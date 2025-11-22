Furtuni violente și ploi torențiale în nord-vestul Greciei. Insula Corfu, grav afectată de inundații
Digi24.ro, 22 noiembrie 2025 13:20
Furtuni puternice, însoțite de ploi torențiale, au provocat inundații și alunecări de teren în nord-vestul Greciei, unde localități întregi au fost afectate, iar pe insula Corfu drumuri au fost blocate, sate izolate și mașini luate de ape.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 5 minute
13:50
Comisioanele pentru pensiile plătite în numerar sunt de 10 ori mai mari. Apelul ministrului Muncii către pensionari # Digi24.ro
Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, Petre-Florin Manole, a declarat, sâmbătă, la Zalău, că statul plăteşte comisioane semnificativ mai mari pentru distribuirea pensiilor în numerar, comparativ cu cele pentru plata pe card, şi a anunţat lansarea unui program destinat încurajării trecerii voluntare la plata electronică.
13:50
Arme letale, descoperite de polițiști într-un colet venit din Spania. Cine sunt cei doi bărbați la care trebuia să ajungă pachetul # Digi24.ro
Doi bărbaţi au fost reţinuţi de poliţiştii bistriţeni, pentru contrabandă calificată şi nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor, după ce ar fi ridicat un colet din Spania în care se aflau două arme letale, inclusiv un dispozitiv pentru vedere pe timp de noapte.
Acum o oră
13:20
Furtuni violente și ploi torențiale în nord-vestul Greciei. Insula Corfu, grav afectată de inundații # Digi24.ro
Furtuni puternice, însoțite de ploi torențiale, au provocat inundații și alunecări de teren în nord-vestul Greciei, unde localități întregi au fost afectate, iar pe insula Corfu drumuri au fost blocate, sate izolate și mașini luate de ape.
13:20
Unul dintre cei mai pro-Trump lideri europeni, mesaj tranșant: Ucraina este victima și trebuie să aibă ultimul cuvânt la negocieri # Digi24.ro
Orice plan de pace pentru Ucraina trebuie acceptat la Kiev, afirmă preşedintele polonez Karol Nawrocki, după ce SUA i-au semnalat preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski că Ucraina trebuie să accepte un cadru elaborat de Washington pentru a pune capăt războiului declanșat de Rusia.
13:10
Fostul președinte al Braziliei, Jair Bolsonaro, în arest preventiv. Ce acuzații i se aduc # Digi24.ro
Fostul preşedinte brazilian Jair Bolsonaro, condamnat la 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat, a fost plasat în arest preventiv sâmbătă, potrivit avocatului său şi unei surse apropiate cazului, relatează AFP şi Reuters.
13:00
Platforma LinkedIn, comparată cu „Vestul sălbatic”. Ce arată un experiment colectiv făcut de femei # Digi24.ro
Zeci de utilizatoare au participat la un experiment colectiv pe LinkedIn, iar multe dintre ele au constatat că modificarea genului din profil în „masculin” sau adoptarea unui stil de comunicare corporatist perceput ca masculin le-a crescut vizibilitatea și numărul de interacțiuni, în timp ce platforma neagă orice favorizare pe criterii de gen.
Acum 2 ore
12:40
Ucraina şi aliaţii săi europeni s-au mobilizat sâmbătă pentru a găsi urgent un răspuns la planul american care vizează să pună capăt invaziei ruseşti, după ce Donald Trump l-a somat vineri pe Volodimir Zelenski să accepte rapid condițiile impuse de Washington și Moscova.
12:40
Când vor putea fi tratați primii pacienți la Centrele de Mari Arși din Timișoara și Târgu Mureș. Anunțul lui Alexandru Rogobete # Digi24.ro
Ministrul Sănătății Alexandru Sănătății a anunțat sâmbătă că lucrările de la Centrul de Mari Arși de la Timișoara urmează să fie finalizate în proporție de 95% până la sfârșitul anului. Oficialul a dezvăluit și perioada în care cele două centre de Mari Arși din Timișoara și Târgu Mureș vor fi date în folosință
Acum 4 ore
11:50
În fața a sute de studenți adunați la palatul Miraflores, Nicolas Maduro a respins din nou „amenințările americane”, acuzând Washingtonul de tentative de intervenție militară, în timp ce și-a animat discursul cu dans și sloganuri pentru pace.
