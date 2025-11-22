Lituania oprește transporturile de petrol Lukoil către Kaliningrad din cauza sancțiunilor americane

Newsweek.ro, 22 noiembrie 2025 20:50

Compania feroviară de stat lituaniană LTG a anunțat că va opri transporturile de petrol ale Lukoil c...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 5 minute
21:10
Ce soluții tehnologice inovatoare folosește Veolia România pentru o energie cât mai curată și mai ieftină Newsweek.ro
Într-un context economic și energetic volatil, Veolia România face investiții importante pentru tran...
Acum 30 minute
20:50
Lituania oprește transporturile de petrol Lukoil către Kaliningrad din cauza sancțiunilor americane Newsweek.ro
Compania feroviară de stat lituaniană LTG a anunțat că va opri transporturile de petrol ale Lukoil c...
Acum o oră
20:40
Viktor Orban sprijină planul de pace al lui Trump pentru a împiedica ajutorul european către Ucraina Newsweek.ro
Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, susține planul de „pace” propus de administrația Trump, văzân...
20:20
România a învins Cehia la Trofeul Carpați, obținând a doua victorie înaintea debutului la Mondial Newsweek.ro
Naționala feminină de handbal a României a câștigat sâmbătă, 37-30, meciul cu Cehia la Trofeul Carpa...
Acum 2 ore
20:10
Creatorul de modă irlandez Paul Costelloe a murit la 80 de ani. A fost designerul personal al prințesei Diana Newsweek.ro
Designerul irlandez Paul Costelloe, cunoscut ca designer personal al prințesei Diana, a murit la vâr...
19:50
Volodimir Zelenski îl felicită pe Nicușor Dan pentru sprijinul României în securitatea Ucrainei și a Europei Newsweek.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski îl felicită pe Nicușor Dan pentru sprijinul României în se...
19:40
Iranul cere ajutor internațional pentru incendiul uriaș din pădurile UNESCO de la Marea Caspică Newsweek.ro
Iran solicită ajutor internațional pentru a stinge un incendiu major în pădurile UNESCO de la Marea ...
19:20
Avertisment DNSC. Escrocii folosesc identități oficiale false pentru a colecta date personale Newsweek.ro
Avertisment DNSC. Escrocii trimit e-mailuri care imită instituții oficiale precum Poliția Română, AN...
Acum 4 ore
19:00
Comisia intenționează să aprobe pe termen nelimitat majoritatea substanțelor pesticide Newsweek.ro
Comisia Europeană intenționează să facă perioada de aprobare pentru substanțele active utilizate în ...
19:00
Alertă în Olanda. Armata a deschis focul asupra unor drone suspecte deasupra bazei aeriene Volkel Newsweek.ro
Armata olandeză a tras asupra unor drone neidentificate care survolau baza aeriană Volkel din estul ...
18:40
Meteo. Opt luni de vară în Europa. Când se va întâmpla asta? Parcă trăim acum 6.000 de ani Newsweek.ro
Meteo. Opt luni de vară vor fi în Europa. Când se va întâmpla acest lucru? Parcă trăim acum 6.000 de...
18:10
Friedrich Merz: Am clarificat angajamentul Europei față de Ucraina, în discuția cu Trump Newsweek.ro
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, spune că a clarificat angajamentul Europei față de Ucraina, în...
17:50
Ilie Bolojan, adresându-se tinerilor liberali: E simplu să demisionezi, dar e greu să faci ceea ce trebuie Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a spus, adresându-se tinerilor liberali, că e simplu să demisionezi, dar este...
17:30
Ciprian Ciucu, candidatul PNL, propune o primă dezbatere electorală, cu primii cinci candidați la Primărie Newsweek.ro
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la funcţia de primar general al Capitalei, propune o primă dezbatere e...
Acum 6 ore
17:00
Mark Rutte: „Vremurile periculoase necesită acțiuni îndrăznețe“ Newsweek.ro
Șefii diplomațiilor din țările aliate se vor întâlni la sediul NATO din Bruxelles, pe 3 decembrie 20...
17:00
Șapte mituri despre ochi și vedere demontate de un oftalmolog Newsweek.ro
Cititul afectează vederea. Ecranul calculatorului arde retina. Vederea se poate corecta în mod natur...
