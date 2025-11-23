Dragoş Pîslaru: and #8221;Viitorul buget european trebuie să ofere statelor membre predictibilitate şi flexibilitate and #8221;

19:50

O nouă propunere de pace discutată între reprezentanţi ai SUA şi Rusiei pentru încheierea războiului din Ucraina a fost catalogată drept and #8222;absurdă and #8221; şi inacceptabilă de oficiali ucraineni, potrivit The Guardian, de unde relatăm. Documentul ar fi fost elaborat de Kirill Dmitriev, un apropiat al lui Vladimir Putin, împreună cu trimisul special al preşedintelui Donald Trump, Steve Witkoff.