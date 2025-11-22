Ce facem astăzi, 23 noiembrie 2025, în Timișoara?
Timis Online, 23 noiembrie 2025 00:20
Ce facem astăzi, 23 noiembrie 2025, în Timișoara?
• • •
Acum 30 minute
Acum 4 ore
21:50
O vârstnică a fost lovită pe trecerea de pietoni sâmbătă, pe bulevardul Sudului din Timișoara.
Acum 12 ore
15:50
Filarmonica Banatul Timișoara celebrează muzica barocă printr-o nouă ediție a Festivalului Musica Ricercata. Sub titlul Triade, seria evenimentelor îndeamnă publicul „să fie parte a unei experiențe sonore ce reunește geniul lui Johann Sebastian Bach, Domenico Scarlatti și Georg Friedrich Händel”, anunță organizatorii.
15:40
Iubitorii de quiz-uri și fapte bune sunt invitați să participe la ediția 88 a Charity Quiz Night. Toate donațiile strânse vor merge către o asociație din județul Timiș, care ajută copiii vulnerabili din Banat.
15:40
Australia va implementa, începând cu 10 decembrie, prima interdicție la nivel mondial care împiedică copiii sub 16 ani să folosească platformele de socializare. Guvernul obligă companiile să verifice strict vârsta utilizatorilor și să șteargă conturile minorilor.
15:40
Sâmbătă laprânz, polițiștii au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe Autostrada A1 Deva-Nădlac, în zona localității Orțișoara.
15:30
Pot începe lucrările la parcul din cartierul Herendești din Lugoj. A fost predat amplasamentul # Timis Online
Călin Dobra, primarul Lugojului, anunță că a fost predat amplasamentul pentru înființarea unui parc modern în cartierul Herendești din Lugoj.
14:20
Napoleon Tiron e un mare artist. Și un povestaș de geniu. Sau viceversa. Cine poate măsura genialitatea? L-am cunoscut în urma cu mai bine de 10 ani, în minunata galerie Calina, și m-au fermecat creativitate sa, neliniștea, vioiciunea spiritului și poveștile lui. Tot așa cum vineri seara a cucerit zecile de oameni veniți să-l întâlnească la Kunsthalle Bega Timișoara, care i-a decernat „un premiu de prețuire deosebită”.
14:10
Clădirea, construită în anii ’50, care a funcționat ca cinema sub administrarea RADEF până în anii ’90, este acum o mică bijuterie a cartierului Freidorf și, de astăzi, va avea program săptămânal. Cinema Johnny și-a intrat, oficial, în pâine și își așteaptă publicul în acest weekend cu expoziții, circ, teatru și filme.
14:00
„Nu există nu se poate”. Spectacol caritabil cu muzică bănățeană, la inițiativa unui student din Timișoara # Timis Online
Pe 3 decembrie, de Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități, FITT – Casa Tineretului Timișoara va găzdui spectacolul caritabil „Nu există nu se poate”, care va reuni mai mulți artiști bănățeni. Evenimentul este organizat din inițiativa studentului Alex Murgoi, anul I – Asistență Socială, Universitatea de Vest din Timișoara, în colaborare cu Departamentul de Asistență Socială.
12:40
Ministrul Sănătății a vizitat șantierul Centrului pentru Mari Arși din Timișoara. Primii pacienți, așteptați de anul viitor # Timis Online
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a vizitat sâmbătă, 22 noiembrie, șantierul Centrului pentru Mari Arși din Timișoara, alături de vicepreședinta Băncii Mondiale pentru Europa și Asia Centrală, Antonella Bassani, președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, și managerul Spitalului Județean Timișoara, prof. dr. Dorel Săndesc.
Acum 24 ore
11:30
Vremea se răcește în toată țara, în acest weekend. Conform meteorologilor, va ploua în majoritatea regiunilor, iar de sâmbătă seara, în unele zone va cădea lapoviță și vor fi depuneri de polei. La munte, vor predomina ninsorile.
11:10
Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” din Timișoara încheie anul 2025 cu spectacole îndrăgite, povești pentru cei mici și premiera spectacolului „Kasimir și Karoline”. Noua producție va avea trei reprezentații în decembrie, iar programul lunii mai include două reprezentații ale musicalului „Chicago”, o reprezentație a spectacolului „Birdy” și o reprezentație a spectacolului nonverbal „Copiii mamei Badu”.
09:20
Zodia Săgetător începe în data de 22 noiembrie, odată cu intrarea Soarelui în constelația Săgetătorului, simbol al aventurii, al expansiunii și al căutării adevărului.
