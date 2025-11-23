Explodează amenzile de Sărbători. Sancțiuni fără precedent, până la închisoare, pentru comercializarea și utilizarea ilegală a PETARDELOR
Gândul, 23 noiembrie 2025 10:20
O nouă lege privind articolele pirotehnice a intrat în vigoare în România, aducând sancțiuni mai severe pentru cei care o încalcă. Mai nou, amenzile pot ajunge până la 7500 de lei, iar în cazuri grave se poate ajunge chiar la 5 ani de închisoare. Modificările legislative vin ca urmare a numeroaselor incidente din ultimii ani, […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 10 minute
10:50
Continuă ziua de duminică în același mod, cu voie bună și distracție! GÂNDUL.RO vă oferă un banc bun pentru azi – Ce se întâmplă când nevasta ajunge acasă prea devreme. Ajunge nevasta acasă și își găsește bărbățelul hărnicind prin bucătărie ca o furnicuță, masa pregătită pentru două persoane, lumânări, atmosferă romantică… – Vai, ce surpriză! […]
Acum 30 minute
10:40
Jandarmeria Capitalei a anunţat că la FCSB – Petrolul Ploieşti s-au dat cinci amenzi de 35.700 de lei. Două dintre ele, de 30.000 de lei, au fost aplicate clubului organizator și una de 5000 de lei a fost în contul firmei de pază de la acest meci. S-au deschis cinci dosare penale privind regimul materiilor […]
10:40
Ucraina atacă în inima Rusiei. A fost afectată o centrală electrică cheie din apropiere de Moscovei # Gândul
Cu puțin timp înainte de negocierile de pace din Geneva, Ucraina a atacat cu drone în inima Rusiei. Reprezentanți din Uniunea Europeană, Statele Unite și Ucraina se întâlnesc astăzi la Geneva pentru a discuta planul de pace pentru Ucraina. Dronele ucrainene au avariat centrala electrica Shatura din regiunea Moscovei, una din cele mai vechi centrale […]
10:30
Elias Charalambous e în pericol de demitere de la FCSB. Gigi Becali: „Cu siguranță au și antrenorii vină” # Gândul
FCSB – Petrolul Ploiești, 1-1, în etapa 17 a Superligii. Alexandru Stoian a marcat în minutul 12, iar oaspeții au egalat prin Robert Sălceanu, minutul 47, cu un șut de la 30 de metri, deviat. Gigi Becali a declarat că nu mai are încredere în echipă, FCSB fiind pe locul zece, 21 de puncte, la […]
10:30
Un tânăr de 26 de ani a fost găsit spânzurat, sâmbătă, într-o toaletă a trenului Interregio Iași–București, notează publicația Vremea Nouă. Descoperirea a fost făcută de unul dintre controlori, la scurt timp după plecarea trenului din Gara Iași. Acesta a fost oprit de urgență în gara Crasna, județul Vaslui. Potrivit Biroului Județean Poliție Transporturi Vaslui, șeful de tren […]
Acum o oră
10:20
10:20
(P) Proiectul „Ilfov te aude” a început la Măgurele. Caravana continuă activitățile în localitățile Jilava și Bragadiru # Gândul
Pe 21 Noiembrie 2025, a luat startul proiectul „Ilfov te aude”, un program gratuit, care oferă servicii specializate persoanelor cu deficiențe de auz din judeţ, anunţă cei de la Consiliul Judeţean Ilfov. Echipa medicală a fost prezentă în orașul Măgurele, unde 31 de persoane au beneficiat de evaluări audiologice complete, desfășurate în condiții profesionale și […]
10:20
Pace în Ucraina. Europa respinge planul lui Trump pentru pace în forma sa actuală. UE, SUA și Ucraina discută azi pacea la Geneva # Gândul
Deputatul ucrainean Oleksiy Goncharenko a publicat joi noapte pe social-media documentul integral al planului negociat de Donald Trump cu Rusia pentru un armistițiu pe frontul din Ucraina. Conținutul documentului a fost confirmat de publicațiile Axios și Wall Street Journal. Planul de pace al președintelui Trump pentru Ucraina prevede și o garanție de securitate modelată pe Articolul 5 al […]
10:20
Gigi Becali: „Târnovanu a dormit în poartă”. Ce reacție a avut fotbalistul și programul etapei din Superliga # Gândul
