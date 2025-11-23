Horoscop 24 noiembrie. Luna în Capricorn îi face productivi pe Scorpioni. Fecioarele, planuri de viitor
Newsweek.ro, 23 noiembrie 2025 07:20
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 30 minute
07:40
Ce se întâmplă dacă locuiești la bloc și nu plătești întreținerea la timp? Nici vecinii nu te pot salva # Newsweek.ro
Dacă nu plătești întreținerea la timp, pot apărea probleme pe care nici vecinii nu le pot rezolva pe...
07:30
Răspunsul la agresiunea Rusiei. Extinderea, pariul strategic al Europei. Pe când Moldova și Ucraina în UE? # Newsweek.ro
Ceva semnificativ s-a întâmplat atunci când, pe 4 noiembrie, Comisia Europeană și-a prezentat raport...
07:30
Ce salariu primești dacă mergi la cules de lalele în Olanda? Nu ai nevoie de experiență. Când începi? # Newsweek.ro
Munca în agricultură în străinătate este atractivă pentru românii care vor să facă rost de bani dar ...
Acum o oră
07:20
07:10
Care pensionari pierd din pensie la Mica Recalculare? Casa de Pensii anunță ce perioade le scade din vechime? # Newsweek.ro
Pensionarii care au muncit în sistemul bugetar și nu doar ei riscă să primească pensii mai mici dacă...
Acum 12 ore
21:30
Punctul slab al NATO în materie de apărare. Rusia a investit imens în drone. Alianța nu prea # Newsweek.ro
Utilizarea dronelor în război nu este o tactică nouă, așa că experții se întreabă de ce alianța se s...
21:10
Ce soluții tehnologice inovatoare folosește Veolia România pentru o energie cât mai curată și mai ieftină # Newsweek.ro
Într-un context economic și energetic volatil, Veolia România face investiții importante pentru tran...
20:50
Lituania oprește transporturile de petrol Lukoil către Kaliningrad din cauza sancțiunilor americane # Newsweek.ro
Compania feroviară de stat lituaniană LTG a anunțat că va opri transporturile de petrol ale Lukoil c...
20:40
Viktor Orban sprijină planul de pace al lui Trump pentru a împiedica ajutorul european către Ucraina # Newsweek.ro
Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, susține planul de „pace” propus de administrația Trump, văzân...
20:20
România a învins Cehia la Trofeul Carpați, obținând a doua victorie înaintea debutului la Mondial # Newsweek.ro
Naționala feminină de handbal a României a câștigat sâmbătă, 37-30, meciul cu Cehia la Trofeul Carpa...
20:10
Creatorul de modă irlandez Paul Costelloe a murit la 80 de ani. A fost designerul personal al prințesei Diana # Newsweek.ro
Designerul irlandez Paul Costelloe, cunoscut ca designer personal al prințesei Diana, a murit la vâr...
19:50
Volodimir Zelenski îl felicită pe Nicușor Dan pentru sprijinul României în securitatea Ucrainei și a Europei # Newsweek.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski îl felicită pe Nicușor Dan pentru sprijinul României în se...
19:40
Iranul cere ajutor internațional pentru incendiul uriaș din pădurile UNESCO de la Marea Caspică # Newsweek.ro
Iran solicită ajutor internațional pentru a stinge un incendiu major în pădurile UNESCO de la Marea ...
19:20
Avertisment DNSC. Escrocii folosesc identități oficiale false pentru a colecta date personale # Newsweek.ro
Avertisment DNSC. Escrocii trimit e-mailuri care imită instituții oficiale precum Poliția Română, AN...
19:00
Comisia intenționează să aprobe pe termen nelimitat majoritatea substanțelor pesticide # Newsweek.ro
Comisia Europeană intenționează să facă perioada de aprobare pentru substanțele active utilizate în ...
19:00
Alertă în Olanda. Armata a deschis focul asupra unor drone suspecte deasupra bazei aeriene Volkel # Newsweek.ro
Armata olandeză a tras asupra unor drone neidentificate care survolau baza aeriană Volkel din estul ...
