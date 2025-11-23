Gigi Becali, exploziv după FCSB – Petrolul 1-1: „Nu știu ce să mă fac cu el, nu mai e fotbalist. Nu mai cred în echipa asta”
Campioana României a făcut un nou pas greșit în Liga 1 și continuă seria neagră de rezultate dezamăgitoare din acest sezon. Sâmbătă seară, pe Arena Națională, „roș-albaștrii” au scos doar un punct din partida cu Petrolul, încheiată la egalitate, scor 1-1. La finalul meciului, finanțatorul Gigi Becali a răbufnit la adresa echipei, criticându-i pe jucători […]
23 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Franco Nero împlinește 84 de ani, Vincent Cassel 59. Miley Cyrus face 33 de ani # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de duminică, 23 noiembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Franco Nero, născut pe 23 noiembrie 1941 la Parma, este unul dintre cei mai reprezentativi actori ai filmului italian și european. Și-a început cariera în anii ‘60, iar ascensiunea sa rapidă s-a […]
Gândul a verificat originalitatea postărilor candidaților cu cele mai mari șanse pentru Primăria Capitalei. Cine a ieșit pozitiv la ChatGPT și cine s-a bazat doar pe inteligența naturală # Gândul
A mai rămas puțin timp până când cei peste 1,8 milioane de locuitori ai Bucureștiului vor merge la urne ca să-și aleagă primarul. Gândul le-a analizat postările candidaților cu cele mai mari șanse pentru fotoliul Capitalei și un singur candidat a fost surprins că a folosit ajutorul Inteligenței Artificiale pentru a-și redacta postările. Conform aplicațiilor […]
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Gigi Nețoiu, om de afaceri și politician român, a vorbit despre cum lupta zilnică este pe resursele acestei planete, care se împuținează drastic. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Gigi Nețoiu: „Domnul Tucă, este resetarea mondială. Se scufundă planeta. Oamenii se bat și […]
Tânăra balerină care a cucerit America în pași de dans. Povestea singurei românce medaliată la una dintre cele mai prestigioase competiții de balet din SUA: „Baletul i-a intrat adânc în sânge și suflet” # Gândul
Grație, talent, sensibilitate, performanță și multă, multă muncă. Are doar 18 ani, dar fiecare pas al Olimpiei pe scenă poartă îl el greutatea disciplinei, a grației și a talentului desăvârșit. Pe aripile dansului, nimic nu este imposibil pentru Olimpia Cărăuleanu, elevă a Liceului de Coregrafie „Floria Capsali” din București. Tânăra respiră pentru dans și prin […]
Haiti s-a calificat la Cupa Mondială din SUA. Dar Administrația Trump spune că fanii nu sunt bineveniți pe teritoriul american # Gândul
Echipa națională de fotbal din Haiti s-a calificat la Cupa Mondială din 2026 desfășurată în America de Nord. Însă, președintele american Donald Trump a declarat că microbiștii haitieni nu vor putea să vină în Statele Unite pentru a urmări meciurile echipei lor. Cupa Mondială din 2026 se va desfășura în Mexic, SUA și Canada. Administrația […]
Astronautul Zena Cardman a publicat imagini cu Aurora Boreală filmate de pe Stația Spațială Internațională, profitând de o creștere a activității solare care a făcut ca aurorele să apară neobișnuit de frecvent. Cardman, care conduce misiunea SpaceX Crew-11 a NASA, spune că nu a văzut niciodată ecranul de la sol, dar îl urmărește adesea de […]
Bruce Willis nu își mai recunoaște nici fiica. Ultimele vești despre starea de sănătate a actorului # Gândul
Familia lui Bruce Willis continuă să vorbească despre starea actorului din „Die Hard”. Acum, fiica sa, Rume Willis, a vorbit pe Instagram despre un aspect emoționant al vieții de zi cu zi cu tatăl ei. Fostul erou de acțiune trăiește cu un diagnostic de demență frontotemporală din 2022 – o formă deosebit de debilitantă a […]
