Liverpool – Nottingham Forest 0-3. Dezastru pentru campioana Angliei! Fanii nu au mai suportat și au plecat înainte de final

Antena Sport, 22 noiembrie 2025 19:20
Acum 10 minute
19:30
Are 50 milioane de euro în cont, dar pe masă are muşama "ca la sat". De ce sportivul te top stă tot cu părinţii
Liderul mondial Carlos Alcaraz, accidentat la piciorul drept, a declarat forfait pentru Cupa Davis de la Bologna. În timpul sferturilor Cupei Davis dintre Spania și Cehia, câștigate de spanioli cu 7-6 (8), 7-6 (8), el a postat o fotografie care s-a viralizat imediat. Carlos Alcaraz a postat pe contul său de Instagram o poză în
19:30
Naționala de handbal feminin a României, a doua victorie la Trofeul Carpați. Ce urmează pentru tricolore
Echipa națională de handbal feminin a României a obținut a doua victorie consecutivă în cadrul Trofeului Carpați, la capătul unui meci controlat de fetele pregătite de Ovidiu Mihăilă. După succesul clar contra selecționatei Portugaliei, România a trecut fără mari emoții și de naționala Cehiei, scorul final fiind 37 – 30 în favoarea tricolorelor. România –
Acum 30 minute
19:20
Liverpool a suferit o nouă înfrângere usturătoare. Campioana Angliei nu a avut replică în fața lui Nottingham Forest, o echipă cu mari probleme în acest sezon, scor 0-3. Aceasta este a doua înfrângere pentru echipa lui Arne Slot la scor de neprezentare, după ce, în urmă cu câteva săptămâni, Crystal Palace câștiga cu acest scor
19:10
FRF a reacționat, după ce Alexandru Musi a venit accidentat de la naționala U21: „A acuzat un disconfort"
Dinamo București va avea o absență importantă la meciul de la Botoșani, asta după ce Alexandru Musi s-a accidentat în cantonamentul naționalei sub 21 de ani a României. Situația fotbalistului a fost comentată în mass-media și s-ar fi spus că acesta ar fi adus la cunoștință staff-ului medicale problemele cu care se confruntă și totuși
Acum o oră
18:50
Genoa a condus de două ori, dar a făcut doar egal la Cagliari. Ce s-a întâmplat cu Nicolae Stanciu
Genoa, patronată de Dan Şucu, a terminat la egalitate în deplasare, scor 3-3, cu gruparea sardă Cagliari, în etapa a 12-a din Serie A. Nicolae Stanciu a fost doar rezervă la această partidă. Prima repriză a meciului de pe Unipol Domus a fost una spectaculoasă, cu patru goluri marcate. Vitinha a deschis scorul pentru Genoa,
18:50
Bayern Munchen, revenire spectaculoasă! A câștigat cu scor de tenis după ce a avut emoții în primele 17 minute
Bayern Munchen a câștigat cu 6-2 meciul de pe teren propriu cu Freiburg, din etapa cu numărul 11 din Bundesliga. Echipa lui Vincent Kompany a început cu stângul duelul de pe Allianz Arena, fiind condusă cu 2-0 după numai 17 minute. Bavarezii și-au revenit însă rapid și au reușit până la finalul să înscrie de
Acum 2 ore
18:30
Massimiliano Allegri, în gardă înaintea confruntării cu Cristi Chivu: „Victoria îți schimbă starea de spirit"
Inter – AC Milan este capul de afiș al etapei cu numărul 12 din Serie A. Echipa antrenată de Cristi Chivu are un avans de două puncte față de marea rivală, iar o victorie ar însemna automat și menținerea pe prima poziție în clasament. La conferința de presă premergătoare partidei, Massimiliano Allegri a vorbit despre
18:30
Un nou scandal uriaș în Spania! Șeful La Liga riscă să fie demis, după plângerea Barcelonei: "Foarte grav"
Tribunalul Administrativ al Sportului (TAD) a deschis un dosar disciplinar de natură „foarte gravă" împotriva lui Javier Tebas, preşedintele LaLiga, pentru presupusa divulgare de informaţii confidenţiale despre FC Barcelona, potrivit mai multor surse oficiale şi conform Sport. Plângerea a fost depusă de Miguel Ángel Galán, preşedintele Asociaţiei pentru Transparenţă şi Democraţie în Sport, care îl
18:10
Veste dramatică despre Valentin, singurul fiu rămas în viaţă al cuplului Elena şi Nicolae Ceauşescu. Suferă de o boală gravă