11:40
Strategia Națională de Apărare a Țării a fost completată cu propuneri venite din partea societății. Când va fi adoptată # Digi24.ro
Administraţia Prezidenţială a anunţat sâmbătă că a primit mai multe propuneri de îmbunătăţire a Strategiei Naţionale de Apărare a Ţării, după punerea acesteia în dezbatere publică, unele dintre ele fiind integrate în document. Strategia urmează să fie dezbătută şi aprobată luni, în CSAT, urmând ca săptămâna viitoare să fie prezentată Parlamentului.
10:50
Un nepalez de 25 de ani a fost accidentat mortal în Capitală de o mașină condusă de un tânăr de 18 ani # Digi24.ro
Un cetăţean nepalez în vârstă de 25 de ani a murit, vineri seară, într-un accident rutier provocat în Capitală de un şofer în vârstă de 18 ani, conform Brigăzii Rutiere a Capitalei.
10:50
Un nou studiu arată că încălzirea accelerată a Arcticii ar putea prelungi sezonul cald din Europa până la opt luni, replicând condiții climatice care au existat acum 6.000 de ani și indicând o amplificare majoră a valurilor de căldură în deceniile următoare, relatează Euronews.
10:40
Avertizare de vreme severă de la meteorologi: Ploi abundente, ninsori și vânt puternic - HARTĂ # Digi24.ro
Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică valabilă de sâmbătă, 22 noiembrie, ora 10:00, până luni, 24 noiembrie, ora 10:00, privind precipitații însemnate, intensificări ale vântului și o răcire accentuată a vremii. Pentru zona montană din mai multe județe a fost emis și un cod galben de ploi importante cantitativ.
10:20
Trecerea cu bacul între Isaccea şi Orlovka a fost oprită în urma atacurilor rusești de azi-noapte # Digi24.ro
Garda de Coastă anunţă că trecerea cu bacul, între punctele de trecere a frontierei Isaccea (România) şi Orlovka (Ucraina) a fost oprită temporar din cauza bombardamentelor de noaptea trecută pe partea ucraineană a graniței.
10:00
Drept la replică al reprezentanților Core Group: Ne-am intersectat o singură dată cu domnul Georgescu, pur incidental # Digi24.ro
În urma publicării articolului „Cine a pus la punct infrastructura IT din spatele lui Călin Georgescu? Indiciile care duc către un grup slovac și legăturile cu Rusia”, reprezentanții Core Group, companie menționată în articol, au trimis un drept la replică, pe care îl vom publica integral. În acest drept la replică, reprezentanții Core Group menționează că s-au întâlnit cu Călin Georgescu „pur incidental”, o singură dată, și că nu au contribuit „la nicio formă de infrastructură de suport informatic pentru campanii politice”.
Acum 6 ore
09:50
JD Vance: Orice plan de pace privind Ucraina trebuie să păstreze suveranitatea ucraineană # Digi24.ro
Orice plan de pace pentru a pune capăt războiului din Ucraina trebuie să păstreze suveranitatea ucraineană, a transmis vicepreşedintele american JD Vance, potrivit dpa.
09:40
Fake news cu o femeie care ar distruge un BMW al Poliţiei, demontat de Ministerul de Interne. „Nu tot ce devine viral este real” # Digi24.ro
Ministerul de Interne a avertizat sâmbătă în privința unui clip care se viralizează pe rețelele sociale că este vorba de un fake-news. Clipul, care înfățișează o femeie care ar distruge o mașină de poliție, a fost realizat cu un program de inteligenţă artificială, iar acţiunea nu este reală, arată reprezentanții MAI.
09:30
Criza politică din Franța se amplifică: Bugetul pe 2026, respins categoric de Adunarea Națională # Digi24.ro
Deputaţii francezi au respins aproape în unanimitate bugetul de stat pentru 2026 în prima lectură, în cursul nopţii de vineri spre sâmbătă, un vot fără precedent în ultimele decenii care este un semn rău pentru adoptarea acestuia înainte de sfârşitul anului.
09:20
Incendiu cu degajări mari de fum într-un bloc cu 11 etaje din București. Intervenție de amploare a pompierilor # Digi24.ro
Pompierii intervin, sâmbătă, pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit într-un apartament situat la etajul al cincilea al unui bloc cu 11 etaje din Bucureşti. Sunt degajări mari de fum. S-au constituit echipe de căutare-salvare pentru identificarea şi evacuarea tuturor persoanelor posibil surprinse.
