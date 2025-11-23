Soția vicepreședintelui american J.D. Vance, văzută fără verighetă. Ce spune un purtător de cuvânt

Newsweek.ro, 23 noiembrie 2025 13:20

După ce Usha Vance a fost văzută fără verigheta, au început să circule zvonuri despre căsătoria ei c...

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 5 minute
14:00
25.000 lei amendă comercianților care nu înlocuiesc produse neconforme achiziționate de clienți Newsweek.ro
Nicuşor Dan a promulgat legea care introduce amendarea comercianţilor cu sume cuprinse între 5.000 ş...
Acum 30 minute
13:40
Marea Britanie îngheață tarifele pentru călătoria cu trenul, pentru prima dată în 30 de ani Newsweek.ro
Guvernul britanic a promis că milioane de călători cu trenul vor economisi sute de lire sterline din...
Acum o oră
13:20
Soția vicepreședintelui american J.D. Vance, văzută fără verighetă. Ce spune un purtător de cuvânt Newsweek.ro
După ce Usha Vance a fost văzută fără verigheta, au început să circule zvonuri despre căsătoria ei c...
Acum 2 ore
13:00
Un bărbat a fost găsit mort la o fermă din Botoșani. Un suspect a fost reținut de polițiști Newsweek.ro
Un bărbat de 48 de ani a fost găsit mort, duminică, la o fermă din județul Botoșani. Polițiștii anun...
12:40
Macron, despre planul de pace al SUA pentru Ucraina: Nicio frontieră nu poate fi schimbată prin forță Newsweek.ro
Președintele Franței cere revizuirea propunerii SUA pentru pace, subliniind că Rusia continuă agresi...
12:20
Meteo. Vremea se încălzește de săptămâna viitoare. Ce temperaturi vor fi? Prognoza până pe 30 noiembrie Newsweek.ro
Vremea se încălzi din 25 noiembrie în aproape toată ţara, după un scurt episod cu temperaturi mai sc...
Acum 4 ore
12:00
Datoria publică a României a urcat la 58,9% din PIB. Ce reprezintă aceasta? Newsweek.ro
Datoria publică a României a crescut în iulie 2025 la 1.070 miliarde de lei, echivalentul a 58,9% di...
11:50
Marco Rubio a mers la Geneva pentru a discuta despre planul de pace pentru Ucraina Newsweek.ro
Marco Rubio a ajuns la Geneva, pentru întâlnirea cu oficiali ucraineni şi europeni privind planul de...
11:40
Legătura dintre părul cărunt și cancer. Ce spun cercetărorii despre acest proces? Newsweek.ro
Cercetătorii spun că au descoperit o legătură între părul cărunt și cancer. Noul studiu arată că fir...
11:30
Inundații masive în Vietnam. 90 de morți și mulți dispăruți. Pagube de sute de milioane de lire sterline Newsweek.ro
Sunt inundații masive în Vietnam. 90 de oamnei au murit, conform celui mai recent bilanț al autorită...
11:10
Călătorie de coșmar cu un tren CFR. O tânără a ajuns la spital. Era plină de mușcături de căpușe Newsweek.ro
O tânără a avut parte de o călătorie de coșmar cu un tren CFR. După o noapte la cușetă s-a trezit cu...
10:50
Fake News cu un jandarm care îl susține pe Georgescu, răspândit pe rețelele sociale. Reacția Jandarmeriei Newsweek.ro
Un videoclip cu o persoană în uniformă de jandarm care îl susține pe Călin Georgescu a for răspândit...
10:30
Slovenii votează dacă vor sinucidere asistată. Legea a fost aprobată de Parlament în iulie Newsweek.ro
Slovenii votează dacă vor sau nu sinucidere asistată. Legea a fost deja aprobată în Parlament în iul...
10:20
Controverse despre planul de pace pentru Ucraina. Elaborat după o „listă de dorințe a Rusiei”? Ce spune Rubio? Newsweek.ro
Secretarul de stat american Marco Rubio a insistat că un plan în 28 de puncte propus pentru a pune c...
Acum 6 ore
10:00
VIDEO Șoferul filmat conducând pe contrasens pe autostrada A3, identificat de poliție. Ce sancțiune a primit? Newsweek.ro
După viralizarea unui filmuleț pe rețele sociale în care apare o mașină rulând pe contrasens pe auto...
