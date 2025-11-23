(P) Proiectul „Ilfov te aude” a început la Măgurele. Caravana continuă activitățile în localitățile Jilava și Bragadiru

19:10

Mulți angajați primesc fluturașul de salariu lunar, ori la lichidare, în timp ce alții nu îl primesc deloc și nu știu dacă angajatorul este obligat sau nu să îl ofere. Deși documentul acesta nu este reglementat prin lege și nu este obligatoriu, el poate să joace un rol important în înțelegerea unor detalii în privința […]