Ilie Bolojan, adresându-se tinerilor liberali: E simplu să demisionezi, dar e greu să faci ceea ce trebuie
Newsweek.ro, 22 noiembrie 2025 17:50
Premierul Ilie Bolojan a spus, adresându-se tinerilor liberali, că e simplu să demisionezi, dar este...
• • •
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 30 minute
17:50
Ilie Bolojan, adresându-se tinerilor liberali: E simplu să demisionezi, dar e greu să faci ceea ce trebuie # Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a spus, adresându-se tinerilor liberali, că e simplu să demisionezi, dar este...
Acum o oră
17:30
Ciprian Ciucu, candidatul PNL, propune o primă dezbatere electorală, cu primii cinci candidați la Primărie # Newsweek.ro
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la funcţia de primar general al Capitalei, propune o primă dezbatere e...
Acum 2 ore
17:00
Șefii diplomațiilor din țările aliate se vor întâlni la sediul NATO din Bruxelles, pe 3 decembrie 20...
17:00
Cititul afectează vederea. Ecranul calculatorului arde retina. Vederea se poate corecta în mod natur...
16:50
27 noiembrie 1940. Pe 27 noiembrie 1940, În jurul orei 17:30, s-au prezentat la vila lui Nicolae Io...
16:30
Ungaria oferă soldaților 300€ de Crăciun. Pensiile și salariile militarilor, blocate în România. Dar în 2026? # Newsweek.ro
Soldații maghiari vor primi o recompensă de 120.000 de forinți (cam 300€) înainte de Crăciun. În Rom...
16:10
Femeie băgată cu forţa într-o maşină în Sectorul 4; unul dintre agresori este soţul victimei # Newsweek.ro
O femeie a fost băgată cu forţa de doi bărbaţi într-o maşină, pe o stradă din Sectorul 4 al Capitale...
Acum 4 ore
15:50
Declaraţia G20 cere o "pace justă şi durabilă" în Ucraina, Sudan, RD Congo şi teritoriile palestiniene # Newsweek.ro
Liderii din G20 reuniţi la Johannesburg, în Africa de Sud, au cerut o pace "justă" şi "durabilă" în ...
15:30
Ministrul Rogobete: Va urma o reclasificare a spitalelor; aceasta nu înseamnă închiderea lor # Newsweek.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat sâmbătă, la Timişoara, că va urma o reclasificar...
15:10
O nouă speranță pentru diabet: eliminarea celulelor îmbătrânite ar putea controla mai bine glicemia # Newsweek.ro
Eliminarea celulelor îmbătrânite din vasele de sânge a îmbunătățit controlul glicemiei la șoareci, s...
14:50
Ucraina va începe în curând "consultări" cu SUA în Elveţia despre un "viitor acord de pace" cu Rusia # Newsweek.ro
Ucraina va purta în curând negocieri cu Statele Unite în Elveţia pentru a discuta planul preşedintel...
14:30
Belarusul, un aliat al Rusiei, a graţiat 31 de cetăţeni ucraineni, a anunţat sâmbătă televiziunea de...
14:10
Fostul preşedinte brazilian Jair Bolsonaro, condamnat la 27 de ani de închisoare pentru tentativă de...
Acum 6 ore
13:50
Experiment colectiv pe platforma LinkedIn. Stilul de comunicare corporatist a crescut vizibilitatea femeilor # Newsweek.ro
Un experiment colectiv realizat de femei pe LinkedIn arată că adoptarea unui stil de comunicare corp...
13:40
MAI lansează o campanie. „Nu filmați sau postați buletinul de vot, riscați încălcarea legii” # Newsweek.ro
Ministerul Afacerilor Interne avertizează cetățenii înainte de alegerile locale parțiale din 7 decem...
13:20
Miss Jamaica a ajuns la spital după ce a căzut de pe scenă la Miss Universe. Care este starea femeii? # Newsweek.ro
Miss Jamaica a ajuns la spital după ce a căzut de pe scenă la Miss Universe. Care este starea femeii...
13:10
Marjorie Taylor Greene demisionează din Congres după cearta cu Trump. "Este o veste minunată pentru ţară" # Newsweek.ro
Marjorie Taylor Greene demisionează din Congres, invocând divergențele cu Donald Trump și „atacurile...
