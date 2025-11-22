A fost deschisă o nouă stradă în Sectorul 4. De sâmbătă, acces mai rapid între două mari bulevarde

03:45

Președintele Ucrainei se află sub presiune după ce SUA au semnalat că se așteaptă ca Kievul să aprobe un plan de pace american până de Ziua Recunoștinței. În prezent, „presiunea asupra Ucrainei este printre cele mai puternice”, a declarat Zelenski într-un discurs adresat națiunii vineri.