de […] The post Datoria pentru Glina nu dispare din facturile ApaNova: taxă nouă pentru incineratorul care „fumegă” appeared first on Buletin de București.
12:20
Sondaj INSCOP | Anca Alexandrescu la 21%, Cătălin Drulă plasat pe 4. Cine este pe locul 1 # Buletin de București
Un nou sondaj realizat de INSCOP o plasează pe Anca Alexandru, candidata AUR, pe locul trei în opțiunile de vot ale bucureștenilor. Cătălin Drulă ar fi coborât pe locul al patrulea, cu doar 12,1% voturile celor din Capitală. Sondajul a analizat opțiunile alegătorilor potențiali, cei care și-au exprimat o opțiune de vot (83,6% din totalul […] The post Sondaj INSCOP | Anca Alexandrescu la 21%, Cătălin Drulă plasat pe 4. Cine este pe locul 1 appeared first on Buletin de București.
08:50
Factura dăunătorilor pe 2026 ar urma să crească: PMB pune pe masă 5,5 milioane de euro pentru lupta cu șobolanii și țânțarii # Buletin de București
Consiliul General al Municipiului București (CGMB) are pe ordinea de zi a ședinței din 27 noiembrie aprobarea Programului Unitar de Acțiune pentru anul 2026. Documentul prevede un buget estimat de peste 5,5 milioane de euro pentru combaterea dăunătorilor în Capitală, o sumă în creștere față de anul curent. Dacă proiectul va fi adoptat, hotărârea vizează […] The post Factura dăunătorilor pe 2026 ar urma să crească: PMB pune pe masă 5,5 milioane de euro pentru lupta cu șobolanii și țânțarii appeared first on Buletin de București.
Mai mult de 2 zile în urmă
05:30
Tarifele de intrare în Grădina Zoologică ar putea crește. Majorarea, în mâna consilierilor generali # Buletin de București
Tarifele de intrare în Grădina Zoologică ar putea crește. Majorarea prețurilor se află în mâna consilierilor generali, iar decizia ar urma să intre la vot în ședința programată pentru data de 27 octombrie. Astfel, dacă decizia trece de votul consilierilor săptămâna viitoare, costul unui bilet pentru adulți ar urma să fie de 20 de lei, […] The post Tarifele de intrare în Grădina Zoologică ar putea crește. Majorarea, în mâna consilierilor generali appeared first on Buletin de București.
04:30
Asociația „fantomă” din termoficare cere triplarea bugetului: 2 milioane de euro pentru salarii și studii despre panouri solare pe puncte termice # Buletin de București
Consiliul General al Municipiului București are pe masă un proiect de hotărâre prin care Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București-Ilfov (ADITBI) solicită o majorare substanțială a cotizației anuale din banii bucureștenilor. Printre altele, vrea să studieze dacă se pot pune panouri solare pe puncte termice Asociația, puțin cunoscută publicului larg, dar esențială în lanțul birocratic […] The post Asociația „fantomă” din termoficare cere triplarea bugetului: 2 milioane de euro pentru salarii și studii despre panouri solare pe puncte termice appeared first on Buletin de București.
03:00
Va fi extinsă Secția 19 din Rahova, potrivit unui proiect de hotărâre aflat pe masa Consiliului General al Municipiului București, care va fi discutat în următoarea ședință, din 27 noiembrie. Un imobil urmează să fie transferat către Ministerul Afacerilor Interne (MAI). Potrivit documentației proiectului, este vorba despre un spațiu situat pe strada Amurgului nr. 17, […] The post Secția 19 din Rahova va fi extinsă. GCMB va transfera un imobil către MAI appeared first on Buletin de București.
01:10
Primăria Capitalei actualizează prețurile medii la produsele agricole pentru 2026 # Buletin de București
Un proiect prin care sunt stabilite prețurile medii la produsele agricole, pentru anul 2026, urmează să fie dezbătut în ședința din 27 noiembrie a Consiliului General al Municipiului București. Prețurile sunt folosite pentru calcularea impozitelor pe veniturile din arendă. Dacă va fi aprobată, hotărârea va fi transmisă la ANAF. Prețurile medii la produsele agricole pentru […] The post Primăria Capitalei actualizează prețurile medii la produsele agricole pentru 2026 appeared first on Buletin de București.
