Orașul european puțin cunoscut turiștilor: soare, gastronomie și prețuri mici în sezonul rece. Este supranumit „grădina Europei”

08:30

Un tânăr de 21 de ani din comuna Davideşti este principalul suspect în cazul taximetristului ucis vineri seară la Mioveni, judeţul Argeş. Poliţiştii au reuşit să îl identifice şi să îl prindă după mai multe ore de căutări, suspectul fiind deja dus la audieri.