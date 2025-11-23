Jair Bolsonaro, plasat în arest preventiv
Bursa, 23 noiembrie 2025 10:50
Jair Bolsonaro a fost arestat după ce s-a stabilit că există un and #8222;risc concret de fugă and #8221; în timp ce se afla în arest la domiciliu
• • •
Alte ştiri de Bursa
Acum 5 minute
11:10
Crizele recente au schimbat radical discuţia despre hidrogen în Europa. După invazia Ucrainei, Uniunea Europeană a încercat să-şi reducă dependenţa de gazul rusesc, dar peste două treimi din energia blocului provine încă din import
11:10
Trei companii aeriene internaţionale şi-au anulat zborurile care plecau, sâmbătă, din Venezuela, la o zi după ce Administraţia Federală pentru Aviaţie (FAA) din SUA a avertizat principalele companii aeriene despre and #8221;o situaţie potenţial periculoasă and #8221; când zboară deasupra acestei ţări
Acum 30 minute
10:50
EAU lansează o iniţiativă de 1 miliard de dolari pentru extinderea inteligenţei artificiale în Africa # Bursa
Emiratele Arabe Unite vor investi 1 miliard de dolari pentru a extinde infrastructura de inteligenţă artificială şi serviciile bazate pe AI în Africa, cu scopul de a sprijini dezvoltarea economică şi socială a statelor de pe continent, a anunţat ministrul de stat Saeed Bin Mubarak Al Hajeri la summitul liderilor G20 de la Johannesburg
10:50
Jair Bolsonaro a fost arestat după ce s-a stabilit că există un and #8222;risc concret de fugă and #8221; în timp ce se afla în arest la domiciliu
Acum 2 ore
09:50
Ministrul Muncii: and #8221;Sper că vom avea cât mai repede un aviz al CSM pe proiectul cu pensiile speciale ale magistraţilor and #8221; # Bursa
Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat că speră ca CSM să dea un aviz cât mai repede pe noul proiect privind pensiile speciale ale magistraţilor, el adăugând că în acest caz ministerul său a făcut tot ce i s-a cerut şi a fost and #8221;cât de loial s-a putut and #8221;
09:50
Trump afirmă că planul SUA de a pune capăt războiului din Ucraina nu este and #8221;ultima ofertă and #8221; pentru Kiev # Bursa
Preşedintele Donald Trump a afirmat că planul SUA de a pune capăt războiului dintre Rusia şi Ucraina nu este and #8221;ultima sa ofertă and #8221; pentru Kiev, după ce aliaţii ucrainenilor şi-au arătat îngrijorarea privind propunerile
09:50
O nouă generaţie de dispozitive cu inteligenţă artificială generativă domină ofertele de sărbători din 2025, pe fondul Black Friday şi al unei competiţii tot mai intense între giganţii tehnologici
09:50
Ford Motor îşi menţine previziunile privind profitul înainte de dobânzi şi taxe (EBIT) pentru 2025, între 6 şi 6,5 miliarde de dolari, în ciuda unui nou incendiu izbucnit în această săptămână la uzina Novelis din New York, unul dintre principalii săi furnizori de aluminiu
09:40
*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/summit-g20-aliatii-occidentali-ai-ucrainei-resping-planul-de-pace-al-sua-25496756Summit G20: Aliaţii occidentali ai Ucrainei resping planul de pace al SUA---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/macron-8221g20-are-mari-probleme-in-rezolvarea-crizelor8221-41496752Macron: and #8221;G20 are mari probleme în rezolvarea crizelor and #8221;---Şefii de stat şi de guvern ai G20 se reunesc începând de sâmbătă în Africa de Sud pentru un summit la care nu vor participa Statele Unite
Acum 24 ore
21:20
Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat, referindu-se la afirmaţia premierului privind necesitatea reducerii cu 10 la sută a cheltuielilor în ministere, că nu va da pe nimeni afară din ministerul pe care îl conduce şi că va face economii and #8221;în măsura posibilităţilor
20:10
Belarusul, un aliat al Rusiei, a graţiat 31 de cetăţeni ucraineni, a anunţat, sâmbătă, televiziunea de stat, în cadrul unui acord între preşedintele Aleksandr Lukaşenko şi omologul său american, Donald Trump
20:00
Bayern Munchen, campioana Germaniei, a dispus sâmbătă, pe teren propriu, de gruparea Freiburg, cu scorul de 6-2, după ce a fost condusă cu 2-0
20:00