Jair Bolsonaro a fost plasat în arest preventiv. Fostul președinte brazilian este condamnat la închisoare pentru 27 ani # Gândul
Fostul președinte brazilian Jair Bolsonaro a fost reținut de poliție. Autoritățile au determinat că fostul lider reprezintă un „risc concret de fugă din țară” pe durata arestului la domiciliu și a fost plasat în arest preventiv. Jair Bolsonaro, președintele care a pierdut realegerea pentru al doilea mandat în scrutinul prezidențial din 2022, câștigat de adversarul […]
Pentru cine vrea o destinație cu aer exotic, dar care să nu fie prea departe de casă, optează pentru Malta. Plajele cu nisip fin, istoria bogată, siturile UNESCO, mâncarea bună, dar și prețurile accesibile fac din Malta o destinație de bifat. Prima oprire este Valletta. Mică și spectaculoasă, capitala Maltei are doar 0,8 kilometri pătrați, […]
Premierul Israelului acuză Hamas de încălcarea armistițiului: Ca răspuns, am eliminat cinci lideri teroriști # Gândul
Benjamin Netanyahu a acuzat gruparea teroristă Hamas pentru violarea armistițiului. Premierul susține că gruparea a trimis un luptător să atace soldați IDF staționați pe un teritoriu aflat sub ocupație israeliană. „Ca răspuns, Israel a eliminat cinci lideri teroriști Hamas”, a transmis Biroul Prim-ministrului Israelului pe platforma X. „Israel a respectat în totalitate armistițiul, Hamas nu […]
Retrospectiva săptămânii: Care au fost cele mai importante evenimente pe plan extern. De la Oscar pentru Tom Cruise, la Pacea lui Trump în Ucraina # Gândul
A mai trecut încă o săptămână plină de evenimente care ne-au ținut pe toți cu sufletul la gură. Lumea întreagă a fost cu ochii pe Casa Albă, în ultimele zile, unde președintele Donald Trump a găzduit dineuri fastuoase, a primit oaspeți care mai de care mai controversați, a semnat acorduri istorice și a anunțat planuri […]
Val de glume şi ironii pe pagina oficială a premierului Bolojan, la anunţul despre “continuarea reformelor”. „Vă rugăm să nu vă opriţi! Sunt prea puţine taxe. TVA e indecent de mic” # Gândul
În timp ce premierul încerca să prezinte cât mai multe dintre realizările actualului Guvern, românii se întreceau în a-i zice „de dulce” lui Ilie Bolojan, chiar pe pagina oficială de facebook. Câţiva curajoşi chiar i-au transmis, ironic, că sunt prea puţine taxe şi ar mai fi loc de câteva noi. În timp ce alte guverne […]
Alerte de ploi, lapoviță și ninsoare în mai multe județe din România, de mâine temperaturile nu vor mai trece de 13 grade Celsius. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, codul galben este valabil până mâine dimineață la ora 10 și vizează zona montană a județelor Gorj, Vâlcea, Argeș, Hunedoara, Alba și Sibiu unde vor fi precipitații, […]
Ministrul Muncii spune că România trebuie „să-și asume” o eventuală pierdere a celor 231 de milioane de euro din PNRR # Gândul
Ministrul Muncii, Florin Manole, spune că România trebuie să-și asume o eventuală pierdere a celor 231 de milioane de euro din PNRR dacă nu se respectă termenul limită de 28 noiembrie pentru noua lege a pensiilor speciale ale magistraților. Oficialul nu a putut garanta un termen rapid pentru avizul din partea CSM, deși susține că […]
Filiala judeţeană AUR Călăraşi şi-a ales liderul, pe întuneric. George Simion acuză pe „mafioţii locali” că le-au „tăiat lumina” # Gândul
„Ne-au tăiat lumina azi la Călărași! Așa de nebuni sunt mafioții locali. Continuăm, mâine la Târgu Mureș, pe 1 decembrie cu toții la Alba Iulia!” este mesajul cu care a încheiat ziua de sâmbătă liderul AUR, George Simion. Conferința județeană AUR Călărași a avut parte de un moment neaşteptat, în timp ce liderul George Simion […]
Ion Crăciunescu, DESFIINȚAT după ce l-a ironizat pe Mircea Lucescu. „Nu te lega de vârsta cuiva. Tu puteai să mori la 31 de ani” # Gândul