09:00
Sâmbătă, 22 noiembrie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
Ieri
17:40
ADVERTORIAL. Când vine vorba de alimentație sănătoasă, originea produselor contează mai mult decât credem. În ultimii ani, interesul pentru alimente locale a crescut semnificativ, iar consumatorii caută tot mai des produse care reflectă tradiția și autenticitatea. Printre acestea, fructele și legumele cultivate în țară au revenit în prim-plan, fiind apreciate pentru gustul natural și prospețimea lor.
17:40
ADVERTORIAL. Locuințele moderne cer obiecte care fac mai mult cu mai puțin, fără a sacrifica estetica. Ne dorim colțuri de relaxare care se pot adapta rapid, de la citit la maratoane de seriale. În același timp, vrem simplitate în folosire și întreținere ușoară.
16:00
Lugojul își cinstește tenorul. Primarul Călin Dobra lansează inițiative culturale pentru a celebra 130 de ani de la nașterea lui Traian Grozăvescu # Timis Online
Primarul municipiului Lugoj, Călin Dobra, a marcat un moment important în viața culturală a orașului, la 130 de ani de la nașterea marelui tenor Traian Grozăvescu (născut la 21 noiembrie 1895, Lugoj).
15:50
Primăria caută soluții după ce constructorul Campusului Lenau și Colegiului „Ana Aslan” a intrat în insolvență # Timis Online
Constructorul Ila Vorhaben, responsabil de Campusul Lenau și reabilitarea Colegiului „Ana Aslan”, a intrat în insolvență, iar Primăria Timișoara caută soluții pentru continuarea lucrărilor. Municipalitatea analizează fie relansarea licitațiilor, fie preluarea șantierelor de un subcontractor, pentru ca proiectele să fie reluate cât mai rapid.
15:00
Îngrijirea dentară preventivă este esențială pentru sănătatea dinților, iar metode precum sigilarea dentară și fluorizarea au devenit standard în stomatologia modernă, mai ales în cazul copiilor. Aceste proceduri simple, nedureroase și rapide pot reduce semnificativ riscul de carii și probleme dentare pe termen lung.
14:40
Filmul săptămânii: „Wicked: For Good”, continuarea musicalului care a cucerit Broadway-ul # Timis Online
Recomandarea de film din această săptămână este „Wicked: For Good”, continuarea musicalului care explorează povestea vrăjitoarei Elphaba și a Glindei, în universul celebrului „Vrăjitor din Oz”.
13:50
Liceenii din Timișoara, în căutarea memoriei Revoluției: începe concursul „Circuit 89” # Timis Online
Un concurs inedit de tip treasure hunt dedicat liceenilor din Timișoara va readuce în prim-plan momentele și locurile esențiale ale Revoluției din Decembrie 1989. Evenimentul, intitulat „Circuit 89”, își propune să îi apropie pe tineri de istoria orașului și de spiritul care a schimbat destinul României.
13:40
Plopi energetici, plantați pe terenuri degradate din Giulvăz. Cum arată „Pădurea UVT”re a plopilor energetici # Timis Online
Universitatea de Vest din Timișoara demarează un proiect de împădurire pe terenurile degradate din zona Giulvăz, unde va fi înființată o plantație de plopi energetici. Inițiativa este realizată în parteneriat cu Alexander Degianski, absolvent UVT în 2011, și urmărește atât refacerea solului afectat, cât și dezvoltarea unei surse locale de energie regenerabilă.
13:30
Primăria Timișoara cere activarea urgentă a platformei naționale e-SIGUR, pentru ca radarele fixe ale orașului să poată sancționa automat șoferii care încalcă regulile. Lunar se înregistrează peste 17.000 de treceri pe roșu, iar zilnic au loc accidente grave, semn că fără acest sistem siguranța rutieră rămâne vulnerabilă, spun reprezentanții municipalității.
13:00
Primăria Timișoara a finalizat selecția noilor administratori pentru Horticultura, Piețe și Agenția de Achiziții Publice. Consilierii locali au aprobat vineri numirile, după proceduri începute din mai, care permit menținerea consiliilor de administrație cu câte șapte membri, în ciuda regulilor recente de austeritate
13:00
Restricții de trafic într-o importantă intersecție din zona Lipovei. Se lucrează la rețeaua de apă # Timis Online
Primăria Timișoara anunță noi restricții de trafic în vederea intervențiilor la rețeaua de apă. De această dată, este vizată intersecția dintre Calea Sever Bocu și strada Divizia 9 Cavalerie.
