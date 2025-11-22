Ce nu s-a văzut la TV la FCSB – Petrolul. Contre aprinse între Tavi Popescu și Eugen Neagoe: ce i-a reproșat antrenorul și cum a reacționat vedeta lui Gigi Becali. Video
Fanatik, 22 noiembrie 2025 22:20
Tavi Popescu a făcut o primă repriză bună în meciul FCSB - Petrolul. Însă, tehnicul jucător al campioanei României s-a contrat dur cu antrenorul Eugen Neagoe.
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 5 minute
22:40
Biletul zilei la pariuri, duminică, 23 noiembrie 2025. Câștig de 560 lei cu fotbal din Spania # Fanatik
Biletul zilei la pariuri de duminică, 23 noiembrie 2025, poate aduce un câștig de 560 lei cu ajutorul a două meciuri din campionatul Spaniei, La Liga.
Acum 15 minute
22:30
Scandări nepermise la un derby din Serie A. Meciul a fost la doar un pas de întreruperea permanentă. Ce s-a întâmplat, de fapt.
Acum 30 minute
22:20
Ce nu s-a văzut la TV la FCSB – Petrolul. Contre aprinse între Tavi Popescu și Eugen Neagoe: ce i-a reproșat antrenorul și cum a reacționat vedeta lui Gigi Becali. Video # Fanatik
Tavi Popescu a făcut o primă repriză bună în meciul FCSB - Petrolul. Însă, tehnicul jucător al campioanei României s-a contrat dur cu antrenorul Eugen Neagoe.
Acum o oră
22:10
Ce gol a putut să ia Ștefan Târnovanu în FCSB – Petrolul! Siyabonga Ngezana a „contribuit” decisiv. Video # Fanatik
Gol demn de jocurile video încasat de Ștefan Târnovanu în FCSB - Petrolul. Cum a contribuit Siyabonga Ngezana și cine este marcatorul Robert Sălceanu, de fapt.
22:00
Suporterii Petrolului erau gata să facă show la meciul cu FCSB, dar au fost opriți de jandarmi! Ce s-a găsit asupra lor pe Arena Națională. Foto # Fanatik
Fanii Petrolului au fost verificați la sânge de jandarmi înainte de meciul cu FCSB. Ce au reținut forțele de ordine prezente pe Arena Națională.
Acum 2 ore
21:40
Gică Hagi, primit cu ostilitate în Turcia când a semnat cu Galata: „L-a adus Giovanni pe elefantul ăsta!”. Cum a ajuns idol la Istanbul: „Săreau toţi să îi pupe mâna” # Fanatik
Gică Hagi este idol în Turcia pentru realizările pe care le-a avut la Galatasaray. Cu toate acestea, transferul său la gruparea din Istanbul n-a fost văzut cu ochi buni încă de la început
21:40
Fanii Petrolului, mesaj care i-a scos din minți pe adversarii de la FCSB la meciul direct! Ce au afișat pe Arena Națională. Foto # Fanatik
Suporterii Petrolului au afișat la partida cu FCSB, de pe Arena Națională, un mesaj care nu le-a căzut deloc bine fanilor campioanei României. Ce au afișat “lupii galbeni” pe cel mai mare stadion din România.
21:30
Curajul lui Gigi Becali a fost răsplătit din plin! Titular în mod surprinzător, Alex Stoian a deschis scorul în FCSB – Petrolul. Video # Fanatik
Alex Stoian a fost alegerea celor de la FCSB pentru postul de atacant în absența lui Daniel Bîrligea, în detrimentul lui Alibec și Thiam. Tânărul jucător a răsplătit încrederea primită și a deschis scorul în meciul cu Petrolul.
21:10
Prezență specială pe Arena Națională la FCSB – Petrolul! Constantin Budescu a mers să-și vadă fostele echipe: de cine a fost însoțit. Foto # Fanatik
Meciul dintre FCSB și Petrolul s-a bucurat de o prezență specială. Constantin Budescu a fost surprins la partidă alături de cele mai importante persoane din viața sa.
21:00
Capitala tremură! Unii dintre cei mai temuți ultrași din Europa iau cu asalt Arena Națională pentru meciul cu FCSB! Exclusiv # Fanatik
Suporterii ultras ai unui club important din Europa se mobilizează exemplar pentru partida cu FCSB, din grupa de Europa League. Câte bilete și-au achiziționat, deja, pentru partida programată pe Arena Națională.
20:50
Mesaj-manifest al fanilor FCSB la meciul cu Petrolul! Ce au afișat pentru susținerea suporterilor arestați după conflictul cu susținătorii Rapidului # Fanatik
Ce mesaj au afișat suporterii FCSB-ului chiar înaintea meciului din SuperLiga cu Petrolul. Susținere totală pentru fanii arestați după conflictul cu rapidiștii.