Acum 24 ore
18:40
Meteo. Opt luni de vară în Europa. Când se va întâmpla asta? Parcă trăim acum 6.000 de ani # Newsweek.ro
Meteo. Opt luni de vară vor fi în Europa. Când se va întâmpla acest lucru? Parcă trăim acum 6.000 de...
18:10
Friedrich Merz: Am clarificat angajamentul Europei față de Ucraina, în discuția cu Trump # Newsweek.ro
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, spune că a clarificat angajamentul Europei față de Ucraina, în...
17:50
Ilie Bolojan, adresându-se tinerilor liberali: E simplu să demisionezi, dar e greu să faci ceea ce trebuie # Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a spus, adresându-se tinerilor liberali, că e simplu să demisionezi, dar este...
17:30
Ciprian Ciucu, candidatul PNL, propune o primă dezbatere electorală, cu primii cinci candidați la Primărie # Newsweek.ro
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la funcţia de primar general al Capitalei, propune o primă dezbatere e...
17:00
Șefii diplomațiilor din țările aliate se vor întâlni la sediul NATO din Bruxelles, pe 3 decembrie 20...
17:00
Cititul afectează vederea. Ecranul calculatorului arde retina. Vederea se poate corecta în mod natur...
16:50
27 noiembrie 1940. Pe 27 noiembrie 1940, În jurul orei 17:30, s-au prezentat la vila lui Nicolae Io...
16:30
Ungaria oferă soldaților 300€ de Crăciun. Pensiile și salariile militarilor, blocate în România. Dar în 2026? # Newsweek.ro
Soldații maghiari vor primi o recompensă de 120.000 de forinți (cam 300€) înainte de Crăciun. În Rom...
16:10
Femeie băgată cu forţa într-o maşină în Sectorul 4; unul dintre agresori este soţul victimei # Newsweek.ro
O femeie a fost băgată cu forţa de doi bărbaţi într-o maşină, pe o stradă din Sectorul 4 al Capitale...
15:50
Declaraţia G20 cere o "pace justă şi durabilă" în Ucraina, Sudan, RD Congo şi teritoriile palestiniene # Newsweek.ro
Liderii din G20 reuniţi la Johannesburg, în Africa de Sud, au cerut o pace "justă" şi "durabilă" în ...
15:30
Ministrul Rogobete: Va urma o reclasificare a spitalelor; aceasta nu înseamnă închiderea lor # Newsweek.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat sâmbătă, la Timişoara, că va urma o reclasificar...
15:10
O nouă speranță pentru diabet: eliminarea celulelor îmbătrânite ar putea controla mai bine glicemia # Newsweek.ro
Eliminarea celulelor îmbătrânite din vasele de sânge a îmbunătățit controlul glicemiei la șoareci, s...
14:50
Ucraina va începe în curând "consultări" cu SUA în Elveţia despre un "viitor acord de pace" cu Rusia # Newsweek.ro
Ucraina va purta în curând negocieri cu Statele Unite în Elveţia pentru a discuta planul preşedintel...
14:30
Belarusul, un aliat al Rusiei, a graţiat 31 de cetăţeni ucraineni, a anunţat sâmbătă televiziunea de...
14:10
Fostul preşedinte brazilian Jair Bolsonaro, condamnat la 27 de ani de închisoare pentru tentativă de...
13:50
Experiment colectiv pe platforma LinkedIn. Stilul de comunicare corporatist a crescut vizibilitatea femeilor # Newsweek.ro
Un experiment colectiv realizat de femei pe LinkedIn arată că adoptarea unui stil de comunicare corp...
13:40
MAI lansează o campanie. „Nu filmați sau postați buletinul de vot, riscați încălcarea legii” # Newsweek.ro
Ministerul Afacerilor Interne avertizează cetățenii înainte de alegerile locale parțiale din 7 decem...
13:20
Miss Jamaica a ajuns la spital după ce a căzut de pe scenă la Miss Universe. Care este starea femeii? # Newsweek.ro
Miss Jamaica a ajuns la spital după ce a căzut de pe scenă la Miss Universe. Care este starea femeii...