19 noiembrie 2025
20:50
Peste 900 de persoane cu dizabilități au participat la primul spectacol de balet incluziv din țară, organizat la București # Buletin de București
Peste 900 de persoane cu dizabilități au participat la primul spectacol de balet incluziv din țară, organizat la București, notează Jurnal Social. Este vorba despre adulți și copii de diferite vârste care au participat alături de aparținătorii lor. Spectacolul, organizat de Asociația Kinetobebe, a fost intitulat „Dansul pașilor de catifea” și marchează o inițiativă prin […] The post Peste 900 de persoane cu dizabilități au participat la primul spectacol de balet incluziv din țară, organizat la București appeared first on Buletin de București.
15:30
Maraton pentru Palestina, în Parcul IOR. „Alergăm pentru libertate, justiție și pace în Palestina!” # Buletin de București
Comunitatea pro-Palestina din București organizează un maraton de solidaritate în Parcul IOR, pentru a transmite un mesaj de sprijin față de poporul palestinian. Evenimentul va avea loc duminică, 23 noiembrie, între orele 14:00 și 16:00, la intrarea de lângă Biserica „Pogorârea Sfântului Duh”. Organizatorii spun că acțiunea are scopul de a transmite un mesaj de […] The post Maraton pentru Palestina, în Parcul IOR. „Alergăm pentru libertate, justiție și pace în Palestina!” appeared first on Buletin de București.
13:00
Un nou protest împotriva pensiilor speciale, vineri, în Piața Victoriei. „Vrem drepturi egale” # Buletin de București
Comunitatea Declic, Corupția Ucide și Inițiativa România anunță un nou protest împotriva pensiilor speciale vineri, 21 noiembrie, de la ora 18:00, în Piața Victoriei din București. Sub genericul: ,,Vrem drepturi egale, fără pensii speciale!”, proteste similare vor fi organizate și inițiativele locale din Timișoara, Iași, Pitești și Arad. Organizațiile civice cer o reformă reală a […] The post Un nou protest împotriva pensiilor speciale, vineri, în Piața Victoriei. „Vrem drepturi egale” appeared first on Buletin de București.
12:00
Infrastructura din Străulești, sub asediul betoanelor: încă 4,4 hectare din Nordul Capitalei vor fi transformate în blocuri # Buletin de București
Omul de afaceri și proprietarul grupului Mobexpert, Dan Șucu, și partenerul său, dezvoltatorul imobiliar Redport, planifică demararea lucrărilor la prima etapă a celui mai mare ansamblu rezidențial, lângă Petrom City. Acesta este și cel mai mare proiect realizat în parteneriat de până acum, într-o zonă aflată în plină dezvoltare, unde au investit și alți antreprenori […] The post Infrastructura din Străulești, sub asediul betoanelor: încă 4,4 hectare din Nordul Capitalei vor fi transformate în blocuri appeared first on Buletin de București.
11:20
Primăria Capitalei cheltuie 8 milioane de lei pentru închirierea luminițelor de sărbători. Alte 15 milioane de lei se duc pe târgul de Crăciun | Spotmedia # Buletin de București
Aproape 8 milioane de lei va plăti Primăria Capitalei pentru închirierea luminițelor de sărbători, pentru iarna 2025–2026. Suma este de trei ori mai mare decât în 2024, scrie Spotmedia. Anul trecut, municipalitatea a cheltuit 2,49 milioane de lei pentru traverse, șiruri și țurțuri LED și figurine 2D (sfere, stele, fulgi de nea). Anul acesta, însă, […] The post Primăria Capitalei cheltuie 8 milioane de lei pentru închirierea luminițelor de sărbători. Alte 15 milioane de lei se duc pe târgul de Crăciun | Spotmedia appeared first on Buletin de București.
10:50
„Rejuvenare intimă”, cu tratamente controversate, în sistemul medical din Capitală | Snoop # Buletin de București
O rețea de medici din spitalele și clinicile bucureștene, protejată de funcții înalte în stat și universități, vinde iluzii medicale femeilor vulnerabile, arată o investigație snoop.ro Proceduri precum „rejuvenarea vaginală”, respinse de forurile științifice internaționale din cauza riscurilor și a lipsei de eficiență, au devenit o sursă majoră de venit în România, scrie snoop.ro Fenomenul […] The post „Rejuvenare intimă”, cu tratamente controversate, în sistemul medical din Capitală | Snoop appeared first on Buletin de București.
