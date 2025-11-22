Robert Lewandowski a intrat în istoria Barcelonei! Polonezul a marcat primul gol pe noul Camp Nou. Messi nu a fost uitat de fani

23:40

FC Argeș și Universitatea Craiova au luptat pentru cele trei puncte puse în joc la Mioveni, însă câștig de cauză a avut formația antrenată de portughezul Filipe Coelho, care s-a impus cu scorul de 2-1. După fluierul final, câte doi jucători de la fiecare echipă au fost supuși unui control antidoping de rutină. Trei dintre […]