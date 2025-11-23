Dosare penale după FCSB - Petrolul » Inclusiv unul pentru consum de droguri
Gazeta Sporturilor, 23 noiembrie 2025 07:40
FCSB - Petrolul. A venit nota de plată după partida de sâmbătă seara, încheiată cu scorul de 1-1, pe Arena Națională. La finalul confruntării, Jandarmeria a emis un comunicat de presă în care a anunțat toate sancțiunile impuse după meci. Au fost întocmite cinci dosare penale pentru deținerea și folosirea materialelor pirotehnice, inclusiv unul privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri.În total, amenzile au ajuns la 35. ...
• • •
Acum 10 minute
08:00
Manchester City a fost învinsă de Newcastle cu 2-1, iar după fluierul final, oaspeții au dat frâu liber frustrării.Fluierul final, după 8 minute de prelungiri, i-a găsit extrem de tensionați pe „cetățeni”. Portarul Gianluigi Donnarumma s-a luat la harță cu atacantul lui Newcastle United, Joelinton.Nu este clar ce a declanșat conflictul dintre ei. ...
Acum 30 minute
07:50
Gigi Becali i-a întors din drum, dar Charalambous și Pintilii riscă să fie dați afară: „Au cu siguranță vină lor” # Gazeta Sporturilor
FCSB - Petrolul. După meciul de sâmbătă seara, terminat 1-1, în etapa a 17-a din Superliga, Gigi Becali (67 de ani), patronul campioanei FCSB, a avut o intervenție telefonică în care a fost extrem de dezamăgit pentru rezultat și chiar pesimist în ceea ce privește viitorul echipei, vorbind cu îndoială de play-off și titlu. ...
07:40
Acum 8 ore
00:40
Marele Premiu de Formula 1 din Las Vegas » Se anunță show pe străzile din „Orașul Păcatelor” # Gazeta Sporturilor
Marele Premiu de Formula 1 din Las Vegas, a 22-a cursă a sezonului, are loc în această dimineață, de la ora 06:00. Va fi liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe Antena 3 CNN și AntenaPLAY.Lando Norris a fost cel mai rapid în calificările de sâmbătă și va pleca din pole-position. E pentru a treia oară la rând când britanicul de la McLaren, lider în clasamentul piloților, va pleca de pe prima poziție.El va fi urmat de olandezul Max Verstappen (Red Bull). ...
00:10
Vești proaste pentru Chivu înaintea derby-ului cu Milan » Napoli este noul lider din Italia! # Gazeta Sporturilor
Campioana Napoli s-a impus pe teren propriu în fața celor de la Atalanta, scor 3-1, într-un duel al rundei cu numărul #12 din Serie A, iar astfel, trupa lui Antonio Conte a revenit pe prima poziție a clasamentului din Italia, depășind la limită Interul lui Chivu. ...
Acum 12 ore
00:00
Marco Dulca a revenit pe gazon cu pasă decisivă: „Nu am jucat un meci oficial din luna mai!” # Gazeta Sporturilor
Marco Dulca, jucătorul celor de la Petrolul Ploiesti, a reacționat după remiza cu FCSB, scor 1-1, în etapa #17 a Superligii.Marco Dulca a interceptat pasa greșită a lui Stoian la golul „lupilor galbeni” și l-a servit pe Robert Sălceanu. Ultimele minute consistente pe care le-a prins mijlocașul român au fost în luna mai, pe vremea când juca la Celje. De la venirea la Petrolul, a mai intrat un minut pe finalul meciului cu Csikszereda.VIDEO. ...
22 noiembrie 2025
23:50
Calcule încurcate în Superligă » Petrolul a blocat-o pe FCSB și o vrea pe CFR Cluj în play-off: „Vă spun în direct!” # Gazeta Sporturilor
Claudiu Tudor (40 de ani), președintele celor de la Petrolul, a intrat în direct la emisiunea GSP Live Special, moderată de Mihai Mironică, imediat după FCSB - Petrolul, scor 1-1. Acesta a analizat jocul de sâmbătă, în care echipa lui a reușit să ia un punct, a vorbit despre modificarea Legii Sportului, despre echipa națională și barajul din martie, cu Turcia, precum și despre o clauză-surpriză pe care Tidiane Keita o are în contract, dacă CFR Cluj ajunge în play-off. ...