Acum 4 ore
20:30
FRF, lămuriri esențiale! Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Alex Musi, accidentat din nou la echipa națională # Fanatik
FRF a răspuns oficial după accidentarea lui Alex Musi la echipa națională U21. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu tânărul fotbalist al lui Dinamo.
20:20
Ionuț Radu, one man show în Spania! Ce a făcut portarul român după victoria uriașă obținută de Celta. Video # Fanatik
Ionuț Radu a făcut spectacol după meciul celor de la Celta Vigo. Ipostaza inedită în care a fost surprins portarul echipei naționale la finalul partidei.
20:10
Cine e sportivul preferat? Ciprian Ciucu a răspuns fără ezitare: „Nu ai cum să nu-l iubești!” # Fanatik
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Generală a Bucureștiului, a dezvăluit care este sportivul său preferat din toate timpurile. Ce români se află în topul primarului din Sectorul 6.
19:50
Fanatik SuperLiga, duminică, 23 noiembrie, ora 10:30. Cristi Coste, ediție de colecție după FCSB – Petrolul Ploiești # Fanatik
FANATIK SUPERLIGA, ediție de colecție după FCSB - Petrolul Ploiești. Cristi Coste va avea în platou invitați de top: Vivi Răchită, Marius Mitran, Sabin Ilie și Sorin Cârțu.
19:30
Adi Popa, distrus de fostul său coleg de la FCSB: “Foarte slab ca fotbalist. Sunt mai bun ca el la orice oră a zilei!” # Fanatik
Adi Popa a fost făcut praf de un fost atacant al roș-albaștrilor, cu care a împărțit același vestiar, timp de un sezon, la FCSB. Cine l-a atacat pe fostul internațional român, poreclit Motoreta grație vitezei.
19:10
Visul oricărui suporter devine realitate: un meci de Liga Campionilor văzut pe viu. Betano Social, platforma unde pariorii fac spectacol, pune la bătaie o experiență completă la unul dintre cele mai tari meciuri ale finalului […]
19:10
Campioana din Ucraina, condamnare de 19 ani în Rusia pentru tentativă de asasinat asupra unui ofițer # Fanatik
O campioană din Ucraina a fost condamnată la 19 de ani de închisoare în Rusia. Care a fost motivul și cum s-a apărat sportiva medaliată la haltere în instanță.
18:50
Cristiano Bergodi a fost entuziasmat după victoria din meciul UTA - U Cluj 0-2. Ce a spus, de fapt, tehnicianul italian și ce obiective are la formația studențească.
Acum 6 ore
18:40
Adrian Mihalcea, furibund după ce VAR a anulat după 5 minute golul marcat de UTA cu U Cluj: „E o imagine clară” # Fanatik
Adrian Mihalcea s-a dezlănțuit după UTA - U Cluj 0-2. Antrenorul arădenilor critică faptul că golul marcat de Marius Coman a fost anulat după intervenția VAR.
18:20
Fotbalistul de la FCSB, gest de mare caracter pentru fanii săi: „Trebuie să le ofer ceva pentru că mă susțin” # Fanatik
Gest superb făcut de fotbalistul de la FCSB! Membrii fanclubului său primesc, periodic, tricouri gratis de la favoritul lor. Care este motivul din spatele acestor cadouri
18:20
MM la Fanatik, duminică, 23 noiembrie, ora 13:30. Horia Ivanovici și Mihai Stoica, ediție incendiară după FCSB – Petrolul # Fanatik
Horia Ivanovici și Mihai Stoica vor pune lupa pe meciul FCSB - Petrolul, de o importanță deosebită pentru calificarea campioanei în play-off, în direct la „MM la Fanatik” duminică, 23 noiembrie, de la ora 13:30.
17:50
Cristi Chivu, discurs fabulos înaintea primului derby Inter – AC Milan: ”Știu cum să trăiesc o săptămână ca asta” # Fanatik
Pentru Cristi Chivu urmează marele derby al Italiei în care Inter întâlnește AC Milan. Ce a declarat tehnicianul român înaintea meciului care împarte orașul Milano în două.
17:40
Ionuț Cercel, relație specială cu un coleg de la FCSB: „Mă simt ca un copil al lui. Mă uit la el cu mare drag”. Dezvăluiri despre sfaturile primite de la Hagi # Fanatik
Ionuț Cercel, mai mult decât impresionat de un coleg de la FCSB. Ce spune fundașul despre cum Gică Hagi l-a pregătit pentru experiența la un club mare din România.
