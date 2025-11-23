Arsenal - Tottenham, derby-ul etapei 12 din Premier League » Echipele probabile + cote

09:40

Legia Varșovia se afundă în criză, iar noi informații ies la iveală asupra plecării lui Edward Iordănescu. Fostul selecționer ar fi renunțat la contract după ce conducerea clubului a ignorat înțelegerile inițiale și i-a impus un mercato pe care nu l-a dorit.Legia Varșovia traversează o perioadă de coșmar după plecarea lui Edward Iordănescu (47 de ani). Echipa condusă acum de spaniolul Iñaki Astiz nu reușește să se pună pe linia de plutire. ...