Marcel Puşcaş l-a criticat pe Ion Crăciunescu, care l-a ironizat pe Mircea Lucescu. Fostul arbitru a spus că selecționerul ar trebui să se retragă pentru că ar fi „depășit”. Mircea Lucescu, 80 de ani, este cel mai titrat antrenor român. Ion Crăciunescu, 75 de ani, nu a fost menajat de Marcel Pușcaș, fost jucător și […]
Nicușor Dan spune că are informații despre colaborarea dintre Horațiu Potra și Călin Georgescu: „Am informări despre tot ce s-a întâmplat din seara anulării alegerilor și zilele imediat următoare, cât a stat domnul Potra în țară” # Gândul
Președintele României, Nicușor Dan, spune că are mai multe informații despre colaborarea dintre mercenarul Horațiu Potra și Călin Georgescu. Șeful statului a adăugat că românii vor primi mai multe informații atunci când autoritățile vor pune toate informațiile cap la cap. Nicușor Dan a fost prezent vineri la High-Level Conference Cohesion2027+ unde a vorbit despre mercenarul […]
Halepenos? Un cercetător român botează un ardei iute cu numele Simonei Halep. Vrea să fie cel mai iute ardei din lume # Gândul
Chiar dacă suntem în sezonul rece și temperaturile scad pe zi ce trece, în serele Băncii de Resurse Genetice Buzău există plante care continuă să se dezvolte excelent, iar unele soiuri sunt în plină perioadă de recoltare. Printre acestea se numără și unii dintre cei mai iuți ardei din lume, unul dintre soiuri fiind botezat […]
O ucraineancă a renunțat la jobul de birou și a plecat în SUA pentru a coace pizza: „Nu am niciun regret” # Gândul
O tânără ucraineancă, cunoscută pe TikTok, și-a schimbat complet viața după ce s-a mutat în Statele Unite, alături de soțul ei, în urma câștigării unui green card. Cei doi locuiesc în America de aproximativ cinci luni. „Am început totul de la zero. Ca majoritatea oamenilor de aici, încep de la baza jobului și nu sunt […]
„Dacă nu ești la masă, ești în meniu”. România, niciun loc la negocierile planului de pace al lui Trump pentru Ucraina. Șeful spionilor români, pentru Gândul: „Ai arătat că accepţi orice, fără să ridici privirea” # Gândul
Silviu Predoiu, fost general cu patru stele și expert în domeniul serviciilor de informații, a explicat, într-o analiză făcută pentru GÂNDUL de ce România – în condiţiile în care avem cea mai lungă frontieră cu Ucraina, în care avem o comunitate românească numeroasă și vulnerabilă în statul vecin – nu este la masa negocierilor de […]
Carambol politic în Piața Obor din Capitală. Susţinătorii lui Catalin Drulă s-au intersectat cu cei ai lui Gigi Neţoiu. Într-un final, a ieşit o scenă de Emir Kusturica cu trompete, tobe şi cetăţeni dezorientaţi # Gândul
„Înarmaţi” cu trompete şi tobe, susţinătorii candidatului independent la Capitală, Gigi Neţoiu, au dat nas în nas cu echipa de campanie a lui Cătălin Drulă, de la USR, candidat pentru aceeaşi funcţie. Echipa de campanie a lui Cătălin Drulă s-a dat la o parte, iar echipa lui Gigi Nețoiu, în ritm de muzică, a trecut […]
Diana Șoșoacă rupe tăcerea după „divorțul” de Luis Lazarus. De ce și-au despărțit destinele politice cei doi și cum vede Șoșoacă partidul înființat de Lazarus # Gândul
Diana Șoșoacă a explicat, pentru prima dată, în cadrul emisiunii „Dan Diaconescu Direct” ce s-a întâmplat după plecarea lui Luis Lazarus din partidul său. Lazarus și-a înființat un nou partid în care a atras foști colegi chiar de la S.O.S-ul lui Șoșoacă. Întrebată de moderatorul emisiunii ce părerea are despre partidul PDF, nou înființat de […]
Ce i-a cerut Ryanair unei pasagere pentru a schimba biletul mamei sale, care a murit înainte de sărbători # Gândul
O călătorie care trebuia sa fie o aniversare plină de bucurie s-a transformat într-un șir de dureri și umilințe pentru britanica Sophie Taylor. Compania Ryanair nu a vrut să renunțe la o taxă de schimbare a numelui de pe biletul de avion după moartea mamei sale. În 2024, Sophie Taylor cumpărase două bilete de avion […]
