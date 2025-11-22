„Eu dansez rumba”: Maduro sfidează SUA în fața studenților venezueleni

07:10

Odată ce ceasurile au fost date înapoi și întunericul se lasă înainte ca mulți dintre noi să plece de la serviciu, ritmul iernii poate părea mai greu — zile mai scurte, seri mai întunecate și, adesea, cine mai târzii. Dar schimbarea momentului în care mâncăm în timpul iernii ar putea face aceste luni puțin mai ușoare pentru corpul și mintea noastră, scrie Catherine Norton, profesor asociat de sport și nutriție la Universitatea din Limeryck, Irlanda, într-un articol pentru The Conversation.