09:00
Un tânăr de 21 de ani, din comuna Davidești, a fost identificat și prins de polițiști ca principal suspect în cazul taximetristului de 60 de ani găsit înjunghiat vineri seară la Mioveni. Suspectul a fost dus la audieri în cursul nopții.
08:50
Întâlnire surprinzătoare în Biroul Oval: Donald Trump l-a primit pe primarul New York-ului, cu care a avut replici dure în campanie # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump l-a primit vineri în Biroul Oval pe primarul proaspăt ales al New York-ului, Zohran Mamdani, cu care a avut schimburi dure de replici în timpul campaniei electorale. În mod surprinzător, întâlnurea a fost mai mult decât prietenoasă, iar Trump a promis să-l „ajute” pe Mamdani să facă din New York un oraş „puternic şi foarte sigur”.
08:40
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 22 noiembrie
08:10
Marjorie Taylor Greene îşi anunţă demisia din Congres după ce s-a certat cu Trump din cauza „afacerii Epstein” # Digi24.ro
Marjorie Taylor Greene, fostă aliată a preşedintelui american Donald Trump şi figură proeminentă a dreptei radicale, a anunţat vineri că demisionează din funcţia sa în Camera Reprezentanţilor, după ce a criticat deschis modul în care liderul de la Casa Albă a gestionat afacerea Epstein.
Acum 8 ore
07:50
Alegeri locale 2025. Cine este Daniel Băluță, susținut de PSD în locul Gabrielei Firea în București # Digi24.ro
Social-democrații îl susțin în cursa pentru Primăria Generală a Capitalei pe Daniel Băluță, actual edil al Sectorului 4. Deși era vehiculat și numele Gabrielei Firea la început, aceasta a făcut un pas în spate și chiar i-a cedat lui Daniel Băluță șefia PSD București în locul său.
07:50
Alegeri locale 2025. Cine este Ciprian Ciucu, susținut de PNL: de la Sectorul 6 vrea la Primăria Generală # Digi24.ro
Candidatul PNL pentru Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, este primarul sectorului 6 la al doilea mandat, ales cu peste 70% din voturi la ultimele alegeri, are 47 de ani și este prim-vicepreședintele liberalilor.
07:40
Alegeri locale 2025. Cine este Vlad Gheorghe, fost europarlamentar, care și-ar fi dorit sprijinul lui Nicușor Dan la Primăria Generală # Digi24.ro
Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe a intrat în cursa pentru București în calitate de independent. Candidatura sa a fost vehiculată încă din momentul în care a apărut alături de Nicușor Dan, atât în campania electorală cât și după ce a câștigat prima funcție în stat.
07:40
Alegeri locale 2025. Cine este George Burcea, actorul susținut de POT, care și-a anunțat candidatura pentru București de la New York # Digi24.ro
George Burcea este susținut de Partidul Oamenilor Tineri (POT) la alegerile pentru Primăria Generală a Capitalei. De profesie actor, cu roluri în seriale cunoscute, acesta susține că va face ce nu au făcut „aceleași partide timp de 35 de ani”.
07:30
Dan Trifu vine din societatea civilă, unde a activat în ultimii 30 de ani, și candideaza în calitate de independent la Primăria Capitalei.
07:30
Alegeri locale 2025. Cine este Eugen Teodorovici, fostul ministru din perioada guvernelor PSD # Digi24.ro
Fostul ministru de Finanțe, Eugen Teodorovici, candidează independent în campania pentru alegerile locale din București. Acesta a lucrat în administrația centrală începând cu anul 1991 și a fost în trecut legat de Partidul Social Democrat.
07:20
Alegeri locale 2025. Cine este Cătălin Drulă, fostul președinte USR care susține că merge „pe drumul deschis de Nicușor Dan” # Digi24.ro
Cătălin Drulă este candidatul USR pentru Primăria Capitalei, postul rămas vacant după ce Nicușor Dan a câștigat alegerile prezidențiale din acest an. Fostul ministru al Transporturilor se află la câteva procente în sondaje în spatele candidaților propuși de PSD și PNL.
07:20
Alegeri locale 2025. Cine este Gigi Nețoiu, afaceristul care a trecut prin fotbal, politică și Securitate # Digi24.ro
Gigi Nețoiu candidează în calitate de independent la Primăria Capitalei. Omul de afaceri, care recunoaște în interviuri că e fost ofițer de securitate, este cunoscut în principal pentru implicarea în fotbal, care i-a adus și o condamnare definitivă la închisoare în dosarul „Transferurilor”.
