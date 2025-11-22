Un șofer de TIR, prins cu o alcoolemie uriașă de 2,50 g/l, a pierdut controlul vehiculului și a rămas blocat pe calea ferată
Adevarul.ro, 22 noiembrie 2025 16:30
Un bărbat în vârstă de 64 de ani, din municipiul Mediaș, a fost reținut după ce a pierdut controlul volanului unui TIR și a rămas blocat pe calea ferată, în timp ce se afla sub influența alcoolului. Conform testelor, alcoolemia sa a depășea 2,50 g/l alcool pur în sânge.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 10 minute
16:30
Orașul european puțin cunoscut turiștilor: soare, gastronomie și prețuri mici în sezonul rece. Este supranumit „grădina Europei” # Adevarul.ro
Există un oraș european puțin cunoscut turiștilor, unde soarele strălucește și iarna, temperaturile ajung până la 24°C, iar preparatele locale sunt extrem de accesibile.
16:30
Un șofer de TIR, prins cu o alcoolemie uriașă de 2,50 g/l, a pierdut controlul vehiculului și a rămas blocat pe calea ferată # Adevarul.ro
Un bărbat în vârstă de 64 de ani, din municipiul Mediaș, a fost reținut după ce a pierdut controlul volanului unui TIR și a rămas blocat pe calea ferată, în timp ce se afla sub influența alcoolului. Conform testelor, alcoolemia sa a depășea 2,50 g/l alcool pur în sânge.
Acum o oră
15:45
Ilie Bolojan, apel la decenţă, răbdare şi competenţă. „E foarte simplu să demisionezi, să dezertezi, dar e mult mai greu să stai şi să faci ceea ce trebuie” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a reluat, sâmbătă, ideea că adevărata dificultate în politică nu este demisia, ci asumarea responsabilității, chiar și în vremuri complicate, cum sunt cele pe care le trăim acum.
Acum 2 ore
15:30
Fața neștiută a lui Mihail Sadoveanu: „Nero l-a enervat pe Sadoveanu, care l-a bătut cu o curea. Cîinele urla de durere“ # Adevarul.ro
Mihail Sadoveanu a fost un geniu în literatura română, dar în spatele scriitorului a fost doar un om. În comunism, regim pe care l-a glorificat, a trăit ca un burghez, fără să aibă nimic de-a face cu ideologia maselor.
15:30
Cumulul pensie-salariu, interzis pentru majoritatea angajaților la stat: cine poate continua să primească pensia integrală și care sunt excepțiile # Adevarul.ro
Guvernul Bolojan a lansat în consultare publică proiectul de lege care interzice cumulul pensiei cu salariul pentru angajații din sectorul public, vizând în special pensiile de serviciu și pensiile militare.
15:15
„Parcă visez”. Cine este tănăra care a obținut locul 1 pe țară la Rezidențiat- Medicină Dentară: „Îmi doresc să rămân în România” # Adevarul.ro
O tânără din Cluj-Napoca a reușit să transforme pasiunea pentru medicină dentară într-o performanță de excepție, obținând locul 1 pe țară la examenul de Rezidențiat.
15:00
A fost deschisă o nouă stradă în Sectorul 4. De sâmbătă, acces mai rapid între două mari bulevarde # Adevarul.ro
A fost deschisă o nouă arteră rutieră în Sectorul 4, care face o legătură directă între Șoseaua Berceni și strada Emil Racoviță, două bulevarde pe care șoferii pierdeau zilnic timp prețios din cauza blocajelor.
14:45
Liderul unei grupări de ultrași ai Benficăi, găsit mort lângă stadion. Bărbatul a fost împușcat în cap, în ziua meciului din Cupa Portugaliei # Adevarul.ro
Încă un membru important al grupării de ultrași a fost declarat dispărut, alimentând și mai mult tensiunile din jurul cazului.