12:40
Suferiți de epilepsie? De acum aveți acces la mai multe medicamente compensate și gratuite # Timis Online
Pacienții cu epilepsie severă, în special copiii care nu răspund la tratamentele clasice, vor avea acces la terapii moderne compensate și gratuite. Ministerul Sănătății a extins lista medicamentelor decontate printr-o hotărâre adoptată ieri, incluzând 41 de molecule noi, printre care două tratamente esențiale pentru formele rezistente de epilepsie.
11:50
Avertisment în sezonul rece. Primăria Moșnița Nouă transmite reguli esențiale pentru prevenirea incendiilor în locuințe # Timis Online
Primăria Comunei Moșnița Nouă a transmis un set de recomandări importante pentru prevenirea incendiilor de locuințe, în contextul scăderii temperaturilor și al utilizării intense a sistemelor de încălzire. Autoritățile atrag atenția că, odată cu venirea sezonului rece, crește riscul incidentelor provocate de sobe, instalații electrice sau centrale pe gaz.
10:50
Primăria Timișoara vrea să schimbe zonele de impozitare. În prezent sunt folosite cele din 2006 # Timis Online
Primăria Timișoara propune o reorganizare a zonelor de impozitare, după aproape două decenii în care a fost folosită structura aprobată în 2006. Odată cu extinderea intravilanului orașului, municipalitatea vrea o delimitare mai logică, bazată pe cele patru inele de circulație, cu taxe care scad gradual dinspre centru spre periferie.
10:40
Primăria Giarmata a predat terenurile pentru proiectul „Hub Tehnologic pentru Inovare și Testare – Smart City” al CJT # Timis Online
Primăria Comunei Giarmata a anunțat finalizarea procedurii de predare a terenurilor necesare dezvoltării unuia dintre cele mai ambițioase proiecte tehnologice din județul Timiș: „Hub Tehnologic pentru Inovare și Testare – Smart City”. Inițiativa este derulată de Consiliul Județean Timiș.
10:00
Sănătate, mișcare și joacă – acestea sunt ingredientele weekendului pregătit de Iulius Town, unde timișorenii sunt invitați să participe la activități gratuite, demonstrații sportive și spectacole pentru cei mici.
09:30
Stadion „pe datorie”? Are până la urmă Consiliul Județean bani pentru „Dan Păltinișanu” sau nu? # Timis Online
La nivel declarativ, noul stadion „Dan Păltinișanu” a devenit o prioritate absolută a județului Timiș. În realitate, execuțiile bugetare din ultimii ani arată un tablou diferit, unul în care investițiile locale județene stau în picioare doar sprijinite de bani de la Guvern sau din fonduri europene. În timp ce autoritățile promit cofinanțări de sute de milioane de lei pentru viitoarea arenă, cifrele arată că județul nu a avut niciodată resursele necesare pentru un asemenea efort. Întrebarea nu mai e dacă stadionul se va ridica, ci cum poate fi finanțat fără a sacrifica restul.
08:30
Intrarea Maicii Domnului în Biserică este prima mare sărbătoare din postul Crăciunului.
Mai mult de 2 zile în urmă
00:20
Vineri puteți merge la mai multe proiecții, printre care prima la Cinema Johnny, la spectacole și expoziții.
20 noiembrie 2025
18:10
Anunț privind lansarea proiectului „Îmbunătățirea accesului egal la formare în proceduri chirurgicale minim invazive de ultimă generație” # Timis Online
Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara sprijină accesul incluziv în educație și formare profesională în domeniul chirurgiei minim invazive, în parteneriat cu Spitalul General „Sveti Luka” din Smederevo, Serbia
17:00
Mai puțin de jumătate dintre elevii români sunt optimiști privind viitorul profesional. Salvați Copiii lansează o platformă interactivă de orientare vocațională # Timis Online
Organizația Salvați Copiii România a lansat o platformă interactivă de orientare vocațională destinată elevilor, părinților și specialiștilor în educație, în cadrul proiectului pilot „What’s Next?”, derulat în anul școlar 2024–2025 împreună cu Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CMBRAE).
16:20
Anemia feriprivă este una dintre cele mai răspândite afecțiuni hematologice la nivel global, afectând persoane de toate vârstele. Această condiție medicală, caracterizată printr-un deficit de fier în organism, poate influența semnificativ calitatea vieții, manifestându-se prin oboseală persistentă, slăbiciune și o serie de alte simptome neplăcute. Înțelegerea cauzelor, identificarea simptomelor și urmarea unui tratament adecvat sunt vitale pentru gestionarea eficientă a acestei afecțiuni și pentru evitarea complicațiilor pe termen lung.