07:20
Noi atacuri cu drone în Ucraina, la granița cu România. Armata a ridicat în aer două avioane F-16 # Digi24.ro
Două aeronave de luptă F-16 Fighting Falcon au fost ridicate de la sol în noaptea de 21 spre 22 noiembrie, din Baza 86 Aeriană, pentru monitorizarea situației aeriene la granița cu Ucraina, în contextul atacurilor lansate de Rusia în proximitatea frontierei cu România, a anunțat Ministerul Apărării Naționale sâmbătă dimineață.
07:10
Cele mai frumoase târguri de Crăciun din România în 2025. Orașele unde sunt amenajate piețe festive # Digi24.ro
Târgurile de Crăciun au devenit unele dintre cele mai așteptate evenimente ale sezonului rece. Odată cu începutul iernii, tot mai multe orașe din România se transformă în decoruri de poveste, unde atmosfera festivă prinde contur prin instalații luminoase spectaculoase, concerte, spectacole și activități interactive.
07:10
Colaborarea dintre Rusia și Coreea de Nord a ajuns la un nou nivel al criminalității informatice. „Descoperirea este fără precedent” # Digi24.ro
Două dintre cele mai prolifice grupuri de criminalitate cibernetică legate de stat din lume — Gamaredon din Rusia și colectivul Lazarus din Coreea de Nord — au fost surprinse împărtășind resurse, demonstrează o nouă cercetare, scrie Politico.
07:10
Ce se întâmplă dacă pierzi cardul de sănătate. Cum obții o adeverință înlocuitoare și cât timp este valabilă # Digi24.ro
În situația în care cardul de sănătate a fost pierdut, furat, deteriorat sau titularul și-a schimbat numele, emiterea unui duplicat devine necesară pentru actualizarea datelor și menținerea continuității la servicii medicale
07:10
SUA introduc pe piață noul manechin feminin pentru testele de coliziune. „În anumite tipuri de accidente, femeile sunt mai vulnerabile” # Digi24.ro
În Statele Unite, Secretarul Transporturilor, Sean Duffy, a prezentat pe 20 noiembrie un manechin de testare avansat pentru femei, pe care producătorii îl vor putea fabrica în curând pentru ca producătorii de automobile să îl testeze în vehiculele lor.
07:10
Digi24 vă arată, pas cu pas, ce se întâmplă într-un centru de monitorizare a agresorilor când o femeie e în pericol # Digi24.ro
În premieră, o echipă Digi24 a intrat într-un centru de monitorizare al agresorilor din cazurile de violență domestică. Aici e locul din care sunt trimise pe teren echipele de intervenție și unde sunt recepționate semnalele de pericol. În primele 10 luni ale anului, oamenii legii au intervenit la aproape 115 mii de sesizări.
07:10
Ana Ciceală candidează la Primăria Capitalei fiind susținută de partidele SENS și URS.PDF (Uniunea pentru Reforma Statului și Protecția Drepturilor Fundamentale). Într-un sondaj publicat în săptămâna de dinaintea începerii campaniei electorale, fosta consilieră generală a municipiului București s-a clasat pe locul al cincilea, cu un procent de 7,1% din voturi.
07:10
Confesiunile unui baron al drogurilor: de la fondarea unui imperiu la arestarea sa. „O ocazie de a-mi schimba viața” # Digi24.ro
Crescut în Napoli, înconjurat de șefi ai mafiei, Raffaele Imperiale a creat un sindicat global al drogurilor din Dubai. Acum, aflat în închisoare, el și-a spus povestea pentru prima dată. Îmbrăcat în pantaloni albi, tricou și șlapi în aceeași non-culoare, bărbatul care a ieșit din celula sa pentru a se întâlni cu magistratul Maurizio de Marco avea o dispoziție ciudată de regret pentru un traficant de droguri, gangster și traficant de arme, relatează The Times.
07:10
Când se poate recalcula pensia pentru limita de vârstă. Procedura se face o singură dată pe an # Digi24.ro
Recalcularea pensiei pentru limită de vârstă reprezintă procedura prin care pensionarii pot solicita revizuirea drepturilor bănești, pentru a include eventuale contribuții suplimentare sau pentru a corecta erorile din evidențele Casei de Pensii.