23:40
Elias Charalambous, la pământ în urma remizei cu Petrolul: „Nici nu și-au creat vreo ocazie în repriza a doua și au marcat” # Gazeta Sporturilor
FCSB - Petrolul 1-1. Elias Charalambous, antrenorul roș-albaștrilor, a fost extrem de dezamăgit după remiza de pe Arena Națională.Cipriotul a transmis că echipa lui trebuia să închidă jocul la 1-0. Stoian a deschis scorul în minutul 11, dar Sălceanu a egalat în startul reprizei a doua cu un șut de la distanță, deviat.Elias Charalambous: „Am încasat gol de la un șut de la 40 de metri, ghinion. ...
23:40
Bulversat de golul primit, Târnovanu și-a criticat colegii: „Pur și simplu nu facem asta” # Gazeta Sporturilor
FCSB - Petrolul 1-1. Ștefan Târnovanu (25 de ani), portarul roș-albaștrilor, a oferit prima reacție după semieșecul de pe Arena Națională. Acesta a fost învins în minutul 47 de către Robert Sălceanu (21 de ani), cel care a reușit o execuție splendidă.La final, portarul campioanei României a precizat faptul că a fost pe direcția balonului, însă efectul ciudat l-a împins spre stânga lui și n-a putut face mai mult. ...
23:30
Cine l-a dezamăgit pe Ilie Dumitrescu în FCSB - Petrolul: „Putea să facă mai mult. În ultimele 20 de minute nu au avut tonus” # Gazeta Sporturilor
Ilie Dumitrescu, fost internațional român și actual analist TV, a reacționat după partida FCSB - Petrolul Ploiești, scor 1-1, din etapa #17 a Superligii.Ilie Dumitrescu a comentat jocul roș-albaștrilor și a punctat faptul că FCSB a scăzut din punct de vedere fizic în ultimele 20 de minute. De asemenea, fostul internațional român l-a taxat pe Ștefan Târnovanu, portarul roș-albaștrilor, pentru golul marcat de Robert Sălceanu de la o distanță mare. ...
23:20
Întorsătură de situație la Real Madrid! Xabi Alonso vrea ca jucătorul să rămână pe Santiago Bernabeu după golul marcat împotriva României # Gazeta Sporturilor
Gonzalo Garcia (21 de ani), atacantul lui Real Madrid care a impresionat la Campionatul Mondial al Cluburilor 2025, turneu la care a marcat 4 goluri și a oferit o pasă decisivă în 6 meciuri, era dat ca și plecat de pe Santiago Bernabeu în perioada de mercato din iarnă, mai multe cluburi din Premier League fiind interesate de serviciile sale. Cu toate acestea, se pare că tânărul fotbalist va rămâne în curtea „los blancos”, la insistențele lui Xabi Alonso. ...
23:20
Gicu Grozav, monument de sinceritate la flash-interviu: „Când ne apărăm cu 11 jucători...” # Gazeta Sporturilor
FCSB - Petrolul 1-1. Gicu Grozav (35 de ani), fotbalistul oaspeților, a oferit prima reacție după egalul obținut pe Arena Națională. Integralist, atacantul a fost extrem de mulțumit.Stoian a deschis scorul în minutul 11, iar Sălceanu a marcat o „bijuterie” imediat după startul reprizei secunde.Cum Petrolul e o echipă recunoscută pentru apărarea solidă, Grozav a dat declarația serii: „Când ne apărăm cu 11 jucători, e greu să treacă mingea”. ...
23:10
Gigi Becali, distrus după FCSB - Petrolul: „Niciodată n-am pățit așa ceva” + A distrus 6 jucători: „Cu el nu știu ce să mă fac, nu mai e fotbalist” # Gazeta Sporturilor
FCSB - Petrolul. Gigi Becali, patronul echipei roș-albastre, a intrat în direct la TV imediat după meciul din etapa a 17-a a Superligii.Gigi Becali i-a criticat după meci pe Olaru, Miculescu, Cisotti, Tavi Popescu, Stoian și Târnovanu.Declarațiile lui Gigi Becali, după FCSB - Petrolul„Niciodată de când sunt în fotbal nu am fost așa dezamăgit. Nu avem speranțe. O să spuneți că am avut posesie, dar jocul e haotic. Jucătorii țin de minge mult. ...
