În plin scandal de corupţie, Zelenski ordonă un audit în sectorul Apărării. Sub anchetă: aprovizionarea cu obuze, haine, uniforme
Digi24.ro, 22 noiembrie 2025 21:00
Afectat de un scandal de corupţie în care este implicat unul dintre apropiaţii săi, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat sâmbătă un audit care vizează sectorul apărării, relatează AFP.
Acum 15 minute
21:20
Situație incredibilă în Focșani: Un monument din bronz a fost curățat cu perii de sârmă. Muncitorii s-au ales cu plângere penală # Digi24.ro
Situație incredibilă în Focșani, unde doi angajați ai primăriei au primit ordin să curețe Monumentul Unirii din bronz. Zis și făcut, doar că au folosit perii de sârmă. Mai mult, pentru o asemenea intervenție era nevoie de documentație și de un aviz de la Ministerul Culturii, documente care nu lipsesc cu desăvârșire. Acum, conducerea Direcției pentru Cultură Vrancea anunță că a depus plângere penală pentru distrugerea unui bun din patrimoniul cultural. Jurnaliștii Digi24 au încercat să ia legătura cu reprezentanții primăriei, pentru un punct de vedere, însă fără rezultat.
Acum o oră
21:00
20:40
Trump afirmă că propunerea sa actuală de pace pentru Ucraina nu e cea finală. „Războiul trebuie să se încheie într-un fel sau altul” # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că actuala sa propunere de pace pentru a pune capăt războiului din Ucraina nu este oferta sa finală, afirmaţiile sale având loc în contextul în care Ucraina şi aliaţii săi europeni au subliniat că planul de pace propus de Trump poate fi o „bază” pentru discuţii, însă necesită „eforturi suplimentare”, relatează Reuters.
Acum 2 ore
20:30
Doi bărbați, reținuți pentru contrabandă cu arme. MAI: „Sezonul cadourilor e frumos, dar surprizele din colete devin tot mai creative” # Digi24.ro
Doi bărbaţi au fost reţinuţi de poliţiştii bistriţeni, pentru contrabandă calificată şi nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor, după ce ar fi ridicat un colet din Spania în care se aflau două arme letale, inclusiv un dispozitiv pentru vedere pe timp de noapte.
20:20
KazMunayGas vrea să vândă o parte din deținerile sale din Europa, inclusiv până la 50% din activele din România (presă) # Digi24.ro
Compania naţională de petrol şi gaze din Kazahstan, KazMunayGas, urmează să renunţe la o parte din activele europene, inclusiv din România, intenţionând să vândă până la 50% din deţinerile sale, a anunţat presa din Kazahstan, informează site-ul caliber.az.
20:10
Compania feroviară de stat din Lituania oprește transporturile Lukoil către exclava rusă Kaliningrad, din cauza sancțiunilor SUA # Digi24.ro
Grupul feroviar de stat lituanian LTG a anunțat vineri că va opri transporturile de petrol ale companiei energetice ruse Lukoil către exclava rusă Kaliningrad, din cauza sancțiunilor impuse de SUA, anunță TVPWorld.
19:50
Cu cât a fost sancționat un bărbat din Prahova, care a condus pe contrasens, pe autostrada A3 Bucureşti – Ploieşti # Digi24.ro
Un bărbat de 57 de ani din judeţul Prahova a fost filmat deplasându-se pe autostrada A3 Bucureşti – Ploieşti. Ca urmare, poliția l-a identificat și sancționat conform regulamentului.
Acum 4 ore
19:20
Alimentele care nu ne lasă să dormim. Ce trebuie să evităm la cină și ce ne ajută să avem un somn odihnitor # Digi24.ro
Ni se spune să oprim telefoanele, să medităm, să reducem intensitatea luminii, să nu mai bem cafea după prânz și să luăm un supliment de magneziu, ca să dormim bine. Mai puțin cunoscut este faptul că sunt și câteva alimente care ne împiedică să dormim.