Valentin Ceaușescu a avut o apariție publică rară. La 77 de ani, singurul fiu rămas în viață al fostului dictator, Nicolae Ceaușescu, a fost prezent la lansarea filmului documentar despre viața lui Ladislau Boloni. Valentin Ceaușescu are prezențe puține în spațiul public. Acesta a ținut însă să fie alături de Ladislau Boloni la lansarea filmului
18:10
Campioana surpriză din Europa? Nou-promovata care și-a demis antrenorul pentru că nu punea muzică în autocar
Campionatul din Belarus este pe cale să aibă cea mai surprinzătoare câștigătoare din Europa. Cu două runde înainte de final, ML Vitebsk are cinci puncte avans față de Dinamo Minsk, campioana la zi. Dacă duminică o bate pe Gomel, pe propriul teren, ML Vitebsk va deveni campioana Belarusului. Ar face-o chiar în anul promovării din
17:50
Robert Lewandowski a intrat în istoria Barcelonei! Polonezul a marcat primul gol pe noul Camp Nou. Messi nu a fost uitat de fani
Robert Lewandowski a avut nevoie de doar câteva minute pentru a deschide scorul în meciul dintre Barcelona și Bilbao, din etapa cu numărul 13 din La Liga. Echipa lui Hansi Flick a revenit pe Camp Nou, după aproximativ doi ani și jumătate. Arena celor de la Barcelona a intrat în renovări în iunie 2023, iar
17:50
Cristi Chivu, laude la adresa rivalului, înaintea derby-ului cu Milan: „Știe să fie pragmatic"
Pentru prima dată în calitate de antrenor, Cristian Chivu va experimenta un Derby della Madonnina. Fostul mare jucător al Interului a prefațat duelul cu marea rivală în cadrul unei conferințe de presă. Acesta a decis să nu-și bage echipa în cantonament cu o zi înaintea meciului și a explicat care sunt măsurile de precauție pe
17:40
Afacerea care l-a ruinat pe Ciprian Marica. Cum a risipit 2 milioane de euro: "Investiții prost făcute"
Nu e numai lapte şi miere pentru Ciprian Marica. Fostul atacant al naţionalei României a recunoscut care a fost afacerea de i-a dat mari bătăi de cap şi i-a adus o pierdere de 2 milioane de euro. Cum averea fostului atacant nu ajunge la 10 milioane de euro, pierderea a fost una substanţială. Ce s-a
Acum 4 ore
17:30
Cursa Marelui Premiu din Las Vegas LIVE VIDEO (06:00, Antena 3 CNN și AntenaPLAY). Lando Norris, în pole-position
Cursa Marelui Premiu din Las Vegas este duminică dimineața, de la ora 06:00, în direct pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Lando Norris, liderul clasamentului piloților, va pleca din pole-position în cursa stradală din Nevada și își poate mări distanța față de coechipierul Oscar Piastri. Australianul va pleca de pe locul al cincilea în cursa
17:10
Pierdere importantă în tabăra giuleştenilor înainte de meciul cu CFR Cluj. Clubul a anunţat oficial că Alexandru Pașcanu a suferit o entorsă la glezna piciorului drept și vor urma mai multe investigații medicale. Nu este însă clar cât lipseşte fundaşul central. Alexandru Pașcanu a fost om de bază pentru giuleşteni de la începutul campionatului. A
17:00
Ionuț Radu a închis poarta în ultimul meci jucat de Celta Vigo. Nota primită de portarul român
Ionuț Radu a fost titular pentru Celta Vigo în deplasarea de pe terenul celor de la Deportivo Alaves, din etapa cu numărul 13 a primei ligi din Spania. Echipa românului s-a impus cu scorul de 1-0, rezultat care îi aduce o clasare pe poziția a zecea. Portarul echipei naționale de fotbal a României a avut
16:40
Denis Drăguș, transfer surprinzător în afara Turciei! Ce antrenor a pus ochii pe român
Împrumutat din vară de Trabzonspor la Eyupspor, Denis Drăguș ar putea face pasul către un alt campionat, încă din această iarnă. Internaționalul român a bifat doar 7 apariții în acest sezon, dar nu a marcat niciodată până acum. Presa din Turcia anunță o destinație neașteptată pentru jucătorul evaluat de Transfermarkt la 3,5 milioane de euro.