FCSB n-a putut învinge Petrolul în Superliga, scor 1-1, iar spiritele s-au încins la gruparea patronată de Gigi Becali. Patronul i-a luat în colimator pe toți jucătorii, dar în mod special s-a referit la portarul Ștefan Târnovanu. Goalkeeper-ul a reacționat la finalul partidei, după ce a greșit clar la golul marcat de prahoveni. Gigi Becali: […]
10:10
Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a comentat declarațiile președintelui Nicușor Dan privind acuzațiile de încălcare a spațiului aerian românesc de către dronele rusești. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show. În urma unui recent atac rusesc asupra Ucrainei, mai multe fragmente dintr-o dronă doborâtă de către ucraineni au căzut […]
10:10
Dan Dungaciu: „Viktor ORBAN va rămâne în picioare și mulți se vor întreba de ce nu am făcut și noi ca Ungaria” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a transmis că Europa nu va renunța la conflictul cu Rusia. El a vorbit despre motivele politice, economice și de securitate care fac ca războiul să devină parte din strategia europeană. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: […]
10:10
Scenarii de război. O criză în Taiwan ar putea declanșa o confruntare fără precedent între China și Japonia? Tokio se bazează pe Washington, dar apar semne de întrebare pe relația „Beijing – Moscova” # Gândul
Conform Indicelui Global al Puterii de Foc (Global Firepower) din 2025, China ocupă locul trei la nivel global în ceea ce privește forța militară, în timp ce Japonia se află pe locul șapte. China are aproximativ 2 milioane de soldați activi, peste 5.000 de tancuri, peste 3.000 de avioane de luptă și 400 de nave […]
10:10
Deşi Tribunalul Sibiu a respins sechestrul pe casa lui Iohannis, ANAF continuă procedurile. Adrian Nica:”O să facem în continuare demersurile legale” # Gândul
Deşi Tribunalul Sibiu a respins cererea formulată de Statul Român, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov (ANAF), de instituire a sechestrului asigurător asupra bunurilor familiei fostului preşedinte Klaus Iohannis, şeful instituţiei, Adrian Nica, spune că Fiscul va continua demersurile pentru recuperarea prejudiciului. Statul Român, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, a înregistrat […]
10:10
Ce însemnă pentru România și Europa Planul de Pace al lui Trump în Ucraina. Generalul Virgil Bălăceanu, analiză pentru Gândul: ” Compromisul este grav. Europa trebuie să fie pregătită pentru războaie în secolul XXI, așa cum au fost în secolul XX” # Gândul
Generalul (r) Virgil Bălăceanu, fost reprezentant al României la Comandamentul NATO de la Bruxelles și fost șef al Brigăzii Multinaționale din Sud-Estul Europei, a vorbit, într-o intervenție pentru Gândul despre cum vor evolua lucrurile în celebrul plan de pace produs de Donald Trump, pentru încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina. Interlocutorul Gândul a precizat faptul […]
10:00
În această zi de duminică, 23 noiembrie, GÂNDUL.RO vă propune un banc bun, care să vă însenineze dimineața. Iată ce motiv de despărțire în 2025 mai născocesc românii, pe social media. Din ce motiv te-ai despărțit în ultima ta relație? I-am propus să ne mutăm împreună cu chirie și să plătim jumate-jumate. Și chiar am […]
Acum 2 ore
09:50
Iarna şi-a intrat deja în drepturi, la munte. Salvamontiştii argeşeni au surprins nişte imagini care ar aduce bucurie oricărui iubitor de zăpadă, însă pentru salvatorii montani, acest lucru înseamnă o atenţie sporită la persoanele care încearcă să urce neechipate corespunzător, pe munte. Ninge cu fulgi mari şi deşi şi la altitudinea de 1.600 m, pe […]
09:50
Prima reprezentativă de rugby a României a fost învinsă de echipa Uruguayului cu scorul de 31-21 (14-7), sâmbătă seara, într-un meci test desfășurat pe Stadionul Național de Rugby Arcul de Triumf din București. Ai noștri au reușit trei eseuri în acest meci, prin Tudor Butnariu (40+5), Nicolaas Immelman (57) și Thomas Crețu (78), toate transformate […]
09:40