10:10
Aeroporturile Otopeni și Băneasa fac primul pas spre BVB pe fondul unui profit record și a infrastructurii „sufocate” de 16 milioane de pasageri # Buletin de București
Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a demarat discuțiile la nivelul acționarilor pentru o eventuală listare la Bursa de Valori București (BVB). Mișcarea are loc pe fondul unor rezultate financiare în creștere, dar și în contextul unei crize acute de infrastructură, capacitatea proiectată actuală fiind depășită constant. Reluarea procesului de selecție a auditorului financiar reprezintă primul […] The post Aeroporturile Otopeni și Băneasa fac primul pas spre BVB pe fondul unui profit record și a infrastructurii „sufocate” de 16 milioane de pasageri appeared first on Buletin de București.
07:50
Cinci proiecte de mediu pentru viitorul primar. Propunerile Asociației Parcul Natural București # Buletin de București
Asociația Parcul Natural București a prezentat cinci proiecte de mediu pe care le consideră urgente și realizabile pentru viitoarea administrație a Capitalei. Directorul organizației, Dan Bărbulescu, spune că măsurile ar putea îmbunătăți semnificativ calitatea mediului din oraș și ar putea crește accesul bucureștenilor la natură. Organizația îi îndeamnă pe candidații la Primăria Capitalei să analizeze […] The post Cinci proiecte de mediu pentru viitorul primar. Propunerile Asociației Parcul Natural București appeared first on Buletin de București.
07:50
„Crăciunul Nordului” este un târg de Crăciun care va fi deschis la Romexpo în perioada 28 noiembrie 2025 – 4 ianuarie 2026. Timp de mai bine de o lună, vizitatorii vor avea parte de atracții pentru toate vârstele, de preparate tradiționale, dar și de concerte live. Organizatorii anunță ateliere creative pentru copii și adulți și […] The post Crăciunul Nordului se deschide la Romexpo, din 28 noiembrie appeared first on Buletin de București.
18 noiembrie 2025
21:40
Încă un tren care a plecat din București nu a mai ajuns la destinație cu pasageri. De data asta destinația era Viena | Club feroviar # Buletin de București
Un tren al CFR Călători care a plecat luni după amiază din București spre Viena n-a mai ajuns marți dimineață în capitala Austriei cu tot cu pasageri. Călătorii au fost dați jos din tren la Budapesta și îmbarcați într-un tren privat cehesc, care i-a dus în cele din urmă la Viena, scrie Club feroviar. Este […] The post Încă un tren care a plecat din București nu a mai ajuns la destinație cu pasageri. De data asta destinația era Viena | Club feroviar appeared first on Buletin de București.
20:20
Sector 1 | Reacția Primăriei la anunțul Romprest că oprește curățenia stradală: „Disputele istorice cu operatorul de salubrizare se rezolvă în instanță” # Buletin de București
Primăria Sectorului 1 respinge motivul pe care l-a invocat Romprest când a anunțat că oprește curățenia stradală, respectiv faptul că nu ar plăti datoriile istorice de 116 milioane de lei. Instituția menționează, prin viceprimarul Iulian Hatmanu, că este la zi cu plata facturilor pentru serviciile curente prestate, prin urmare nu există nici un motiv pentru […] The post Sector 1 | Reacția Primăriei la anunțul Romprest că oprește curățenia stradală: „Disputele istorice cu operatorul de salubrizare se rezolvă în instanță” appeared first on Buletin de București.
19:50
„Istoria pe nevăzute”. Copiii cu deficiențe de vedere din București și Buzău au călătorit în timp și s-au întâlnit cu daci și romani. „Mi-ați îndeplinit un vis” (P) # Buletin de București
Într-una dintre diminețile pline de soare, dar friguroase, ale lunii octombrie, am asistat la o discuție între doi daci și doi romani, în sala de sport a unui liceu din București. Armele lor, săbii, spade, o sică, câteva pumnale, erau așezate pe patru mese care formau împreună un pătrat. La fel coifurile, unele simple, altele […] The post „Istoria pe nevăzute”. Copiii cu deficiențe de vedere din București și Buzău au călătorit în timp și s-au întâlnit cu daci și romani. „Mi-ați îndeplinit un vis” (P) appeared first on Buletin de București.