16:40
Atacuri suburbane între doi grei din fotbalul românesc din cauza lui Lucescu: "Puteai să mori la 31 de ani"
Scandal în toată regula între Marcel Puşcaş şi Ion Crăciunescu. Conflictul a plecat între cei doi grei din fotbalul românesc de la Mircea Lucescu. Crăciunescu i-a certut demisia lui Lucescu, iar declaraţia lui l-a enervat la culme pe Marcel Puşcaş. "După părerea mea, a ajuns într-un punct în care ar trebui să se retragă! Să
16:30
Fotbalist din România, transferat în Serie A pentru 7 milioane de euro. Giovanni Becali poartă negocierile
Giovanni Becali spune că pregăteşte un nou transfer de top pentru fotbalul românesc. Impresarul a anunţat că este posibil ca Ștefan Baiaram să plece în Serie A chiar din această iarnă. Impresarul îl aseamănă pe fotbalistul din Bănie cu Dennis Man, iar preţul de transfer este de 7 milioane de euro. "(n.r. Cine e următorul
16:30
Vinicius mai are contract cu Real Madrid până în iunie 2027, dar viitorul său la echipa de pe Bernabeu a fost pus sub semnul întrebării în ultima perioadă. Starul brazilian a avut mai multe răbufniri, una chiar în timpul El Clasico, iar spaniolii au scris despre dorința sa de a pleca de la echipă, după
16:20
Daniel Oprița, atac la conducerea Stelei după egalul de la Buzău: „Să facă echipă, să antreneze ei"
Steaua București a scos doar un rezultat de egalitate pe terenul celor de la Metalul Buzău, în etapa cu numărul 14 a ligii a doua. Formația roș-albastră a rămas pe locul trei în clasament, la un punct peste adversarul direct de sâmbătă. După fluierul final, Daniel Oprița a analizat evoluția echipei sale, dar a avut
16:00
Zeljko Kopic, veste mare pentru fanii "câinilor" în legătură cu "perla" lui Dinamo, Adrian Mazilu!
Antrenorul croat al lui Dinamo, Zeljko Kopic (48 de ani) le-a dat o veste excelentă fanilor "câinilor" în legătură cu Adrian Mazilu (20 de ani), jucător în care suporterii din Ştefan cel Mare îşi pun mari speranţe. Kopic a anunţat că Adrian Mazilu s-a antrenat prima oară cu echipa de la transferul la Dinamo. Cotat
Acum 6 ore
15:30
Alex Maxim a marcat pentru Gaziantep! Nota românului după o victorie mare în deplasare
Alex Maxim (35 de ani)
15:10
Atacantul francez al lui Dinamo, Mamoudou Karamoko (26 de ani), l-a lăudat pe vârful unei rivale la conferinţa de presă premergătoare duelului cu FC Botoşani. Karamoko s-a arătat impresionat de compatriotul său, Steven Nsimba (29 de ani), atacantul Universităţii Craiova. Karamoko l-a remarcat pe Steven Nsimba: “E genul de jucător care-mi place” „Îmi place Nsimba, […] The post Karamoko, impresionat de jucătorul unei rivale a lui Dinamo: “E foarte bun” appeared first on Antena Sport.
14:50
Kopic, întrebat dacă Musi a fost forţat să se antreneze accidentat la naţionala U21! Răspunsul antrenorului # Antena Sport
Antrenorul lui Dinamo, Zeljko Kopic (48 de ani), a fost întrebat la conferinţa de presă premergătoare meciului “câinilor” cu Botoşani dacă Alex Musi (21 de ani) a fost forţat să se antreneze la naţionala U21, deşi se ştia că este accidentat. Kopic a răspuns tranşant că nu vrea să se gândească la aşa ceva. El […] The post Kopic, întrebat dacă Musi a fost forţat să se antreneze accidentat la naţionala U21! Răspunsul antrenorului appeared first on Antena Sport.