12:50
Rogobete anunță că Centrele de Mari Arşi din Timişoara şi Târgu Mureş vor trata primii pacienţi în 2026 # Newsweek.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunță că centrele pentru mari arși din Timișoara și Tîrgu ...
12:30
Trump îl presează pe Zelenski: are șase zile să accepte planul de pace, altfel armele americane vor fi retrase # Newsweek.ro
Donald Trump îi dă un ultimatum lui Volodimir Zelenski: liderul ucrainean are doar şase zile pentru ...
12:20
Administraţia Prezidenţială anunţă modificări pentru clarificarea Strategiei Naţionale de Apărare a ţării # Newsweek.ro
Administraţia Prezidenţială anunţă că Strategia Naţională de Apărare a fost actualizată, după ce au ...
12:10
Metalul al cărui preț a crescut mai mult ca aurul. Românii îl poartă la gât sau la mână. Au devenit bogați # Newsweek.ro
Prețul unui metal s-a scumpit mult mia mult ca aurul, care oricum a avut o creștere spectaculoasă în...
12:10
Ministerul de Interne demontează un nou fake. Imaginea femeii care distruge un BMW de Poliție nu este reală # Newsweek.ro
Ministerul de Interne avertizează că imaginile virale cu o femeie care ar distruge un BMW al Poliţie...
Acum 8 ore
11:50
Cât costă să mergi cu copilul la Târgul de Crăciun de la Sibiu sau Craiova în minivacanța de 1 Decembrie? # Newsweek.ro
Primele târguri de Crăciun din România și unele dintre cele mai apreciate și-au deschis deja porțile...
11:30
Cristian Hrițuc: „Drulă dă dovadă de infantilism politic. Pericolul Anca Alexandrescu este real” # Newsweek.ro
Analistul politic Cristian Hrițuc face o analiză a campaniei electorale de la București și spune că ...
11:10
În orice regim politic cu probleme, una din puteri încearcă să se dea peste nas celorlalte. România ...
11:00
Marele Horoscop 2026 Rac - probleme, Gemeni - bani, Balanță - atenție la sănătate, Pești - dureri de cap # Newsweek.ro
Avem primul horoscop pe 2026. Horoscop 2026 Berbec, Rac - probleme, Gemeni - bani, Balanță - atenție...
10:40
Ministerul muncii pedepsește 800.000 de pensionari. Au pensia înghețată încă 2 ani. În ce domenii au muncit? # Newsweek.ro
Ministerul muncii admite ceea ce Newsweek a scris în urmă cu un an de zile. Există un număr de aprox...
10:10
Așa cum oficialii americani și români au anunțat pe 29 octombrie, soldații din cadrul Brigăzii a 2-a...
Acum 12 ore
10:00
A murit marea cântăreață pop, actriță și compozitoare Ornella Vanoni. Ascultă hit-ul „La musica e finita” # Newsweek.ro
Ornella Vanoni, marea cântăreață pop, actriță și compozitoare italiană, a murit la vârsta de 91 de a...
09:40
VIDEO Incendiu violent, într-un bloc nou, cu 11 etaje, din București, unde un apartament sare de 200.000 € # Newsweek.ro
Pompierii intervin cu 10 autospeciale pentru stinge un incendiu violent izbucnit într-un bloc nou, c...
09:10
A început campania electorală pentru Primăria București. Ce transmit principalii candidați? Care sunt regulile # Newsweek.ro
Sâmbătă, 22 noiembrie 2025, la ora 0.00, a început campania electorală pentru Primăria București. Pr...
08:50
Una dintre cele mai spectaculoase atracții turistice din România, sub sechestru. Primăria se plânge # Newsweek.ro
Salina Turda, una dintre cele mai spectaculoase și cunoscute atracții turistice din România, a fost ...
08:30
Criză politică și economică fără precedent, în Franța. Deputații au respins bugetul pentru anul următor # Newsweek.ro
Franța trece printr-o criză politică și economică fără precedent în ultimii zeci de ani. Deputații a...