09:40
România a obținut o medalie de bronz la sărituri la Campionatul Mondial de Gimnastică pentru junioare Newsweek.ro
Gimnasta Alexia Blănaru a obținut, pentru România, o medalie de bronz la sărituri la Campionatul Mon...
09:30
VIDEO A 62-a victorie din F1 pentru Max Verstappen, la Las Vegas 2025. Lando Norris, la 30 de puncte de titlu Newsweek.ro
Cvadruplul campion mondial de F1 Max Verstappen a obținut a 62-a victorie din carieră în Marele Prem...
09:10
Un „dac” din Sarmizegetusa, prins beat și fără permis la volanul unui tractor neînmatriculat. Ce a pățit? Newsweek.ro
Polițiștii au prins în trafic, în localitatea Sarmizegetusa, un bărbat de 41 de ani beat și fără per...
08:50
Cum a reușit Grecia să combată evaziunea? Ministrul elen adjunct al Economiei și Finanțelor: Digitalizare Newsweek.ro
Ministrul elen adjunct al Economiei și Finanțelor, Nikos Papathanasis, explică cum a reușit Grecia s...
08:30
Realitatea bate filmul energiei. COP30: Economiile nu pot funcționa fără combustibili fosili, deocamdată Newsweek.ro
Reprezentanții țărilor din întreaga lume reuniți la a 30-a Conferință ONU pentru schimbările climati...
08:10
500 de lei amendă dacă ai un câine. Iată ce trebuie să faci ca să nu fii sancționat Newsweek.ro
500 de lei amendă dacă ai un câine. Află ce reguli trebuie să respecți pentru a evita sancțiunea și ...
Acum 8 ore
08:00
De ce să aplici var în grădină în luna noiembrie. Se folosește doar dacă solul este acid Newsweek.ro
De ce să aplici var în grădină în luna noiembrie. Se folosește doar dacă solul este acid. Aplicarea ...
07:40
Ce se întâmplă dacă locuiești la bloc și nu plătești întreținerea la timp? Nici vecinii nu te pot salva Newsweek.ro
Dacă nu plătești întreținerea la timp, pot apărea probleme pe care nici vecinii nu le pot rezolva pe...
07:30
Răspunsul la agresiunea Rusiei. Extinderea, pariul strategic al Europei. Pe când Moldova și Ucraina în UE? Newsweek.ro
Ceva semnificativ s-a întâmplat atunci când, pe 4 noiembrie, Comisia Europeană și-a prezentat raport...
07:30
Ce salariu primești dacă mergi la cules de lalele în Olanda? Nu ai nevoie de experiență. Când începi? Newsweek.ro
Munca în agricultură în străinătate este atractivă pentru românii care vor să facă rost de bani dar ...
07:20
Horoscop 24 noiembrie. Luna în Capricorn îi face productivi pe Scorpioni. Fecioarele, planuri de viitor Newsweek.ro
Horoscop 24 noiembrie. Luna în Capricorn îi face productivi pe Scorpioni. Fecioarele, planuri de vii...
07:10
Care pensionari pierd din pensie la Mica Recalculare? Casa de Pensii anunță ce perioade le scade din vechime? Newsweek.ro
Pensionarii care au muncit în sistemul bugetar și nu doar ei riscă să primească pensii mai mici dacă...
Acum 24 ore
21:30
Punctul slab al NATO în materie de apărare. Rusia a investit imens în drone. Alianța nu prea Newsweek.ro
Utilizarea dronelor în război nu este o tactică nouă, așa că experții se întreabă de ce alianța se s...
21:10
Ce soluții tehnologice inovatoare folosește Veolia România pentru o energie cât mai curată și mai ieftină Newsweek.ro
Într-un context economic și energetic volatil, Veolia România face investiții importante pentru tran...
20:50
Lituania oprește transporturile de petrol Lukoil către Kaliningrad din cauza sancțiunilor americane Newsweek.ro
Compania feroviară de stat lituaniană LTG a anunțat că va opri transporturile de petrol ale Lukoil c...
20:40
Viktor Orban sprijină planul de pace al lui Trump pentru a împiedica ajutorul european către Ucraina Newsweek.ro
Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, susține planul de „pace” propus de administrația Trump, văzân...
20:20
România a învins Cehia la Trofeul Carpați, obținând a doua victorie înaintea debutului la Mondial Newsweek.ro
Naționala feminină de handbal a României a câștigat sâmbătă, 37-30, meciul cu Cehia la Trofeul Carpa...
