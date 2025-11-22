Cine este tânărul care a murit în accidentul din Murfatlar. Mașina în care era Ionuț s-a rupt în două

10:10

Asemenea teste de inteligență îți pun mintea la contribuție, te determină să te concentrezi, dar te și relaxează în același timp. De exemplu, în cel de iluzie optică, propus de Gândul acum, trebuie să descoperi ce se ascunde în desenul de pe carapacea țestoasei. 99% văd doar o broască țestoasă în aceasta iluzie optică. Tu […]