19:10
Pe măsură ce bătălia pentru Pokrovsk se intensifică, analiștii militari avertizează: Ucraina plătește costuri grele pe alte fronturi # Digi24.ro
Forțele ruse nu au reușit să încercuiască total gruparea ucraineană din Mîrnohrad, în afara Pokrovskului. Însă nici trupele ucrainene încă nu au securizat orașul: nu au reușit să stabilească un coridor fiabil către garnizoana sa, iar comandamentul ucrainean nu se grăbește să retragă unitățile aproape încercuite. Între timp, forțele ruse continuă să se concentreze în interiorul Pokrovsk și ar putea avansa în curând spre satul Hrîșîne, unde sunt poziționate unitățile ucrainene însărcinate cu ruperea blocadei din Mîrnohrad. Lupta pentru Pokrovsk și împrejurimile sale a consumat deja resurse ucrainene semnificative și a atras un număr mare de rezerve. Drept urmare, apărarea în alte zone s-a slăbit. Trupele ruse se apropie rapid de marginea nordică a orașului fortificat Hulyaipole din estul Zaporojiei, atacând Kostiantynivka și Siversk și încercând să avanseze spre râul Siverskyi Donets, lângă Lîman, arată analiza jurnaliștilor Meduza.
19:00
Volodimir Zelenski i-a mulțumit lui Nicușor Dan pentru sprijinul României față de țara sa # Digi24.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a mulțumit, într-o postare pe X, omologului său român, Nicușor Dan, care a declarat vineri că securitatea României și a Europei depinde de condițiile viitoarei păci în Ucraina și de aranjamentele ulterioare, urmărind „cu cea mai mare atenție” evoluțiile războiului rus.
18:40
Persoanele care folosesc petarde riscă amenzi de până 7.500 de lei și chiar închisoare. Cine sunt cei exceptați de la sancțiuni # Digi24.ro
După ce sute de persoane au ajuns în ultimii ani la spital pentru că s-au accidentat cu petarde, se schimbă legea. Nu vom mai avea voie să cumpărăm petarde de acum înainte. Singurele obiecte pe care le vom putea achiziționa vor fi artificiile de brad, dar și alte arificii cu risc scăzut de accidentare, celelalte categorii fiind destinate exclusiv pirotehnicienilor autorizați. Angelo Badea, specialist IGPR, a declarat sâmbătă la Digi24 că amenzile prevăzute de actul normativ sunt cuprinse între 1.000 și 7.500 lei. În cazul persoanelor juridice care nu respectă aceste prevederi, maximele amenzilor se majorează cu 100%. De asemenea, actul normativ prevede pedepse de la 1 la 5 ani de închisoare.
18:30
Patru turişti cu un bebeluş, rătăciţi pe un drum izolat de munte din zona Brașov, salvaţi de jandarmi # Digi24.ro
Un grup de turişti, cu patru adulţi şi un bebeluş de trei luni, s-au rătăcit pe un drum izolat din satul Fundăţica, judeţul Braşov, ei fiind salvaţi de jandarmii montani, a informat sâmbătă Jandarmeria Română.
18:00
Planul de pace, în forma sa actuală, respins de aliații occidentali ai Ucrainei. „Doar o bază de discuții” # Digi24.ro
Liderii țărilor europene și ai instituțiilor Uniunii Europene, împreună cu prim-miniștrii Regatului Unit, Canadei, Japoniei și Norvegiei, au declarat că proiectul de „plan de pace” al SUA, care vizează să pună capăt războiului Rusiei în Ucraina, necesită îmbunătățiri și că sunt dispuși să contribuie la perfecționarea acestuia. Aliaţii occidentali ai Kievului resping planul de pace propus de SUA în forma sa actuală, subliniind într-o declaraţie comună, publicată după o reuniune sâmbătă cu ocazia summitului G20 de la Johannesburg, că proiectul reprezintă o „bază” pentru discuţii, dar necesită „eforturi suplimentare”, relatează Ukrainskaia Pravda.