14:20
Oklahoma City Thunder, a 16-a victorie a sezonului în NBA. Succes categoric pentru campioană cu Utah Jazz # Antena Sport
Oklahoma City Thunder, campioana en titre a NBA, a obţinut o victorie zdrobitoare, cu 144-112, în faţa lui Utah Jazz, vineri în deplasare, şi şi-a trecut în cont a 16-a victorie din 17 meciuri în acest sezon al ligii profesioniste nord-americane de baschet. Liderul Conferinţei de Vest a mizat din nou pe MVP-ul (cel mai […] The post Oklahoma City Thunder, a 16-a victorie a sezonului în NBA. Succes categoric pentru campioană cu Utah Jazz appeared first on Antena Sport.
14:10
Steaua şi CS Dinamo şi-au încheiat meciurile disputate în etapa a 14-a din Liga 2 la egalitate, cu acelaşi scor, 1-1. Steaua a jucat în deplasare cu Metalul Buzău, iar CS Dinamo a jucat acasă, cu Reşiţa. Rezultate înregistrate în partidele disputate, în etapa a 14-a, a Ligii a II-a: Metalul Buzău – Steaua Bucureşti […] The post Steaua şi CS Dinamo, remize cu acelaşi scor. Rezultate din Liga 2 appeared first on Antena Sport.
14:00
Crimă şocantă în faţa stadionului Da Luz! Liderul ultraşilor Benficăi a fost împuşcat în cap! # Antena Sport
O crimă şocantă a avut loc în faţa stadionului Da Luz, pe care evoluează Benfica Lisabona. Unul dintre liderii ultraşilor Benficăi, Sergio Caetano, a fost găsit împuşcat în cap. Un alt membru al facţiunii “Diabos Vermelhos” (Diavolii Roșii), conduse de Sergio Caetano, a fost dat dispărut. Poliţia portugheză a deschis o anchetă pentru a stabili […] The post Crimă şocantă în faţa stadionului Da Luz! Liderul ultraşilor Benficăi a fost împuşcat în cap! appeared first on Antena Sport.
13:40
Gigi Becali, reacție categorică după ce a fost suspendat de UEFA: „Nu am făcut nimic!” # Antena Sport
Gigi Becali a oferit prima reacție după ce a aflat că a fost sancționat de UEFA. Patronul campioanei și Mihai Stoica au fost suspendați pentru un meci, după returul cu Aberdeen, din play-off-ul Europa League, câștigat cu 3-0. Inițial, FCSB a primit o amendă de 30.000 de euro și a fost închisă o parte din Arena […] The post Gigi Becali, reacție categorică după ce a fost suspendat de UEFA: „Nu am făcut nimic!” appeared first on Antena Sport.
Acum 8 ore
13:30
Cristi Chivu, decizie care i-a surprins pe italieni cu o zi înainte de Inter – AC Milan. Ce a făcut antrenorul român # Antena Sport
Cristi Chivu a luat o decizie care i-a surprins pe italieni înainte de Inter – AC Milan, marele derby din etapa a 12-a din Serie A. Partida „de foc” se va disputa duminică, de la ora 21:45. Cristi Chivu va bifa primul „Derby della Madonnina” ca antrenor. Inter e lider la startul etapei, având două puncte în […] The post Cristi Chivu, decizie care i-a surprins pe italieni cu o zi înainte de Inter – AC Milan. Ce a făcut antrenorul român appeared first on Antena Sport.
13:20
Un star al lui Real Madrid, transferat la echipa care a “spulberat-o” pe FCSB în Europa League # Antena Sport
Transferul brazilianului lui Endrick de la Real Madrid la Olympique Lyon este aproape finalizat, a anunţat Matteo Moretto, jurnalist la Marca. „Acordul Endrick-Lyon este finalizat în proporţie de 100%. Tranzacţia dintre Real Madrid şi Lyon este finalizată în proporţie de 99,9%”, a asigurat el vineri. Endrick va merge la Olympique Lyon Paulo Fonseca, care duce […] The post Un star al lui Real Madrid, transferat la echipa care a “spulberat-o” pe FCSB în Europa League appeared first on Antena Sport.