Ion Cristoiu: „Europenii vor pune la cale un act de SABOTAJ într-o țară europeană ca să demonstreze cât de răi sunt rușii” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu vorbește despre un sabotaj sau o diversiune care ar putea fi pusă la cale pe teritoriul României cu scopul perpetuării conflictului din Ucraina. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitat în emisiunea „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu a discutat despre cum va evolua […]
09:40
Tabel comparativ salarii | Cât câștigă nepalezii din România VS cât câștigă românii, pentru aceleași meserii prestate # Gândul
România a devenit o țară în care forța de muncă din Asia câștigă tot mai mult teren, acesta fiind un fenomen în continuă expansiune. Și când vorbim de lucrători de pe cel mai mare continent al planetei avem în vedere în special persoane din Nepal, plasate în tot felul de job-uri. De la construcții și […]
09:30
Iarna şi-a intrat deja în drepturi, la munte. Salvamontiştii argeşeni au surprins nişte imagini care ar aduce bucurie oricărui iubitor de zăpadă, însă pentru salvatorii montani, acest lucru înseamnă o atenţie sporită la persoanele care încearcă să urce neechipate corespunzător, pe munte. Ninge cu fulgi mari şi deşi şi la altitudinea de 1.600 m, pe […]
09:10
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.368. Zelenski îi sfidează pe americani: nu merge la negocierile de la Geneva, dar trimite un personaj controversat # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat duminică, 23 noiembrie 2025, în a 1.368-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Oficiali ucraineni, americani și europeni urmează să se întâlnească, azi, la Geneva pentru a discuta planul de pace propus de SUA în războiul ruso-ucrainean. Zelenski nu vine la Geneva Președintele Volodimir Zelenski nu […]
09:10
Valentin Stan: Ministerul de Externe s-a supărat că a căzut o dronă și a chemat ambasadorul RUSIEI la discuții # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan vorbește despre măsurile luate de către Guvernul României în urma evenimentelor recente când niște bucăți dintr-o dronă rusească au încălcat spațiul aerian al României. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show. În urma unui atac aerian al Rusiei asupra Ucrainei, niște fragmente dintr-o dronă […]
Acum 4 ore
08:20
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 778. Atac aerian al Israelului în Gaza soldat cu patru morți și mai mulți răniți # Gândul
Un atac aerian israelian asupra unei mașini în orașul Gaza a ucis cel puțin patru persoane și a rănit alte câteva, au declarat autoritățile locale din domeniul sănătății. Încă o dată, fragilul armistițiu dintre gruparea militantă palestiniană Hamas și Israel este pus la încercare. Armata israeliană a transmis că verifică informația, relatează Reuters. Martorii și […]
07:40
Gigi Becali, exploziv după FCSB – Petrolul 1-1: „Nu știu ce să mă fac cu el, nu mai e fotbalist. Nu mai cred în echipa asta” # Gândul
Campioana României a făcut un nou pas greșit în Liga 1 și continuă seria neagră de rezultate dezamăgitoare din acest sezon. Sâmbătă seară, pe Arena Națională, „roș-albaștrii” au scos doar un punct din partida cu Petrolul, încheiată la egalitate, scor 1-1. La finalul meciului, finanțatorul Gigi Becali a răbufnit la adresa echipei, criticându-i pe jucători […]
07:20
23 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Franco Nero împlinește 84 de ani, Vincent Cassel 59. Miley Cyrus face 33 de ani # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de duminică, 23 noiembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Franco Nero, născut pe 23 noiembrie 1941 la Parma, este unul dintre cei mai reprezentativi actori ai filmului italian și european. Și-a început cariera în anii ‘60, iar ascensiunea sa rapidă s-a […]
07:10