23:10
Eugen Neagoe (58 de ani), tehnicianul celor de la Petrolul Ploiești, a tras primele concluzii la scurt timp după ce echipa lui a reușit să plece cu un punct din deplasarea de pe Arena Națională, scor 1-1 cu FCSB, în runda cu numărul 17 din Superliga.Neagoe s-a declarat mulțumit de rezultat, deși ar fi fost mult mai satisfăcut cu cele trei puncte în cont. ...
23:00
Alexandru Stoian (17 ani), atacantul celor de la FCSB, a reacționat imediat după ce echipa sa a remizat cu Petrolul Ploiești, scor 1-1, într-un meci din etapa #17 din Superliga.Alexandru Stoian, titular în acest meci pentru a fi îndeplinită regula U21, a marcat în minutul 11 al partidei cu Petrolul. ...
23:00
Primul gol al lui Robert Sălceanu în Superligă a fost o «bijuterie»: „Nu m-am gândit că va ieși” # Gazeta Sporturilor
FCSB - Petrolul 1-1. Robert Sălceanu (21 de ani), fotbalistul oaspeților, a oferit prima reacție după egalul obținut de echipa lui pe Arena Națională. Acesta a reușit o bijuterie de gol, imediat după revenirea de la vestiare. ...
23:00
Paul Papp a revăzut faza la interviu și a făcut analiza: „E cot în gură. Dar l-am felicitat pe Kovacs” # Gazeta Sporturilor
FCSB - Petrolul 1-1. Paul Papp, fundașul ploieștenilor, a analizat meciul de pe Arena Națională și l-a lăudat pe Sălceanu, colegul lui din apărare care a înscris cu un șut de la mare distanță.Reporterii de la flash-interviu i-au arătat lui Papp o fază din meci, în care a fost lovit peste față de Graovac. Deși a declarat că adversarul de la FCSB merita galben, Papp a transmis că l-a felicitat pe arbitrul Szabolcs Kovacs pentru prestație. ...
22:50
FCSB - Petrolul 1-1. Fostul internațional Basarab Panduru a fost uluit după meciul de pe Arena Națională, din etapa #17 a Superligii.Fostul mijlocaș al Stelei a analizat remiza și a declarat că Târnovanu a greșit la golul înscris de Sălceanu. Jucătorul Petrolului a egalat cu un șut deviat de la 30 de metri. Balonul s-a dus pe poartă, iar Târnovanu nu a reușit să-l respingă decât în poartă.Basarab Panduru: „Nu e normal. ...
22:50
Ce s-a întâmplat la finalul meciului FCSB - Petrolul: reporterii GSP au surprins imaginile din fața peluzei # Gazeta Sporturilor
La finalul partidei dintre FCSB și Petrolul, încheiată la egalitate, scor 1-1, pe cel mai mare stadion al țării, stările de spirit în cele două tabere au fost în antiteză.Suporterii prahovenilor, în jur de 600 din totalul de 8105, și-au aplaudat favoriții, încurajându-i frenetic, așa cum s-a întâmplat pe toată durata partidei. ...
22:50
Incredibil cu cine a semnat Jugurtha Hamroun, la un an după ce și-a anunțat retragerea la GSP Live # Gazeta Sporturilor
Jugurtha Hamroun (36 de ani), fostul jucător de la FCSB, a semnat cu CS Băicoi, formație din Liga 3 antrenată de fostul dinamovist Valentin Lazăr! Anunțul a fost făcut de micuța formație, prin intermediul rețelelor de socializare. Algerianul anunțase la GSP Live, în urmă cu un an, faptul că a agățat ghetele în cui.Acest lucru nu s-a întâmplat, iar Hamroun va activa în Liga 3 din România. ...
22:50
Raul Rusescu nu concepe scenariul negru pentru campioana FCSB: „Ar fi un dezastru colosal” # Gazeta Sporturilor
FCSB - Petrolul 1-1. Raul Rusescu, fost golgheter la FCSB, și Dinu Todoran, fost antrenor la FCSB și jucător la Petrolul, au analizat la GSP Live Special, emisiune moderată de Mihai Mironică, disputa de sâmbătă seara, de pe Arena Națională, încheiată la egalitate, scor 1-1. Adrian Stoian a deschis scorul în minutul 11, iar Robert Sălceanu a restabilit egalitatea imediat după pauză, în minutul 47, cu un gol formidabil, de la peste 30 de metri. ...