Acum 4 ore
14:30
Ucraina se pregătește să înceapă în zilele următoare negocieri cu Statele Unite în Elveția, pentru a discuta planul fostului președinte american Donald Trump de a pune capăt războiului cu Rusia, a anunțat sâmbătă Rustem Umerov, șeful Consiliului de Securitate al Ucrainei.
14:30
Planul de pace în 28 de puncte ar fi rezultatul unei întâlniri la Miami între Witkoff și Dmitriev. Îngrijorări în rândul oficialilor americani # Adevarul.ro
Planul de pace în 28 de puncte propus de SUA ar fi rezultatul unei întâlniri care a avut loc la Miami la sfârșitul lunii trecute și la care au participat trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, ginerele său Jared Kushner şi Kirill Dmitriev, şeful Fondului Rus de Investiţii Directe (RDIF).
14:15
Femeie, băgată cu forța într-o mașină în Sectorul 4 al Capitalei. Unul dintre agresori este chiar soțul victimei # Adevarul.ro
Incident șocant în Capitală. O femeie a fost băgată cu forța într-o mașină în Sectorul 4, fiind ulterior salvată de polițiști. Doi bărbați au fost reținuți pentru 24 de ore.
14:15
Poker geopolitic. Trump este convins că „Putin are toate cărțile”, iar Zelenski blufează pentru o înțelegere mai bună. Analiză The Times # Adevarul.ro
Donald Trump consideră că „Putin are toate cărțile” în negocierile de pace, în timp ce Volodimir Zelenski încearcă să obțină condiții mai bune doar printr-un „bluf” şi îi aminteşte că are la dispoziţie doar câteva zile pentru a lua o decizie.
13:45
Detalii despre concurenta de la Miss Universe, care a căzut de pe scenă și a ajuns la Terapie Intensivă. „Nu se simte atât de bine” # Adevarul.ro
Gabrielle Henry, reprezentanta Jamaicăi la Miss Universe, rămâne internată în secția de terapie intensivă, la trei zile după ce a căzut de pe scenă în timpul rundei preliminare de rochii de seară.
13:30
De remarcat faptul că ultimatumul nu se adresează şi Rusiei, doar Ucrainei, somată să accepte planul până în data de 27 noiembrie.
13:30
Trai modest, pentru cineva cu 50 milioane în cont. Mușamaua l-a dat de gol pe Alcaraz. „Doar că pe raft ai un Wimbledon și un US Open” # Adevarul.ro
Deși deține o avere semnificativă, livingul lui arată mai degrabă ca cel din casa bunicilor, lăsând fanii surprinși de simplitatea neașteptată a unui milionar.
13:30
SUA au efectuat o demonstrație de atac cu bombardiere B-52 în apropiere de Venezuela. Mesajul pentru Nicolas Maduro # Adevarul.ro
Statele Unite au emis un nou avertisment pentru spațiul aerian din preajma Venezuelei, după ce Donald Trump a trimis un bombardier cu capacitate nucleară B-52 pentru o „demonstrație de atac”, relatează Daily Mail.
13:15
Salina Turda, pusă sub sechestru de un afacerist care a făcut avere din tranzacții cu bitcoin. Obiectivul turistic este în pericol # Adevarul.ro
Un om de afaceri din Oradea, cunoscut la nivel local pentru tranzacțiile sale cu bitcoin, a pus sechestru pe acțiunile societății care administrează Salina Turda.
13:15
Deşi circula peste viteza legală, a câştigat în instanţă. Direcția Drumuri Iaşi, obligată să plătească despăgubiri unei şoferiţe care a lovit un căprior # Adevarul.ro
O șoferiță care a lovit un pui de căprioară pe DJ 282F din judeţul Iaşi a obținut despăgubiri de 8.332,75 de la administratorul drumurilor județene, după ce instanța au decis că accidentul s-a produs din vina acestuia, deşi tânăra circula peste viteza legală.
13:15
Nicușor Dan schimbă Strategia Națională de Apărare a țării, după propunerile societății civile # Adevarul.ro
Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2025–2030 a fost ajustată semnificativ în urma procesului de dezbatere publică, anunță Administrația Prezidențială.