Gândul a verificat originalitatea postărilor candidaților cu cele mai mari șanse pentru Primăria Capitalei. Cine a ieșit pozitiv la ChatGPT și cine s-a bazat doar pe inteligența naturală # Gândul
A mai rămas puțin timp până când cei peste 1,8 milioane de locuitori ai Bucureștiului vor merge la urne ca să-și aleagă primarul. Gândul le-a analizat postările candidaților cu cele mai mari șanse pentru fotoliul Capitalei și un singur candidat a fost surprins că a folosit ajutorul Inteligenței Artificiale pentru a-și redacta postările. Conform aplicațiilor […]
07:10
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Gigi Nețoiu, om de afaceri și politician român, a vorbit despre cum lupta zilnică este pe resursele acestei planete, care se împuținează drastic. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Gigi Nețoiu: „Domnul Tucă, este resetarea mondială. Se scufundă planeta. Oamenii se bat și […]
Acum 6 ore
05:10
Tânăra balerină care a cucerit America în pași de dans. Povestea singurei românce medaliată la una dintre cele mai prestigioase competiții de balet din SUA: „Baletul i-a intrat adânc în sânge și suflet” # Gândul
Grație, talent, sensibilitate, performanță și multă, multă muncă. Are doar 18 ani, dar fiecare pas al Olimpiei pe scenă poartă îl el greutatea disciplinei, a grației și a talentului desăvârșit. Pe aripile dansului, nimic nu este imposibil pentru Olimpia Cărăuleanu, elevă a Liceului de Coregrafie „Floria Capsali” din București. Tânăra respiră pentru dans și prin […]
Acum 12 ore
00:40
Haiti s-a calificat la Cupa Mondială din SUA. Dar Administrația Trump spune că fanii nu sunt bineveniți pe teritoriul american # Gândul
Echipa națională de fotbal din Haiti s-a calificat la Cupa Mondială din 2026 desfășurată în America de Nord. Însă, președintele american Donald Trump a declarat că microbiștii haitieni nu vor putea să vină în Statele Unite pentru a urmări meciurile echipei lor. Cupa Mondială din 2026 se va desfășura în Mexic, SUA și Canada. Administrația […]
00:10
Astronautul Zena Cardman a publicat imagini cu Aurora Boreală filmate de pe Stația Spațială Internațională, profitând de o creștere a activității solare care a făcut ca aurorele să apară neobișnuit de frecvent. Cardman, care conduce misiunea SpaceX Crew-11 a NASA, spune că nu a văzut niciodată ecranul de la sol, dar îl urmărește adesea de […]
00:00
Bruce Willis nu își mai recunoaște nici fiica. Ultimele vești despre starea de sănătate a actorului # Gândul
Familia lui Bruce Willis continuă să vorbească despre starea actorului din „Die Hard”. Acum, fiica sa, Rume Willis, a vorbit pe Instagram despre un aspect emoționant al vieții de zi cu zi cu tatăl ei. Fostul erou de acțiune trăiește cu un diagnostic de demență frontotemporală din 2022 – o formă deosebit de debilitantă a […]
22 noiembrie 2025
22:50
Jair Bolsonaro a fost plasat în arest preventiv. Fostul președinte brazilian este condamnat la închisoare pentru 27 ani # Gândul
Fostul președinte brazilian Jair Bolsonaro a fost reținut de poliție. Autoritățile au determinat că fostul lider reprezintă un „risc concret de fugă din țară” pe durata arestului la domiciliu și a fost plasat în arest preventiv. Jair Bolsonaro, președintele care a pierdut realegerea pentru al doilea mandat în scrutinul prezidențial din 2022, câștigat de adversarul […]
22:50
Pentru cine vrea o destinație cu aer exotic, dar care să nu fie prea departe de casă, optează pentru Malta. Plajele cu nisip fin, istoria bogată, siturile UNESCO, mâncarea bună, dar și prețurile accesibile fac din Malta o destinație de bifat. Prima oprire este Valletta. Mică și spectaculoasă, capitala Maltei are doar 0,8 kilometri pătrați, […]
22:30
Premierul Israelului acuză Hamas de încălcarea armistițiului: Ca răspuns, am eliminat cinci lideri teroriști # Gândul