20:10
Creatorul de modă irlandez Paul Costelloe a murit la 80 de ani. A fost designerul personal al prințesei Diana Newsweek.ro
Designerul irlandez Paul Costelloe, cunoscut ca designer personal al prințesei Diana, a murit la vâr...
19:50
Volodimir Zelenski îl felicită pe Nicușor Dan pentru sprijinul României în securitatea Ucrainei și a Europei Newsweek.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski îl felicită pe Nicușor Dan pentru sprijinul României în se...
19:40
Iranul cere ajutor internațional pentru incendiul uriaș din pădurile UNESCO de la Marea Caspică Newsweek.ro
Iran solicită ajutor internațional pentru a stinge un incendiu major în pădurile UNESCO de la Marea ...
19:20
Avertisment DNSC. Escrocii folosesc identități oficiale false pentru a colecta date personale Newsweek.ro
Avertisment DNSC. Escrocii trimit e-mailuri care imită instituții oficiale precum Poliția Română, AN...
19:00
Comisia intenționează să aprobe pe termen nelimitat majoritatea substanțelor pesticide Newsweek.ro
Comisia Europeană intenționează să facă perioada de aprobare pentru substanțele active utilizate în ...
19:00
Alertă în Olanda. Armata a deschis focul asupra unor drone suspecte deasupra bazei aeriene Volkel Newsweek.ro
Armata olandeză a tras asupra unor drone neidentificate care survolau baza aeriană Volkel din estul ...
18:40
Meteo. Opt luni de vară în Europa. Când se va întâmpla asta? Parcă trăim acum 6.000 de ani Newsweek.ro
Meteo. Opt luni de vară vor fi în Europa. Când se va întâmpla acest lucru? Parcă trăim acum 6.000 de...
18:10
Friedrich Merz: Am clarificat angajamentul Europei față de Ucraina, în discuția cu Trump Newsweek.ro
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, spune că a clarificat angajamentul Europei față de Ucraina, în...
17:50
Ilie Bolojan, adresându-se tinerilor liberali: E simplu să demisionezi, dar e greu să faci ceea ce trebuie Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a spus, adresându-se tinerilor liberali, că e simplu să demisionezi, dar este...
17:30
Ciprian Ciucu, candidatul PNL, propune o primă dezbatere electorală, cu primii cinci candidați la Primărie Newsweek.ro
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la funcţia de primar general al Capitalei, propune o primă dezbatere e...
17:00
Mark Rutte: „Vremurile periculoase necesită acțiuni îndrăznețe“ Newsweek.ro
Șefii diplomațiilor din țările aliate se vor întâlni la sediul NATO din Bruxelles, pe 3 decembrie 20...
17:00
Șapte mituri despre ochi și vedere demontate de un oftalmolog Newsweek.ro
Cititul afectează vederea. Ecranul calculatorului arde retina. Vederea se poate corecta în mod natur...
16:50
CALENDAR NOIEMBRIE-DECEMBRIE Asasinarea lui Nicolae Iorga Newsweek.ro
27 noiembrie 1940. Pe 27 noiembrie 1940, În jurul orei 17:30,  s-au prezentat la vila lui Nicolae Io...
16:30
Ungaria oferă soldaților 300€ de Crăciun. Pensiile și salariile militarilor, blocate în România. Dar în 2026? Newsweek.ro
Soldații maghiari vor primi o recompensă de 120.000 de forinți (cam 300€) înainte de Crăciun. În Rom...
16:10
Femeie băgată cu forţa într-o maşină în Sectorul 4; unul dintre agresori este soţul victimei Newsweek.ro
O femeie a fost băgată cu forţa de doi bărbaţi într-o maşină, pe o stradă din Sectorul 4 al Capitale...
15:50
Declaraţia G20 cere o &#34;pace justă şi durabilă&#34; în Ucraina, Sudan, RD Congo şi teritoriile palestiniene Newsweek.ro
Liderii din G20 reuniţi la Johannesburg, în Africa de Sud, au cerut o pace "justă" şi "durabilă" în ...
15:30
Ministrul Rogobete: Va urma o reclasificare a spitalelor; aceasta nu înseamnă închiderea lor Newsweek.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat sâmbătă, la Timişoara, că va urma o reclasificar...
15:10
O nouă speranță pentru diabet: eliminarea celulelor îmbătrânite ar putea controla mai bine glicemia Newsweek.ro
Eliminarea celulelor îmbătrânite din vasele de sânge a îmbunătățit controlul glicemiei la șoareci, s...