Jair Bolsonaro a fost reținut, deși a solicitat să fie arestat la domiciliu. Fostul președinte brazilian riscă închisoare pentru 27 ani # Gândul
Fostul președinte brazilian Jair Bolsonaro a fost reținut de poliție. Autoritățile au determinat că fostul lider reprezintă un „risc concret de fugă” pe durata arestului la domiciliu și a fost plasat în arest preventiv. Jair Bolsonaro, președintele care a pierdut realegerea pentru al doilea mandat în scrutinul prezidențial din 2022, câștigat de adversarul său socialist, […]
Mulți angajați primesc fluturașul de salariu lunar, ori la lichidare, în timp ce alții nu îl primesc deloc și nu știu dacă angajatorul este obligat sau nu să îl ofere. Deși documentul acesta nu este reglementat prin lege și nu este obligatoriu, el poate să joace un rol important în înțelegerea unor detalii în privința […]
Zeljko Kopic a dezvăluit că Adrian Mazilu s-a antrenat pentru prima dată alături de restul lotului. Jucătorul de 20 de ani a venit în vară la Dinamo, roș-albii plătind 450.000 de euro către Brighton pentru 40 la sută din drepturile federative ale lui Adrian Mazilu. Nu a mai jucat oficial de la 7 aprilie 2024, […]
Zodiile care au parte de noroc la bani în săptămâna 24-30 noiembrie 2025. Norocul financiar le surâde # Gândul
Săptămâna 24-30 noiembrie 2025 aduce un val puternic de prosperitate pentru trei zodii care vor simți norocul financiar de partea lor. Astrele vor crea contexte favorabile pentru câștiguri rapide, decizii inspirate și oportunități pe care nu ar trebui să le ignore. Ce zodii de îmbogățesc săptămâna viitoare Fie că este vorba despre proiecte profesionale, investiții, […]
Trump vrea să mai bifeze un acord de pace. Care sunt mizele războiul din Sudan, care e susținut de prietenii cu bani ai președintelui SUA # Gândul
Donald Trump a mai trecut pe listă un război pe care vrea să îl rezolve. La insistențele prințului moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman (MBS), președintele Statelor Unite vrea să rezolve războiul civil din Sudan. Trump este singurul care are capacitatea de a face lobby pe lângă Emiratele Arabe Unite, principalul finanțator al acestui […]
Drone neidentificate au fost raportate deasupra unei baze aeriene NATO din Olanda. Armata olandeză a încercat să le doboare # Gândul
Alertă în Țările de Jos: Mai multe drone neidentificate au fost raportate în timp ce zburau deasupra unei baze NATO, sâmbătă, 22 noiembrie. Armata olandeză a intervenit să le doboare cu armament de la sol. Însă, a fost prea târziu: dispozitivele aeriene fără pilot s-au îndepărtat și n-au mai putut fi reperate. Incidentul a raportat […]
Adrian Năstase a fost operat la spitalul „Foișor”. El a suferit o intervenție destul de complicată # Gândul
Fostul premier Adrian Năstase a anunțat că a trecut printr-o intervenție chirurgicală complexă la umărul drept, aceasta a fost realizată la Spitalul de Ortopedie Foișor. El a spus despre intervenție că „a necesitat o expertiză medicală de înalt nivel”. Adrian Năstase a fost supus unei operații la spitalul Foișor din Capitală Într-o postare publică, Năstase […]
Drone neidentificate au fost raportate lângă o bază militară NATO din Olanda. Armata olandeză a încercat să le doboare # Gândul
Alertă în Țările de Jos: Mai multe drone neidentificate au fost raportate în timp ce zburau deasupra unei baze NATO. Armata olandeză a intervenit să le doboare cu armament de la sol. Însă, a fost prea târziu: dispozitivele aeriene fără pilot s-au îndepărtat și n-au mai putut fi reperate. Știre în curs de actualizare Sursa […]
Cearta la ONU: Takaichi anunță că va apăra Taiwanul în caz de invazie. China denunță Japonia pentru „amenințare cu intervenție militară” # Gândul