Benjamin Netanyahu a acuzat gruparea teroristă Hamas pentru violarea armistițiului. Premierul susține că gruparea a trimis un luptător să atace soldați IDF staționați pe un teritoriu aflat sub ocupație israeliană. „Ca răspuns, Israel a eliminat cinci lideri teroriști Hamas”, a transmis Biroul Prim-ministrului Israelului pe platforma X. „Israel a respectat în totalitate armistițiul, Hamas nu […]
22:30
Retrospectiva săptămânii: Care au fost cele mai importante evenimente pe plan extern. De la Oscar pentru Tom Cruise, la Pacea lui Trump în Ucraina # Gândul
A mai trecut încă o săptămână plină de evenimente care ne-au ținut pe toți cu sufletul la gură. Lumea întreagă a fost cu ochii pe Casa Albă, în ultimele zile, unde președintele Donald Trump a găzduit dineuri fastuoase, a primit oaspeți care mai de care mai controversați, a semnat acorduri istorice și a anunțat planuri […]
22:20
Val de glume şi ironii pe pagina oficială a premierului Bolojan, la anunţul despre “continuarea reformelor”. „Vă rugăm să nu vă opriţi! Sunt prea puţine taxe. TVA e indecent de mic” # Gândul
În timp ce premierul încerca să prezinte cât mai multe dintre realizările actualului Guvern, românii se întreceau în a-i zice „de dulce” lui Ilie Bolojan, chiar pe pagina oficială de facebook. Câţiva curajoşi chiar i-au transmis, ironic, că sunt prea puţine taxe şi ar mai fi loc de câteva noi. În timp ce alte guverne […]
22:10
Alerte de ploi, lapoviță și ninsoare în mai multe județe din România, de mâine temperaturile nu vor mai trece de 13 grade Celsius. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, codul galben este valabil până mâine dimineață la ora 10 și vizează zona montană a județelor Gorj, Vâlcea, Argeș, Hunedoara, Alba și Sibiu unde vor fi precipitații, […]
22:00
Ministrul Muncii spune că România trebuie „să-și asume” o eventuală pierdere a celor 231 de milioane de euro din PNRR # Gândul
Ministrul Muncii, Florin Manole, spune că România trebuie să-și asume o eventuală pierdere a celor 231 de milioane de euro din PNRR dacă nu se respectă termenul limită de 28 noiembrie pentru noua lege a pensiilor speciale ale magistraților. Oficialul nu a putut garanta un termen rapid pentru avizul din partea CSM, deși susține că […]
Acum 24 ore
21:30
Filiala judeţeană AUR Călăraşi şi-a ales liderul, pe întuneric. George Simion acuză pe „mafioţii locali” că le-au „tăiat lumina” # Gândul
„Ne-au tăiat lumina azi la Călărași! Așa de nebuni sunt mafioții locali. Continuăm, mâine la Târgu Mureș, pe 1 decembrie cu toții la Alba Iulia!” este mesajul cu care a încheiat ziua de sâmbătă liderul AUR, George Simion. Conferința județeană AUR Călărași a avut parte de un moment neaşteptat, în timp ce liderul George Simion […]
21:30
Ion Crăciunescu, DESFIINȚAT după ce l-a ironizat pe Mircea Lucescu. „Nu te lega de vârsta cuiva. Tu puteai să mori la 31 de ani” # Gândul
Marcel Puşcaş l-a criticat pe Ion Crăciunescu, care l-a ironizat pe Mircea Lucescu. Fostul arbitru a spus că selecționerul ar trebui să se retragă pentru că ar fi „depășit”. Mircea Lucescu, 80 de ani, este cel mai titrat antrenor român. Ion Crăciunescu, 75 de ani, nu a fost menajat de Marcel Pușcaș, fost jucător și […]
21:20
Nicușor Dan spune că are informații despre colaborarea dintre Horațiu Potra și Călin Georgescu: „Am informări despre tot ce s-a întâmplat din seara anulării alegerilor și zilele imediat următoare, cât a stat domnul Potra în țară” # Gândul
Președintele României, Nicușor Dan, spune că are mai multe informații despre colaborarea dintre mercenarul Horațiu Potra și Călin Georgescu. Șeful statului a adăugat că românii vor primi mai multe informații atunci când autoritățile vor pune toate informațiile cap la cap. Nicușor Dan a fost prezent vineri la High-Level Conference Cohesion2027+ unde a vorbit despre mercenarul […]
21:20
Halepenos? Un cercetător român botează un ardei iute cu numele Simonei Halep. Vrea să fie cel mai iute ardei din lume # Gândul