07:10
Cum se obține indemnizația de handicap: Ce presupune evaluarea medicală. Cum se stabilește gradul de dizabilitate # Digi24.ro
Încadrarea într-un grad de handicap este rezultatul unui proces complex, în care evaluarea medicală și analiza modului în care afecțiunea afectează viața de zi cu zi au un rol central. Această clasificare stabilește nivelul de sprijin necesar pentru a compensa limitările generate de boală.
07:10
Ar trebui să luăm cina mai devreme în timpul iernii? De ce momentul mesei de seară poate fi mai important decât credeți # Digi24.ro
Odată ce ceasurile au fost date înapoi și întunericul se lasă înainte ca mulți dintre noi să plece de la serviciu, ritmul iernii poate părea mai greu — zile mai scurte, seri mai întunecate și, adesea, cine mai târzii. Dar schimbarea momentului în care mâncăm în timpul iernii ar putea face aceste luni puțin mai ușoare pentru corpul și mintea noastră, scrie Catherine Norton, profesor asociat de sport și nutriție la Universitatea din Limeryck, Irlanda, într-un articol pentru The Conversation.
07:10
China amenință Marea Britanie cu consecințe dacă nu e lăsată să-și construiască la Londra „cea mai mare ambasadă din Europa” # Digi24.ro
Keir Starmer este gata să aprobe o nouă „super-ambasadă” pe care China o solicită în centrul Londrei, în ciuda unei serii de preocupări legate de securitate care au fost ridicate în timpul procesului de planificare, informează Politico.
07:10
Alegeri locale 2025. Cine e Anca Alexandrescu, moderatoarea TV care i-a consiliat pe Năstase, Ponta, Dăncilă și Dragnea # Digi24.ro
Anca Alexandrescu, cunoscută în ultimii ani pentru rolul de moderatoare TV și susținerea zonei suveraniste, inclusiv promovarea lui Călin Georgescu, candidează la alegerile locale din București în calitate de independentă susținută de Alianța pentru Unirea Românilor (AUR). Cariera ei este legată, însă, de foștii lideri PSD Adrian Năstase, Victor Ponta, Liviu Dragnea și Viorica Dăncilă, pe care i-a consiliat, pe rând, în sfera comunicării publice.
Acum 24 ore
00:30
O stațiune turistică populară din țară, rezervată aproape în totalitate pentru Sărbători. Ce oferte sunt de Crăciun și Revelion # Digi24.ro
Aproape o lună de zile până la Crăciun și deja la Rânca, gradul de ocupare pentru perioada Sărbătorilor este de 95%. Tarifele vor fi între 1.500 și 2.000 de lei de persoană, pentru 3 nopți cu cină festivă inclusă.
21 noiembrie 2025
23:20
Din cauza atacurilor aeriene masive ale Rusiei asupra infrastructurii energetice ucrainene, Ucraina nu mai exportă energie electrică către Europa, anunță Le Monde.
23:10
Bolsonaro cere să-și execute acasă cei 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat, invocând motive medicale # Digi24.ro
Apărarea lui Jair Bolsonaro a cerut Curții Supreme din Brazilia ca fostul președinte, condamnat la 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat, să își poată executa pedeapsa la domiciliu, invocând probleme grave de sănătate și un „risc pentru viața sa”. Bolsonaro, aflat deja în arest la domiciliu, ar putea fi încarcerat în zilele următoare dacă cererea nu este acceptată.
23:00
Cel puţin nouă morţi şi 300 de răniţi în Bangladesh, după un cutremur de magnitudine 5,5 # Digi24.ro
Un cutremur puternic, de magnitudine 5,5, a avut loc vineri în centrul Balgladeshului, la nord-est de capitala Dacca. Seismul s-a soldat cu cel puţin nouă morţi şi peste 300 de răniţi, potrivit unul bilanţ al guvernului.
23:00
Unsprezece persoane, printre care şi copii, au fost rănite, unele grav, după ce un urs a atacat joi un grup de elevi într-o zonă rurală din Columbia Britanică (vestul Canadei), potrivit presei canadiene citate de AFP.
22:20
Parlamentarii polonezi cer guvernului să mute Ambasada Rusiei din Varșovia, de teama sabotajelor # Digi24.ro
Legiuitorii polonezi au adoptat o rezoluție prin care solicită guvernului să mute ambasada Rusiei din Varșovia, pe fondul temerilor crescânde de sabotaj, invocând îngrijorarea cu privire la proximitatea misiunii diplomatice față de clădiri importante ale statului, relatează TVPWorld.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.