Cearta dintre Republica Populară Chineză și Japonia pe tema autonomiei Republicii China de pe insula Taiwan a ajuns la nivelul Națiunilor Unite. Guvernul condus de prim-ministra Sanae Takaichi a acuzat că invazia Taiwanului de către forțele regimului comunist de la Beijing ar pune în pericol securitatea regiunii Asia-Pacific. Declarația guvernului japoneză că ar fi dispus […]
Încălzirea accelerată a Arcticii ar putea prelungi sezonul cald din Europa până la opt luni, arată un nou studiu, care indică o amplificare majoră a valurilor de căldură în deceniile următoare, relatează Euronews. Verile europene au devenit tot mai lungi și mai fierbinți. Totuși, a existat „o incertitudine ridicată” cu privire la modul sau motivul […]
Mai sunt cinci săptămâni până la sărbătorile de iarnă, iar mai bine de trei sferturi din locurile de cazare în Poiana Brașov sunt rezervate de Revelion. Chiar dacă prețurile la pachete nu sunt tocmai mici, iar transportul pe cablu s-a scumpit, iubitorii de sporturi de iarnă tot vor să profite de vremea bună pentru schi. […]
Inflația l-a lovit și pe Moșu`. Cât costă BRADUL de Crăciun în 2025. Părinții trebuie să facă un efort financiar mai mare în acest an # Gândul
Marile magazine sunt pline deja de brazi de Crăciun și decorațiuni specifice sărbătorilor de iarnă. Inflația și-a spus cuvântul și asupra acestor produse atât de dorite de către cei mici. Părinții trebuie să facă în 2025 un efort suplimentar în ceea ce privește achiziționarea de globulețe sau de beteală. Un brad artificial poate ajunge și […]
SUA se pregătesc pentru anihilarea cartelurilor și efectuează demonstrații de atac cu bombardiere B-52 în apropierea Venezuelei # Gândul
Președintele american Donald Trump își evidențiază tot mai des intenția de a răsturna regimul condus de Nicolas Maduro și de a elimina toate cartelurile de droguri din Venezuela. Liderul de la Casa Albă nu dă semnale că va da înapoi și nici că ar fi dispus să meargă la masa negocierilor cu liderul de la […]
Chiriile locuințelor administrate de primării și de stat ar putea fi majorate începând cu 2026, asta după ce Ministerul Dezvoltării a publicat în dezbatere un proiect de Hotărâre de Guvern care actualizează tarifele de bază. În Ploiești, primăria gestionează sute de locuințe sociale, de necesitate sau de serviciu, cu chirii ce pornesc de la 24 […]
Statele Unite se pregătesc pentru debarcarea lui Nicolas Maduro, efectuând demonstrații de atac cu bombardiere B-52 în apropierea Venezuelei # Gândul
Pe măsură ce trece timpul, Donald Trump își evidențiază tot mai mult intenția de a răsturna regimul condus de Nicolas Maduro și de a elimina toate cartelurile de droguri din Venezuela. Liderul de la Casa Albă nu dă semnale că va da înapoi și nici că ar fi dispus să meargă la masa negocierilor cu […]
O tânără din Cluj-Napoca a reușit să transforme pasiunea ei pentru medicină dentară într-o performanță remarcabilă, ea a obținut locul 1 pe țară la examenul de Rezidențiat. „Locul 1 pe țară la examenul național de rezidențiat – Medicină Dentară!!! Parcă visez încă. Sunt mândră să reprezint Facultatea de Medicină Dentară Cluj-Napoca”, a postat Sânziana Jecan, […]
Umbrărescu readuce la viață un colos industrial românesc vechi de 200 de ani. Cât a plătit pentru el și ce vrea să construiască # Gândul
Omul de afaceri Dorinel Umbrărescu a cumpărat anul trecut combinatul siderurgic Oțelu Roșu din Caraș-Severin în urma unei licitații pentru aproape 142 de milioane de lei, conform Economica.net. Umbrărescu este cunoscut ca antreprenorul care deține cel mai puternic grup românesc de construcții, UMB Spedition. Cunoscutul om de afaceri român a cumpărat combinatul siderurgic care are […]
Gigi Becali voia să-i mărească salariul, dar jucătorul de la FCSB nu-i răspundea la telefon # Gândul