13:10
Alexandru Stoian (17 ani) va fi titular sâmbătă, la meciul pe care FCSB îl va disputa pe teren propriu cu Petrolul. Meciul FCSB – Petrolul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport de la ora 20:30. Din informaţiile AntenaSport, Gigi Becali (67 de ani) a decis ca FCSB […] The post Echipa FCSB-ului la meciul cu Petrolul! Surprizele pregătite de Gigi Becali appeared first on Antena Sport.
13:00
Ousmane Dembele a revenit la antrenamentele lui PSG. Veste bună pentru francezi înaintea confruntării cu Tottenham # Antena Sport
Ousmane Dembele, câştigătorul “Balonului de Aur” în acest an, accidentat pe 5 noiembrie în meciul cu Bayern Munchen, după o primă accidentare la o coapsă, a revenit vineri la antrenamentele echipei PSG. Atacantul francez a fost prezent la debutul şedinţei colective de vineri după-amiază, la centrul de antrenament al lui PSG, la fel ca şi […] The post Ousmane Dembele a revenit la antrenamentele lui PSG. Veste bună pentru francezi înaintea confruntării cu Tottenham appeared first on Antena Sport.
12:40
“Am plâns două zile, eram lat” Florin Bratu, dezvăluiri despre decizia care l-a dărâmat, luată de Victor Piţurcă # Antena Sport
Florin Bratu (45 de ani) a mărturisit că nici acum nu a uitat decizia luată de Victor Piţurcă (67 de ani) în urmă cu 17 ani. Piţurcă, la acel moment selecţioner al României, l-a lăsat acasă pe Bratu. Atacantul ar fi putut să fie în lotul României la EURO 2008, dar Piţurcă a preferat alţi […] The post “Am plâns două zile, eram lat” Florin Bratu, dezvăluiri despre decizia care l-a dărâmat, luată de Victor Piţurcă appeared first on Antena Sport.
12:20
Încredere totală pentru noua „perlă” de la FCSB: „Va fi un jucător important pentru echipa națională” # Antena Sport
Gabi Torje îi oferă încredere totală lui Alexandru Stoian, noua „perlă” de la FCSB. Fostul internațional a avut doar cuvinte de laudă la adresa mijlocașului de 17 ani al campioanei. Alexandru Stoian are șanse să fie titular în duelul cu Petrolul, din runda a 17-a din Liga 1. Ținând cont de accidentarea lui Daniel Bîrligea, tânărul jucător ar […] The post Încredere totală pentru noua „perlă” de la FCSB: „Va fi un jucător important pentru echipa națională” appeared first on Antena Sport.
12:00
Jose Mourinho s-a enervat după ce Benfica s-a chinuit cu o echipă de liga a 3-a în Cupă: “Jucătorii mă trădează” # Antena Sport
Antrenorul Benficăi, Jose Mourinho (62 de ani), şi-a criticat dur jucătorii după ce formaţia lui s-a calificat cu emoţii în optimile Cupei Portugaliei. Benfica a învins-o doar cu 2-0 pe Atletico, formaţia din liga a 3-a, ambele goluri fiind marcate după pauză. Mourinho a schimbat 4 jucători după finalul primei reprize, pe Rego, Ivanovic, Barrenechea […] The post Jose Mourinho s-a enervat după ce Benfica s-a chinuit cu o echipă de liga a 3-a în Cupă: “Jucătorii mă trădează” appeared first on Antena Sport.
12:00
UTA – U Cluj LIVE SCORE (15:00). Arădenii țintesc a treia victorie consecutivă. Echipele probabile # Antena Sport
UTA – U Cluj, duelul din etapa a 17-a din Liga 1, va fi în format live score, pe AS.ro, de la ora 15:00. Arădenii lui Adrian Mihalcea țintesc a treia victorie consecutivă în campionat. În precedentele două runde, UTA le-a învins pe Metaloglobus (2-0) și pe Universitatea Craiova (2-1). UTA – U Cluj LIVE SCORE (15:00) UTA […] The post UTA – U Cluj LIVE SCORE (15:00). Arădenii țintesc a treia victorie consecutivă. Echipele probabile appeared first on Antena Sport.