12:45
Boala „tăcută” care afectează unul din 20 de oameni și poate fi confundată adesea cu oboseala. Femeile, mai predispuse decât bărbații # Adevarul.ro
O boală care afectează unul din 20 de oameni se manifestă prin simptome subtile și ușor de trecut cu vederea, ceea ce face ca mulți pacienți să nu fie diagnosticați ani de zile, chiar dacă afecțiunea le afectează treptat sănătatea fizică și starea emoțională.
12:45
Cum l-a scos din dificultate Trump pe noul primar al orașului New York: „Spune da. E mai ușor” # Adevarul.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a avut vineri o întâlnire neașteptat de cordială cu primarul ales al orașului New York Zohran Mamdani. După discuția lor privată, cei doi au avut o întâlnire cu jurnaliștii în Biroul Oval, iar atmosfera a fost extrem de relaxată.
Acum 6 ore
12:30
Amenințare ascunsă într-un colet: arme letale și un dispozitiv de vedere pe timp de noapte, descoperite de polițiști. Doi bărbați arestați # Adevarul.ro
Polițiștii din Bistrița-Năsăud au descoperit în flagrant două arme letale și un dispozitiv de vedere pe timp de noapte, ascunse într-un colet expediat din Spania. Doi bărbați au fost reținuți și urmează să fie prezentați instanței pentru măsuri preventive.
12:15
Un cunoscut oraș european, în topul celor mai prietenoase pentru pietoni. Pe ce poziție se află Bucureștiul # Adevarul.ro
Un oraș din sudul Europei a fost recent recunoscut drept cel mai prietenos oraș pentru pietoni de pe continent, potrivit unui studiu realizat de specialiștii în transferuri de la aeroport Hoppa.
12:15
Profesorul universitar din Iaşi care ar fi folosit un dispozitiv de bruiaj la examene, nu va fi sancţionată. Explicaţiile ANCOM # Adevarul.ro
Ancheta ANCOM după ce mai mulţi studenţi au reclamat un cadru universitar de la Facultatea de Medicină Veterinară din Iași că foloseşte un dispozotiv de bruiaj în timpul examenelor s-a finalizat fără nicio sancţiune împotriva profesoarei.
11:45
Europenii, indignați de planul SUA de a scoate profit din activele rusești înghețate: „Witkoff trebuie să consulte un psihiatru” # Adevarul.ro
Oficialii europeni și-au exprimat în privat furia față de faptul că propunerile din cadrul „planului de pace” al SUA privind utilizarea activelor rusești imobilizate riscă să submineze negocierile în curs ale UE pe această temă.
11:45
Sub ochii lui Ceaușescu, o bandă de șase tineri a deturnat un avion Tarom, pe aeroportul Oradea: „Am făcut-o pentru un gram de libertate” # Adevarul.ro
În primăvara anului 1971, în plin regi comunism, Oradea a fost zguduită de o poveste incredibilă: șase tineri au deturnat un avion TAROM, au amenințat echipajul și au reușit să aterizeze în Austria.
11:45
Simone Biles, în dureri groaznice după operația de mărire a sânilor. „M-au mințit în privința recuperării/I-am spus să-i scoată imediat” # Adevarul.ro
Simone Biles, una dintre cele mai faimoase gimnaste din lume, a făcut recent câteva schimbări importante în ceea ce privește aspectul său fizic.
11:30
Un medic veterinar a construit într-un sat din Botoşani „afacerea viitorului”: o fermă de păsări complet robotizată # Adevarul.ro
Într-un sat din Botoşani, un medic veterian a pus în practică „afacerea viitorului”, construind de la zero o fermă de păsări în care hrănirea, aerisirea și asigurarea microclimatului pentru 120.000 de găini sunt complet robotizate.