18:40
Corpul de Control al MAI, trimis la Prefectura București pentru verificarea contractului de chirie. Facturile au ajuns la 43.000 de euro lunar # Buletin de București
Andrei Nistor, prefectul Capitalei, a anunțat, marți, că a fost trimis Corpul de Control al MAI (Ministerul Afacerilor Interne) la Prefectura București pentru verificări asupra contractului de chirie. „A fost trimis Corpul de Control al MAI la Prefectura Bucureşti pentru verificări asupra contractului de chirie. Mă bucur ca s-a întâmplat, sper să ne susţină în […] The post Corpul de Control al MAI, trimis la Prefectura București pentru verificarea contractului de chirie. Facturile au ajuns la 43.000 de euro lunar appeared first on Buletin de București.
16:00
Sector 1 | Romprest oprește curățenia stradală. Compania invocă faptul că are de recuperat datorii de 116 milioane de lei. Conflictul vizează programul de dezăpezire și sumele pe care Primăria le vrea înapoi # Buletin de București
Romprest, operatorul de salubritate din Sectorul 1, a anunțat că oprește curățenia stradală, invocând faptul că are de recuperat o datorie de 116 milioane de lei de la Primărie, pe care instituția încă nu le plătește. Romprest invocă mai multe situații despre care afirmă că o împiedică să-și continue activitatea de salubritate în Sectorul 1, […] The post Sector 1 | Romprest oprește curățenia stradală. Compania invocă faptul că are de recuperat datorii de 116 milioane de lei. Conflictul vizează programul de dezăpezire și sumele pe care Primăria le vrea înapoi appeared first on Buletin de București.
14:50
Drumul lui Negoiță peste magistrala de gaze, închis de Comitetul pentru Situații de Urgență. Prefect: „La construcţia drumului s-au folosit gunoaie” # Buletin de București
Comitetul pentru Situații de Urgență a decis închiderea unui tronson al străzii Brățării din Sectorul 3, după ce primăria condusă de Robert Negoiță nu a prezentat autorizațiile de construire pentru drumurile amenajate peste magistrala de gaze a Transgaz. Măsura a fost anunțată de prefectul Capitalei, Andrei Nistor, la Digi24. Contactat de Buletin de București, prefectul […] The post Drumul lui Negoiță peste magistrala de gaze, închis de Comitetul pentru Situații de Urgență. Prefect: „La construcţia drumului s-au folosit gunoaie” appeared first on Buletin de București.
12:50
Trafic restricționat pe mai multe artere, din Capitală. Se fac lucrări la infrastructura rutieră # Buletin de București
În mai multe zone din Capitală, este trafic restricționat, pentru lucrări la infrastructura ruitiera. Brigada Rutieră anunță ca circulația este deviată parțial sau total. Zonele cu trafic restricționat CITEȘTE ȘI: Sector 1 | Noi locuri de parcare finalizate pe străzile Plutașilor și Prometeu. Urmează intervenții și în alte zone Trafic restricționat pe DN1, pentru lucrări […] The post Trafic restricționat pe mai multe artere, din Capitală. Se fac lucrări la infrastructura rutieră appeared first on Buletin de București.
12:10
Muzeele Pallady și Zambaccian sunt închise, pentru vizitare, în perioada 20‑23 noiembrie # Buletin de București
Muzeele Pallady și Zambaccian nu se pot vizita de joi, 20 noiembrie, până duminică, 23 noiembrie. În perioada 20-23 noiembrie 2025 Muzeul Theodor Pallady și Muzeul K.H. Zambaccian vor fi închise pentru vizitare. Anunțul a fost făcut de Muzeul Național de Artă al României. Muzeul anunță însă că expoziția-eveniment RomânIA-reprezentarea identitară a portului popular în […] The post Muzeele Pallady și Zambaccian sunt închise, pentru vizitare, în perioada 20‑23 noiembrie appeared first on Buletin de București.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.