16:20
Proiect româno-sârb pentru formarea medicilor tineri în chirurgia minim invazivă, lansat la Timișoara # Timis Online
Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara și Spitalul General „Sveti Luka” din Smederevo, Serbia, au lansat proiectul transfrontalier „EduCare” ( cod RORS00302), o inițiativă menită să îmbunătățească accesul la formare profesională în tehnici chirurgicale minim invazive de ultimă generație. Proiectul are o durată de doi ani și este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul Interreg IPA România–Serbia.
16:00
Curtea Constituțională a stabilit că va discuta sesizarea privind neconstituționalitatea Legii privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative doar pe 4 februarie 2026.
16:00
Timp de patru zile, DN 1 va fi închis pentru lucrări la trecerea de cale ferată: polițiștii recomandă rute ocolitoare # Timis Online
Traficul pe DN 1, în zona km 69+925, va fi complet închis între 24 și 27 noiembrie pentru lucrări la trecerea de cale ferată, șoferii fiind redirecționați pe rute ocolitoare adaptate în funcție de categoria vehiculului.
15:50
FOTO. Comunitatea Romanian Business Leaders s-a extins și la Timișoara. A fost inaugurată filiala Banat # Timis Online
Romanian Business Leaders, una dintre cele mai influente comunități de antreprenori și lideri de business din țară, și-a lansat joi filiala din Banat, în cadrul unui eveniment organizat la Iulius Congress Hall. Noua structură își propune să conecteze mediul de afaceri local la proiectele naționale ale RBL și să devină un partener de dialog pentru autorități, universități și antreprenorii din regiune.
15:20
Începând din acest an, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș este partener activ al Enterprise Europe Network (EEN), cea mai mare rețea de sprijin pentru întreprinderile mici și mijlocii din Europa
15:20
AGORA AdolesCenței - manifestul urban care a transformat Timișoara într-un oraș al vocilor tinere # Timis Online
Timișoara a găzduit, între august și noiembrie 2025, un proiect cultural inovator dedicat adolescenților și comunității: „AGORA AdolesCenței – manifest cultural urban participativ”, implementat de Institutul Român de Educație a Adulților (IREA) și finanțat de Municipiul Timișoara prin Centrul de Proiecte Timișoara în cadrul apelului Tineret in actiune 2025.
15:10
Mașină răsturnată pe un drum din Timiș. Două persoane, printre care un copil, au fost transportate la spital # Timis Online
Două persoane, printre care un copil, au fost rănite joi după-amiază, când un autoturism s-a răsturnat pe DJ 692, în județul Timiș.
15:00
Primăria Timișoara schimbă regulile de circulație în sensul giratoriu de la AEM, unde șoferii vor fi obligați să cedeze prioritate tramvaielor care intră sau ies din Piața Gheorghe Domășneanu. Noile semne și marcaje vor fi montate în perioada următoare.
14:30
Se fac lucrări de întreținere la Barajul Stăvilar Sânmihaiu Român pentru siguranța Canalului Bega # Timis Online
Apele Române Banat anunță derularea unor lucrări importante de întreținere la Barajul Stăvilar Sânmihaiu Român, intervenții menite să asigure funcționarea optimă a mecanismelor hidrotehnice în sezonul rece.
13:50
Consiliul Județean Timiș contestă mutarea sediului RETIM la Oradea, acuzând vicii de procedură într-un HCL. Criticile politice au fost lansate de vicepreședintele CJT Alin Popoviciu, în timp ce reprezentanții Primăriei Timișoara spun că hotărârea a fost aprobată cu voturile PNL și PSD și că demersul CJT ține de calcule politice.
12:20
Statul Român, prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov, a înregistrat la instanța competentă o acțiune prin care solicită obligarea fostului președinte al României, Klaus Iohannis, la plata despăgubirilor pentru lipsa de folosință a cotei de 1/2 dintr-un imobil situat în centrul municipiului Sibiu, scrie Agerpres.
12:20
Primăria Timișoara pregătește o nouă ediție a „Galei Performanței”, prin care va recompensa peste 470 de elevi și profesori pentru rezultatele obținute la olimpiade, concursuri și examene naționale. Municipalitatea propune premii în valoare totală de peste 300.000 de lei, cu sume între 200 și 1.000 de lei.