22:40
În victoria cu FMP Belgrad, jucătorii lui U-BT Cluj-Napoca au purtat dungi de ruj sub ochi » Care este explicația # Gazeta Sporturilor
Pe parcursul confruntării dintre FMP Belgrad și U-BT Cluj-Napoca (98-104), din etapa a 8-a a Ligii Adriatice, jucătorii celor două formații au avut niște dungi de ruj sub ochi, participând la o campanie împotriva violenței asupra femeilor.La 4 zile după înfrângerea cu Hapoel Ierusalim din EuroCup, scor 89-101, U-BT Cluj-Napoca s-a deplasat la Belgrad, acolo unde a jucat cu FMP, una din echipele mai puțin cunoscute ale capitalei Serbiei. ...
22:30
Scandal în Serie A: meciul, întrerupt de două ori din cauza scandărilor rasiste la adresa unui fotbalist # Gazeta Sporturilor
Fiorentina și Juventus s-au întâlnit într-un meci încheiat cu scorul de 1-1, în etapa #12 din Serie A. Meciul a fost întrerupt de două ori și a fost în pericol de a fi întrerupt după ce fanii echipei violet au scandat rasist la adresa sârbului Dusan Vlahovic, fost fotbalist al Fiorentinei. ...
22:30
Liverpool a ajuns pe 11, iar Arne Slot își asumă tot: „E responsabilitatea mea” # Gazeta Sporturilor
Arne Slot a analizat eșecul dur al lui Liverpool, 0-3 cu Nottingham Forest în Premier League. Tehnicianul olandez a admis că formația lui traversează un moment slab și că responsabilitatea îi aparține în totalitate, potrivit sportal.gr.Liverpool a pierdut sâmbătă pe Anfield cu Nottingham, un rezultat care a coborât echipa lui Arne Slot pe locul 11 în clasament. ...
22:20
Cristi Chivu a făcut spectacol în conferință: „De multe ori uităm de lucrurile astea” # Gazeta Sporturilor
Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul lui Inter, a avut un discurs motivațional înainte de derby-ul cu AC Milan. Partida din Serie A va avea loc duminică, de la ora 21:45.După ce săptămânile trecute îl îndemna pe Lautaro Martinez, căpitanul lui Inter, să zâmbească mai mult, Chivu a avut un nou discurs atipic în cadrul unei conferințe.Antrenorul român a vorbit despre lucrurile mici din viață și a transmis că probleme trebuie abordate cu zâmbetul pe față. ...
22:10
Târnovanu, învins cu un șut de la 30 de metri » Cum a fost păcălit portarul campioanei FCSB # Gazeta Sporturilor
FCSB - Petrolul. Robert Sălceanu (21 de ani), fundașul stânga al celor de la Petrolul Ploiești, a reușit o bijuterie de gol sâmbătă seara, pe Arena Națională, imediat după revenirea de la vestiare. La pauza confruntării contând pentru runda cu numărul 17 din Superliga, FCSB a condus cu 1-0, grație golului reușit de Adrian Stoian în startul partidei. ...
22:10
Doctorul-preot care l-a operat pe Gigi Becali, în mijlocul unor acuzații grave: malpraxis și metode controversate # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali a intrat, în urmă cu câteva zile, în sala de operație pentru o intervenție la nivelul coloanei cervicale. Patronul FCSB a ales să fie operat de neurochirurgul și preotul Ștefan Mindea, un medic prezentat drept „somitate internațională” și „pionier al neurochirurgiei minim invazive, școlit în SUA”, ale cărui practici sunt însă extrem de controversate. ...
22:10
Coincidență: Denis Drăguș a intrat pe teren în același minut, la o săptămână după gafa din Bosnia # Gazeta Sporturilor
Eyupspor, formația atacantului român Denis Drăguș (26 de ani), a remizat pe teren propriu cu Karagumruk, scor 1-1, în etapa 13 din campionatul Turciei. Vârful venea după deziluzia trăită la echipa națională.Internaționalul român a fost eliminat în minutul 67, pentru o intrare grosolană, la meciul cu Bosnia, de la Zenica. El fusese trimis pe teren în minutul 65, în locul lui Daniel Bîrligea. ...