11:15
Rayo păstrează vedeta. Andrei Rațiu și-a prelungit contractul și a lasat-o pe Atletico cu ochii în soare. „Transferul a picat” # Adevarul.ro
Decizia internaționalului român de a rămâne la Rayo Vallecano, în ciuda interesului unor echipe importante, a atras rapid atenția presei și a fanilor.
11:00
Kremlinul nu exclude o vizită a lui Putin în regiunile temporar ocupate ale Ucrainei până la sfârșitul anului 2025 # Adevarul.ro
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a afirmat că o vizită a președintelui rus Vladimir Putin în teritoriile temporar ocupate ale Ucrainei ar putea avea loc până la sfârșitul anului 2025.
10:45
Scandalul ROMARM ajunge la Bruxelles fix când România cere miliarde prin SAFE. Expert: „Partenerii străini mi-au cerut să intervin” # Adevarul.ro
Scandalul provocat de decizia ministrului Economiei, care vrea să schimbe conducerea ROMARM, principala companie de stat din industria de apărare, a trecut granițele. Analistul militar Aurel Cazacu avertizează că scandalul e dăunător imaginii țării și cp riscăm pierderea unor investiții
10:45
Vicepreședintele american JD Vance a transmis într-o postare pe platforma X că orice plan de pace menit să ducă la încheierea războiului din Ucraina trebuie să includă trei puncte cheie, relatează agențiile de presă și presa ucraineană.
Acum 8 ore
10:30
Carambol grav pe A10: Cinci autoturisme implicate într-un accident, o femeie este încarcerată # Adevarul.ro
Un carambol a avut loc sâmbătă, 22 noiembrie, pe autostrada A10, între localitățile Teiuș și Aiud, pe sensul de mers Teiuș –Turda, fiind implicate cinci autoturisme.
10:15
Golurile „interzise”. Barcelona, suspectată că i-a cerut lui Lewandowski să nu mai marcheze. Cum au evitat catalanii costuri uriașe # Adevarul.ro
Episoadele relatate în biografia lui Lewandowski conturează imaginea unei Barcelone aflate sub o presiune financiară reală.
10:15
Accident mortal în Constanţa. Un tânăr de 24 de ani a murit pe loc după ce a intrat cu mașina sub remorca unui TIR # Adevarul.ro
Un tânăr de 24 de ani din Cobadin și-a pierdut viața sâmbătă dimineața, după ce mașina pe care o conducea a intrat sub remorca unui TIR pe DN3, în județul Constanța.
10:15
Fake news viral cu o femeie care distruge un BMW al Poliției. MAI avertizează: este realizat cu programe de inteligență artificială # Adevarul.ro
Ministerul Afacerilor Interne a demontat un clip viral în care o femeie ar fi distrus un BMW al Poliției, avertizând că este un fake-news. Materialul video a fost creat cu ajutorul unui program de inteligență artificială, iar acțiunea nu s-a întâmplat în realitate.
10:00
Fost judecător pensionat la 48 de ani, cu diurnă retroactivă de 45.600 euro și pensie specială de 23.600 lei/lună # Adevarul.ro
Fostul judecător Mihail Udroiu a câștigat în instanță dreptul la plata unei indemnizații echivalente diurnei procurorilor din Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție, în valoare de aproximativ 45.600 de euro (228.000 de lei), pentru perioada martie 2020 –martie 2022.
10:00
România nu este victima sărăciei, ci victima iluziei că poate trăi permanent pe banii altora # Adevarul.ro
În bătrâna Europă există un ținut aparte, un spațiu în care legile fizicii devin opționale, bugetele seamănă cu basmele, iar matematica este privită ca o conspirație mondială.
09:30
Județele care intră sub Cod Galben de vânt. Rafalele pot ajunge până la 120 km/h, avertizează meteorologii # Adevarul.ro
Meteorologii au emis un Cod Galben pentru mai multe județe din țară, unde se estimează intensificări ale vântului cu viteze de până la 120 km/h.
09:30
Un cetățean nepalez a murit, vineri seară, pe Calea Giulești, după ce a fost lovit de o mașină condusă de un şofer începător. Accidentul s-a petrecut imediat după ce bărbatul a coborât din tramvai.