13:10
Marjorie Taylor Greene demisionează din Congres după cearta cu Trump. "Este o veste minunată pentru ţară" # Newsweek.ro
Marjorie Taylor Greene demisionează din Congres, invocând divergențele cu Donald Trump și „atacurile...
12:50
Rogobete anunță că Centrele de Mari Arşi din Timişoara şi Târgu Mureş vor trata primii pacienţi în 2026 # Newsweek.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunță că centrele pentru mari arși din Timișoara și Tîrgu ...
12:30
Trump îl presează pe Zelenski: are șase zile să accepte planul de pace, altfel armele americane vor fi retrase # Newsweek.ro
Donald Trump îi dă un ultimatum lui Volodimir Zelenski: liderul ucrainean are doar şase zile pentru ...
12:20
Administraţia Prezidenţială anunţă modificări pentru clarificarea Strategiei Naţionale de Apărare a ţării # Newsweek.ro
Administraţia Prezidenţială anunţă că Strategia Naţională de Apărare a fost actualizată, după ce au ...
12:10
Metalul al cărui preț a crescut mai mult ca aurul. Românii îl poartă la gât sau la mână. Au devenit bogați # Newsweek.ro
Prețul unui metal s-a scumpit mult mia mult ca aurul, care oricum a avut o creștere spectaculoasă în...
12:10
Ministerul de Interne demontează un nou fake. Imaginea femeii care distruge un BMW de Poliție nu este reală # Newsweek.ro
Ministerul de Interne avertizează că imaginile virale cu o femeie care ar distruge un BMW al Poliţie...
11:50
Cât costă să mergi cu copilul la Târgul de Crăciun de la Sibiu sau Craiova în minivacanța de 1 Decembrie? # Newsweek.ro
Primele târguri de Crăciun din România și unele dintre cele mai apreciate și-au deschis deja porțile...
11:30
Cristian Hrițuc: „Drulă dă dovadă de infantilism politic. Pericolul Anca Alexandrescu este real” # Newsweek.ro
Analistul politic Cristian Hrițuc face o analiză a campaniei electorale de la București și spune că ...
11:10
În orice regim politic cu probleme, una din puteri încearcă să se dea peste nas celorlalte. România ...
11:00
Marele Horoscop 2026 Rac - probleme, Gemeni - bani, Balanță - atenție la sănătate, Pești - dureri de cap # Newsweek.ro
Avem primul horoscop pe 2026. Horoscop 2026 Berbec, Rac - probleme, Gemeni - bani, Balanță - atenție...
10:40
Ministerul muncii pedepsește 800.000 de pensionari. Au pensia înghețată încă 2 ani. În ce domenii au muncit? # Newsweek.ro
Ministerul muncii admite ceea ce Newsweek a scris în urmă cu un an de zile. Există un număr de aprox...
10:10
Așa cum oficialii americani și români au anunțat pe 29 octombrie, soldații din cadrul Brigăzii a 2-a...
10:00
A murit marea cântăreață pop, actriță și compozitoare Ornella Vanoni. Ascultă hit-ul „La musica e finita” # Newsweek.ro
Ornella Vanoni, marea cântăreață pop, actriță și compozitoare italiană, a murit la vârsta de 91 de a...
09:40
VIDEO Incendiu violent, într-un bloc nou, cu 11 etaje, din București, unde un apartament sare de 200.000 € # Newsweek.ro
Pompierii intervin cu 10 autospeciale pentru stinge un incendiu violent izbucnit într-un bloc nou, c...
09:10
A început campania electorală pentru Primăria București. Ce transmit principalii candidați? Care sunt regulile # Newsweek.ro
Sâmbătă, 22 noiembrie 2025, la ora 0.00, a început campania electorală pentru Primăria București. Pr...
08:50
Una dintre cele mai spectaculoase atracții turistice din România, sub sechestru. Primăria se plânge # Newsweek.ro
Salina Turda, una dintre cele mai spectaculoase și cunoscute atracții turistice din România, a fost ...