17:50
Viktor Orban, scrisoare către Ursula von der Leyen, ca UE să accepte acordul lui Trump. „Trebuie să lansăm negocieri directe cu Rusia” # Digi24.ro
Prim-ministrul ungar Viktor Orbán, de mult timp un oponent al sprijinului acordat Ucrainei, vede în noua inițiativă diplomatică controversată a Washingtonului o oportunitate de a bloca finanțarea de miliarde de euro pentru Kiev, scrie Politico.
Acum 6 ore
17:20
Mai mulți congresmeni americani, democrați și republicani, critică planul de pace în Ucraina al lui Donald Trump # Digi24.ro
Mai mulți reprezentanți ai ambelor partide din Congres au criticat proiectul acordului de pace propus de administrația Trump pentru încetarea războiului ruso-ucrainean, potrivit Kyiv Post.
16:50
Fostul cancelar german Olaf Scholz a depus mărturie în cadrul anchetei privind sabotarea Nord Stream # Digi24.ro
Fostul cancelar german Olaf Scholz a depus vineri mărturie în cadrul unei anchete privind construcția conductei de gaz Nord Stream 2 sub Marea Baltică. Controversata conductă era destinată transportului gazului rusesc către Germania, dar nu a intrat în funcțiune din cauza invaziei rusești din Ucraina, relatează dpa.
16:20
Armata olandeză a încercat să doboare mai multe drone observate deasupra bazei aeriene Volkel, la granița cu Germania # Digi24.ro
Ministerul olandez al Apărării a declarat sâmbătă că armata a folosit arme de la sol pentru a încerca să doboare mai multe drone observate vineri noaptea deasupra unei baze aeriene din sud-estul ţării, relatează Reuters.
16:00
Întâlnire între Macron, Merz şi Starmer pentru a discuta despre planul SUA pentru Ucraina # Digi24.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz şi prim-ministrul britanic Keir Starmer au discutat, sâmbătă, în marja summitului G20 de la Johannesburg, Africa de Sud, despre planul SUA pentru Ucraina, a anunţat Palatul Élysée.
16:00
Un șofer care a „înțepenit” un TIR pe calea ferată a fost detectat de poliție cu o alcoolemie de 2,50g/l # Digi24.ro
Un bărbat în vârstă de 64 de ani, din municipiul Mediaş, a fost reţinut pentru că ar fi condus sub influenţa băuturilor alcoolice, după ce a pierdut controlul volanului unui TIR şi a rămas blocat pe calea ferată, în urma testării rezultând o concentraţie de peste 2,50 g/l alcool pur în sânge.
15:50
De ce oamenii lui Donald Trump cred că acest acord e cea mai bună șansă pentru a ajunge la pace. „Ucrainenii vor trebui să accepte” # Digi24.ro
Administrația Trump consideră că a sosit momentul să preseze Ucraina să încheie un acord de pace, având în vedere că președintele Volodimir Zelenski se află într-o poziție deosebit de slabă în țara sa și este afectat de un scandal de corupție care reprezintă cea mai directă amenințare la adresa conducerii sale de la invazia Rusiei în 2022, scrie Politico.
15:40
Anorexia, bulimia și mâncatul compulsiv pot provoca probleme grave chiar și după 10 ani de la diagnostic (studiu) # Digi24.ro
Un studiu amplu realizat în Marea Britanie arată că persoanele diagnosticate cu anorexie, bulimie sau tulburare de alimentație compulsivă rămân expuse riscurilor medicale serioase chiar și la un deceniu după stabilirea diagnosticului, cu incidențe crescute de boli hepatice, metabolice, osoase și tulburări psihice față de populația generală.
Acum 8 ore
15:20
Ministrul Rogobete: Urmează o reclasificare a spitalelor. Care sunt consecințele. „Gândirea sovietică este cea care ne-a adus aici” # Digi24.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat sâmbătă, la Timişoara, că va urma o reclasificare a spitalelor, care presupune o reaşezare a serviciilor pe care unităţile sanitare le pot oferi pacienţilor, dar acest lucru nu înseamnă că vor fi închise unităţi medicale.