09:15
Incendiu violent într-un bloc cu 11 etaje din Sectorul 5. Pompierii evacuează locatarii # Adevarul.ro
Un incendiu puternic a izbucnit sâmbătă dimineaţă într-un apartament dintr-un bloc de 11 etaje din Sectorul 5 al Capitalei. Pompierii intervin chiar în aceste momente.
09:00
Întâlnire surprinzător de cordială între Donald Trump şi noul primar al New Yorkului, după teniunile din campania electorală. „Cred că veți avea, sper, un primar excelent” # Adevarul.ro
Întâlnire neaşteptat de cordială vineri, la Casa Albă, între Donald Trump şi noul primar al New Yorkului, Zohran Mamdani, dat fiind că preşedintele l-a contestat pe acesta vehement pe tot parcursul campaniei electorale.
09:00
Scandal uriaș la meciul lui Reghecampf. Bătaie ca-n filme între jucători, staff și suporteri, oprită cu greu de către jandarmi # Adevarul.ro
Din cauza situației politice și de securitate extrem de tensionate din Sudan, clubul Al-Hilal Omdurman este nevoit să dispute meciurile oficiale pe teren neutru.
09:00
Cine este românul de 14 ani care a devenit cel mai tânăr somelier de ulei de măsline din lume și a impresionat experți internaționali # Adevarul.ro
Un adolescent din Gherla, județul Cluj, a obținut titlul de somelier de ulei de măsline și a devenit cel mai tânăr absolvent român al prestigioasei Școli Superioare de Ulei de Măsline din Spania.
Acum 12 ore
08:30
Taximetrist înjunghiat mortal într-o cursă la Mioveni. Un tânăr de 21 de ani, principalul suspect, a fost prins de poliție # Adevarul.ro
Un tânăr de 21 de ani din comuna Davideşti este principalul suspect în cazul taximetristului ucis vineri seară la Mioveni, judeţul Argeş. Poliţiştii au reuşit să îl identifice şi să îl prindă după mai multe ore de căutări, suspectul fiind deja dus la audieri.
08:15
Începe campania electorală. Ce reguli trebuie să respecte candidații la alegerile locale parțiale de pe 7 decembrie # Adevarul.ro
Campania pentru alegerile locale parțiale începe pe 22 noiembrie, la miezul nopții, și se termină în dimineața zilei de 6 decembrie, la 7.00, cu 24 de ore înainte de începerea votării.
08:15
„Hai să nu mai lungim”. După jumătate de secol, s-a aflat adevărul. De ce nu a evoluat Nicolae Dobrin la Mondialul din 1970 # Adevarul.ro
Cel mai mare regret al fanilor români a fost că Dobrin, considerat cel mai valoros fotbalist al României, nu a prins niciun minut la Mondial.
08:00
Alertă la granița României după noi atacuri cu drone: aeronave de luptă F-16 ridicate de la sol și RO-Alert în Tulcea # Adevarul.ro
Un nou atac cu drone asupra regiunii ucrainene Ismail a pus din nou în alertă autoritățile române, care au ridicat aeronave F-16 pentru supraveghere și au emis un mesaj RO-Alert în nordul Tulcei.
07:45
Viitorul tenisului mondial? Previziunea Simonei Halep pentru următorii zece ani. „Simt că aici va fi” # Adevarul.ro
Simona Halep s-a retras din tenis în luna februarie a anului 2025.
07:15
Declarația care a aruncat în aer Orientul Apropiat. Cine i-a susținut, de fapt, pe evrei să-și facă un stat în Palestina # Adevarul.ro
Pe 29 noiembrie 1947, Adunarea Generală a ONU a hotărât împărțirea Palestinei în două state: israelit și arab. A fost decizia care a aruncat în aer Orientul Apropiat. Această idee își are însă originile într-un document din 1917, prin care britanicii au jonglat politic cu interese economice.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.