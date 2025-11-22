Abi Talent, lovit în față, în timpul concertului! Cu ce a aruncat unul dintre spectatori în trapper | VIDEO

16:20

Adrian avea 34 de ani și era dintr-o comună din Iași. Bărbatul ar fi fost plecat la muncă și s-ar fi întors din Anglia în România cu autocarul, însă a murit în Ungaria. Potrivit primelor informații, s-ar fi stins din viață după ce a coborât din autocar. Familia și apropiații lui au în continuare semne de întrebare cu privire la ce s-a întâmplat, de fapt.