21:40
Raul Rusescu, impresionat de jucătorul campioanei FCSB: „A progresat foarte mult la acest capitol” # Gazeta Sporturilor
FCSB - Petrolul. La GSL Live Special, Raul Rusescu, fostul atacant al echipei bucureștene, l-a lăudat pe Alexandru Stoian (17 ani). Atacantul campioanei a deschis scorul în minutul 11.Rusescu, fostul golgeter al Ligii 1, a rămas impresionat de oportunismul de care a dat dovadă Stoian. Atacantul de la FCSB a rămas la minge după o preluare greșită a lui Olaru, apoi a șutat fără să stea pe gânduri la poartă. Mingea a fost ușor deviată și a intrat în plasă. ...
21:30
„Azi întâlnim doar oaia ciută!” » Bannerul provocator apărut pe Arena Națională, la FCSB - Petrolul # Gazeta Sporturilor
FCSB - Petrolul. Puțin peste 8.000 de spectatori s-au aflat în tribunele Arenei Naționale, iar câteva sute au venit de la Ploiești. Fanii oaspeților au afișat în peluză un banner provocator, în care și-au atacat rivala.Sâmbătă trecută, în pauza competițională prilejuită de meciurile echipelor naționale, Petrolul a jucat o partidă amicală cu Steaua București.Cele două echipe au terminat la egalitate, scor 2-2, într-o partidă care a avut loc pe Ghencea.FOTO. ...
21:20
FCSB - Petrolul. Alexandru Stoian (17 ani), atacantul echipei roș-albastre, a deschis scorul pe Arena Națională cu un șut deviat.Jucătorul care a îndeplinit regula U21 la FCSB cu Petrolul a profitat de șansa primită și a marcat. El a fost titular în lipsa lui Daniel Bîrligea, titularul de drept fiind suspendat.De asemenea, cum Ionuț Cercel a fost accidentat, cei de la FCSB l-au ales pe Stoian în detrimentul lui Toma pentru regula U21 în echipa de start.VIDEO CU FAZA. ...
21:20
Ce s-a întâmplat în închisoare, când Djokovic triumfa la Wimbledon 2022: „Pereți, uși, căni, scaune...” # Gazeta Sporturilor
Boris Becker (58 de ani), într-un interviu amplu, a povestit unele dintre cele mai emoționante momente petrecute în închisoarea britanică, iar un loc special îl ocupă legătura lui cu Novak Djokovic (38 de ani). ...
21:10
Joan Garcia (24 de ani), portarul celor de la Barcelona, a reacționat după victoria cu 4-0 a catalanilor în fața celor de la Athletic Bilbao, în meciul care a marcat revenirea echipei lui Hansi Flick pe legendara arenă Camp Nou, proaspăt refăcută.Barcelona s-a întors pe Camp Nou după mai mult de 900 de zile, iar Joan Garcia, venit la echipă în 2025, a jucat primul meci pe legendara arenă a catalanilor. Barcelona a jucat sub privirile a 45. ...
21:00
Hansi Flick, antrenorul Barcelonei, a analizat victoria cu Athletic Bilbao, scor 4-0, din etapa cu numărul 13 din La Liga.Pentru german a fost primul meci pe Camp Nou în calitate de antrenor al Barcelonei. Catalanii au revenit pe propriul stadion după 2 ani și jumătate de absență, perioadă în care legendara arenă a fost renovată.Cum Flick a fost numit pe banca Barcelonei în vara anului 2024, el nu a apucase să fie gazdă pe Camp Nou. ...
21:00
Cosmin Olăroiu (56 de ani) a trăit marți una dintre cele mai mari deziluzii din carieră. Emiratele Arabe Unite a ratat calificarea la Campionatul Mondial după eșecul cu Irak, 1-2. Golul victoriei a venit la ultima fază, dintr-un penalty transformat în 90+17'!La patru zile de la acel eveniment, postul lui Olăroiu nu e cel mai sigur. Acesta fusese instalat pe banca naționalei strict pentru calificarea la turneul final din vară. ...