17:20
Ion Crăciunescu, distrus după ce l-a atacat pe Mircea Lucescu: “Vârsta este doar o cifră. Tu puteai să mori la 31 de ani, când te-au călcat minerii în picioare” # Fanatik
Fostul mare arbitru a fost pus la zid după ce spus că Mircea Lucescu ar trebui să se retragă și să lase locul unui selecționer mai tânăr la echipa națională. Cine l-a atacat pe ex-președintele CCA.
17:10
Valentin Ceauşescu, unul dintre creatorii Stelei 1986, trece prin momente de coşmar: „I-a recidivat cancerul!” # Fanatik
Valentin Ceaușescu trece prin momente grele! Boala i-a recidivat după 15 ani, iar Giovanni Becali a făcut dezvăluiri cutremurătoare despre creatorul Stelei din 1986
17:00
Florin Cernat strigă adunarea la FCSB înaintea meciului cu Petrolul: „Avem mare nevoie de puncte”. Ce spune Darius Olaru # Fanatik
Florin Cernat vrea toate cele trei puncte la debutul său în calitate de director sportiv la FCSB. Campioana en-titre joacă împotriva Petrolului, sâmbătă, 22 noiembrie, de la ora 20:30
16:50
După ce a fost amendat de Gigi Becali, Daniel Bîrligea a făcut un gest impresionant pentru iubita sa. Antonia a postat totul pe internet # Fanatik
Daniel Bîrligea a dat de probleme pe plan profesional, însă asta nu l-a împiedicat să facă un gest cu adevărat emoționant pentru partenera sa, Antonia.
Acum 8 ore
16:40
Vești proaste pentru Gâlcă înaintea derby-ului cu CFR Cluj! Un titular de la Rapid s-a accidentat și va lipsi pe o perioadă nedeterminată # Fanatik
Costel Gâlcă a primit o veste cum nu se poate mai proastă înaintea derby-ului CFR Cluj - Rapid. Antrenorul giuleștenilor l-a pierdut pe unul dintre jucătorii de bază, care s-a accidentat
16:30
Cristian Chivu se pregătește de primul derby cu AC Milan, din postura de antrenor al lui Inter, iar românul a luat o decizie importantă înaintea partidei.
16:20
Zeljko Kopic a lămurit misterul accidentării lui Musi la echipa națională: „Asta a fost situația!” # Fanatik
Zeljko Kopic a fost întrebat despre problemele medicale pe care Alexandru Musi le are, asta după ce s-a scris că jucătorul lui Dinamo a fost forțat să se antreneze lovit la echipa națională.
16:10
Orașul din România în care s-ar muta Ciprian Ciucu dacă ar trebui să părăsească Bucureștiul. Răspunsul sincer dat de primarul Sectorului 6 # Fanatik
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, a dezvăluit, în emisiunea FANATIK EXCLUSIV, care este orașul din România unde s-ar putea dacă ar pleca vreodată din București.
16:00
Povestea excepțională a lui Miodrag Belodedici, singurul fotbalist român dublu câștigător al Cupei Campionilor Europeni. Marea nedreptate care i s-a făcut # Fanatik
Povestea din spatele marelui Miodrag Belodedici. Este singurul fotbalist român dublu câștigător al Cupei Campionilor Europeni, dar i s-a făcut o mare nedreptate. Vezi pe FANATIK toate detaliile.
15:50
Daniel Băluță a inaugurat strada Europa Unită, construită de la zero în doar patru luni. „Așa ar trebui să se lucreze în tot Bucureștiul: repede, complet, ordonat” # Fanatik
Daniel Băluță, candidatul PSD pentru Primăria Capitalei, a anunțat că s-a deschis o nouă stradă în Sectorul 4. Europa Unită a fost construită în doar patru luni
15:40
Daniel Oprița s-a dezlănțuit după egalul Stelei cu Metalul Buzău. Mesaj dur pentru jucători, conducători și suporteri # Fanatik
Daniel Oprița a răbufnit după ce Steaua a remizat, 1-1, în meciul de la Metalul Buzău, iar la finalul confruntării s-a certat inclusiv cu suporterii echipei sale.
15:20
Coincidenţa incredibilă după tragerea la sorţi a barajului pentru CM 2026: “O nouă calificare la Bratislava după 43 de ani? S-ar închide cercul pentru Lucescu” # Fanatik
Destinul îl poate duce pe Mircea Lucescu din nou la Bratislava. Naționala României a obținut o calificare istorică la un turneu final în urmă cu 43 de ani în orașul din Slovacia.