Campioana Angliei, FC Liverpool, a pierdut sâmbătă, pe teren propriu, scor 0-3, în faţa echipei Nottingham Forest, în etapa a 12-a din Premier League
20:00
Naţionala României a învins sâmbătă, la Bistriţa, reprezentativa Cehiei, scor 37-30 (16-15), în al doilea meci de la Trofeul Carpaţi
19:00
Aliaţii occidentali ai Kievului resping planul de pace propus de SUA în forma sa actuală, care vizează să pună capăt războiului Rusiei în Ucraina, subliniind într-o declaraţie comună, publicată după o reuniune sâmbătă în marja summitului G20 de la Johannesburg, că proiectul reprezintă o and #39;bază and #39; pentru discuţii, dar necesită and #39;eforturi suplimentare and #39;
18:30
Ilie Bolojan: and #8221;E simplu să demisionezi, dar e mult mai greu să stai să faci ceea ce trebuie and #8221; # Bursa
Premierul Ilie Bolojan, preşedintele PNL, a declarat, sâmbătă, la o întâlnire cu tinerii liberali din judeţul Maramureş, desfăşurată la Sighetu Marmaţiei, că ar fi foarte simplu pentru politicieni să and #39;dezerteze and #39; şi că mai greu este să rămână şi să facă ceea ce trebuie pentru ţară
17:30
Ucraina şi Statele Unite vor organiza consultări la nivel înalt în Elveţia în următoarele zile pentru a discuta posibile căi privind încheierea războiului cu Rusia, au anunţat, sâmbătă, oficialii ucraineni
16:20
Candidatul PNL la Primăria Bucureşti, Ciprian Ciucu, propune organizarea unei prime dezbateri electorale, la care să participe primii cinci candidaţi conform sondajelor de opinie
15:20
Preşedintele francez Emmanuel Macron a declarat sâmbătă că G20, grupul celor mai mari economii ale lumii, and #8221;are mari probleme în rezolvarea and #8221; crizelor internaţionale actuale şi este în pericol de declin dacă nu va exista o remobilizare colectivă în jurul câtorva priorităţi cheie
14:10
Curtea Supremă a Statelor Unite a suspendat, vineri, blocarea redistribuirii circumscripţiilor electorale în Texas, oferind un impuls republicanilor în încercarea lor de a câştiga locuri în Congresul de la Washington în cadrul alegerilor legislative de la jumătatea mandatului din 2026
13:20
Ministrul Sănătăţii: and #8221;Nu toate spitalele trebuie să ofere toate tipurile de servicii and #8221; # Bursa
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat, sâmbătă, referindu-se la reclasificarea spitalelor, că în prezent există multe unităţi sanitare care nu îşi pot acoperi gărzile medicilor, iar acest lucru a dus la nemulţumiri ale pacienţilor
12:50
Victor Negrescu: and #8221;Obiectivul comun al ţărilor democratice este ca pacea să fie durabilă and #8221; # Bursa
Europarlamentarul PSD ictor Negrescu apreciază că este firesc ca planul de pace propus de Statele Unite pentru Ucraina să deschidă o nouă etapă în discuţiile internaţionale, dar avertizează că pacea trebuie să fie durabilă şi să nu vină cu preţul slăbirii suveranităţii Ucrainei sau al securităţii europene
11:30
Cătălin Drulă: and #8221;Cred că s-ar putea face un club de oameni care au fost trădaţi de Ciucu în politică and #8221; # Bursa
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, îl atacă dur pe contracandidatul liberal Ciprian Ciucu, pe care partidul lui Drulă l-a susţinut, în trecut, pentru a ajunge primar al Sectorului 6 al Capitalei
11:30
Nicolas Sarkozy a anunţat vineri pe X, la mai puţin de două săptămâni după ce a ieşit din închisoare, apariţia la 10 decembrie a unei cărţi despre încarcerarea sa în procesul libian, 'Le journal d and #39;un prisonnier' ( and #8221;Jurnalul unui deţinut and #8221;), la Editura Fayard, controlată de către Vincent Bollore
11:30
Preţurile petrolului şi acţiunile energetice au scăzut puternic vineri, pe fondul presiunilor lansate de administraţia Trump pentru un acord de pace care să pună capăt războiului dintre Rusia şi Ucraina
11:30
Japonia anunţă un pachet de stimulare de 135,5 miliarde de dolari pentru a sprijini economia # Bursa
Guvernul de la Tokyo a aprobat vineri un pachet de stimulente în valoare de 21,3 trilioane yeni (aproximativ 135,5 miliarde dolari), în încercarea premierului Sanae Takaichi de a relansa economia încetinită şi de a oferi sprijin gospodăriilor afectate de inflaţie