15:10
O femeie din București a fost luată cu forţa într-o maşină de soţul cu care nu mai locuieşte. Unde a găsit-o poliția # Digi24.ro
Poliţia Capitalei a fost sesizată că o femeie a fost urcată cu forţa într-o maşină, agenții reușind să o găsească pe o stradă din Sectorul 5, de unde a fost preluată în siguranţă. Ancheta a stabilit că soţul femeii – cu care aceasta nu mai locuieşte – a forţat-o să urce în vehiculul condus de alt bărbat, unde a agresat-o şi i-a verificat istoricul conversaţiilor telefonice, reclamând o presupusă infidelitate.
15:10
Ilie Bolojan către tinerii liberali: „E simplu să demisionezi, dar e greu să faci ceea ce trebuie. Astăzi nu sunt vremuri ușoare” # Digi24.ro
La o întâlnire cu tinerii liberali din Maramureș, premierul și liderul PNL Ilie Bolojan le-a transmis că responsabilitatea politică înseamnă perseverență, nu fugă de dificultăți, subliniind că „nu sunt vremuri ușoare” și că decența, răbdarea și competența sunt esențiale pentru cei care vor să construiască pentru România, adăugând că, atâta timp cât are un mandat, va face ceea ce consideră că este necesar.
14:40
Ucraina și SUA vor negocia în Elveția planul de pace propus de Washington. Cine face parte din delegația aprobată de Zelenski # Digi24.ro
Ucraina și Statele Unite vor purta în următoarele zile consultări la nivel înalt în Elveția pentru a discuta posibile căi de încheiere a războiului cu Rusia, au anunțat sâmbătă oficialii ucraineni. Președintele Volodimir Zelenski a aprobat delegația ucraineană și directivele de negociere, care vor fi conduse de principalul său consilier, Andrii Iermak, potrivit Kyiv Post.
14:30
O posibilă nouă întâlnire între preşedintele rus Vladimir Putin şi omologul său american Donald Trump este pe ordinea de zi, a declarat ministrul adjunct al Afacerilor Externe rus, Serghei Riabkov, informează Reuters.
14:00
Lukaşenko a graţiat 31 de cetăţeni ucraineni deținuți în Belarus, în baza unui acord cu Trump # Digi24.ro
Belarusul, un aliat al Rusiei, a graţiat 31 de cetăţeni ucraineni, a anunţat sâmbătă televiziunea de stat de la Minsk, ca parte a unui acord între preşedintele Aleksandr Lukaşenko şi omologul său american, Donald Trump.
13:50
Comisioanele pentru pensiile plătite în numerar sunt de 10 ori mai mari. Apelul ministrului Muncii către pensionari # Digi24.ro
Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, Petre-Florin Manole, a declarat, sâmbătă, la Zalău, că statul plăteşte comisioane semnificativ mai mari pentru distribuirea pensiilor în numerar, comparativ cu cele pentru plata pe card, şi a anunţat lansarea unui program destinat încurajării trecerii voluntare la plata electronică.
13:50
Arme letale, descoperite de polițiști într-un colet venit din Spania. Cine sunt cei doi bărbați la care trebuia să ajungă pachetul # Digi24.ro
Doi bărbaţi au fost reţinuţi de poliţiştii bistriţeni, pentru contrabandă calificată şi nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor, după ce ar fi ridicat un colet din Spania în care se aflau două arme letale, inclusiv un dispozitiv pentru vedere pe timp de noapte.
Acum 12 ore
13:20
Furtuni violente și ploi torențiale în nord-vestul Greciei. Insula Corfu, grav afectată de inundații # Digi24.ro
Furtuni puternice, însoțite de ploi torențiale, au provocat inundații și alunecări de teren în nord-vestul Greciei, unde localități întregi au fost afectate, iar pe insula Corfu drumuri au fost blocate, sate izolate și mașini luate de ape.