15:10
Dan Șucu transferă din La Liga: “Se potrivește perfect!”. Fundașul intrat pe radarul lui Genoa # Fanatik
Genoa are ca obiectiv evitarea retrogradării, iar clubul lui Dan Șucu și-a stabilit, deja, prioritățile pentru perioada de mercato din iarnă. Ce fundaș din La Liga a intrat în vizorul “grifonilor”.
15:00
Care este porecla lui Darius Olaru! Căpitanul FCSB, episod incredibil cu Gigi Becali: “Nu i-a răspuns la telefon” # Fanatik
Mihai Stoica a dezvăluit care este porecla lui Darius Olaru, pe care a căpătat-o încă din copilărie. Oficialul campioanei a povestit, totodată, un episod incredibil petrecut între căpitanul FCSB-ului și Gigi Becali.
Acum 12 ore
14:40
Amenințat cu moartea, starul din Premier League a plătit 35.000 de euro pentru un câine de pază. # Fanatik
Fotbalistul transferat de Liverpool în vară, Alexander Isak, are probleme mari după ce a fost amenințat cu moartea, iar acum a luat o decizie clară cu privire la siguranța sa.
14:20
Gigi Neţoiu aruncă bomba în alegerile pentru Primăria Capitalei: „Cred că Nicuşor Dan o să-l susţină pe Daniel Băluţă”. Video # Fanatik
Gigi Nețoiu aruncă bomba în contextul alegerilor pentru Primăria Capitalei, fiind de părere că Daniel Băluță va fi susținut cu Nicușor Dan pentru funcția de edil al orașului
14:20
Gigi Becali a început revoluția la FCSB! Cum arată primul 11 la meciul cu Petrolul. Exclusiv # Fanatik
FCSB își schimbă fața pentru meciul cu Petrolul Ploiești, din runda cu numărul 17 a SuperLigii, iar formula de start urmează să fie una inovativă, așa cum Gigi Becali a anunțat exclusiv la FANATIK.
14:10
Ce s-a ales de tânăra care a intrat în costum de baie pe teren la finala Champions League din 2019. Din ce face bani astăzi, surpriză totală # Fanatik
Cu ce se ocupă în prezent femeia care a fost filmată în costum de baie pe gazon în finala Champions League din 2019. Cum își câștigă aceasta existența.
13:50
Incidente șocante s-au petrecut înainte de meciul ce s-a desfășurat la Bologna, acolo unde forțele de ordine au fost nevoite să intervină și totul a produs un haos incredibil.
13:40
Mihai Covaliu, Preşedintele COSR, a oferit o reacție cât se poate de dură cu privire la comportamentul Cameliei Voinea. Cum a catalogat întreg incidentul?
13:20
Neluţu Varga, forţat să vândă CFR Cluj din cauza datoriilor? Dezvăluiri incendiare: „A pierdut 80 de milioane de euro”. Marea greşeală pe care a făcut-o cu Louis Munteanu. Exclusiv # Fanatik
Giovanni Becali a vorbit despre posibilitatea ca CFR Cluj să fie vândută de către Neluțu Varga. Patronul ardelenilor are probleme din cauza datoriilor, iar echipa poate fi depunctată
13:10
Investiția fabuloasă făcută de Novak Djokovic în Grecia. Pentru ce a cheltuit aproape 20 de milioane de euro # Fanatik
Novak Djokovic s-a mutat cu familia în Grecia în urmă cu ceva timp și a făcut și o investiție uriașă în această țară. Despre ce este vorba și ce planuri are sportivul?
12:50
Eveniment șocant petrecut în Portugalia, acolo unde liderul ultrașilor lui Benfica a fost găsit împușcat în cap chiar la stadionul echipei din Lisabona.
12:40
Mihai Rotaru a făcut iureș în direct după adoptarea „Legii Novak”: „O mare tâmpenie. Nu veni să-mi impui!” # Fanatik
Mihai Rotaru a contestat în direct la TV promulgarea „Legii Novak”. Patronul Universității Craiova nici nu vrea să audă de obligativitatea utilizării a 40% sportivi români la toate cluburile autohtone
12:20
Dezastru pentru Hamilton! Bornă negativă nemaiîntâlnită în carieră în calificările din Las Vegas # Fanatik
Starul din Formula 1, Lewin Hamilton, a avut o zi de coșmar în Marele Premiu din Las Vegas, acolo unde a atins o bornă negativă și a fost inclusiv amendat.
12:10
Alegeri București 2025. Lista completă și validată de BEC a candidaților la Primăria Capitalei # Fanatik
BEC a validat candidaturile a 17 persoane pentru alegerile din 7 decembrie, pentru funcția de primar general al Capitalei. Lista completă a acestora și toate amănuntele de știut despre alegerile din București.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.