Dosare penale după FCSB - Petrolul » Inclusiv unul pentru consum de droguri

Formula de start a celor de la FCSB cu Petrolul a fost extrem de ofensivă, fără nici un mijlocaș defensiv în primul 11. Pe lângă cei 4 fundași, Charalambous și Pintilii au pus pe foaia de start 6 oameni de atac.Așa cum anunțase Gigi Becali săptămânile trecute, înainte de întreruperea campionatului, FCSB nu mai folosește mijlocași defensivi. Cel puțin la începutul meciului cu Petrolul, planul patronului roș-albaștrilor a fost pus în aplicare. ...