20:50
Cum a reacționat presa din Olanda, după ce Dennis Man a fost fluierat din toate părțile » Secțiune dedicată special lui # Gazeta Sporturilor
Dennis Man (27 de ani) a jucat în această seară 71 de minute în partida câștigată de PSV, scor 1-0, cu NAC Breda, în etapa 13 din Eredivisie. Internaționalul român a fost cel mai fluierat jucător, detaliu remarcat și de jurnaliștii olandezi, care au notat cele întâmplate în cronica după meci. ...
20:30
Liverpool continuă sezonul catastrofal. Echipa antrenată de Arne Slot (47 de ani) a pierdut pe teren propriu cu Nottingham Forest, scor 0-3, în etapa 12 din Premier League. Adversara se afla pe penultima poziție înaintea partidei.„Cormoranii” au ajuns pe locul 11 în Premier League după ce au înregistrat cel de-al doilea eșec la rând cu același scor, 0-3. Etapa trecută, echipa lui Slot cedase pe terenul lui Manchester City. ...
20:30
Singurul gând al lui Ovidiu Mihăilă, cu un meci înainte de Campionatul Mondial de handbal feminin # Gazeta Sporturilor
Naționala României de handbal feminin a câștigat sâmbătă seara al doilea meci de la „Trofeul Carpați”, scor 37-30, în fața Cehiei, penultimul amical înainte de plecarea la Campionatul Mondial. După meci, selecționerul Ovidiu Mihăilă și Lorena Ostase au tras primele concluzii, cu gândul la debutul la turneul final. Prima repriză a partidei de la Bistrița a fost echilibrată, cele două echipe mergând cap la cap. ...
20:20
Basarab Panduru, fostul internațional, a analizat echipa de start a celor de la FCSB cu Petrolul, din etapa #17 a Ligii 1. Campioana României nu a trimis nici un închizător în primul 11.Înainte de pauza pentru meciurile naționalelor, Gigi Becali anunțat că echipa lui va juca fără mijlocași defensivi în campionat. Pintilii și Charalambous nu au ieșit din cuvântul patronului echipei și nu au trimis nici un închizător în echipa de start cu ploieștenii. ...
20:20
Echipa de Cupa Davis a Spaniei a trecut cu 2-1 de cea a Germaniei, sâmbătă, la Bologna, în semifinale. Ibericii se vor lupta duminică pentru Salatiera de Argint cu Italia.Spania revine în finala Cupei Davis după o pauză de șase ani, după ce în 2019 ibericii au câștigat Salatiera de Argint. Sâmbătă, la Bologna, sextupla campioană a suferit în fața Germaniei, dar s-a impus la meciul de dublu, așa cum o făcuse și în sferturile de finală în fața Cehiei. ...
20:20
Virgil van Dijk afectat de lovitura uriașă primită de Liverpool: „Sunt aici doar pentru că trebuie” # Gazeta Sporturilor
Virgil van Dijk, căpitanul celor de la Liverpool, a reacționat după umilința suferită de „corrmorani” pe Anfield în fața celor de la Nottingham Forest, scor 0-3, în etapa #12 din Premier League. Olandezul s-a arătat foarte afectat de forma recentă a echipei sale și de rezultatul înregistrat cu trupa lui Sean Dyche.După 12 etape, Liverpool are 18 puncte și ocupă doar locul 11. ...
20:20
„Thriller” cu 6 goluri în Bundesliga! Stuttgart rămâne coșmarul Borussiei Dortmund # Gazeta Sporturilor
Borussia Dortmund și VfB Stuttgart au remizat spectaculos pe Signal Iduna Park, scor 3-3, într-un duel al rundei cu numărul #11 din Bundesliga. Astfel, „galben-negrii” au înregistrat cel de-al 7-lea meci consecutiv fără victorie împotriva șvabilor în toate competițiile. ...
20:10
Naționala de rugby a României a încheiat „Kaufland Games Trilogy” cu o înfrângere # Gazeta Sporturilor
„Stejarii” au fost învinși de Uruguay cu 31-21 (14-7) în ultimul meci-test din „Kaufland Games Trilogy”. România s-a impus în fața Canadei și a pierdut cu SUA în această serie de trei partide din luna noiembrie.România, locul 21 în lume, a fost învinsă pentru a șasea oară de Uruguay, locul 15 în ierarhia mondială. „Stejarii” au pierdut sâmbătă, pe Stadionul Arcul de Triumf, ultimul meci-test din luna noiembrie, cu 21-31, în fața lui Los Teros. ...