13:20
Unul dintre cei mai pro-Trump lideri europeni, mesaj tranșant: Ucraina este victima și trebuie să aibă ultimul cuvânt la negocieri # Digi24.ro
Orice plan de pace pentru Ucraina trebuie acceptat la Kiev, afirmă preşedintele polonez Karol Nawrocki, după ce SUA i-au semnalat preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski că Ucraina trebuie să accepte un cadru elaborat de Washington pentru a pune capăt războiului declanșat de Rusia.
13:10
Fostul președinte al Braziliei, Jair Bolsonaro, în arest preventiv. Ce acuzații i se aduc # Digi24.ro
Fostul preşedinte brazilian Jair Bolsonaro, condamnat la 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat, a fost plasat în arest preventiv sâmbătă, potrivit avocatului său şi unei surse apropiate cazului, relatează AFP şi Reuters.
13:00
Platforma LinkedIn, comparată cu „Vestul sălbatic”. Ce arată un experiment colectiv făcut de femei # Digi24.ro
Zeci de utilizatoare au participat la un experiment colectiv pe LinkedIn, iar multe dintre ele au constatat că modificarea genului din profil în „masculin” sau adoptarea unui stil de comunicare corporatist perceput ca masculin le-a crescut vizibilitatea și numărul de interacțiuni, în timp ce platforma neagă orice favorizare pe criterii de gen.
12:40
Ucraina şi aliaţii săi europeni s-au mobilizat sâmbătă pentru a găsi urgent un răspuns la planul american care vizează să pună capăt invaziei ruseşti, după ce Donald Trump l-a somat vineri pe Volodimir Zelenski să accepte rapid condițiile impuse de Washington și Moscova.
12:40
Când vor putea fi tratați primii pacienți la Centrele de Mari Arși din Timișoara și Târgu Mureș. Anunțul lui Alexandru Rogobete # Digi24.ro
Ministrul Sănătății Alexandru Sănătății a anunțat sâmbătă că lucrările de la Centrul de Mari Arși de la Timișoara urmează să fie finalizate în proporție de 95% până la sfârșitul anului. Oficialul a dezvăluit și perioada în care cele două centre de Mari Arși din Timișoara și Târgu Mureș vor fi date în folosință
11:50
În fața a sute de studenți adunați la palatul Miraflores, Nicolas Maduro a respins din nou „amenințările americane”, acuzând Washingtonul de tentative de intervenție militară, în timp ce și-a animat discursul cu dans și sloganuri pentru pace.
11:40
Strategia Națională de Apărare a Țării a fost completată cu propuneri venite din partea societății. Când va fi adoptată # Digi24.ro
Administraţia Prezidenţială a anunţat sâmbătă că a primit mai multe propuneri de îmbunătăţire a Strategiei Naţionale de Apărare a Ţării, după punerea acesteia în dezbatere publică, unele dintre ele fiind integrate în document. Strategia urmează să fie dezbătută şi aprobată luni, în CSAT, urmând ca săptămâna viitoare să fie prezentată Parlamentului.
10:50
Un nepalez de 25 de ani a fost accidentat mortal în Capitală de o mașină condusă de un tânăr de 18 ani # Digi24.ro
Un cetăţean nepalez în vârstă de 25 de ani a murit, vineri seară, într-un accident rutier provocat în Capitală de un şofer în vârstă de 18 ani, conform Brigăzii Rutiere a Capitalei.
10:50
Un nou studiu arată că încălzirea accelerată a Arcticii ar putea prelungi sezonul cald din Europa până la opt luni, replicând condiții climatice care au existat acum 6.000 de ani și indicând o amplificare majoră a valurilor de căldură în deceniile următoare, relatează Euronews.
10:40
Avertizare de vreme severă de la meteorologi: Ploi abundente, ninsori și vânt puternic - HARTĂ # Digi24.ro
Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică valabilă de sâmbătă, 22 noiembrie, ora 10:00, până luni, 24 noiembrie, ora 10:00, privind precipitații însemnate, intensificări ale vântului și o răcire accentuată a vremii. Pentru zona montană din mai multe județe a fost emis și un cod galben de ploi importante cantitativ.
