Modul inedit în care a fost cerută de soție Francesca Sarao de la Insula Iubirii. Fosta concurentă a făcute publice imaginile

12:10

Răzvan Simion a făcut dezvăluiri incendiare! Prezentatorul de la Neatza a oferit detalii din viața sa privată și a spus care este una dintre dorințele sale despre care nu a vorbit prea des. Vedeta TV este pe sticlă de aproximativ două decenii, iar oamenii îl iubesc și îl apreciază mai ales pentru felul său de a fi.