20:10
Dorit de Gigi Becali la FCSB, internaționalul român se poate transfera în Ucraina # Gazeta Sporturilor
Denis Drăguș (26 de ani), atacantul naționalei României și al grupării Eyupspor, ar putea să plece din Turcia, fiind dorit de Arda Turan (38 de ani), antrenorul lui Șahtior Donețk, în campionatul Ucrainei.Măcinat de mai multe probleme de ordin medical, Drăguș a jucat destul de rar și destul de puțin la Eyupspor și pare să nu mai aibă viitor la echipa din „țara semilunei”. Chiar și așa, nu duce lipsă de oferte. ...
20:00
Înainte de meciul FCSB - Petrolul, din etapa 17 din Superliga, a fost dezvelit muralul cu Gheorghe Hagi de la Arena Națională.În holul de la intrarea în cel mai mare stadion al țării, fanii pot admira muralul cu fostul căpitan al echipei naționale și golgeterul all-time al României, cu 35 de goluri (la egalitate cu Adrian Mutu).GALERIE FOTO. ...
19:30
Decizie INCREDIBILĂ la FCSB » Așa ceva nu s-a mai văzut: ce s-a întâmplat cu Petrolul # Gazeta Sporturilor
Formula de start a celor de la FCSB cu Petrolul a fost extrem de ofensivă, fără nici un mijlocaș defensiv în primul 11. Pe lângă cei 4 fundași, Charalambous și Pintilii au pus pe foaia de start 6 oameni de atac.Așa cum anunțase Gigi Becali săptămânile trecute, înainte de întreruperea campionatului, FCSB nu mai folosește mijlocași defensivi. Cel puțin la începutul meciului cu Petrolul, planul patronului roș-albaștrilor a fost pus în aplicare. ...
19:20
Hannover, echipa fundașului central român Virgil Ghiță (27 de ani), s-a impus pe terenul celor de la Paderborn, scor 2-0, în etapa 13 din Bundesliga 2. Stoperul român a fost integralist în partida de pe Home Deluxe Arena.Înaintea partidei, Paderborn se afla pe primul loc și pornea cu prima șansă. Hannover era pe 5. ...
19:10
Gianluigi Donnarumma a dezvăluit cine l-a ademenit să semneze cu Manchester City # Gazeta Sporturilor
Gianluigi Donnarumma a dezvăluit cum l-a convins Erling Haaland să se transfere de la Paris Saint-Germain la Manchester City în perioada de transferuri de vară. Portarul italian a părăsit campioana europeană în ultima zi a perioadei de mercato pentru a se alătura gigantului din Premier League, după ce a căzut în dizgrația lui Luis Enrique, care îl transferase deja pe portarul lui Lille, Lucas Chevalier. ...
Acum 24 ore
19:00
Acuzații dure adresate starului Barcelonei! Soția fotbalistului a intervenit imediat: „Unii oamenii fac orice pentru puțină atenție” # Gazeta Sporturilor
Andreas Christensen (29 de ani), stoperul Barcelonei, a intrat recent în atenția publicului. Nu datorită prestațiilor sale din teren sau a unui zvon legat de un eventual transfer, ci din cauza unui pasaj dintr-o carte publicată recent. Soția fotbalistului a reacționat imediat, criticându-l pe autor.Programul complet al etapei #13 din La LigaEste vorba despre cartea „Lewandowski. Prawdziwy” („Lewandowski. ...
19:00
Rezultat halucinant în Premier League! Liverpool a fost demolată pe Anfield de penultima clasată # Gazeta Sporturilor
Liverpool s-a făcut din nou de râs în Premier League. Echipa lui Arne Slot a pierdut acasă cu Nottingham Forest, scor 0-3. Înaintea partidei de pe Anfield, formația oaspete era penultima în campionat.Pentru campioana en-titre e a doua înfrângere la rând cu 0-3 în Premier League. Etapa precedentă, „cormoranii” au fost distruși de Manchester City, scor 0-3. ...