Chiar dacă suntem în sezonul rece și temperaturile scad pe zi ce trece, în serele Băncii de Resurse Genetice Buzău există plante care continuă să se dezvolte excelent, iar unele soiuri sunt în plină perioadă de recoltare. Printre acestea se numără și unii dintre cei mai iuți ardei din lume, unul dintre soiuri fiind botezat […]
20:40
O ucraineancă a renunțat la jobul de birou și a plecat în SUA pentru a coace pizza: „Nu am niciun regret” # Gândul
O tânără ucraineancă, cunoscută pe TikTok, și-a schimbat complet viața după ce s-a mutat în Statele Unite, alături de soțul ei, în urma câștigării unui green card. Cei doi locuiesc în America de aproximativ cinci luni. „Am început totul de la zero. Ca majoritatea oamenilor de aici, încep de la baza jobului și nu sunt […]
20:20
„Dacă nu ești la masă, ești în meniu”. România, niciun loc la negocierile planului de pace al lui Trump pentru Ucraina. Șeful spionilor români, pentru Gândul: „Ai arătat că accepţi orice, fără să ridici privirea” # Gândul
Silviu Predoiu, fost general cu patru stele și expert în domeniul serviciilor de informații, a explicat, într-o analiză făcută pentru GÂNDUL de ce România – în condiţiile în care avem cea mai lungă frontieră cu Ucraina, în care avem o comunitate românească numeroasă și vulnerabilă în statul vecin – nu este la masa negocierilor de […]
20:00
Carambol politic în Piața Obor din Capitală. Susţinătorii lui Catalin Drulă s-au intersectat cu cei ai lui Gigi Neţoiu. Într-un final, a ieşit o scenă de Emir Kusturica cu trompete, tobe şi cetăţeni dezorientaţi # Gândul
„Înarmaţi” cu trompete şi tobe, susţinătorii candidatului independent la Capitală, Gigi Neţoiu, au dat nas în nas cu echipa de campanie a lui Cătălin Drulă, de la USR, candidat pentru aceeaşi funcţie. Echipa de campanie a lui Cătălin Drulă s-a dat la o parte, iar echipa lui Gigi Nețoiu, în ritm de muzică, a trecut […]
19:50
Diana Șoșoacă rupe tăcerea după „divorțul” de Luis Lazarus. De ce și-au despărțit destinele politice cei doi și cum vede Șoșoacă partidul înființat de Lazarus # Gândul
Diana Șoșoacă a explicat, pentru prima dată, în cadrul emisiunii „Dan Diaconescu Direct” ce s-a întâmplat după plecarea lui Luis Lazarus din partidul său. Lazarus și-a înființat un nou partid în care a atras foști colegi chiar de la S.O.S-ul lui Șoșoacă. Întrebată de moderatorul emisiunii ce părerea are despre partidul PDF, nou înființat de […]
19:40
Ce i-a cerut Ryanair unei pasagere pentru a schimba biletul mamei sale, care a murit înainte de sărbători # Gândul
O călătorie care trebuia sa fie o aniversare plină de bucurie s-a transformat într-un șir de dureri și umilințe pentru britanica Sophie Taylor. Compania Ryanair nu a vrut să renunțe la o taxă de schimbare a numelui de pe biletul de avion după moartea mamei sale. În 2024, Sophie Taylor cumpărase două bilete de avion […]
19:30
Jair Bolsonaro a fost reținut, deși a solicitat să fie arestat la domiciliu. Fostul președinte brazilian riscă închisoare pentru 27 ani # Gândul
Fostul președinte brazilian Jair Bolsonaro a fost reținut de poliție. Autoritățile au determinat că fostul lider reprezintă un „risc concret de fugă” pe durata arestului la domiciliu și a fost plasat în arest preventiv. Jair Bolsonaro, președintele care a pierdut realegerea pentru al doilea mandat în scrutinul prezidențial din 2022, câștigat de adversarul său socialist, […]
19:10
Mulți angajați primesc fluturașul de salariu lunar, ori la lichidare, în timp ce alții nu îl primesc deloc și nu știu dacă angajatorul este obligat sau nu să îl ofere. Deși documentul acesta nu este reglementat prin lege și nu este obligatoriu, el poate să joace un rol important în înțelegerea unor detalii în privința […]
18:50
Zeljko Kopic a dezvăluit că Adrian Mazilu s-a antrenat pentru prima dată alături de restul lotului. Jucătorul de 20 de ani a venit în vară la Dinamo, roș-albii plătind 450.000 de euro către Brighton pentru 40 la sută din drepturile federative ale lui Adrian Mazilu. Nu a mai jucat oficial de la 7 aprilie 2024, […]
