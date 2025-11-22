Accident grav în Bihor: Biciclist lovit de mașină. Echipajele medicale încearcă să-l resusciteze

19:40

Tot mai mulți cumpărători preferă un automobil bine echipat, solid și confortabil, chiar dacă nu este nou, în locul unui model de serie cu dotări limitate. Diferența se simte nu doar la nivel de confort, ci și la costurile de întreținere și la modul în care aceste mașini își păstrează valoarea în timp. Pentru foarte mulți șoferi, achiziția unei mașini premium rulate nu mai este o alternativă, ci alegerea cea mai logică.