08:00
SUA vor să dea Germaniei conducerea militară a NATO în Europa. 320.000 de miliari numai pe flancul estic # Newsweek.ro
Statele Unite doresc ca Germania să preia comanda forțelor NATO în Europa, a declarat trimisul lui D...
08:00
Rusia a atacat iar cu drone Ucraina la granița cu România. Armata a ridicat două avioane F-16 Fighting Falcon # Newsweek.ro
În această dimineață a fost dat mesaj Ro-Alert în nordul judeţului Tulcea și armata a ridicat două a...
08:00
Gala Radar de Media 2025, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate comunicării, divertism...
07:50
Avion spion al SUA de la baza Mihail Kogălniceanu, misiune rară în Marea Neagră. Ce caută în apropierea Rusiei # Newsweek.ro
Pentru a doua oară consecutiv, un avion spion al SUA „desenează” bucle deasupra Mării Negre pe o tra...
07:40
Amendă de 2.500 lei dacă arzi aceste lemne în sobă. Cu ce NU ai voie să te încălzești iarna? # Newsweek.ro
Autoritățile avertizează că arderea lemnelor umede sau a deșeurilor în sobă poate atrage amenzi de p...
07:30
De ce mâncăm mai mult toamna și iarna? „Nu e foame ci creierul nostru”. De ce vrea sare, zahar și grăsimi? # Newsweek.ro
Toamna și iarna avem tendința să mâncăm mai mult și mai nesănătos. Specialiștii au descoperit care e...
07:10
Horoscop 23 noiembrie. Luna în Capricorn schimbă planurile Racilor. Vărsătorii, situații neașteptate # Newsweek.ro
Horoscop 23 noiembrie. Luna în Capricorn schimbă planurile Racilor. Vărsătorii și Gemenii au parte d...
07:10
Sute de mașini de Poliție, implicate în accidente pe drumurile din România. Unele erau în misiune # Newsweek.ro
Sute de mașini de Poliție au fost implicate, anul acesta, în accidente ruteire, pe drumurile din Rom...
06:30
Arhivele Naționale eliberează gratuit adeverințe la pensie în 12 luni. Cu 800 lei le ai în 10 zile # Newsweek.ro
Arhivele Naționale ale României au anunțat că pensionarii care au nevoie de adeverințe pentru pensio...
Acum 24 ore
23:40
Nicușor Dan anunță când vom afla detalii despre lovitura pusă la cale de Potra și Călin Georgescu # Newsweek.ro
Horațiu Potra a fost adus, aseară, în țaăr. Nicușor Dan a vorbit ca despre o reușită aducerea în Rom...
22:20
Preţul petrolului scade din nou, în timp ce Washingtonul și Kievul explorează calea păcii # Newsweek.ro
Preţul petrolului scade din nou, pe burse, în timp ce Washingtonul și Kievul explorează calea păcii ...
21:40
Eli Lilly atinge o capitalizare de piață de 1 trilion de dolari, cu medicamente de slăbit în plină expansiune # Newsweek.ro
Fabricantul de medicamente Eli Lilly atinge o capitalizare de piață de 1 trilion de dolari, cu medi...
21:10
Nicuşor Dan: Urmăresc cu cea mai mare atenţie cele mai recente evoluţii privind războiul Rusia - Ucraina # Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan spune că urmăreşte cu cea mai mare atenţie cele mai recente evoluţii privin...
20:50
Ilie Bolojan: Interzicerile de cumul pensie-salariu vor viza exclusiv pensiile necontributive # Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a anunţat că, conform unui proiect de lege elaborat acum, interzicerile ...
20:40
Ilie Bolojan a primit plângeri de la mediul de business. Impozitul pe cifra de afaceri inhibă investiţiile # Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a primit plângeri de la actanţii din mediul de business, conform cărora ...
20:30
Christine Lagarde (BCE): Economia Europei este orientată spre o lume pe cale de dispariție # Newsweek.ro
Christine Lagarde, şefa Băncii Centrale Europene, spune că economia Europei este orientată spre o lu...
20:00
Vicepreşedintele SUA, JD Vance, și-a exprimat speranța că soția sa hindusă, Usha, va deveni creștină...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.