11:30
Nokia a anunţat vineri o investiţie de 4 miliarde de dolari în Statele Unite, vizând accelerarea dezvoltării tehnologiilor de conectivitate bazate pe inteligenţă artificială
11:30
Tenismanul italian Flavio Cobolli a câştigat vineri, la Bologna, meciul cu belgianul Zizou Bergs, şi a calificat Italia în a treia sa finală consecutivă de Cupa Davis
11:30
Garda Naţională de Mediu a dat amenzi de peste 2,8 milioane de lei după controale la balastiere, în patru judeţe # Bursa
Garda Naţională de Mediu (GNM) anunţă că a dat amenzi de peste 2,8 milioane de lei după controale la balastiere din patru judeţe, în patru dintre cazuri fiind dispusă suspendare activităţii
11:20
Şefii de stat şi de guvern ai G20 se reunesc începând de sâmbătă în Africa de Sud pentru un summit la care nu vor participa Statele Unite
Ieri
10:20
Amazon a efectuat luna trecută peste 14.000 de disponibilizări, afectând aproape toate segmentele gigantului tehnologic, de la cloud şi dispozitive, la publicitate, retail şi divizia de produse alimentare. Însă o categorie profesională a suportat lovitura cea mai dură: inginerii
09:50
Candidatul PSD pentru Primăria Bucureşti, Daniel Băluţă, a transmis un mesaj la începutul campaniei electrorale: and #8221;Candidez pentru oameni and #8221;
09:50
Candidatul USR Cătălin Drulă contestă sondajele de opinie care îl plasează într-o zonă în care nu ar avea şanse de a câştiga funcţia de primar general al Capitalei, el spunând că acestea sunt and #8221;intoxicări and #8221; din partea PNL
09:50
Trump: and #8221;Îl vom ajuta pe Mamdani să aibă un New York puternic şi foarte sigur and #8221; # Bursa
Preşedintele american Donald Trump a promis vneri să-l and #8221;ajute and #8221; pe Zohran Mamdani să facă din New York un oraş and #8221;puternic şi foarte sigur and #8221;, într-o întâlnire în Biroul Oval cu primarul ales al metropolei, un socialist revendicat
00:00
Plarforma cu toate proiectele PNRR, lansată de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, arată Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) pe primul loc în topul beneficiarilor, raportat la plăţi, cu o valoare de 1.719,20 milioane euro
Mai mult de 2 zile în urmă
23:10
Guvernul britanic a transmis că and #8222;doar poporul ucrainean îşi poate decide viitorul and #8221; # Bursa
Guvernul britanic a transmis că and #8222;doar poporul ucrainean poate determina propriul viitor and #8221;, reacţionând la informaţiile privind un plan de pace elaborat de SUA şi Rusia care ar presupune cedări teritoriale din partea Kievului şi limitarea armatei ucrainene, potrivit relatărilor presei britanice.
22:00
Uniunea Europeană ar trebui să înceteze trimiterea de fonduri către Ucraina în contextul unui nou scandal de corupţie care a provocat demiterea a doi membri ai guvernului de la Kiev, a declarat ministrul ungar de externe Peter Szijjarto, potrivit Reuters, de la care relatăm cele ce urmează.
21:50
Democraţii denunţă drept and #8222;absolut infame and #8221; ameninţările lui Trump cu pedeapsa cu moartea a celor şase democraţi # Bursa
Democraţii au denunţat drept and #8222;absolut infam and #8221; faptul că Trump i-a ameninţat cu pedeapsa cu moartea pe cei şase democraţi, după ce au cerut în mod public armatei să nu se supună unor and #8222;ordine ilegale and #8221;, conform mass-media, de unde relatăm.
21:40
Ucraina a identificat comandantul rus pe care îl acuză de and #8222;ucidere în masă sistematică şi coordonată and #8221; în Bucea, aproape de Kiev, unde sute de civili au fost ucişi în timpul ocupaţiei ruse din 2022, conform CNN, de unde urmează să relatăm.
20:50
Trump îi numeşte trădători pe şase parlamentari democraţi şi afirmă că merită pedeapsa cu moartea # Bursa
Preşedintele Donald Trump a numit şase membri parlamentari democraţi drept trădători şi a afirmat că merită pedeapsa cu moartea, după ce aceştia au apărut într-un videoclip care îndeamnă membrii serviciilor militare americane să nu se supună ordinelor ilegale, potrivit mass-media, de unde urmează să relatăm.