16:50
CALENDAR NOIEMBRIE-DECEMBRIE Asasinarea lui Nicolae Iorga Newsweek.ro
27 noiembrie 1940. Pe 27 noiembrie 1940, În jurul orei 17:30,  s-au prezentat la vila lui Nicolae Io...
16:30
Ungaria oferă soldaților 300€ de Crăciun. Pensiile și salariile militarilor, blocate în România. Dar în 2026? Newsweek.ro
Soldații maghiari vor primi o recompensă de 120.000 de forinți (cam 300€) înainte de Crăciun. În Rom...
16:10
Femeie băgată cu forţa într-o maşină în Sectorul 4; unul dintre agresori este soţul victimei Newsweek.ro
O femeie a fost băgată cu forţa de doi bărbaţi într-o maşină, pe o stradă din Sectorul 4 al Capitale...
15:50
Declaraţia G20 cere o &#34;pace justă şi durabilă&#34; în Ucraina, Sudan, RD Congo şi teritoriile palestiniene Newsweek.ro
Liderii din G20 reuniţi la Johannesburg, în Africa de Sud, au cerut o pace "justă" şi "durabilă" în ...
15:30
Ministrul Rogobete: Va urma o reclasificare a spitalelor; aceasta nu înseamnă închiderea lor Newsweek.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat sâmbătă, la Timişoara, că va urma o reclasificar...
Acum 8 ore
15:10
O nouă speranță pentru diabet: eliminarea celulelor îmbătrânite ar putea controla mai bine glicemia Newsweek.ro
Eliminarea celulelor îmbătrânite din vasele de sânge a îmbunătățit controlul glicemiei la șoareci, s...
14:50
Ucraina va începe în curând &#34;consultări&#34; cu SUA în Elveţia despre un &#34;viitor acord de pace&#34; cu Rusia Newsweek.ro
Ucraina va purta în curând negocieri cu Statele Unite în Elveţia pentru a discuta planul preşedintel...
14:30
Belarusul graţiază 31 de cetăţeni ucraineni în baza unui acord Trump-Lukaşenko Newsweek.ro
Belarusul, un aliat al Rusiei, a graţiat 31 de cetăţeni ucraineni, a anunţat sâmbătă televiziunea de...
14:10
Brazilia: Fostul preşedinte Jair Bolsonaro, în arest preventiv Newsweek.ro
Fostul preşedinte brazilian Jair Bolsonaro, condamnat la 27 de ani de închisoare pentru tentativă de...
13:50
Experiment colectiv pe platforma LinkedIn. Stilul de comunicare corporatist a crescut vizibilitatea femeilor Newsweek.ro
Un experiment colectiv realizat de femei pe LinkedIn arată că adoptarea unui stil de comunicare corp...
13:40
MAI lansează o campanie. „Nu filmați sau postați buletinul de vot, riscați încălcarea legii” Newsweek.ro
Ministerul Afacerilor Interne avertizează cetățenii înainte de alegerile locale parțiale din 7 decem...
13:20
Miss Jamaica a ajuns la spital după ce a căzut de pe scenă la Miss Universe. Care este starea femeii? Newsweek.ro
Miss Jamaica a ajuns la spital după ce a căzut de pe scenă la Miss Universe. Care este starea femeii...
Acum 12 ore
13:10
Marjorie Taylor Greene demisionează din Congres după cearta cu Trump. &#34;Este o veste minunată pentru ţară&#34; Newsweek.ro
Marjorie Taylor Greene demisionează din Congres, invocând divergențele cu Donald Trump și „atacurile...
12:50
Rogobete anunță că Centrele de Mari Arşi din Timişoara şi Târgu Mureş vor trata primii pacienţi în 2026 Newsweek.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunță că centrele pentru mari arși din Timișoara și Tîrgu ...
12:30
Trump îl presează pe Zelenski: are șase zile să accepte planul de pace, altfel armele americane vor fi retrase Newsweek.ro
Donald Trump îi dă un ultimatum lui Volodimir Zelenski: liderul ucrainean are doar şase zile pentru ...
12:20
Administraţia Prezidenţială anunţă modificări pentru clarificarea Strategiei Naţionale de Apărare a ţării Newsweek.ro
Administraţia Prezidenţială anunţă că Strategia Naţională de Apărare a fost actualizată, după ce au ...
12:10
Metalul al cărui preț a crescut mai mult ca aurul. Românii îl poartă la gât sau la mână. Au devenit bogați Newsweek.ro
Prețul unui metal s-a scumpit mult mia mult ca aurul, care oricum a avut o creștere spectaculoasă în...