Darius Olaru joacă la FCSB din 2020 și ajuns căpitan al echipei. Pentru prestația sa, Gigi Becali a vrut să-i mărească salariul, dar jucătorul nu i-a răspuns mai mult timp la telefon. Episodul a fost dezvăluit de oficialul echipei roș-albastre, Mihai Stoica. Darius Olaru câștigă în jur de 20.000 de euro lunar la FCSB, fără […]
Povestea egipteanului care a lăsat PIRAMIDELE pentru a-și trăi visul românesc. S-a convertit la ortodoxie și și-a deschis un salon de masaj în Pitești: „Mă simt în siguranță aici” # Gândul
După ce a colindat prin 21 de ţări ale acestei lumi, în căutarea unui loc în care să trăiască în pace şi iubire, aşa cum spun perceptele Noului Testament, Hany Ghaly a ajuns la concluzia că România este ţara care întruneşte toate calităţile pe care el le caută şi în care ar vrea să trăiască […]
România, prinsă în capcana importurilor, în timp ce polonezii și ungurii exportă și produc. Deficitul comercial a crescut cu 1 miliard de euro # Gândul
După primele trei trimestre ale anului, deficitul comercial al României a fost de aproape 25 de miliarde de euro, în creștere cu 4,3% față de aceeași perioadă a anului trecut. Importurile masive și exporturile slabe au făcut ca țara să se confrunte cu un dezechilibru economic semnificativ. Pe lângă inflație, măsuri de austeritate și deficit […]
Cine este tânărul care a murit în accidentul din Murfatlar. Mașina în care era Ionuț s-a rupt în două # Gândul
La numai 24 de ani, Ionuț a avut ultima cursă cu mașina. Autoturismul în care se afla a derapat și a intrat sub remorca unui autocamion. Impactul a fost atât de violent, încât mașina s-a rupt în două, iar șoferul nu a avut nicio șansă. Ionuț se întorcea spre casă de la muncă și voia […]
Lukașenko a grațiat 31 de cetățeni ucraineni în urma acordurilor cu SUA. Președintele Belarusului vrea să contribuie și el la pacea din Ucraina # Gândul
În urma acordurilor dintre președinții Belarusului și Statelor Unite, Aleksandr Lukașenko a grațiat 31 de cetățeni ucraineni. Transferul lor către partea ucraineană este în curs de desfășurare, a declarat secretarul de presă a președinției de la Minsk, Natalia Eismont. De asemenea, la cererea Papei Leon al XIV-lea, au fost grațiați și doi preoți catolici. „Președintele […]
Ce fac japonezii ca să resusciteze economia țării: alocă subvenții pentru facturile la electricitate și gaze. România, inertă # Gândul
În timp ce Guvernul de la București anunță pachete de măsuri peste pachete de măsuri, japonezii încearcă să relanseze economia țării. Guvernul de la Tokyo a aprobat un pachet de stimulente, structurat pe trei direcții, în valoare de 21,3 trilioane de yeni (aporiximativ 135,5 miliarde de dolari), conform Profit.ro. Sanae Takaichi, premierul Japoniei, încearcă să […]
Banca Mondială monitorizează Centrul de Arși Grav de la Timişoara. Alexandru Rogobete: „Este o vizită cu o miză uriașă” # Gândul
Reprezentanta Băncii Mondiale a mers sâmbătă la Timișoara, în vizită oficială de monitorizare a lucrărilor Centrului de Arși Grav. Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a însoţit-o pe Antonella Bassani, vicepreședinte al Băncii Mondiale. „Este o vizită cu o miză uriașă: este prima dată când un oficial de un asemenea nivel al Băncii Mondiale merge pe teren, […]
Într-un sat din Botoşani, un medic veterian a pus în practică „ferma viitorului”, construind de la zero o „fabrică de păsări” în care hrănirea, aerisirea și asigurarea microclimatului pentru 120.000 de găini sunt complet robotizate. Una dintre cele mai moderne ferme de păsări din România se află într-un sat din Moldova, Cătămărăști Deal, comuna Mihai […]
Conversațiile vor fi productive și te-ar putea stimula să te apuci de noi proiecte. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de duminică, 23 noiembrie 2025. Berbec Să recunoaștem. Astăzi, probabil că vei găsi sarcinile și treburile tale extrem de plictisitoare. S-ar putea să te trezești uitându-te la ceas, simțind că a trecut o oră […]