11:40
După ce a înregistrat al doilea cel mai bun timp în calificările de la Las Vegas, Max Verstappen (Red Bull) a explicat dificultăţile de a conduce un monopost de Formula 1 pe pista udă a acestui circuit special. Pole-position-ul a fost obținut de Lando Norris. Cursa de la Las Vegas va fi duminică, de la ora 06:00, în […] The post Max Verstappen, după calificările din Las Vegas: „E ca și cum ai pilota pe gheață” appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
11:30
Victor Pițurcă, mesaj direct pentru Mircea Lucescu înaintea confruntării cu Turcia: „Intră în joc valoarea lui” # Antena Sport
Victor Pițurcă a transmis un mesaj direct pentru Mircea Lucescu după ce România a picat cu Turcia în semifinala play-off-ul de calificare la World Cup 2026. Dacă va trece de turci, naționala va înfrunta învingătoarea partidei Slovacia – Kosovo. Victor Pițurcă a declarat că la duelul din martie va intra în joc și valoarea de antrenor […] The post Victor Pițurcă, mesaj direct pentru Mircea Lucescu înaintea confruntării cu Turcia: „Intră în joc valoarea lui” appeared first on Antena Sport.
11:20
Mircea Rednic, asaltat de oferte după despărţirea de Standard Liege! Două dintre acestea, chiar din România! # Antena Sport
Mircea Rednic (63 de ani) a dezvăluit că nu a dus lipsă de oferte după despărţirea de Standard Liege. Rednic a stat pe banca lui Standard numai 5 meciuri, obţinând două victorii, pierzând de două ori şi remizând într-un meci. Ambele înfrângeri au fost umilitoare, 0-3 atât cu Union Saint-Gilloise, cât şi cu Cercle Brugge, […] The post Mircea Rednic, asaltat de oferte după despărţirea de Standard Liege! Două dintre acestea, chiar din România! appeared first on Antena Sport.
10:50
Gigi Becali și Mihai Stoica, sancționați de UEFA. Ce pedeapsă au primit cei doi, după amenda FCSB-ului # Antena Sport
Gigi Becali și Mihai Stoica au fost sancționați de UEFA. Forul european nu a trecut cu vederea ce s-a întâmplat la duelul FCSB-ului cu Aberdeen, din play-off-ul Europa League, de pe Arena Națională. Inițial, campioana a primit doar o amendă de 30.000 de euro pentru scandările rasiste ale fanilor. Totodată, o parte din stadion a […] The post Gigi Becali și Mihai Stoica, sancționați de UEFA. Ce pedeapsă au primit cei doi, după amenda FCSB-ului appeared first on Antena Sport.
10:50
“Nu mai intra în baie” Ce a putut păţi în închisoare milionarul român care are 9 copii cu 4 femei! # Antena Sport
Cristi Borcea (55 de ani) a trecut prin momente dificile în detenţie, în timp ce îşi ispăşea condamnarea la 6 ani şi 4 luni de închisoare din Dosarul Transferurilor. Borcea se temea foarte tare de şobolani, iar în închisoare era plin de aceste vietăţi. Giovanni Becali (73 de ani) a dezvăluit că Borcea nu mai […] The post “Nu mai intra în baie” Ce a putut păţi în închisoare milionarul român care are 9 copii cu 4 femei! appeared first on Antena Sport.
10:50
Sergiu Hanca deține controlul cu ajutorul aplicațiilor. Antrenamentul, nutriția, toate datele sunt centralizate în telefonul mobil. Comunicarea e mult mai ușoară și la fotbal datorită tehnologiei. „(Aplicația favorită și de ce) WhatsApp-ul. Mai urmăresc ce se postează pe grupul echipei”, a spus Sergiu Hanca. Jucătorul cu cinci meciuri în naționala României își verifică fiecare lingură de […] The post Sergiu Hanca deține controlul cu ajutorul aplicațiilor de pe telefonul mobil appeared first on Antena Sport.
10:30
Veste bună pentru FCSB înaintea meciului cu Petrolul. Revenire de ultim moment în lotul campioanei # Antena Sport
FCSB a primit o veste bună înaintea meciului cu Petrolul, din etapa a 17-a din Liga 1. Valentin Crețu s-a refăcut și va fi în lot pentru duelul cu „lupii galbeni”. Partida din etapa a 17-a din Liga 1 se va disputa azi, de la ora 20:30, pe Arena Națională. Meciul va fi în format […] The post Veste bună pentru FCSB înaintea meciului cu Petrolul. Revenire de ultim moment în lotul campioanei appeared first on Antena Sport.