10:20
Trecerea cu bacul între Isaccea şi Orlovka a fost oprită în urma atacurilor rusești de azi-noapte # Digi24.ro
Garda de Coastă anunţă că trecerea cu bacul, între punctele de trecere a frontierei Isaccea (România) şi Orlovka (Ucraina) a fost oprită temporar din cauza bombardamentelor de noaptea trecută pe partea ucraineană a graniței.
10:00
Drept la replică al reprezentanților Core Group: Ne-am intersectat o singură dată cu domnul Georgescu, pur incidental # Digi24.ro
În urma publicării articolului „Cine a pus la punct infrastructura IT din spatele lui Călin Georgescu? Indiciile care duc către un grup slovac și legăturile cu Rusia”, reprezentanții Core Group, companie menționată în articol, au trimis un drept la replică, pe care îl vom publica integral. În acest drept la replică, reprezentanții Core Group menționează că s-au întâlnit cu Călin Georgescu „pur incidental”, o singură dată, și că nu au contribuit „la nicio formă de infrastructură de suport informatic pentru campanii politice”.
09:50
JD Vance: Orice plan de pace privind Ucraina trebuie să păstreze suveranitatea ucraineană # Digi24.ro
Orice plan de pace pentru a pune capăt războiului din Ucraina trebuie să păstreze suveranitatea ucraineană, a transmis vicepreşedintele american JD Vance, potrivit dpa.
09:40
Fake news cu o femeie care ar distruge un BMW al Poliţiei, demontat de Ministerul de Interne. „Nu tot ce devine viral este real” # Digi24.ro
Ministerul de Interne a avertizat sâmbătă în privința unui clip care se viralizează pe rețelele sociale că este vorba de un fake-news. Clipul, care înfățișează o femeie care ar distruge o mașină de poliție, a fost realizat cu un program de inteligenţă artificială, iar acţiunea nu este reală, arată reprezentanții MAI.
09:30
Criza politică din Franța se amplifică: Bugetul pe 2026, respins categoric de Adunarea Națională # Digi24.ro
Deputaţii francezi au respins aproape în unanimitate bugetul de stat pentru 2026 în prima lectură, în cursul nopţii de vineri spre sâmbătă, un vot fără precedent în ultimele decenii care este un semn rău pentru adoptarea acestuia înainte de sfârşitul anului.
09:20
Incendiu cu degajări mari de fum într-un bloc cu 11 etaje din București. Intervenție de amploare a pompierilor # Digi24.ro
Pompierii intervin, sâmbătă, pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit într-un apartament situat la etajul al cincilea al unui bloc cu 11 etaje din Bucureşti. Sunt degajări mari de fum. S-au constituit echipe de căutare-salvare pentru identificarea şi evacuarea tuturor persoanelor posibil surprinse.
09:00
Un tânăr de 21 de ani, din comuna Davidești, a fost identificat și prins de polițiști ca principal suspect în cazul taximetristului de 60 de ani găsit înjunghiat vineri seară la Mioveni. Suspectul a fost dus la audieri în cursul nopții.
08:50
Întâlnire surprinzătoare în Biroul Oval: Donald Trump l-a primit pe primarul New York-ului, cu care a avut replici dure în campanie # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump l-a primit vineri în Biroul Oval pe primarul proaspăt ales al New York-ului, Zohran Mamdani, cu care a avut schimburi dure de replici în timpul campaniei electorale. În mod surprinzător, întâlnurea a fost mai mult decât prietenoasă, iar Trump a promis să-l „ajute” pe Mamdani să facă din New York un oraş „puternic şi foarte sigur”.
08:40
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 22 noiembrie
Acum 24 ore
08:10
Marjorie Taylor Greene îşi anunţă demisia din Congres după ce s-a certat cu Trump din cauza „afacerii Epstein” # Digi24.ro
Marjorie Taylor Greene, fostă aliată a preşedintelui american Donald Trump şi figură proeminentă a dreptei radicale, a anunţat vineri că demisionează din funcţia sa în Camera Reprezentanţilor, după ce a criticat deschis modul în care liderul de la Casa Albă a gestionat afacerea Epstein.
