Gigi Nețoiu: „Rușii nu mai vin în România, n-au de ce să vină la SĂRĂCIE”

Mai sunt cinci săptămâni până la sărbătorile de iarnă, iar mai bine de trei sferturi din locurile de cazare în Poiana Brașov sunt rezervate de Revelion. Chiar dacă prețurile la pachete nu sunt tocmai mici, iar transportul pe cablu s-a scumpit, iubitorii de sporturi de iarnă tot vor să profite de vremea bună pentru schi. […]