12:10
Ministerul de Interne demontează un nou fake. Imaginea femeii care distruge un BMW de Poliție nu este reală Newsweek.ro
Ministerul de Interne avertizează că imaginile virale cu o femeie care ar distruge un BMW al Poliţie...
11:50
Cât costă să mergi cu copilul la Târgul de Crăciun de la Sibiu sau Craiova în minivacanța de 1 Decembrie? Newsweek.ro
Primele târguri de Crăciun din România și unele dintre cele mai apreciate și-au deschis deja porțile...
11:30
Cristian Hrițuc: „Drulă dă dovadă de infantilism politic. Pericolul Anca Alexandrescu este real” Newsweek.ro
Analistul politic Cristian Hrițuc face o analiză a campaniei electorale de la București și spune că ...
11:10
România devine o autocrație judecătorească opusă domniei legii Newsweek.ro
În orice regim politic cu probleme, una din puteri încearcă să se dea peste nas celorlalte. România ...
11:00
Marele Horoscop 2026 Rac - probleme, Gemeni - bani, Balanță - atenție la sănătate, Pești - dureri de cap Newsweek.ro
Avem primul horoscop pe 2026. Horoscop 2026 Berbec, Rac - probleme, Gemeni - bani, Balanță - atenție...
10:40
Ministerul muncii pedepsește 800.000 de pensionari. Au pensia înghețată încă 2 ani. În ce domenii au muncit? Newsweek.ro
Ministerul muncii admite ceea ce Newsweek a scris în urmă cu un an de zile. Există un număr de aprox...
10:10
„Retragerea americană“. Adevărat și fals Newsweek.ro
Așa cum oficialii americani și români au anunțat pe 29 octombrie, soldații din cadrul Brigăzii a 2-a...
10:00
A murit marea cântăreață pop, actriță și compozitoare Ornella Vanoni. Ascultă hit-ul „La musica e finita” Newsweek.ro
Ornella Vanoni, marea cântăreață pop, actriță și compozitoare italiană, a murit la vârsta de 91 de a...
09:40
VIDEO Incendiu violent, într-un bloc nou, cu 11 etaje, din București, unde un apartament sare de 200.000 € Newsweek.ro
Pompierii intervin cu 10 autospeciale pentru stinge un incendiu violent izbucnit într-un bloc nou, c...
09:10
A început campania electorală pentru Primăria București. Ce transmit principalii candidați? Care sunt regulile Newsweek.ro
Sâmbătă, 22 noiembrie 2025, la ora 0.00, a început campania electorală pentru Primăria București. Pr...
08:50
Una dintre cele mai spectaculoase atracții turistice din România, sub sechestru. Primăria se plânge Newsweek.ro
Salina Turda, una dintre cele mai spectaculoase și cunoscute atracții turistice din România, a fost ...
08:30
Criză politică și economică fără precedent, în Franța. Deputații au respins bugetul pentru anul următor Newsweek.ro
Franța trece printr-o criză politică și economică fără precedent în ultimii zeci de ani. Deputații a...
Acum 24 ore
08:00
SUA vor să dea Germaniei conducerea militară a NATO în Europa. 320.000 de miliari numai pe flancul estic Newsweek.ro
Statele Unite doresc ca Germania să preia comanda forțelor NATO în Europa, a declarat trimisul lui D...
08:00
Rusia a atacat iar cu drone Ucraina la granița cu România. Armata a ridicat două avioane F-16 Fighting Falcon Newsweek.ro
În această dimineață a fost dat mesaj Ro-Alert în nordul judeţului Tulcea și armata a ridicat două a...
08:00
Alexandru Iordache - Omul Anului în Marketing Digital Newsweek.ro
Gala Radar de Media 2025, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate comunicării, divertism...
07:50
Avion spion al SUA de la baza Mihail Kogălniceanu, misiune rară în Marea Neagră. Ce caută în apropierea Rusiei Newsweek.ro
Pentru a doua oară consecutiv, un avion spion al SUA „desenează” bucle deasupra Mării Negre pe o tra...
07:40
Amendă de 2.500 lei dacă arzi aceste lemne în sobă. Cu ce NU ai voie să te încălzești iarna? Newsweek.ro
Autoritățile avertizează că arderea lemnelor umede sau a deșeurilor în sobă poate atrage amenzi de p...
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.