20:30
O pană masivă de curent a afectat joi dimineaţă sudul Parisului, lăsând fără electricitate aproximativ 170.000 de gospodării, potrivit Le Figaro. Incidentul s-a produs în urma unei avarii la un post local al Reţelei de Transport al Electricităţii (RTE), filiala EDF care gestionează liniile de înaltă şi foarte înaltă tensiune.
20:20
Pe o piaţă financiară nervoasă după ce crescut prea mult în ultimii ani datorită cheltuielilor pentru AI, raportarea financiară a NVIDIA pentru trimestrul al treilea al anului 2025 a fost considerată de mulţi investitori ca un moment decisiv, potrivit unui comentariu al analistului eToro, Bogdan Maioreanu.
20:10
Zelenski, preşedintele Ucrainei, se aşteaptă să aibă discuţii diplomatice cu Trump pentru a încheia războiul, conform The Guardian, de unde urmează să relatăm.
20:00
Kaja Kallas: and #8222;Un acord de pace nu poate avea preţul renunţării la propria ţară and #8221; # Bursa
Şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, a avertizat că orice discuţie privind un acord de pace pentru Ucraina trebuie să ţină cont de faptul că Kievul nu poate accepta o soluţie care and #8222;să aibă preţul renunţării la propria ţară and #8221;, potrivit declaraţiilor făcute la Bruxelles, relatate de The Guardian.
20:00
Explozia AI aduce noi riscuri pe piaţa de capital SUA, în timp ce investitorii se reorientează pe acţiunile tech şi directorii achiziţionează tehnologie AI pe care nu o pot produce de unii singuri, conform Reuters, de unde urmează să relatăm.
19:50
Oficialii ucraineni denunţă planul ruso-american de pace ca o tentativă de capitulare mascată # Bursa
O nouă propunere de pace discutată între reprezentanţi ai SUA şi Rusiei pentru încheierea războiului din Ucraina a fost catalogată drept and #8222;absurdă and #8221; şi inacceptabilă de oficiali ucraineni, potrivit The Guardian, de unde relatăm. Documentul ar fi fost elaborat de Kirill Dmitriev, un apropiat al lui Vladimir Putin, împreună cu trimisul special al preşedintelui Donald Trump, Steve Witkoff.
19:50
Ucraina a confirmat oficial că preşedintele Volodimir Zelenski a primit un and #8222;proiect de plan and #8221; propus de Statele Unite pentru relansarea negocierilor de pace, potrivit unui mesaj transmis de administraţia prezidenţială pe Telegram, relatează The Guardian.
19:40
Sanofi România îşi va reloca sediul în Equilibrium 2, o clădire de birouri ultramodernă dezvoltată de divizia de dezvoltare comercială a Skanska în România, potrivit unui comunicat emis redacţiei. Proiectat cu accent pe oameni, comunitate şi sustenabilitate, Equilibrium 2 oferă un spaţiu de lucru modern, pregătit pentru viitor, aliniat la cele mai înalte standarde ESG.
19:40
AnimaWings, compania aeriană 100% românească, lansează programul complet de zboruri turistice pentru sezonul de vară 2026, conform unui comunicat emis redacţiei. Compania va opera 19 rute către destinaţii populare din Grecia şi Spania, cu plecări din Bucureşti, Timişoara, Iaşi, Cluj-Napoca şi Craiova. Programul include frecvenţe săptămânale multiple şi orare optimizate pentru sejururi de 7 şi 10 nopţi, alături de servicii dedicate familiilor şi pasagerilor care caută un plus de confort.
19:40
Premier Energy Group, un furnizor cheie integrat de energie în Europa de Sud-Est, listat la Bursa de Valori Bucureşti, anunţă achiziţia unei participaţii de 100% într-un proiect de stocare a energiei în baterii (BESS) pregătit pentru construcţie, situat în apropiere de Iaşi, România, potrivit unui comunicat al companiei. Proiectul are o putere de încărcare şi descărcare planificată de 200 MW şi o capacitate de stocare de 400 MWh. Această tranzacţie reprezintă un reper important pentru Grup, marcând extinderea platformei sale de energie din România către soluţii de stocare de mari dimensiuni şi consolidându-şi poziţia ca una dintre cele mai dinamice companii integrate vertical din sectorul energetic al regiunii.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.