10:20
FCSB – Petrolul, 20:30, LIVE TEXT. Campioana vrea să se apropie de locurile de play-off # Antena Sport
Meciul FCSB – Petrolul e în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport sâmbătă, de la ora 20:30. Campioana ultimelor două sezoane e, în acest moment, pe locul 9 în campionat, cu 20 de puncte. Petrolul e doar pe 14, cu 15 puncte, dar “lupii galbeni” sunt neînvinşi de pe 27 septembrie, atunci […] The post FCSB – Petrolul, 20:30, LIVE TEXT. Campioana vrea să se apropie de locurile de play-off appeared first on Antena Sport.
09:50
Lewis Hamilton, bornă negativă fără precedent după calificările din Las Vegas: „E oribil, mai rău de atât nu se poate” # Antena Sport
Lewis Hamilton a atins o bornă negativă fără precedent după calificările din Las Vegas. Septuplul campion mondial de la Ferrari va pleca de pe ultimul loc în cursa care va fi duminică, de la ora 06:00, în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY. Lewis Hamilton a încheiat pentru prima dată în carieră o […] The post Lewis Hamilton, bornă negativă fără precedent după calificările din Las Vegas: „E oribil, mai rău de atât nu se poate” appeared first on Antena Sport.
09:50
Veste proastă pentru Cristi Chivu înainte de primul Derby della Madonnina pe banca lui Inter! # Antena Sport
Cristi Chivu (45 de ani) a primit o veste proastă înainte de Inter – AC Milan, primul său Derby della Madonnina de când a devenit antrenor al nerazzurrilor. Adrien Rabiot (30 de ani) este refăcut, iar antrenorul rossonerilor, Max Allegri (58 de ani), plănuieşte să îl trimită pe teren din primul minut în derby-ul cu […] The post Veste proastă pentru Cristi Chivu înainte de primul Derby della Madonnina pe banca lui Inter! appeared first on Antena Sport.
09:20
Ilie Dumitrescu a dat verdictul după primul meci al lui Filipe Coelho la Universitatea Craiova: „Asta contează enorm” # Antena Sport
Ilie Dumitrescu a dat verdictul după primul meci al lui Filipe Coelho la Universitatea Craiova. Antrenorul de 45 de ani a debutat cu dreptul pe banca oltenilor, echipa reușind să o învingă cu 2-1 pe FC Argeș, în etapa a 17-a din Liga 1. Ilie Dumitrescu a remarcat schimbarea adusă de Filipe Coelho la Universitatea […] The post Ilie Dumitrescu a dat verdictul după primul meci al lui Filipe Coelho la Universitatea Craiova: „Asta contează enorm” appeared first on Antena Sport.
09:10
Bătaie generală pe teren după ce echipa lui Laurenţiu Reghecampf a câştigat în 10 oameni! # Antena Sport
Echipa lui Laurenţiu Reghecampf, Al-Hilal Omdurman, a câştigat cu 2-1 primul meci din grupa Ligii Campionilor Africii, disputat contra celor de la MC Alger. Al-Hilal Omdurman a evoluat în 10 oameni după eliminarea lui Salaheldin Alhassan din minutul 87. Jucătorii lui Reghecampf au reuşit să reziste şi au obţinut o victorie mare, acasă. După fluierul […] The post Bătaie generală pe teren după ce echipa lui Laurenţiu Reghecampf a câştigat în 10 oameni! appeared first on Antena Sport.
08:50
Gigi Becali pregătește un nou transfer la FCSB. Jucătorul de națională dorit de patronul campioanei # Antena Sport
Gigi Becali pregătește un nou transfer la FCSB, pentru perioada de mercato de iarnă care se apropie. Patronul campioanei a pus pe listă un jucător de la echipa națională care l-a încântat pe Mircea Lucescu. Gigi Becali a anunțat deja că-și dorește să facă cinci transferuri în iarnă. Patronul campioanei vrea să-și întărească echipa care în acest […] The post Gigi Becali pregătește un nou transfer la FCSB. Jucătorul de națională dorit de patronul campioanei appeared first on Antena Sport.
